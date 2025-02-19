Eshopmedia — ритейл-медиа агентство, которое помогает брендам и ритейлерам растить онлайн-продажи. Агентство разрабатывает и внедряет собственную платформу для автоматизации продажи рекламы на сайтах и в мобильных приложениях ecommerce-площадок, а также решает задачи рекламодателей, запуская промо-кампании. Агентство входит в профессиональные ассоциации АКАР и АРИР.