Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Машинное зрение Видеоаналитика VCA Video Content Analysis IVS Intelligent Video Surveillance IVA Intelligent Video Analytics Видеораспознавание

Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.04.2026 ЮАР начала применять российскую видеоаналитику на основе ИИ

сигнал о необходимости увеличения количества персонала для улучшения обслуживания. Также ИИ следит за тем, чтобы покупатели не заходили в технические и административные помещения центра. Помимо того, видеоаналитика используется для контроля использования санитарным персоналом средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. «Решения NtechLab широко применяются во многих дружественных стран
08.04.2026 ivideon открыла пробный доступ к модулям ИИ-видеоаналитики для всех пользователей сервиса

выявлять перегруженные зоны и очереди, а также оптимизировать работу персонала и выкладку товаров. Видеоаналитика становится практическим инструментом управления для бизнеса с распределенной с
17.03.2026 NtechLab и Netvision внедрили видеоаналитику на базе ИИ в Пензенской области

Компания NtechLab и разработчик интеллектуальных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Использование алгоритмов ИИ поможет повысит
28.11.2025 МТС: предприятия Мурманска стали чаще использовать видеоаналитику

управленческих задач. «Всё больше предприятий в Заполярье стремятся к цифровой трансформации и повышению операционной эффективности. Компании уделяют особое внимание безопасности, а также используют видеоаналитику, чтобы более результативно выстраивать рабочие процессы, корректировать функционал сотрудников, улучшать клиентский сервис», – отметила директор МТС в Мурманской области Екатерин
Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки

Как видеоаналитика и нейросети оптимизируют производство и снижают издержки Развитие «Индустрии 4.0» возможно только при повсеместном повышении качества технологических процессов, что предъявляет н
Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023

Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023 Видеоаналитика исторически была рынком отечественных разработчиков. Теперь у российских произ
13.08.2025 Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов

ии. Для компании важно не только поддерживать высокие объемы, но и обеспечивать контроль и прозрачность процессов на каждом этапе, в том числе при помощи цифровых инструментов. RVK FOOD уже применяет видеоаналитику Билайна для подсчета изделий на производственных линиях. Это дает дополнительную информацию о загрузке оборудования и помогает повысить эффективность работы предприятия. Однако к
04.06.2025 МТС запустила сервис ИИ-видеоаналитики для снижения аварийности в транспортной отрасли

МТС объявила о запуске первого отечественного сервиса видеоаналитики для транспортной отрасли, разработанного дочерней компанией SKAI. Платформа «SKAI. Видеоаналитика» позволяет компаниям с крупными автопарками в сфере розничной торговли, промышленности и добывающих отраслях по всей стране повысить безопасность автопарков с помощью ИИ и снизит
02.04.2025 Fesco и NtechLab завершили внедрение ИИ-видеоаналитики в ВМТП

торгового порта (ВМТП, входит в Fesco). Об этом CNews сообщили представители Fesco. Основная задача ИИ-видеоаналитики в рамках проекта «Умный и безопасный порт» — контроль периметра от проникно
27.02.2025 Видеоаналитика нового поколения: умный контроль без лишних затрат

Гибкость и интеграция: когда видеоаналитика становится частью бизнеса Традиционные системы видеонаблюдения уступают место

25.02.2025 МТС открыла предзаказ на флагман Honor Magic 7 Pro с ИИ-камерой

даем, что новинка будет пользоваться таким же высоким спросом с первых дней», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. МТС МТС открыла предзаказ на флагман Honor Magic 7 Pro с ИИ-камерой Honor Magic 7 Pro оснащен новым поколением тройной основной камеры с улучшениями на уровне комплектующих, алгоритмов обработки изображений, режимов съемки и технологий искусственного
27.01.2025 Видеоаналитика компании «ТрансТелеКом» позволяет контролировать безопасность на производстве

Сервис «Видеоаналитика» компании «ТрансТелеко»м помогает контролировать безопасность на производстве благодаря обширному функционалу, позволяющему распознавать заданные предметы и отслеживать их переме
17.12.2024 Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

ятиях «Хиагда» и «Далур» в 2019 году. Это цифровое решение подтвердило со временем свою эффективность. Мы продолжаем с партнерами из Softline расширять применение «умных касок» на наших предприятиях. Видеоаналитика Еще одна область применения ИИ для повышения безопасности на производстве — анализ видеопотока с камер наблюдения. Это способ быстро выявить нарушения требований технической и пр
03.12.2024 «Билайн Big Data & AI» внедрил видеоаналитику на производстве хлебобулочных изделий в Rvk Food

его вид — слойка или сахарный язычок, и считает их. Сложность подсчета «глазами» была в том, что изделия идут не поштучно, а рядами с разным количеством (от 1 до 9 штук) на большой скорости, поэтому видеоаналитика стала оптимальным решением этой задачи. С помощью этого инструмента специалисты производства получают информацию о том, сколько продукции было произведено за конкретный отрезок в
15.10.2024 Стартовали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой

Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS начали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой, сенсорным OLED-экраном и процессором Intel Ultra. Об этом CNews сообщили представители Honor. Вес ноутбука составляет 1 кг, а толщина — 1 см. Honor MagicBook Art 14 выполнен из легк
09.07.2024 В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга

В российском реестре программ ЭВМ зарегистрировано программное обеспечение для контроля выбросов в атмосферу видеоаналитикой на ИИ и машинном зрении Vmx Dequs: ECO. Серверная видеоаналитика использует IP-видеокамеры предприятия и позволяет детектировать в первые секунды видимую нетипичную эмиссию. Об этом CNews сообщили представители компании «ВидеоМатрикс». Быстрое
13.05.2024 Эволюция систем видеонаблюдения: как видеонаблюдение превратилось в видеоаналитику

аспознавание лиц, классификация объектов, контроль техпроцессов — все это позволяет минимизировать человеческий фактор, оперативно реагировать на происшествия и предотвращать потенциальные угрозы. Но видеоаналитика значительно шире, чем просто инструмент безопасности. Многие предприятия начинают использовать эту технологию для оптимизации своих бизнес-процессов. Промышленная видеоаналити
09.11.2023 Интеллектуальная видеоаналитика VisionLabs повысит безопасность Академического района Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга внедрена интеллектуальная видеоаналитика компании VisionLabs. Система повысит безопасность территории за счет автоматического выявления нештатных ситуаций и распознавания автотранспорта. Всего к ней подключены более 300
27.07.2023 МТС запустила ИИ-видеоаналитику для ритейлеров

олее популярные отделы и витрины. Эта информация нужна менеджерам для планирования мерчендайзинга. «Видеоаналитика в торговых точках и офисах продаж – это не просто следование тренду на внедрен
24.07.2023 Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год

для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения система позволяет автоматически детектировать поверхностные дефекты на стальных заготовках. С начала проекта внедренная видеоаналитика уже помогла сэкономить более 20 млн руб. на одном прокатном стане. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs. Для производства качественного проката необходимо вовремя обна
08.12.2021 Илья Калагин -

Промышленность созрела для видеоаналитики

они допускают большое количество ошибок. Сейчас уже прошло много пилотных проектов, и доказано, что видеоаналитика решает эти задачи намного более качественнее и быстрее человека. Специалист да
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов

«Магнит» апробировал технологию на нескольких точках ультрамалого формата и в настоящее время приступил к тестированию в магазинах «Магнит Косметик». Видеоаналитика трафика может решать сразу несколько задач: повышать эффективность выбора локаций для новых объектов, улучшать работу действующих точек, а также оперативно информировать о количе
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов

ты действующего или потенциального объекта с учетом целого комплекса параметров», – сказала руководитель направления по исследованию перспективных технологий розничной сети «Магнит» Виктория Козлова. Видеоаналитика трафика дополнит информационную экосистему компании, которая используется для определения наиболее эффективных локаций для новых магазинов. Комплекс включает собственную геоинфор
06.04.2020 Резидент «Сколково» запустил видеоаналитику для профилактики коронавируса

н в Macroscop версий LS, ST, а также в Macroscop ULTRA. Модуль предоставляется бесплатно. Одновременно с этим компания предлагает использовать детектор скопления людей (или подсчета людей в очереди). Видеоаналитика определяет количество людей в поле зрения камеры и отправляет уведомление, если их слишком много. Такое программное обеспечение может быть полезно в магазинах, аптеках, аэропорта
23.07.2019 X5 Retail Group внедряет видеоаналитику в супермаркетах «Перекресток»

ает вероятность ухода посетителя из магазина без покупок. Автоматическое оповещение происходит при превышении заданных параметров: времени ожидания, количества человек в очереди и т.д. Таким образом, видеоаналитика помогает улучшить качество и повысить скорость обслуживания на кассах. В результате тестирования технологии на 56 магазинах торговой сети «Перекресток» объем жалоб покупателей сн
11.07.2019 КРОК представила промышленную видеоаналитику

всегда может все знать, видеть и мгновенно реагировать на обстановку вокруг. Это особенно актуально для крупных производств с большими или территориально распределенными площадями и объектами. Умная видеоаналитика позволяет контролировать, предотвращать и расследовать разного рода инциденты, повышая эффективность производственных операций», — сказала Татьяна Павлова, руководитель проектов

29.06.2018 Денис Левченко -

Видеоаналитика – одно из ключевых направлений инноваций в ритейле

15–20 лет. Мы должны размышлять о том, как работать с машинным обучением и нейронными сетями. Сейчас, например, решения на основе компьютерного зрения и нейронных сетей используются в видеоаналитике. Видеоаналитика и аналитика данных востребована практически для любой функции в ритейле. Это HR, и маркетинг, и операции, практически все, и даже безопасность. За последние 3–5 лет стало понятно

