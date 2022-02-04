«Триколор» подвел итоги работы в 2021 году

По итогам 2021 г. оператор «Триколор» увеличил клиентскую базу до 12,261 млн пользователей. База HD-клиентов выросла за год с 10,3 млн до 10,4 млн.

«Триколор» уделяет особое внимание развитию телевидения сверхвысокой четкости. Число Ultra HD-подписчиков увеличилось за год почти втрое и достигло отметки в 681 тыс. человек, которым доступны 10 каналов в формате 4K.

Всё больше зрителей выбирают онлайн-сервис оператора — число уникальных пользователей «Триколор кино и ТВ» по итогам 2021 г. составило 1,7 млн. Около 14% клиентов спутникового ТВ воспользовались стриминговыми услугами от «Триколора», что более чем в два раза превышает показатели 2020 г. Рост доли ОТТ-пользователей в общей базе укрепил позиции «Триколора» на рынке онлайн-сервисов.

«Триколор» удерживает лидерство по числу клиентов платного ТВ. При этом оператор уже не делает ставку исключительно на спутниковое телесмотрение, активно развивая дополнительные сервисы и создавая собственную экосистему.

Высокий интерес к «Триколор кино и ТВ» обусловлен постоянным пополнением библиотеки фильмов новинками отечественного и зарубежного кинематографа, в том числе проектами Amediateka и Premier, голливудских студий Walt Disney Pictures, NBCUniversal, Sony Pictures Television, Warner Bros., Paramount Pictures, New Regency, Lionsgate и других. На сегодняшний день библиотека фильмов и сериалов насчитывает свыше 30 тыс. единиц контента. Доступ к онлайн-сервису уже включен во флагманскую услугу «Единый UItra».

На конец 2021 г. у оператора в общей сложности насчитывался 281 канал, включая 24 телеканала собственного производства, из них — три спортивной тематики: «Футбольный», «Хоккейный» и «Спортивный». Спортивные телеканалы — часть нового проекта «Триколора» «Наш спорт», стартовавшего в марте прошлого года и направленного на поддержку и популяризацию всего российского спорта, в том числе и нишевого. «Триколор» показывает матчи Футбольной национальной лиги, Молодежной хоккейной лиги, Юношеской футбольной лиги, Женской футбольной лиги, турниры по MMA, боксу и многие другие состязания, которые не попадают в эфирную сетку федеральных каналов.

Доля собственных киноканалов в общей доле спутникового телесмотрения составила 12%. В онлайн-сервисе доля этих каналов — 13,6%.

Онлайн-проект «Большой эфир» в минувшем году отметился двумя собственными крупными телешоу. Во «Всероссийской лиге юмора» 315 стендап-комиков из 30 городов страны состязались за звание лучшего стендапера России и главный приз в 1 млн руб.

В новом телевизионном проекте «Под защитой Триколора» юристы с многолетним опытом помогают реальным людям, находящимся долгое время в сложной жизненной ситуации, решить их проблемы и при необходимости довести дело до суда.

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«Триколор» продолжает подключать жителей России к спутниковому интернету — этому проекту оператора исполнилось 5 лет. Высокая скорость до 100 Мбит/с, безлимитные тарифы, широкая доступность по цене и охват от Калининграда до Иркутска — главные достоинства услуги, которые позволили увеличить базу клиентов на 35% за год.

Осенью 2021 г. сервис «Триколор видеонаблюдение» стал доступен клиентам оператора на приёмном оборудовании, подключенном к интернету. Таким образом, пользователи сервиса получили возможность просматривать видео с уличной или домашней камеры не только на мобильных устройствах, но и на большом экране.

«Триколор» особое внимание уделяет социальным и инклюзивным инициативам. В октябре в библиотеку онлайн-сервиса оператора были добавлены четыре детских мультсериала с тифлокомментированием — лаконичным описанием предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему (слабовидящему) без специальных словесных пояснений.

В июне «Триколор» запустил собственную программу лояльности, которая стала результатом развития проекта «Триколор бонус». Если раньше клиенты оператора могли получать только бесплатные бонусы от партнеров «Триколора», то после обновления возможностей стало больше: за различные целевые действия клиентам начисляются баллы, которые можно обменять, например, на подписку или покупку фильма в онлайн-сервисе.

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Год «Триколор» закончил подарками для клиентов — в декабре оператор запустил две масштабные акции: «Насмотри на подписку!», в рамках которой клиенты оператора могли получить до трех месяцев подписки на основную услугу бесплатно, и «Тариф Новогодний 2022» со сниженной ценой на годовую подписку на один из основных пакетов каналов и 100-процентным кешбэком баллами по программе лояльности «Триколора».

В 2022 г. «Триколор» продолжит реализовывать проект по экологичной утилизации приёмного оборудования. Еще в 2012 г. оператор в рамках развития телевидения высокой четкости запустил программу trade-in. Благодаря этой программе клиенты на выгодных условиях имеют возможность заменить свои приёмники на более современные модели с поддержкой форматов телесмотрения HD и Ultra HD. Устаревшее оборудование, полученное от клиентов, оператор отправляет на переработку. За десять лет работы программы trade-in от «Триколора» на предприятии по утилизации потребительской электроники было переработано 7 млн приёмников.

«Триколор» объявил 2022 г. годом клиента. Удобство использования оборудования и сервисов, комфортность потребления услуг и получение быстрой и качественной поддержки от оператора задекларированы в качестве одной из главных целей компании на текущий год. «Триколор» продолжит повышать уровень клиентского обслуживания, насыщать контентом онлайн-сервис, в том числе за счет собственных эксклюзивных проектов, а также развивать дополнительные сервисы. В частности, оператор готовит приложение-помощник для спутникового телесмотрения с удобным телегидом по каналам «Триколора» и специальной витриной рекомендаций. В рамках этого проекта к концу года ожидается появление голосового управления приёмным оборудованием, подключенным к интернету, которое позволит свести к минимуму использование пульта при просмотре ТВ.