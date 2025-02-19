ВымпелКом Хайв Eshopmedia Ешопмедиа
Eshopmedia — ритейл-медиа агентство, которое помогает брендам и ритейлерам растить онлайн-продажи. Агентство разрабатывает и внедряет собственную платформу для автоматизации продажи рекламы на сайтах и в мобильных приложениях ecommerce-площадок, а также решает задачи рекламодателей, запуская промо-кампании. Агентство входит в профессиональные ассоциации АКАР и АРИР.
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 2
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 1
|ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 1
|ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
|Юстус Лариса 2 2
|Торбахов Александр 96 1
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