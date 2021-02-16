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Polar Полар



16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

Фонд Polar Asset Management Partners вложился в Kismet Канадский фонд Polar Asset Management Partners стал владельцем 8% акций компании Kismet, зарегистрированной на Британских Виргинских ост
09.07.2018 Приложение для фитнеса разоблачило американских секретных агентов

Polar Flow выдал секретных агентов Приложение для фитнеса Polar Flow, созданное финской компанией Polar, допустило утечку геолокационных данных своих пользователей, в том числе американских военных и секретных агентов. К такому выводу пришли жу
26.09.2014 Спортивные ассистенты Polar приходят в Россию

тройства для организации режима тренировок с дизайном браслетов и часов. Их выбор сейчас довольно широк, однако, полное доверие вызывают лишь марки с уже сложившейся репутацией. Одна из таких марок – Polar. Компания уже 35 лет занимается производством приборов для отслеживания физических нагрузок. Сегодня марку Polar на российском рынке представляет дистрибьюторская компания «МФитнес
06.09.2010 Новые осушители Polar Bear серии SDD стали компактнее

Polar Bear выпустила новые модели осушителей SDD 110BN и SDD 130BN. Главной особенностью этих моделей является их компактность. Канальные осушители компании Polar Bear - SDD 110BN и SDD 130BN пришли на смену моделям SDD 110B и SDD 130B. Высота моделей по сравнению с предшественниками снижена в 2 раза, что позволяет существенно сэкономить место в те
22.07.2010 Polar Bear предлагает новую климатическую установку для бассейнов PoolStar T

Компания Polar Bear расширила модельный ряд климатических установок для бассейнов серии PoolStar, представив новую модификацию PoolStar T. PoolStar T не только обеспечивает заданный уровень влажности во
08.06.2010 Polar Bear выпустила новые электроприводы для систем вентиляции и кондиционирования
24.05.2010 Polar Bear предлагает тепловые насосы SSH для домашних бассейнов «умных» домов

Новая серия тепловых насосов SSH бренда Polar Bear специально разработана для нагрева воды в бассейне. Она состоит из трех моделей 6, 9 и 13 с максимальной теплопроизводительностью соответственно 9,8кВт, 13,9кВт и 20,8 кВт. Тепловые

27.04.2006 POLAR обновил модельный ряд ЖК-телевизоров

Российская компания POLAR представила очередные новинки в модельном ряду жидкокристаллических телевизоров POLAR 51LTV4010 и 51LTV4110. ЖК-телевизор POLAR 51LTV4010 Новые модели имеют размер экрана 20
31.10.2005 Плеер Polar DV-3055 - cамый стильный из бюджетных

На первый взгляд В деле На первый взгляд Глядя на Polar DV-3055 испытываешь легкую гордость за отечество - все-таки умеют у нас делать если не хай-энд, то во всяком случае "середнячков", на которых смотреть приятно. Действительно, в отличие от
05.08.2005 Adidas интегрирует в кроссовки тренировочную систему от Polar Electro

Компании Polar Electro и Adidas заключили сделку по разработке полностью интегрированной тренировочной системы под названием Project Fusion. Данная система предусматривает оборудование от Polar E
07.06.2005 "Полар" представила пять DVD-плееров с MPEG-4

В продажу поступают сразу пять новинок от «Полар»: Polar DV-3025, Polar DV-3040, Polar DV-3045, Polar DV-3055, Polar DV-3065. Все плееры поддерживают формат MPEG-4. Новые DVD-плееры Polar принадлежат к категор
26.05.2005 "Полар" анонсировал первый 54-сантиметровый телевизор с двумя телетюнерами

Компания «Полар» представила новинку модельного ряда Polar Эксклюзив — телевизор Polar 54CTV4375. Модель отличается плоским кинескопом с диагональю 54 см, усилителем слабого сигнала и фирменной технологией Polar DigiTotal. Теле
13.05.2005 "Полар" представил два стильных ЖК-телевизора

