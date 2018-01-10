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Амедиа Amedia TV Амедиа Продакшн А Сериал Amediateka Амедиатека Онлайн-кинотеатр

Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр


10.01.2018 Москвичи посмотрят премьеры сериалов по ТВ одновременно со всем миром

, и AMEDIA TV объявили о партнерстве, в рамках которого в ТВ-приставках МГТС появился онлайн-сервис Amediateka Home of HBO. МГТС стала первым оператором цифрового ТВ на территории Москвы, котор
08.12.2016 «Акадо Телеком» представит совместный с AMEDIA TV пакет цифровых каналов

яет 590 руб/месяц. Подписчиков пакета ждет бонус от AMEDIA TV – бесплатный доступ к онлайн-сервису «Амедиатека»: это более 150 сериалов, художественные и документальные фильмы, новые российские
25.04.2016 «МТС ТВ» и «Амедиатека» покажут новый сезон «Игры престолов»

ользователей услуги, а также предоставит скидку на подписку к онлайн-кинотеатру. Доступ к каталогу «Амедиатеки» пользователи получили в рамках мобильной версии приложения «МТС ТВ» на Android и 
09.03.2016 Okko подпишет своих пользователей на сериалы «Амедиатеки»

nsactional Video on Demand). По оценке генерального директора Okko Ивана Гродецкого, проникновение «Амедиатеки» в текущую платящую базу Okko может составить 15-20%. Okko рассчитывает, что сотру
05.11.2015 Opera и Amediateka подарят российским пользователям бесплатные киносеансы

Компания Opera и онлайн-сервис сериалов Amediateka объявили о старте совместного проекта для российских пользователей браузера Opera для компьютеров. Каждый новый пользователь браузера Opera сразу после его установки бесплатно получи
09.09.2015 «Ростелеком» представил ТВ-пакет «Твой премьерный»

ска Amedia Premium в сервисе «Видеопрокат» услуги «Интерактивное ТВ» и доступ к сайту и приложениям Amediateka. На каналах Amedia TV и в Amediateka представлены самые громкие и обсуждаем
09.04.2015 «Афиша Mail.Ru» покажет самые популярные сериалы мира

ящий детектив», «Американская история ужасов» и «Родина», а также к 260 фильмам. Доступ к контенту «Амедиатеки» на «Афише Mail.Ru» будет предоставляться по подписке. Месяц пользования обойдётся
30.05.2014 Онлайн-сервис «Амедиатека» стал доступен на Philips Smart TV

, включая HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, Warner Brothers и ABC Studios. Оформив подписку на «Амедиатеку», пользователи получают доступ к уникальной подборке видеоконтента, в которой можн
06.03.2007 "Рексофт" внедрил Documentum в «Амедиа»

стемной интеграции и разработке программного обеспечения, завершила проект по разработке системы хранения мультимедийного контента на платформе EMC Documentum для компании-производителя телесериалов «Амедиа». Сотрудничество компаний началось в июле 2005 года, когда «Амедиа» по итогам тендера на внедрение корпоративной информационной системы выбрала компанию «Рексофт». На первом этапе
08.12.2006 Компании "Амедиа" и Mail.Ru представляют новый мультсериал Umanetto

12 декабря 2006 года компании «Амедиа» и Mail.Ru начинают показ мультипликационного сериала Umanetto. Показ будет происходить в сети интернет на проекте «Видео@Mail.Ru». Сюжет нового мультипликационного сериала Umanetto узна

Публикаций - 133, упоминаний - 160

Амедиа и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9831 24
Yandex - Яндекс 7547 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12984 20
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 14
VK - Mail.ru Group 3470 13
МегаФон 9105 13
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 13
Google LLC 11885 11
Apple Inc 12203 10
Sony 6561 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 8
Samsung Electronics 10324 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2934 7
Telegram Group 2103 7
Meta Platforms - Facebook 4451 6
LeEco - LeTV 61 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 5
X Corp - Twitter 2874 5
Xiaomi 1778 5
LG Electronics 3631 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 5
Microsoft Corporation 24746 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 5
SPB TV 47 4
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 4
Amazon Inc - Amazon.com 3027 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 303 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 4
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 3
Код Безопасности 635 3
Otello Corporation - Opera Software 332 3
МТС Поволжье макрорегион 56 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 3
ИММО - Информ-Мобил 53 3
Next Media Group - Некст Медиа 38 3
Moboland - Моболэнд - Мобиленд 3 3
Умник 36 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 54
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 34
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 28
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 248 25
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7464 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 12
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 12
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 9
Visa International 1953 8
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2442 7
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 7
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 5
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 4
Walt Disney Company 624 4
NanduQ - Qiwi 997 4
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 4
Лента - Сеть розничной торговли 2112 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 4
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 3
McDonald’s - Макдоналдс 198 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 3
Warner Bros. International Television Distribution 278 3
РВК - Российская венчурная компания 551 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 3
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 3
ЭФКО ГК 22 3
Мортон 25 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 25 3
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - ИЭСК - Иркутская электросетевая компания 4 3
Издательский дом Родионова 8 3
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 85 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
X5 Group - Перекрёсток 556 2
Ситимобил - Служба такси 159 2
Лента - Утконос 177 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6018 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2786 6
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4867 3
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
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Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 3
Интернет-видео - ассоциация 19 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 737 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 68 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Единая Россия - Политическая партия 296 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 97 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
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Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
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4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3528 27
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 779 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 651 7
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 4
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 598 4
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5158 4
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AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 17 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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