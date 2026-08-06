Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФНЛ Футбольная национальная лига
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 9
ФНЛ и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9208 3
|Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
|МТ-Интеграция - GMCS 374 1
|Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
|Polar - Полар 116 1
|Савков Леонид 32 2
|Алаев Александр 4 2
|Pröpper Davy - Пропер Дэвид 1 1
|Кучеров Никита 1 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Ефремов Игорь 7 1
|Барбашев Иван 1 1
|Малкин Евгений 2 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Тарасенко Владимир 36 1
|Овечкин Александр 13 1
|Василевский Андрей 20 1
|Митин Сергей 8 1
|Мишкуц Юлия 1 1
|Орлов Николай 14 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|Наш спорт - телеканал 6 1
|NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.