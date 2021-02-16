Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона» Фонд Polar Asset Management Partners вложился в Kismet Канадский фонд Polar Asset Management Partners стал владельцем 8% акций компании Kismet, зарегистрированной на Британских Виргинских ост

Приложение для фитнеса разоблачило американских секретных агентов Polar Flow выдал секретных агентов Приложение для фитнеса Polar Flow, созданное финской компанией Polar, допустило утечку геолокационных данных своих пользователей, в том числе американских военных и секретных агентов. К такому выводу пришли жу

Спортивные ассистенты Polar приходят в Россию тройства для организации режима тренировок с дизайном браслетов и часов. Их выбор сейчас довольно широк, однако, полное доверие вызывают лишь марки с уже сложившейся репутацией. Одна из таких марок – Polar. Компания уже 35 лет занимается производством приборов для отслеживания физических нагрузок. Сегодня марку Polar на российском рынке представляет дистрибьюторская компания «МФитнес

Новые осушители Polar Bear серии SDD стали компактнее Polar Bear выпустила новые модели осушителей SDD 110BN и SDD 130BN. Главной особенностью этих моделей является их компактность. Канальные осушители компании Polar Bear - SDD 110BN и SDD 130BN пришли на смену моделям SDD 110B и SDD 130B. Высота моделей по сравнению с предшественниками снижена в 2 раза, что позволяет существенно сэкономить место в те

Polar Bear предлагает новую климатическую установку для бассейнов PoolStar T Компания Polar Bear расширила модельный ряд климатических установок для бассейнов серии PoolStar, представив новую модификацию PoolStar T. PoolStar T не только обеспечивает заданный уровень влажности во

Polar Bear предлагает тепловые насосы SSH для домашних бассейнов «умных» домов Новая серия тепловых насосов SSH бренда Polar Bear специально разработана для нагрева воды в бассейне. Она состоит из трех моделей 6, 9 и 13 с максимальной теплопроизводительностью соответственно 9,8кВт, 13,9кВт и 20,8 кВт. Тепловые

POLAR обновил модельный ряд ЖК-телевизоров Российская компания POLAR представила очередные новинки в модельном ряду жидкокристаллических телевизоров POLAR 51LTV4010 и 51LTV4110. ЖК-телевизор POLAR 51LTV4010 Новые модели имеют размер экрана 20

Плеер Polar DV-3055 - cамый стильный из бюджетных На первый взгляд В деле На первый взгляд Глядя на Polar DV-3055 испытываешь легкую гордость за отечество - все-таки умеют у нас делать если не хай-энд, то во всяком случае "середнячков", на которых смотреть приятно. Действительно, в отличие от

Adidas интегрирует в кроссовки тренировочную систему от Polar Electro Компании Polar Electro и Adidas заключили сделку по разработке полностью интегрированной тренировочной системы под названием Project Fusion. Данная система предусматривает оборудование от Polar E

"Полар" представила пять DVD-плееров с MPEG-4 В продажу поступают сразу пять новинок от «Полар»: Polar DV-3025, Polar DV-3040, Polar DV-3045, Polar DV-3055, Polar DV-3065. Все плееры поддерживают формат MPEG-4. Новые DVD-плееры Polar принадлежат к категор

"Полар" анонсировал первый 54-сантиметровый телевизор с двумя телетюнерами Компания «Полар» представила новинку модельного ряда Polar Эксклюзив — телевизор Polar 54CTV4375. Модель отличается плоским кинескопом с диагональю 54 см, усилителем слабого сигнала и фирменной технологией Polar DigiTotal. Теле

"Полар" представил два стильных ЖК-телевизора Компания «Полар» представила ЖК-телевизоры Polar 43LTV4005 и 51LTV4005. Тонкий корпус ЖК-телевизоров и система крепления позволит разместить модели Polar 43LTV4005 и 51LTV4005 на стене, а удобная подставка поможет установить эти

Polar расширила линейку DVD-плееров с декодером MPEG-4 Компания Polar объявила о том, что в 1 квартале 2005 году в широкую продажу поступят сразу три новинки серии с MPEG-4: DV-3010, DV-3015 и DV-3050. Постепенно весь модельный ряд DVD-плееров Polar

Российские производители начинают прямые продажи в Сети ер, Excimer, Polaris, „Портком“), — отмечает г-н Андреев. — А единственный известный мне дистрибьютор, продающий компьютеры через интернет, — это „Дилайн“. Разработка интернет-магазина Polar началась параллельно с запуском первых имиджевых магазинов бытовой техники и электроники, которые появились летом 2004 года в Москве. По словам директора по маркетингу Polar Светла

Polar выпустил первые российские телевизоры с декодером NICAM Компания Polar объявила о выпуске первых российских телевизоров с декодером NICAM Stereo - 54CTV4375 и 54CTV4835 из серии «Эксклюзив». Обе модели обладают плоским экраном. Опознание сигнала и все настро