Компания «Полар» представила ЖК-телевизоры Polar 43LTV4005 и 51LTV4005. Тонкий корпус ЖК-телевизоров и система крепления позволит разместить модели Polar 43LTV4005 и 51LTV4005 на стене, а удобная подставка поможет установить эти

09.02.2005 Polar расширила линейку DVD-плееров с декодером MPEG-4

Компания Polar объявила о том, что в 1 квартале 2005 году в широкую продажу поступят сразу три новинки серии с MPEG-4: DV-3010, DV-3015 и DV-3050. Постепенно весь модельный ряд DVD-плееров Polar

29.12.2004 Российские производители начинают прямые продажи в Сети

ер, Excimer, Polaris, „Портком“), — отмечает г-н Андреев. — А единственный известный мне дистрибьютор, продающий компьютеры через интернет, — это „Дилайн“. Разработка интернет-магазина Polar началась параллельно с запуском первых имиджевых магазинов бытовой техники и электроники, которые появились летом 2004 года в Москве. По словам директора по маркетингу Polar Светла
29.09.2004 Polar выпустил первые российские телевизоры с декодером NICAM

Компания Polar объявила о выпуске первых российских телевизоров с декодером NICAM Stereo - 54CTV4375 и 54CTV4835 из серии «Эксклюзив». Обе модели обладают плоским экраном. Опознание сигнала и все настро
29.09.2004 Polar анонсировала еще одну "летающую тарелку" с MPEG-4

Компания Polar объявила о выходе нового DVD-проигрывателя DV-3060. Отличающаяся необычным внешним видом, модель воспроизводит диски различных форматов, в том числе с MPEG-4. Плеер является мультизонным,
03.09.2004 Мини ЖК-телевизор POLAR 17LTV 1005 – способ скрасить время в ожидании

обирающие свою продукцию в Китае, такие, как Vigor, Skarlett или Vitek. Качество первых оставляет желать лучшего, вторые вообще ломаются уже на этапе проверки в магазине. В этой ситуации новая модель POLAR выглядит разумным решением. В ее пользу говорит цена – в районе $200. Для примера, покупателям больших плоских компактных телепанелей известных марок придется выложить в 5-10 раз большую

25.08.2004 Polar DV-3030 – DVD для тех, кто плохо знает английский

Первое впечатление На верхней панели красуется название производителя Российский производитель бытовой техники Polar летом этого года подтвердил общую тенденцию: среди четырёх представленных им DVD-плееров один – модель DV-3030 – обеспечивает полную поддержку формата MPEG4. Помимо расширенной функционал
17.06.2004 "Полар" анонсировал ЖК-телевизор и монитор собственного дизайна

-дюймовых ЖК-монитора и ЖК-телевизора. Продажи новых устройств должны начаться в сентябре текущего года. CNews.ru стали известны характеристики, которые будут иметь новинкии. ЖК-телевизор под брендом Polar будет иметь формат экрана 16:9, разрешение 1280х768 пикселей. Яркость экрана составит 450 кд/м², телевизор будет оборудован 6 лампами подсветки. Контрастность экрана составит 1:400, угол

15.06.2004 "Полар" анонсировал DVD-плеер с поддержкой mpeg-4 и WMA

Российский производитель бытовой техники, компания «Полар», анонсировал начало продаж новых DVD-плееров под маркой Polar. В июле текущего года начнутся продажи трёх плееров серии DV-10хх, а также появится модель с декодером mpeg-4. Новинки серии DV-10xx представлены тремя разноплановыми моделями, общее в ни
20.05.2004 "Полар" обновил линейку DVD-плееров

Компания «Полар» представила обновленный модельный ряд DVD-плееров под брендом Polar: три новинки серии DV-10хх и первую модель с декодером MPG-4. Новинки серии DV-10xx представлены тремя разноплановыми моделями. Главное их отличие от аппаратов 2003 года (DV-1010, -1015 и
05.02.2004 Polar укоротил свои DVD-плееры

