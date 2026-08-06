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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФНЛ Футбольная национальная лига

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Сбербанк представил технологии для футбола, которые уже работают более чем в 50 российских клубах 1
15.11.2022 GMCS помогла масштабировать систему назначения судей РФС 1
04.02.2022 «Триколор» подвел итоги работы в 2021 году 1
12.03.2021 «Триколор» и «Яндекс» договорились о трансляциях матчей ФНЛ 2
05.09.2019 «Яндекс» бесплатно покажет игры НХЛ 2
12.10.2018 «Яндекс» получил эксклюзив на трансляцию матчей Футбольной национальной лиги 1
11.04.2011 Qwerty пополнил пакет «Телетория» каналами «Спорт 2» и «Наука 2.0» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

ФНЛ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9208 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Polar - Полар 116 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 1
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 8 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
InStat 9 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Lionsgate Entertainment Corporation 26 1
Walt Disney Pictures 11 1
Sony Pictures Television 19 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9662 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3272 2
Оповещение и уведомление - Notification 5937 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18018 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26784 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18114 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7384 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3937 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11798 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4392 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9450 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26210 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1716 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1252 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6469 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2717 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16218 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 648 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6025 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
WebSoft HCM 16 1
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
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Федоров Дмитрий 25 1
Тарасенко Владимир 36 1
Овечкин Александр 13 1
Василевский Андрей 20 1
Митин Сергей 8 1
Мишкуц Юлия 1 1
Орлов Николай 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166088 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6754 6
Спорт - Футбол 776 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33731 2
Спорт - Хоккей 269 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3789 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1746 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7037 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5579 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6753 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11682 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2677 1
Трейд-ин - Trade-in 233 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3351 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8834 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Наш спорт - телеканал 6 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1479 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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