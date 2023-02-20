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Индексная книга CNews*
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Машинное зрение Видеоаналитика VCA Video Content Analysis IVS Intelligent Video Surveillance IVA Intelligent Video Analytics Видеораспознавание

Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание


20.02.2023 Новинка Wisenet — модульная мини камера видеонаблюдения с видеоаналитикой 1
19.12.2022 Евгений Абакумов -

Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома», в интервью CNews — о цифровой тени атомной отрасли

 1
23.11.2022 Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации 1
22.11.2022 МТС запускает аналитику для облачного видеонаблюдения 1
18.10.2022 Цифровизация промышленности: где найти замену иностранным продуктам 1
30.08.2022 «Сбер» представил платформу управления медиаконтентом на цифровых экранах для бизнеса «Салют экраны» 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 1
19.07.2022 В Москве совершенствуют уникальный облачный кластер 1
18.07.2022 Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1
14.07.2022 «АРМО-системы» представила биспектральные камеры Wisenet с ИИ-видеоаналитикой 1
06.06.2022 Еще один дата-центр построят в ОЭЗ «Технополис “Москва”» 1
17.05.2022 МТС обеспечила системой умного видеонаблюдения предприятие OSQ Group в Калининграде 1
29.04.2022 «Билайн» обучил нейросеть уникальным навыкам 1
28.04.2022 X-Com разработала пакет предложений по импортозамещению систем безопасности 1
14.04.2022 МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств» 1
07.04.2022 Sitronics Group приняла участие в конференции CNews «Цифровизация промышленности 2022» 1
05.04.2022 Цифровизация промышленности 2022 1
10.03.2022 В линейке Pelco появились угловые видеокамеры для зон повышенной опасности на улице/в помещении 1
24.02.2022 Премьера Wisenet: IP-камера для распознавания номеров авто c технологией Global Shutter 1
Рынок решений для видеонаблюдения 2021 1
03.02.2022 Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать? 1
ИТ в промышленности 2021 1
17.01.2022 Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ 1
29.12.2021 При поддержке Росатома в Волгодонске Ростовской области внедрены технологии «Умного города» 1
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs 1
10.12.2021 Сергей Иревли -

Технологии скоро станут незаметными, а заказать товар можно будет сразу на производстве

 1
08.12.2021 Илья Калагин -

Промышленность созрела для видеоаналитики

 1
29.11.2021 Смартфон Samsung Galaxy A22s 5G поступил в продажу в России 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
22.11.2021 Комплексные решения по безопасности Visionlabs масштабируют на более чем 60 школ и университетов России 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
11.11.2021 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения 2020 1
10.11.2021 Максим Паняшкин -

Видеонаблюдение — это не только про безопасность

 1
10.11.2021 Участники рейтинга крупнейших игроков рынка видеонаблюдения в 2020 г. заработали почти на 50% больше, чем годом ранее 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
30.09.2021 Наталья Бурчилина -

От «хайповой» технологии интернет вещей переходит к реальным кейсам с доказанной эффективностью

 1
23.09.2021 Искусственный интеллект 2021 1
26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 1
23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 1

Публикаций - 177, упоминаний - 182

Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1713 14
Microsoft Corporation 23545 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10116 10
IBM - International Business Machines Corp 9202 10
Google LLC 10979 10
NtechLab - НтехЛаб 92 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9521 9
SAP SE 4892 8
Цифра ГК 2160 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1353 8
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 61 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2804 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6287 7
Ivideon - Мобильные видеорешения 47 7
Samsung Electronics 9756 7
Intel Corporation 11685 6
VisionLabs - ВижнЛабс 159 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6997 6
Yandex - Яндекс 5720 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8081 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 955 6
Интеллектуальные системы 219 6
Прогноз 1661 6
Amazon Inc - Amazon.com 2810 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5594 5
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 188 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1809 5
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 190 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1063 5
Центр2М - Center2М 51 5
7042 4
БайтЭрг 42 4
1С-ИжТиСи 6357 4
Biocad - Биокад 58 4
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 312 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1537 4
Ситроникс - Sitronics 1076 4
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 123 4
РЖД - Российские железные дороги 1627 12
X5 Group - Перекрёсток 454 11
X5 Group 822 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1844 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 9
ГПБ - Газпромбанк 945 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 662 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 569 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2840 8
Газпром нефть 500 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5858 8
Русагро Группа Компаний 199 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 7
Газпром - Севернефтегазпром 13 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 848 6
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 16 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 331 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 327 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 108 5
Лента - Сеть розничной торговли 1711 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6212 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 199 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 32 4
Транснефть 272 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 205 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 208 3
Дикси - Сеть магазинов 130 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 3
Мосводоканал МГУП 65 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2408 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 119 3
ВкусВилл - Избёнка 100 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 122 3
СТГ - Стройтрансгаз 19 3
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 344 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1402 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18032 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2408 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10417 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9193 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3069 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 703 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1859 8
Федеральное казначейство России 1555 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4396 7
Президент Российской Федерации 3733 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1555 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 872 7
Правительство Москвы 2000 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2715 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 5
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 724 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3726 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1218 3
Верховный суд Российской Федерации 780 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 236 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 21 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3005 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 118 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 19 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 53 2
Мосгордума - Московская городская Дума 137 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2421 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 2
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 687 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 443 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 3
4CIO 712 3
Метро Международная ассоциация 4 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 251 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 22 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53654 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8246 91
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Linux OS 8303 5
Microsoft Windows 14487 5
Microsoft Windows 2000 12698 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4140 5
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 16 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6567 4
Depositphotos - фотобанк 433 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 4
IBM Cloud - IBM Bluemix 148 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 96 3
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Microsoft Azure 1323 3
Microsoft Office 3454 3
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Apple macOS 1725 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2874 3
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Rakuten Viber 534 2
Ред ОС 448 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 384 2
Apache Hadoop 376 2
Yandex ClickHouse - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 69 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 2
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1056 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 342 2
Google YouTube - Видеохостинг 2439 2
BBK vivo V - Серия смартфонов 40 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 810 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1443 2
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 21 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 2
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 513 2
Сирота Юрий 54 8
Петров Михаил 126 6
Милек Таня 7 6
Барсуков Николай 9 6
Валиуллин Адель 10 6
Казаков Николай 8 6
Горбатько Александр 104 6
Полунина Полина 5 5
Игнатов Виктор 12 5
Кадацкий Валерий 7 5
Зингерман Борис 38 5
Аршавский Анджей 28 5
Головин Дмитрий 26 5
Заянц Илья 28 4
Гаранин Евгений 30 4
Лебедев Георгий 50 4
Шингарев Павел 12 4
Гордиенко Татьяна 8 4
Тимофеев Илья 9 4
Лесь Алексей 10 4
Абакумов Евгений 137 4
Натрусов Артем 193 4
Андрианов Павел 60 4
Путин Владимир 2743 4
Казарин Станислав 132 4
Абрамов Сергей 71 4
Щиров Илья 43 4
Денисюк Геннадий 7 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
Алтуев Мурат 6 3
Малярчук Юрий 8 3
Слышкин Василий 78 3
Орлов Владимир 11 3
Чемезов Сергей 137 3
Попов Никита 7 3
Герман Андрей 24 3
Гвоздева Наталья 16 3
Осипов Олег 11 3
Черныш Сергей 6 3
Старовойтов Александр 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 123559 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39515 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13204 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15051 17
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