Публикаций - 392, упоминаний - 426

Машинное зрение и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 71
Ростелеком 10948 31
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 26
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 21
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Microsoft Corporation 25775 16
Крок - Croc 1964 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Yandex - Яндекс 9215 14
Google LLC 12688 13
Smartec 168 13
АРМО ГК 185 13
SAP SE 5601 13
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 11
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
9594 11
Sony 6739 11
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 11
Ivideon - Мобильные видеорешения 77 11
STC 106 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
МегаФон 10742 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
Hikvision - Хиквижн 73 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 9
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 8
Samsung Electronics 11064 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
Сател - VizorLabs - Визорлабс 26 7
Intel Corporation 12811 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 6
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 6
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 14
X5 Group - Перекрёсток 640 13
Русагро Группа Компаний 379 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Газпром нефть 725 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 7
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 6
Газпром - Севернефтегазпром 15 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
ВкусВилл - Избёнка 216 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Федеральное казначейство России 1949 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Метро Международная ассоциация 4 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
4CIO 20 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 226
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 153
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 144
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 141
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 107
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 97
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 95
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 92
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 90
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 81
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 73
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 68
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 66
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 61
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 60
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 58
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 47
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 47
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 47
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 43
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 41
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 35
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 33
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 33
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 32
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 32
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 29
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 28
Оповещение и уведомление - Notification 5943 27
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 27
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 11
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna Cars 15 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Google Android 15243 8
Apple iOS 8583 8
Linux OS 11533 8
Honor Magic 76 7
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 7
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
DSSL Trassir 40 6
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 6
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 5
OpenAI - ChatGPT 719 5
Samsung Galaxy S24 - смартфон 66 5
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 12 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 5
Apple iPhone 6 4861 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 4
МТС ID Scan RIM - сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса 7 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 4
Т1 Сервионика - Айтеко - VideoMatrix - Vmx SILA - Vmx Dequs - Vmx MarkerID - Vmx Qualex - Vmx Dequs 14 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Microsoft Office 4170 4
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
NtechLab FindFace 56 4
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Паламарчук Алексей 64 14
Марков Дмитрий 81 11
Сирота Юрий 67 8
Натрусов Артем 313 7
Шадаев Максут 1210 7
Помозов Алексей 88 6
Казарин Станислав 175 6
Барсуков Николай 9 6
Казаков Николай 9 6
Милек Татьяна 10 6
Горбатько Александр 105 6
Петров Михаил 139 6
Абакумов Евгений 227 6
Валиуллин Адель 18 6
Кирьянова Александра 169 5
Щиров Илья 45 5
Игнатов Виктор 12 5
Кадацкий Валерий 7 5
Чекмарев Шамиль 50 5
Зингерман Борис 39 5
Аршавский Анджей 31 5
Полунина Полина 5 5
Головин Дмитрий 51 5
Лебедев Георгий 57 4
Абрамов Сергей 76 4
Ульянов Николай 176 4
Долгов Василий 26 4
Гаранин Евгений 53 4
Урусов Виктор 157 4
Врацкий Андрей 175 4
Заянц Илья 57 4
Лесь Алексей 10 4
Тимофеев Илья 10 4
Денисюк Геннадий 7 4
Путин Владимир 3454 4
Чаркин Евгений 317 4
Нестеров Алексей 175 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
Абуталимов Заур 20 4
Шингарев Павел 22 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 262
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Европа 24963 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Индия - Bharat 5869 8
Ближний Восток 3154 8
Россия - СФО - Новосибирск 4875 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Казахстан - Республика 6047 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Россия - ПФО - Самарская область 1577 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 7
Европа Восточная 3138 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 5
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 159
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 119
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 110
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 63
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 44
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 37
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 30
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 30
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 20
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 17
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 15
Экономический эффект 1342 14
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 14
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 14
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
CNews ИТ в промышленности 5 2
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Tom’s Hardware 600 1
N+1 - Издание 188 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
IDC - International Data Corporation 4975 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Markets&Markets Research 113 5
CNews Инновация года - награда 155 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Frost & Sullivan 207 2
Mordor Intelligence 35 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
VMR - Verified Market Research 7 1
IMS Research 31 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Мировой рынок видеоаналитики 2 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 18 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
РУДН - Медицинский институт 6 1
МИМ ЛИНК - Международный институт менеджмента ЛИНК 10 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews FORUM Кейсы 313 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CNews AWARDS - награда 571 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
MIPS Securika 10 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Retail Business Russia 6 1
WIDER Pedestrian Challenge 4 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
InAVation Awards 6 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще