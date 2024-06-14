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Здравоохранение Сердечно-сосудистая система Cardiovascular system Кровеносная система Circulatory system Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ Cardiovascular diseases Ишемическая болезнь сердца Morbus ischaemicus cordis

Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему остаются лидерами в структуре смертности россиян: они становятся причиной смерти почти в половине случаев. В 2022 году в России на их долю пришлось 44% всех смертей, а это более 830 тысяч человек. Особый вклад в эту статистику вносят нарушения жирового обмена, или так называемая гиперхолистеринемия, в том числе и семейная. Она на 31% повышает риск ишемической болезни сердца и инфарктов. 

 

Соблюдайте режим. Берегите сердце. Художник: А. Рустамова, Минздрав СССР, 1958г. Соблюдайте режим. Берегите сердце. Художник: А. Рустамова, Минздрав СССР, 1958г.
Соблюдайте режим. Берегите сердце. Художник: А. Рустамова, Минздрав СССР, 1958г.


14.06.2024 Сергей Черных на ПМЭФ 2024: «Интеграторы – кровеносная система ИТ рынка»

и цифровизации в целом. Он отметил важность интеграторов в продвижении передовых технологических решений и создании отечественной ИКТ-экосистемы в условиях цифровой трансформации. «Интеграторы – это кровеносная система нашей ИТ-отрасли, которая обеспечивает отбор и апробацию новых ИТ решений, собирает лучшие практики, консолидируя их создает комплексные цифровые решения и распространяет их
29.04.2024 На дачу и обратно: лучшие российские алкотестеры

Допустимой нормой содержания алкоголя в крови является 0,35 промилле (‰) или 0,16 мг/л. Причем повысить уровень промилле в крови может не только алкоголь, но и некоторые продукты и лекарства. Если не хочется полагаться на уд
20.06.2013 Тромбоциты – неизвестный рубеж нашей иммунной системы

тыскивают в нашем организме бактерии и "запечатывают" их от остальных тканей, не давая двигаться дальше. Такое открытие сделали ученые из Университета Калгари (Канада). Ученые давно предполагали, что тромбоциты необходимы для нормальной работы иммунной защиты, однако только сейчас удалось узнать о том, что эти клетки крови сами активно занимаются поиском опасных бактерий. Большая часть бакт
18.06.2013 Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет

руса папилломы человека (ВПЧ) поможет выявить риск развития рака ротоглотки за несколько лет до первых проявлений заболевания. Исследование показало, что у 1 из 3 пациентов, больных раком ротоглотки, в крови обнаружены специфические антитела. У здоровых людей частота появления этих антител - 1 к 100. Важно, что антитела присутствуют в крови еще за несколько лет до начала болезни. Воз
17.04.2013 Высокий уровень глюкозы в крови мешает дышать?

аемый гликирование. В ходе этого процесса молекулы сахара прикрепляются к белкам и снижают их активность. Гликирование наблюдается вследствие старости и связано с рядом заболеваний, таких как диабет, гипертония, атеросклероз, утолщение и потеря эластичности артерий. В ходе экспериментов глюкоза снижала активность эластина и подавляла сегнетоэлектрических переключение до 50%. При этом исслед
01.11.2011 Тромбоциты метят бактерий для иммунной системы

Ученые установили, что обеспечивающие сворачивание крови клетки тромбоциты играют важную роль в распознавании попадающих в организм возбудителей и запуске иммунного ответа. Специалистам давно известно, что листерии моноцитогенес (Listeria monocytogenes) – б
25.06.2008 Лиофилизованные тромбоциты ускорят заживление ран

При небольших ранах начинается последовательность реакций коагуляции крови, которая заканчивается образованием белковой матрицы, удерживающей тромбоциты из крови и в конечном итоге формирующей сгусток, покрывающий рану. В тромбоцитах, кроме того, содержатся факторы роста, способствующие образованию новых слоев кожи, покрывающей впосл

Публикаций - 260, упоминаний - 266

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Африка - Африканский регион 3451 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1197 4
Сингапур - Республика 1840 3
Нидерланды 3489 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8448 117
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9609 84
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4307 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28505 50
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5653 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23688 46
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1882 43
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 754 36
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 671 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50212 31
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 305 29
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 774 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9809 24
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3627 22
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1220 21
Сон - Somnus 416 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47378 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4877 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18098 17
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1237 15
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 349 15
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1046 14
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1611 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 5743 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5664 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8584 11
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1385 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4999 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2717 11
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 96 11
Зоология - наука о животных 2577 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6804 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5953 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13154 10
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1224 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7921 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1361 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3855 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3912 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13906 9
New Scientist 1448 4
Phys.org 972 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2695 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11209 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5892 2
EurekAlert 287 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1783 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 67 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 1
Scientific American 80 1
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Nature 809 1
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Чудо техники 60 1
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MacRumors 136 1
Ведомости 946 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1273 1
Bloomberg 1255 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
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MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 43 2
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 29 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 812 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 987 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 237 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 150 2
РАН - Российская академия наук 1850 2
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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1481 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 201 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 91 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
СамГМУ - Институт инновационного развития 7 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 1
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