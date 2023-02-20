Индексная книга CNews*
Машинное зрение Видеоаналитика VCA Video Content Analysis IVS Intelligent Video Surveillance IVA Intelligent Video Analytics Видеораспознавание
- Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision
- Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control
- FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица
Публикаций - 177, упоминаний - 182
Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сирота Юрий 54 8
|Петров Михаил 126 6
|Милек Таня 7 6
|Барсуков Николай 9 6
|Валиуллин Адель 10 6
|Казаков Николай 8 6
|Горбатько Александр 104 6
|Полунина Полина 5 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Кадацкий Валерий 7 5
|Зингерман Борис 38 5
|Аршавский Анджей 28 5
|Головин Дмитрий 26 5
|Заянц Илья 28 4
|Гаранин Евгений 30 4
|Лебедев Георгий 50 4
|Шингарев Павел 12 4
|Гордиенко Татьяна 8 4
|Тимофеев Илья 9 4
|Лесь Алексей 10 4
|Абакумов Евгений 137 4
|Натрусов Артем 193 4
|Андрианов Павел 60 4
|Путин Владимир 2743 4
|Казарин Станислав 132 4
|Абрамов Сергей 71 4
|Щиров Илья 43 4
|Денисюк Геннадий 7 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
|Алтуев Мурат 6 3
|Малярчук Юрий 8 3
|Слышкин Василий 78 3
|Орлов Владимир 11 3
|Чемезов Сергей 137 3
|Попов Никита 7 3
|Герман Андрей 24 3
|Гвоздева Наталья 16 3
|Осипов Олег 11 3
|Черныш Сергей 6 3
|Старовойтов Александр 13 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221491, в очереди разбора - 875506.
Создано именных указателей - 112723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.