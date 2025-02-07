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Honor Watch Magic умные часы



07.02.2025 Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM 1
27.12.2024 Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж 1
24.09.2024 Ритейлеры начали продажи флагманского ИИ-планшета Honor MagicPad 2 для продуктивности, творчества и развлечений 2
24.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Honor MagicPad 2 2
09.09.2024 Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией 1
23.07.2024 Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro c уникальным ИИ-режимом Harcourt для портретной съемки доступны для предзаказа 1
23.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro 2
23.07.2024 МТС открыла предзаказ на смартфоны Honor 200 и 200 Pro   2
22.04.2024 Казань вошла в топ-5 регионов по количеству предзаказов HONOR Magic 6 Pro 1
18.04.2024 Спрос нижегородцев на флагманский смартфон Honor Magic 6 Pro превысил показатели предшественников 2
16.04.2024 Ритейлеры начали продажи флагмана Honor Magic 6 Pro 2
16.04.2024 В МТС стартовали продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro 2
13.03.2024 Ритейлеры начали продажи умных часов Honor Watch 4 2
09.02.2024 Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели 1
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
19.04.2022 Продажи носимых устройств в России впервые сократились — проходит мода на дешевые фитнес-браслеты 2
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 2
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
28.02.2022 Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4 2
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM 2
08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 2
23.11.2021 Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14 2
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 1
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 3
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео 2
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 2
25.01.2021 Honor начала продажи игрового ноутбука Honor Hunter V700. Цена 1
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 2
04.12.2020 Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото 1
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 3
31.08.2020 Есть ли смысл измерять кислород в крови фитнес-гаджетами? 1
01.06.2020 Honor выпускает новые смартфоны и ноутбук 1
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены 1
29.05.2020 Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена 1
29.05.2020 Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото 1
14.05.2020 Honor объявил о майских скидах в официальном интернет-магазине 1
18.02.2020 7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM 1
23.01.2020 Honor начинает российские продажи новых ноутбуков и смарт-часов. Цены 2
06.09.2019 7 лучших умных часов: выбор ZOOM 2

Публикаций - 49, упоминаний - 74

Honor Watch Magic и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 709 32
Huawei 3945 14
Samsung Electronics 10275 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 10
Apple Inc 12124 9
Xiaomi 1743 8
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 7
МегаФон 8891 5
Google LLC 11807 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 4
Yandex - Яндекс 7382 3
Nvidia Corp 3501 3
Intel Corporation 12208 3
Qualcomm Technologies 1827 3
Sony 6549 3
Garmin - Гармин 201 3
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 21 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8758 3
Microsoft Corporation 24651 2
LG Electronics 3616 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 2
BBK OPPO Electronics 384 2
Huawei Mobile Services 72 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 2
Lenovo Group 2296 1
Lenovo Motorola 3501 1
HTC Corporation 1499 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
ZTE Corporation 749 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Sharp Corporation 1041 1
X Corp - Twitter 2847 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Telegram Group 2009 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Nintendo 758 1
OpenAtom Foundation 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2365 6
TÜV Rheinland Group 138 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 2
Nike 185 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Градиент 90 1
Родник 87 1
Caterpillar - 89 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
101Hotels.com 456 1
Гранит 53 1
Связной ГК 1371 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1215 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 443 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24217 40
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1140 35
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9630 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20837 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7607 21
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1204 16
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2964 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14416 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12501 15
Оповещение и уведомление - Notification 4640 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7313 13
Часы - Watch 945 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2134 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25443 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13828 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12558 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 10
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1338 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12207 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 10
Умные платформы 1693 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10149 10
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10792 10
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 160 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17102 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 1912 8
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 508 8
AOD - Always On Display 193 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9303 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7895 8
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2798 7
Наушники - Headphones 4019 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8580 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2243 7
Huawei Watch - Умные часы 92 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 13
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 489 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 11
Honor Magic 54 11
Google Android 14033 10
Honor MagicBook - серия ноутбуков 68 9
Honor SuperCharge 120 9
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 8
Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 8
Apple iOS 7829 8
Honor - серия смартфонов 206 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2757 7
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 237 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7095 6
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 6
Unimax UMX - Серия смартфонов 231 6
Google Android 14 75 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 493 5
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 36 5
Huawei Mate - серия смартфонов 353 5
Google Android Wear OS 98 5
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 39 5
Xiaomi Redmi Watch 11 5
Honor MagicOS - Magic Capsule 15 5
Honor 30 - серия смартфонов 32 4
Honor Magic-Link 12 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 261 4
Apple Pay 490 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 4
Samsung Galaxy 959 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTS 11 4
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 406 4
Huawei Watch Fit 32 4
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Google YouTube - Видеохостинг 2754 3
Intel Core - Семейство процессоров 1202 3
Помозов Алексей 50 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 2
Биленко Михаил 7 1
Чуйков Иван 2 1
Нигай Карина 1 1
Лебедев Артемий 99 1
Савинский Вячеслав 1 1
Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 446 1
Мишустин Михаил 681 1
Догадин Михаил 18 1
Губанов Андрей 92 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17084 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5189 5
Земля - планета Солнечной системы 10387 3
Германия - Берлин 715 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 2
Сатурн - Титан (спутник) 470 2
Беларусь - Белоруссия 5682 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2970 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1962 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 2
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 326 1
Польша - Республика 1963 1
Германия - Федеративная Республика 12699 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1366 1
Малайзия 866 1
Румыния 729 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
Южная Корея - Республика 6657 1
Армения - Республика 2287 1
Украина 7620 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1885 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2910 1
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TENAA 18 1
GizmoChina 135 1
DxOMark - Издание 36 1
The Verge - Издание 558 1
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TechRadar 90 1
Android Authority 47 1
Android Headline 8 1
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Optics 139 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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