Polar Полар
|16.02.2021
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Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона»
Фонд Polar Asset Management Partners вложился в Kismet Канадский фонд Polar Asset Management Partners стал владельцем 8% акций компании Kismet, зарегистрированной на Британских Виргинских ост
|09.07.2018
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Приложение для фитнеса разоблачило американских секретных агентов
Polar Flow выдал секретных агентов Приложение для фитнеса Polar Flow, созданное финской компанией Polar, допустило утечку геолокационных данных своих пользователей, в том числе американских военных и секретных агентов. К такому выводу пришли жу
|26.09.2014
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Спортивные ассистенты Polar приходят в Россию
тройства для организации режима тренировок с дизайном браслетов и часов. Их выбор сейчас довольно широк, однако, полное доверие вызывают лишь марки с уже сложившейся репутацией. Одна из таких марок – Polar. Компания уже 35 лет занимается производством приборов для отслеживания физических нагрузок. Сегодня марку Polar на российском рынке представляет дистрибьюторская компания «МФитнес
|06.09.2010
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Новые осушители Polar Bear серии SDD стали компактнее
Polar Bear выпустила новые модели осушителей SDD 110BN и SDD 130BN. Главной особенностью этих моделей является их компактность. Канальные осушители компании Polar Bear - SDD 110BN и SDD 130BN пришли на смену моделям SDD 110B и SDD 130B. Высота моделей по сравнению с предшественниками снижена в 2 раза, что позволяет существенно сэкономить место в те
|22.07.2010
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Polar Bear предлагает новую климатическую установку для бассейнов PoolStar T
Компания Polar Bear расширила модельный ряд климатических установок для бассейнов серии PoolStar, представив новую модификацию PoolStar T. PoolStar T не только обеспечивает заданный уровень влажности во
|08.06.2010
|Polar Bear выпустила новые электроприводы для систем вентиляции и кондиционирования
|24.05.2010
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Polar Bear предлагает тепловые насосы SSH для домашних бассейнов «умных» домов
Новая серия тепловых насосов SSH бренда Polar Bear специально разработана для нагрева воды в бассейне. Она состоит из трех моделей 6, 9 и 13 с максимальной теплопроизводительностью соответственно 9,8кВт, 13,9кВт и 20,8 кВт. Тепловые
|27.04.2006
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POLAR обновил модельный ряд ЖК-телевизоров
Российская компания POLAR представила очередные новинки в модельном ряду жидкокристаллических телевизоров POLAR 51LTV4010 и 51LTV4110. ЖК-телевизор POLAR 51LTV4010 Новые модели имеют размер экрана 20
|31.10.2005
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Плеер Polar DV-3055 - cамый стильный из бюджетных
На первый взгляд В деле На первый взгляд Глядя на Polar DV-3055 испытываешь легкую гордость за отечество - все-таки умеют у нас делать если не хай-энд, то во всяком случае "середнячков", на которых смотреть приятно. Действительно, в отличие от
|05.08.2005
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Adidas интегрирует в кроссовки тренировочную систему от Polar Electro
Компании Polar Electro и Adidas заключили сделку по разработке полностью интегрированной тренировочной системы под названием Project Fusion. Данная система предусматривает оборудование от Polar E
|07.06.2005
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"Полар" представила пять DVD-плееров с MPEG-4
В продажу поступают сразу пять новинок от «Полар»: Polar DV-3025, Polar DV-3040, Polar DV-3045, Polar DV-3055, Polar DV-3065. Все плееры поддерживают формат MPEG-4. Новые DVD-плееры Polar принадлежат к категор
|26.05.2005
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"Полар" анонсировал первый 54-сантиметровый телевизор с двумя телетюнерами
Компания «Полар» представила новинку модельного ряда Polar Эксклюзив — телевизор Polar 54CTV4375. Модель отличается плоским кинескопом с диагональю 54 см, усилителем слабого сигнала и фирменной технологией Polar DigiTotal. Теле
|13.05.2005
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"Полар" представил два стильных ЖК-телевизора
Компания «Полар» представила ЖК-телевизоры Polar 43LTV4005 и 51LTV4005. Тонкий корпус ЖК-телевизоров и система крепления позволит разместить модели Polar 43LTV4005 и 51LTV4005 на стене, а удобная подставка поможет установить эти
|09.02.2005
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Polar расширила линейку DVD-плееров с декодером MPEG-4
Компания Polar объявила о том, что в 1 квартале 2005 году в широкую продажу поступят сразу три новинки серии с MPEG-4: DV-3010, DV-3015 и DV-3050. Постепенно весь модельный ряд DVD-плееров Polar
|29.12.2004
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Российские производители начинают прямые продажи в Сети
ер, Excimer, Polaris, „Портком“), — отмечает г-н Андреев. — А единственный известный мне дистрибьютор, продающий компьютеры через интернет, — это „Дилайн“. Разработка интернет-магазина Polar началась параллельно с запуском первых имиджевых магазинов бытовой техники и электроники, которые появились летом 2004 года в Москве. По словам директора по маркетингу Polar Светла
|29.09.2004
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Polar выпустил первые российские телевизоры с декодером NICAM
Компания Polar объявила о выпуске первых российских телевизоров с декодером NICAM Stereo - 54CTV4375 и 54CTV4835 из серии «Эксклюзив». Обе модели обладают плоским экраном. Опознание сигнала и все настро
|29.09.2004
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Polar анонсировала еще одну "летающую тарелку" с MPEG-4
Компания Polar объявила о выходе нового DVD-проигрывателя DV-3060. Отличающаяся необычным внешним видом, модель воспроизводит диски различных форматов, в том числе с MPEG-4. Плеер является мультизонным,
|03.09.2004
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Мини ЖК-телевизор POLAR 17LTV 1005 – способ скрасить время в ожидании
обирающие свою продукцию в Китае, такие, как Vigor, Skarlett или Vitek. Качество первых оставляет желать лучшего, вторые вообще ломаются уже на этапе проверки в магазине. В этой ситуации новая модель POLAR выглядит разумным решением. В ее пользу говорит цена – в районе $200. Для примера, покупателям больших плоских компактных телепанелей известных марок придется выложить в 5-10 раз большую
|25.08.2004
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Polar DV-3030 – DVD для тех, кто плохо знает английский
Первое впечатление На верхней панели красуется название производителя Российский производитель бытовой техники Polar летом этого года подтвердил общую тенденцию: среди четырёх представленных им DVD-плееров один – модель DV-3030 – обеспечивает полную поддержку формата MPEG4. Помимо расширенной функционал
|17.06.2004
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"Полар" анонсировал ЖК-телевизор и монитор собственного дизайна
-дюймовых ЖК-монитора и ЖК-телевизора. Продажи новых устройств должны начаться в сентябре текущего года. CNews.ru стали известны характеристики, которые будут иметь новинкии. ЖК-телевизор под брендом Polar будет иметь формат экрана 16:9, разрешение 1280х768 пикселей. Яркость экрана составит 450 кд/м², телевизор будет оборудован 6 лампами подсветки. Контрастность экрана составит 1:400, угол
|15.06.2004
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"Полар" анонсировал DVD-плеер с поддержкой mpeg-4 и WMA
Российский производитель бытовой техники, компания «Полар», анонсировал начало продаж новых DVD-плееров под маркой Polar. В июле текущего года начнутся продажи трёх плееров серии DV-10хх, а также появится модель с декодером mpeg-4. Новинки серии DV-10xx представлены тремя разноплановыми моделями, общее в ни
|20.05.2004
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"Полар" обновил линейку DVD-плееров
Компания «Полар» представила обновленный модельный ряд DVD-плееров под брендом Polar: три новинки серии DV-10хх и первую модель с декодером MPG-4. Новинки серии DV-10xx представлены тремя разноплановыми моделями. Главное их отличие от аппаратов 2003 года (DV-1010, -1015 и