Приступая к обновлению модельного ряда DVD-проигрывателей на 2004 год, Polar начал с усовершенствования серии DV-10ХХ: плееры стали меньше на 52 мм. Более компактный размер – 430х55х240 мм, включая разъемы и ножки DVD-плееров – делает модели удобнее для пользовате
22.12.2003 POLAR: российский рынок телевизоров вырос на 30%

ссийской компании «ПОЛАР», специализирующейся на производстве телевизоров, первое место по объему продаж среди российских компаний принадлежит марке «Рубин», доля которой в 2003 году составила 31,8%. POLAR занимает 17,9%, у марки Rolsen – 17,2% рынка российских телевизоров, за тремя лидерами следуют марки «Сокол» и Erisson c долями 11,9% и 7,9% соответственно. Доли российских марок телевизо
24.11.2003 Polar представил домашний кинотеатр

С 1 декабря в продажу поступает новинка от Polar – домашний кинотеатр DV-1020-HTA. Домашний кинотеатр Polar DV-1020-HTA состоит из универсального DVD-проигрывателя и комплекта акустики для воспроизведения 6-канального звука, без

10.10.2003 "Полар" усовершенствовал "мозг" своих ТВ

Холдинг ”Полар” представил новую линейку телевизоров Polar “Ультима”. Серия включает 6 моделей с диагональю экрана 14, 20 и 21 дюйм. Схемотехника новинок усовершенствована за счет применения интегральной схемы Phillips Ultimate One Chip, объединя
07.08.2003 Новинка Polar - телевизор для дальнобойщиков

В августе в линейке телевизоров Polar Оптимум+ появилась 10-дюймовая модель с универсальным питанием 25CTV4001, предназначенная для просмотра не только в домашних условиях, но и в автомобиле. Широкий диапазон бортового питани
21.07.2003 В модельном ряду телевизоров Polar – 12 новинок

  Недавно сразу три линейки телевизоров Polar пополнились новыми моделями. В серии “Оптимум+” появилось две 14-дюймовые модели 37CTV4015 и 37CTV4615. Стерофонический звуковой тракт модели 37CTV4615 имеет регуляторы тембра и звуковой

29.04.2003 Polar представил новые российские телевизоры и DVD-проигрыватели

Компания «POLAR-TV», производитель телевизоров марки «POLAR», представила свою новую продукцию — DVD-проигрыватели серии DV-10XX, реализованные на однокристальном видеопроцессоре MT1379 компа
15.02.2002 Africa Israel и Polar объединились для покупки Bezeq

В среду израильский конгломерат Africa Israel Investments (AII) договорился с Polar Communications о возможности коллективной заявки на приобретение контрольного пакета государственной телекоммуникационной компании Bezeq Israel Telecom. Для этого было создано совместное

30.03.2000 Mars Polar Lander разбился из-за ошибки в программном обеспечении

Томас Янг, расследующий причины неудачного приземления аппарата Mars Polar Lander, заявил на пресс-конференции, что он и его коллеги "почти уверены" в причине неудачи. По его мнению, это произошло из-за ошибки в программном обеспечении, вследствие которой был во

Публикаций - 97, упоминаний - 97

Polar и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10292 8
Philips 2056 7
LG Electronics 3620 5
Garmin - Гармин 202 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 5
Apple Inc 12154 4
Erisson 16 4
Meta Platforms - Facebook 4445 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Fitbit 57 3
Google LLC 11831 3
Xiaomi 1754 3
Телебалт 21 3
Booz Allen Hamilton 32 3
Toshiba Corporation 2931 2
MediaTek - Ralink 528 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
Rover - RoverComputers 414 2
Mustek Systems 82 2
Rolsen Electronics 79 2
BBK Electronics Corp 313 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 2
Sony 6553 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 23 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 2
Орбита 292 2
True Corporation - True Corporation Public Company Limited - TelecomAsia 8 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 309 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 327 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Dell EMC 5037 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 678 6
Boeing 1013 6
Northrop Grumman 203 5
Lockheed Martin 759 4
Ball Aerospace & Technologies 48 4
Россети Ленэнерго 1701 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
Nike 186 2
Hyundai Motor Company 389 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Adidas - Адидас 161 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
IAI - Israel Aerospace Industries 45 1
AII - Africa Israel Investments 2 1
Braun GmbH 76 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
Nexters BVI 3 1
Everix Investments 14 1
eBay Inc 1622 1
Kismet Sponsor 17 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
Puma - Пума 46 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Assist - Ассист 210 1
Веста 51 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Черемушки 57 1
МФитнес - Mfitness 2 1
Polar Asset Management 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
An-Der Produkts GMBH 1 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1139 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 64 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 30 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 7 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1226 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1012 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 110 1
Судебная власть - Judicial power 2319 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 26 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7115 36
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5583 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6984 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9801 20
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4635 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10815 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9349 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 12
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6403 12
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7645 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12530 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 10
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1831 9
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 267 9
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 952 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 9
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 637 9
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2282 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 8
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 8
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1148 8
Микрофон - Microphone 2519 8
Контрастность 2840 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7329 7
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 7
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1351 7
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 7
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 803 7
Наушники - Headphones 4034 7
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1427 7
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 66 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12244 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 6
Караоке 291 6
DivX - видеокодек 430 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6066 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 6
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4989 8
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 7
NASA Mars Polar Lander 23 7
Eastman Kodak Picture CD 43 5
Dolby Pro Logic 95 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 490 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 4
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 4
Polar DVD-проигрыватели 3 3
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 76 3
Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 3
Apple iOS 7848 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 3
Apple Siri - Голосовой помощник 399 3
Huawei Watch - Умные часы 95 3
Garmin Forerunner 16 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 3
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1602 3
Google Android 14072 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Polar ЖК-телевизоры 2 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 2
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 2
Apple Music 108 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 5 2
GEO GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 9 2
NASA Landsat 81 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 2
U.S. Department of Defense - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 20 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
Жирухина Светлана 5 3
Малафеев Андрей 51 2
Bush George - Буш Джордж 317 2
Поляков Эдуард 5 2
Рахманов Максим 47 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Кудряшова Юлия 5 2
Bernard Foing - Фоинг Бернард 11 2
Чернов Даниил 79 1
Аитов Тимур 197 1
Андреев Андрей 32 1
Осипов Александр 87 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Покровский Иван 118 1
Левиев Лев 21 1
Осипов Леонид 5 1
Писарев Михаил 26 1
Дрозд Алексей 18 1
Шалманов Сергей 201 1
Сергеев Иван 74 1
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Шувалова Анастасия 9 1
Лю Юлия 6 1
Речменский Игорь 21 1
Левантовский Александр 7 1
Усманов Алишер 301 1
Таврин Иван 117 1
Фадеев Андрей 29 1
Бухман Дмитрий 18 1
Englander Israel - Энгландер Исраэль 2 1
Герцовский Борис 21 1
Волож Аркадий 251 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 341 1
Венедиктова Мария 8 1
Федоров Дмитрий 23 1
Здобнов Игорь 4 1
Носков Константин 236 1
Манджиков Очир 56 1
Бочаров Алексей 13 1
Курятников Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 28
Земля - планета Солнечной системы 10406 22
Европа 21810 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 7
Россия - СЗФО - Калининградская область - Черняховск 26 6
Япония 13309 5
Индия - Bharat 5471 5
Германия - Федеративная Республика 12708 5
Беларусь - Белоруссия 5713 4
Франция - Французская Республика 7863 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 4
Канада 4894 4
Солнечная система - Solar system 2525 4
Азия - Азиатский регион 5558 4
Арктика - Северный полюс 175 4
Израиль 2738 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 3
Луна - спутник Земли 1478 3
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Китай - Тайвань 4002 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 664 3
Казахстан - Республика 5567 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 2
Бразилия - Федеративная Республика 2374 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 2
Швеция - Королевство 3625 2
Сатурн - Титан (спутник) 472 2
Венера - планета Солнечной системы 288 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 2
Чили - Республика 470 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 2
Африка Западная 61 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5558 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5894 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1809 10
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