Polar анонсировала еще одну "летающую тарелку" с MPEG-4 Компания Polar объявила о выходе нового DVD-проигрывателя DV-3060. Отличающаяся необычным внешним видом, модель воспроизводит диски различных форматов, в том числе с MPEG-4. Плеер является мультизонным,

Мини ЖК-телевизор POLAR 17LTV 1005 – способ скрасить время в ожидании обирающие свою продукцию в Китае, такие, как Vigor, Skarlett или Vitek. Качество первых оставляет желать лучшего, вторые вообще ломаются уже на этапе проверки в магазине. В этой ситуации новая модель POLAR выглядит разумным решением. В ее пользу говорит цена – в районе $200. Для примера, покупателям больших плоских компактных телепанелей известных марок придется выложить в 5-10 раз большую

Polar DV-3030 – DVD для тех, кто плохо знает английский Первое впечатление На верхней панели красуется название производителя Российский производитель бытовой техники Polar летом этого года подтвердил общую тенденцию: среди четырёх представленных им DVD-плееров один – модель DV-3030 – обеспечивает полную поддержку формата MPEG4. Помимо расширенной функционал

"Полар" анонсировал ЖК-телевизор и монитор собственного дизайна -дюймовых ЖК-монитора и ЖК-телевизора. Продажи новых устройств должны начаться в сентябре текущего года. CNews.ru стали известны характеристики, которые будут иметь новинкии. ЖК-телевизор под брендом Polar будет иметь формат экрана 16:9, разрешение 1280х768 пикселей. Яркость экрана составит 450 кд/м², телевизор будет оборудован 6 лампами подсветки. Контрастность экрана составит 1:400, угол

"Полар" анонсировал DVD-плеер с поддержкой mpeg-4 и WMA Российский производитель бытовой техники, компания «Полар», анонсировал начало продаж новых DVD-плееров под маркой Polar. В июле текущего года начнутся продажи трёх плееров серии DV-10хх, а также появится модель с декодером mpeg-4. Новинки серии DV-10xx представлены тремя разноплановыми моделями, общее в ни

"Полар" обновил линейку DVD-плееров Компания «Полар» представила обновленный модельный ряд DVD-плееров под брендом Polar: три новинки серии DV-10хх и первую модель с декодером MPG-4. Новинки серии DV-10xx представлены тремя разноплановыми моделями. Главное их отличие от аппаратов 2003 года (DV-1010, -1015 и

Polar укоротил свои DVD-плееры Приступая к обновлению модельного ряда DVD-проигрывателей на 2004 год, Polar начал с усовершенствования серии DV-10ХХ: плееры стали меньше на 52 мм. Более компактный размер – 430х55х240 мм, включая разъемы и ножки DVD-плееров – делает модели удобнее для пользовате

POLAR: российский рынок телевизоров вырос на 30% ссийской компании «ПОЛАР», специализирующейся на производстве телевизоров, первое место по объему продаж среди российских компаний принадлежит марке «Рубин», доля которой в 2003 году составила 31,8%. POLAR занимает 17,9%, у марки Rolsen – 17,2% рынка российских телевизоров, за тремя лидерами следуют марки «Сокол» и Erisson c долями 11,9% и 7,9% соответственно. Доли российских марок телевизо

Polar представил домашний кинотеатр С 1 декабря в продажу поступает новинка от Polar – домашний кинотеатр DV-1020-HTA. Домашний кинотеатр Polar DV-1020-HTA состоит из универсального DVD-проигрывателя и комплекта акустики для воспроизведения 6-канального звука, без

"Полар" усовершенствовал "мозг" своих ТВ Холдинг ”Полар” представил новую линейку телевизоров Polar “Ультима”. Серия включает 6 моделей с диагональю экрана 14, 20 и 21 дюйм. Схемотехника новинок усовершенствована за счет применения интегральной схемы Phillips Ultimate One Chip, объединя

Новинка Polar - телевизор для дальнобойщиков В августе в линейке телевизоров Polar Оптимум+ появилась 10-дюймовая модель с универсальным питанием 25CTV4001, предназначенная для просмотра не только в домашних условиях, но и в автомобиле. Широкий диапазон бортового питани

В модельном ряду телевизоров Polar – 12 новинок Недавно сразу три линейки телевизоров Polar пополнились новыми моделями. В серии “Оптимум+” появилось две 14-дюймовые модели 37CTV4015 и 37CTV4615. Стерофонический звуковой тракт модели 37CTV4615 имеет регуляторы тембра и звуковой

Polar представил новые российские телевизоры и DVD-проигрыватели Компания «POLAR-TV», производитель телевизоров марки «POLAR», представила свою новую продукцию — DVD-проигрыватели серии DV-10XX, реализованные на однокристальном видеопроцессоре MT1379 компа

Africa Israel и Polar объединились для покупки Bezeq В среду израильский конгломерат Africa Israel Investments (AII) договорился с Polar Communications о возможности коллективной заявки на приобретение контрольного пакета государственной телекоммуникационной компании Bezeq Israel Telecom. Для этого было создано совместное