|05.02.2004
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Polar укоротил свои DVD-плееры
Приступая к обновлению модельного ряда DVD-проигрывателей на 2004 год, Polar начал с усовершенствования серии DV-10ХХ: плееры стали меньше на 52 мм. Более компактный размер – 430х55х240 мм, включая разъемы и ножки DVD-плееров – делает модели удобнее для пользовате
|22.12.2003
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POLAR: российский рынок телевизоров вырос на 30%
ссийской компании «ПОЛАР», специализирующейся на производстве телевизоров, первое место по объему продаж среди российских компаний принадлежит марке «Рубин», доля которой в 2003 году составила 31,8%. POLAR занимает 17,9%, у марки Rolsen – 17,2% рынка российских телевизоров, за тремя лидерами следуют марки «Сокол» и Erisson c долями 11,9% и 7,9% соответственно. Доли российских марок телевизо
|24.11.2003
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Polar представил домашний кинотеатр
С 1 декабря в продажу поступает новинка от Polar – домашний кинотеатр DV-1020-HTA. Домашний кинотеатр Polar DV-1020-HTA состоит из универсального DVD-проигрывателя и комплекта акустики для воспроизведения 6-канального звука, без
|10.10.2003
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"Полар" усовершенствовал "мозг" своих ТВ
Холдинг ”Полар” представил новую линейку телевизоров Polar “Ультима”. Серия включает 6 моделей с диагональю экрана 14, 20 и 21 дюйм. Схемотехника новинок усовершенствована за счет применения интегральной схемы Phillips Ultimate One Chip, объединя
|07.08.2003
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Новинка Polar - телевизор для дальнобойщиков
В августе в линейке телевизоров Polar Оптимум+ появилась 10-дюймовая модель с универсальным питанием 25CTV4001, предназначенная для просмотра не только в домашних условиях, но и в автомобиле. Широкий диапазон бортового питани
|21.07.2003
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В модельном ряду телевизоров Polar – 12 новинок
Недавно сразу три линейки телевизоров Polar пополнились новыми моделями. В серии “Оптимум+” появилось две 14-дюймовые модели 37CTV4015 и 37CTV4615. Стерофонический звуковой тракт модели 37CTV4615 имеет регуляторы тембра и звуковой
|29.04.2003
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Polar представил новые российские телевизоры и DVD-проигрыватели
Компания «POLAR-TV», производитель телевизоров марки «POLAR», представила свою новую продукцию — DVD-проигрыватели серии DV-10XX, реализованные на однокристальном видеопроцессоре MT1379 компа
|15.02.2002
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Africa Israel и Polar объединились для покупки Bezeq
В среду израильский конгломерат Africa Israel Investments (AII) договорился с Polar Communications о возможности коллективной заявки на приобретение контрольного пакета государственной телекоммуникационной компании Bezeq Israel Telecom. Для этого было создано совместное
|30.03.2000
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Mars Polar Lander разбился из-за ошибки в программном обеспечении
Томас Янг, расследующий причины неудачного приземления аппарата Mars Polar Lander, заявил на пресс-конференции, что он и его коллеги "почти уверены" в причине неудачи. По его мнению, это произошло из-за ошибки в программном обеспечении, вследствие которой был во
Polar и организации, системы, технологии, персоны:
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|Кудряшова Юлия 5 2
|Bernard Foing - Фоинг Бернард 11 2
|Чернов Даниил 79 1
|Аитов Тимур 197 1
|Андреев Андрей 32 1
|Осипов Александр 87 1
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|Сергеев Иван 74 1
|Щербина Сергей 14 1
|Шувалова Анастасия 9 1
|Лю Юлия 6 1
|Речменский Игорь 21 1
|Левантовский Александр 7 1
|Усманов Алишер 301 1
|Таврин Иван 117 1
|Фадеев Андрей 29 1
|Бухман Дмитрий 18 1
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|Герцовский Борис 21 1
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|Федоров Дмитрий 23 1
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