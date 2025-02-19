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ВымпелКом Хайв Eshopmedia Ешопмедиа


Eshopmedia —  ритейл-медиа агентство, которое помогает брендам и ритейлерам растить онлайн-продажи. Агентство разрабатывает и внедряет собственную платформу для автоматизации продажи рекламы на сайтах и в мобильных приложениях ecommerce-площадок, а также решает задачи рекламодателей, запуская  промо-кампании. Агентство входит в профессиональные ассоциации АКАР и АРИР.  


19.02.2025 «Иль де ботэ» и Eshopmedia запускают ретейл-медиа платформу 1
05.11.2024 «Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 771 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Platformcraft - Платформкрафт 4 1
ВымпелКом - Хайв 8 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 1
Unilever - Юнилевер Русь 154 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
L’Oreal 57 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
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DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 1
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Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 623 1
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ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 120 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 908 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1550 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
eMarketer 206 1
INFOLine-Аналитика 57 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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