Ритейлеры начали продажи умных часов Honor Watch 4

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС и «Мегафон» поступили в продажу умные часы Honor Watch 4. Новинка отличается точным мониторингом показателей организма, оснащена большим AMOLED-экраном 1,75 дюйма с частотой обновления до 60 Гц, поддерживает звонки по Bluetooth и до 14 дней работает без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Часы Honor Watch 4 оснащены AMOLED-экраном 1,75 дюйма с поддержкой режима Always-on Display, частотой обновления 60 Гц и частотой опроса сенсорного слоя при касании до 120 Гц. Корпус часов из алюминия шестой серии устойчив к повреждениям, а защита от воды и пыли позволяет использовать Honor Watch 4 для тренировок в бассейне и на открытой воде. Для персонализации доступно более 300 циферблатов в разных стилях, а стандартное часовое крепление ремешков позволяет менять внешний вид и подбирать аксессуары под разный стиль одежды.

Фото: Honor Honor Watch 4

Honor Watch 4 оснащены батареей емкостью 451 мАч, которая обеспечивает до 14 дней работы без подзарядки при обычном использовании. Благодаря поддержке звонков по Bluetooth часы позволяют всегда оставаться на связи и отвечать на вызовы, даже когда заняты руки или нет возможности взять смартфон. Кроме того, пользователям доступна функция быстрых текстовых ответов, если нужно отложить телефонный разговор.

Honor Watch 4 оснащены функциями, которые повышают эффективность тренировок и позволяют составлять собственные программы. С помощью умных часов или приложения «Honor Здоровье» пользователи могут видеть количество потраченных во время тренировки калорий и граммы потерянного жира, чтобы лучше понимать эффективность занятий. Часы также способны определять фитнес-возраст пользователя и оценивать состояние организма. Сенсоры с оптическими микролинзами и алгоритмы искусственного интеллекта с еще большей точностью контролируют частоту сердечных сокращений, своевременно предупреждая об отклонениях. С помощью умных часов также можно отслеживать стресс, качество сна, уровень кислорода в крови и менструальный цикл.

Часы Honor Watch 4 поступили в продажу в магазинах электроники и на маркетплейсах в черном и золотом цветах. Стоимость новинки составляет 15 990 руб., в период с 12 марта по 1 апреля 2024 г. действует специальное предложение со скидкой 2000 руб.