Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание

ЮАР начала применять российскую видеоаналитику на основе ИИ сигнал о необходимости увеличения количества персонала для улучшения обслуживания. Также ИИ следит за тем, чтобы покупатели не заходили в технические и административные помещения центра. Помимо того, видеоаналитика используется для контроля использования санитарным персоналом средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. «Решения NtechLab широко применяются во многих дружественных стран

ivideon открыла пробный доступ к модулям ИИ-видеоаналитики для всех пользователей сервиса выявлять перегруженные зоны и очереди, а также оптимизировать работу персонала и выкладку товаров. Видеоаналитика становится практическим инструментом управления для бизнеса с распределенной с

NtechLab и Netvision внедрили видеоаналитику на базе ИИ в Пензенской области Компания NtechLab и разработчик интеллектуальных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Использование алгоритмов ИИ поможет повысит

МТС: предприятия Мурманска стали чаще использовать видеоаналитику управленческих задач. «Всё больше предприятий в Заполярье стремятся к цифровой трансформации и повышению операционной эффективности. Компании уделяют особое внимание безопасности, а также используют видеоаналитику, чтобы более результативно выстраивать рабочие процессы, корректировать функционал сотрудников, улучшать клиентский сервис», – отметила директор МТС в Мурманской области Екатерин

Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки Развитие «Индустрии 4.0» возможно только при повсеместном повышении качества технологических процессов, что предъявляет н

Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023 Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023 Видеоаналитика исторически была рынком отечественных разработчиков. Теперь у российских произ

Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов ии. Для компании важно не только поддерживать высокие объемы, но и обеспечивать контроль и прозрачность процессов на каждом этапе, в том числе при помощи цифровых инструментов. RVK FOOD уже применяет видеоаналитику Билайна для подсчета изделий на производственных линиях. Это дает дополнительную информацию о загрузке оборудования и помогает повысить эффективность работы предприятия. Однако к

МТС запустила сервис ИИ-видеоаналитики для снижения аварийности в транспортной отрасли МТС объявила о запуске первого отечественного сервиса видеоаналитики для транспортной отрасли, разработанного дочерней компанией SKAI. Платформа «SKAI. Видеоаналитика» позволяет компаниям с крупными автопарками в сфере розничной торговли, промышленности и добывающих отраслях по всей стране повысить безопасность автопарков с помощью ИИ и снизит

Fesco и NtechLab завершили внедрение ИИ-видеоаналитики в ВМТП торгового порта (ВМТП, входит в Fesco). Об этом CNews сообщили представители Fesco. Основная задача ИИ-видеоаналитики в рамках проекта «Умный и безопасный порт» — контроль периметра от проникно

Видеоаналитика нового поколения: умный контроль без лишних затрат Гибкость и интеграция: когда видеоаналитика становится частью бизнеса Традиционные системы видеонаблюдения уступают место

МТС открыла предзаказ на флагман Honor Magic 7 Pro с ИИ-камерой даем, что новинка будет пользоваться таким же высоким спросом с первых дней», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. МТС МТС открыла предзаказ на флагман Honor Magic 7 Pro с ИИ-камерой Honor Magic 7 Pro оснащен новым поколением тройной основной камеры с улучшениями на уровне комплектующих, алгоритмов обработки изображений, режимов съемки и технологий искусственного

Видеоаналитика компании «ТрансТелеКом» позволяет контролировать безопасность на производстве Сервис «Видеоаналитика» компании «ТрансТелеко»м помогает контролировать безопасность на производстве благодаря обширному функционалу, позволяющему распознавать заданные предметы и отслеживать их переме

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма ятиях «Хиагда» и «Далур» в 2019 году. Это цифровое решение подтвердило со временем свою эффективность. Мы продолжаем с партнерами из Softline расширять применение «умных касок» на наших предприятиях. Видеоаналитика Еще одна область применения ИИ для повышения безопасности на производстве — анализ видеопотока с камер наблюдения. Это способ быстро выявить нарушения требований технической и пр

«Билайн Big Data & AI» внедрил видеоаналитику на производстве хлебобулочных изделий в Rvk Food его вид — слойка или сахарный язычок, и считает их. Сложность подсчета «глазами» была в том, что изделия идут не поштучно, а рядами с разным количеством (от 1 до 9 штук) на большой скорости, поэтому видеоаналитика стала оптимальным решением этой задачи. С помощью этого инструмента специалисты производства получают информацию о том, сколько продукции было произведено за конкретный отрезок в

