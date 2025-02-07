Honor Watch Magic умные часы
Honor Watch Magic и организации, системы, технологии, персоны:
|Помозов Алексей 50 3
|Zhao George - Чжао Джордж 17 2
|Биленко Михаил 7 1
|Чуйков Иван 2 1
|Нигай Карина 1 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Савинский Вячеслав 1 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 446 1
|Мишустин Михаил 681 1
|Догадин Михаил 18 1
|Губанов Андрей 92 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 6
|TENAA 18 1
|GizmoChina 135 1
|DxOMark - Издание 36 1
|The Verge - Издание 558 1
|Tom’s Hardware 398 1
|Wired - Издание 233 1
|TechRadar 90 1
|Android Authority 47 1
|Android Headline 8 1
|Newsweek 38 1
|Optics 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339432, в очереди разбора - 770011.
Создано именных указателей - 168067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.