Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по-прежнему остаются лидерами в структуре смертности россиян: они становятся причиной смерти почти в половине случаев. В 2022 году в России на их долю пришлось 44% всех смертей, а это более 830 тысяч человек. Особый вклад в эту статистику вносят нарушения жирового обмена, или так называемая гиперхолистеринемия, в том числе и семейная. Она на 31% повышает риск ишемической болезни сердца и инфарктов.

Соблюдайте режим. Берегите сердце. Художник: А. Рустамова, Минздрав СССР, 1958г. Соблюдайте режим. Берегите сердце. Художник: А. Рустамова, Минздрав СССР, 1958г. Соблюдайте режим. Берегите сердце. Художник: А. Рустамова, Минздрав СССР, 1958г.