Стартовали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS начали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой, сенсорным OLED-экраном и процессором Intel Ultra. Об этом CNews сообщили представители Honor. Вес ноутбука составляет 1 кг, а толщина — 1 см. Honor MagicBook Art 14 выполнен из легк

В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга В российском реестре программ ЭВМ зарегистрировано программное обеспечение для контроля выбросов в атмосферу видеоаналитикой на ИИ и машинном зрении Vmx Dequs: ECO. Серверная видеоаналитика использует IP-видеокамеры предприятия и позволяет детектировать в первые секунды видимую нетипичную эмиссию. Об этом CNews сообщили представители компании «ВидеоМатрикс». Быстрое

Эволюция систем видеонаблюдения: как видеонаблюдение превратилось в видеоаналитику аспознавание лиц, классификация объектов, контроль техпроцессов — все это позволяет минимизировать человеческий фактор, оперативно реагировать на происшествия и предотвращать потенциальные угрозы. Но видеоаналитика значительно шире, чем просто инструмент безопасности. Многие предприятия начинают использовать эту технологию для оптимизации своих бизнес-процессов. Промышленная видеоаналити

Интеллектуальная видеоаналитика VisionLabs повысит безопасность Академического района Екатеринбурга В Академическом районе Екатеринбурга внедрена интеллектуальная видеоаналитика компании VisionLabs. Система повысит безопасность территории за счет автоматического выявления нештатных ситуаций и распознавания автотранспорта. Всего к ней подключены более 300

МТС запустила ИИ-видеоаналитику для ритейлеров олее популярные отделы и витрины. Эта информация нужна менеджерам для планирования мерчендайзинга. «Видеоаналитика в торговых точках и офисах продаж – это не просто следование тренду на внедрен

Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения система позволяет автоматически детектировать поверхностные дефекты на стальных заготовках. С начала проекта внедренная видеоаналитика уже помогла сэкономить более 20 млн руб. на одном прокатном стане. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs. Для производства качественного проката необходимо вовремя обна

Илья Калагин - Промышленность созрела для видеоаналитики они допускают большое количество ошибок. Сейчас уже прошло много пилотных проектов, и доказано, что видеоаналитика решает эти задачи намного более качественнее и быстрее человека. Специалист да

«Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов «Магнит» апробировал технологию на нескольких точках ультрамалого формата и в настоящее время приступил к тестированию в магазинах «Магнит Косметик». Видеоаналитика трафика может решать сразу несколько задач: повышать эффективность выбора локаций для новых объектов, улучшать работу действующих точек, а также оперативно информировать о количе

«Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов ты действующего или потенциального объекта с учетом целого комплекса параметров», – сказала руководитель направления по исследованию перспективных технологий розничной сети «Магнит» Виктория Козлова. Видеоаналитика трафика дополнит информационную экосистему компании, которая используется для определения наиболее эффективных локаций для новых магазинов. Комплекс включает собственную геоинфор

Резидент «Сколково» запустил видеоаналитику для профилактики коронавируса н в Macroscop версий LS, ST, а также в Macroscop ULTRA. Модуль предоставляется бесплатно. Одновременно с этим компания предлагает использовать детектор скопления людей (или подсчета людей в очереди). Видеоаналитика определяет количество людей в поле зрения камеры и отправляет уведомление, если их слишком много. Такое программное обеспечение может быть полезно в магазинах, аптеках, аэропорта

X5 Retail Group внедряет видеоаналитику в супермаркетах «Перекресток» ает вероятность ухода посетителя из магазина без покупок. Автоматическое оповещение происходит при превышении заданных параметров: времени ожидания, количества человек в очереди и т.д. Таким образом, видеоаналитика помогает улучшить качество и повысить скорость обслуживания на кассах. В результате тестирования технологии на 56 магазинах торговой сети «Перекресток» объем жалоб покупателей сн

КРОК представила промышленную видеоаналитику всегда может все знать, видеть и мгновенно реагировать на обстановку вокруг. Это особенно актуально для крупных производств с большими или территориально распределенными площадями и объектами. Умная видеоаналитика позволяет контролировать, предотвращать и расследовать разного рода инциденты, повышая эффективность производственных операций», — сказала Татьяна Павлова, руководитель проектов