Здравоохранение Сердечно-сосудистая система Cardiovascular system Кровеносная система Circulatory system Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ Cardiovascular diseases Ишемическая болезнь сердца Morbus ischaemicus cordis
- Общая длина кровеносных сосудов человеческого тела составляет около 100 тысяч километров. Это более чем в два раза превышает длину экватора Земли.
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- Донорство - Программы развития добровольного донорства крови
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему остаются лидерами в структуре смертности россиян: они становятся причиной смерти почти в половине случаев. В 2022 году в России на их долю пришлось 44% всех смертей, а это более 830 тысяч человек. Особый вклад в эту статистику вносят нарушения жирового обмена, или так называемая гиперхолистеринемия, в том числе и семейная. Она на 31% повышает риск ишемической болезни сердца и инфарктов.
|14.06.2024
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Сергей Черных на ПМЭФ 2024: «Интеграторы – кровеносная система ИТ рынка»
и цифровизации в целом. Он отметил важность интеграторов в продвижении передовых технологических решений и создании отечественной ИКТ-экосистемы в условиях цифровой трансформации. «Интеграторы – это кровеносная система нашей ИТ-отрасли, которая обеспечивает отбор и апробацию новых ИТ решений, собирает лучшие практики, консолидируя их создает комплексные цифровые решения и распространяет их
|29.04.2024
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На дачу и обратно: лучшие российские алкотестеры
Допустимой нормой содержания алкоголя в крови является 0,35 промилле (‰) или 0,16 мг/л. Причем повысить уровень промилле в крови может не только алкоголь, но и некоторые продукты и лекарства. Если не хочется полагаться на уд
|20.06.2013
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Тромбоциты – неизвестный рубеж нашей иммунной системы
тыскивают в нашем организме бактерии и "запечатывают" их от остальных тканей, не давая двигаться дальше. Такое открытие сделали ученые из Университета Калгари (Канада). Ученые давно предполагали, что тромбоциты необходимы для нормальной работы иммунной защиты, однако только сейчас удалось узнать о том, что эти клетки крови сами активно занимаются поиском опасных бактерий. Большая часть бакт
|18.06.2013
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Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет
руса папилломы человека (ВПЧ) поможет выявить риск развития рака ротоглотки за несколько лет до первых проявлений заболевания. Исследование показало, что у 1 из 3 пациентов, больных раком ротоглотки, в крови обнаружены специфические антитела. У здоровых людей частота появления этих антител - 1 к 100. Важно, что антитела присутствуют в крови еще за несколько лет до начала болезни. Воз
|17.04.2013
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Высокий уровень глюкозы в крови мешает дышать?
аемый гликирование. В ходе этого процесса молекулы сахара прикрепляются к белкам и снижают их активность. Гликирование наблюдается вследствие старости и связано с рядом заболеваний, таких как диабет, гипертония, атеросклероз, утолщение и потеря эластичности артерий. В ходе экспериментов глюкоза снижала активность эластина и подавляла сегнетоэлектрических переключение до 50%. При этом исслед
|01.11.2011
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Тромбоциты метят бактерий для иммунной системы
Ученые установили, что обеспечивающие сворачивание крови клетки тромбоциты играют важную роль в распознавании попадающих в организм возбудителей и запуске иммунного ответа. Специалистам давно известно, что листерии моноцитогенес (Listeria monocytogenes) – б
|25.06.2008
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Лиофилизованные тромбоциты ускорят заживление ран
При небольших ранах начинается последовательность реакций коагуляции крови, которая заканчивается образованием белковой матрицы, удерживающей тромбоциты из крови и в конечном итоге формирующей сгусток, покрывающий рану. В тромбоцитах, кроме того, содержатся факторы роста, способствующие образованию новых слоев кожи, покрывающей впосл
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