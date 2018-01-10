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Амедиа Amedia TV Амедиа Продакшн А Сериал Amediateka Амедиатека Онлайн-кинотеатр
|10.01.2018
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Москвичи посмотрят премьеры сериалов по ТВ одновременно со всем миром
, и AMEDIA TV объявили о партнерстве, в рамках которого в ТВ-приставках МГТС появился онлайн-сервис Amediateka Home of HBO. МГТС стала первым оператором цифрового ТВ на территории Москвы, котор
|08.12.2016
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«Акадо Телеком» представит совместный с AMEDIA TV пакет цифровых каналов
яет 590 руб/месяц. Подписчиков пакета ждет бонус от AMEDIA TV – бесплатный доступ к онлайн-сервису «Амедиатека»: это более 150 сериалов, художественные и документальные фильмы, новые российские
|25.04.2016
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«МТС ТВ» и «Амедиатека» покажут новый сезон «Игры престолов»
ользователей услуги, а также предоставит скидку на подписку к онлайн-кинотеатру. Доступ к каталогу «Амедиатеки» пользователи получили в рамках мобильной версии приложения «МТС ТВ» на Android и
|09.03.2016
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Okko подпишет своих пользователей на сериалы «Амедиатеки»
nsactional Video on Demand). По оценке генерального директора Okko Ивана Гродецкого, проникновение «Амедиатеки» в текущую платящую базу Okko может составить 15-20%. Okko рассчитывает, что сотру
|05.11.2015
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Opera и Amediateka подарят российским пользователям бесплатные киносеансы
Компания Opera и онлайн-сервис сериалов Amediateka объявили о старте совместного проекта для российских пользователей браузера Opera для компьютеров. Каждый новый пользователь браузера Opera сразу после его установки бесплатно получи
|09.09.2015
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«Ростелеком» представил ТВ-пакет «Твой премьерный»
ска Amedia Premium в сервисе «Видеопрокат» услуги «Интерактивное ТВ» и доступ к сайту и приложениям Amediateka. На каналах Amedia TV и в Amediateka представлены самые громкие и обсуждаем
|09.04.2015
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«Афиша Mail.Ru» покажет самые популярные сериалы мира
ящий детектив», «Американская история ужасов» и «Родина», а также к 260 фильмам. Доступ к контенту «Амедиатеки» на «Афише Mail.Ru» будет предоставляться по подписке. Месяц пользования обойдётся
|30.05.2014
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Онлайн-сервис «Амедиатека» стал доступен на Philips Smart TV
, включая HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, Warner Brothers и ABC Studios. Оформив подписку на «Амедиатеку», пользователи получают доступ к уникальной подборке видеоконтента, в которой можн
|06.03.2007
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"Рексофт" внедрил Documentum в «Амедиа»
стемной интеграции и разработке программного обеспечения, завершила проект по разработке системы хранения мультимедийного контента на платформе EMC Documentum для компании-производителя телесериалов «Амедиа». Сотрудничество компаний началось в июле 2005 года, когда «Амедиа» по итогам тендера на внедрение корпоративной информационной системы выбрала компанию «Рексофт». На первом этапе
|08.12.2006
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Компании "Амедиа" и Mail.Ru представляют новый мультсериал Umanetto
12 декабря 2006 года компании «Амедиа» и Mail.Ru начинают показ мультипликационного сериала Umanetto. Показ будет происходить в сети интернет на проекте «Видео@Mail.Ru». Сюжет нового мультипликационного сериала Umanetto узна
Амедиа и организации, системы, технологии, персоны:
|Волин Алексей 121 5
|Акопов Александр 5 5
|Бырдин Алексей 29 4
|Паршин Максим 317 3
|Горшков Денис 3 3
|Филиппов Кирилл 21 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 122 3
|Пюскюлян Ирина 19 3
|Мишустин Михаил 688 3
|Петров Кирилл 34 3
|Житинский Сергей 14 3
|Панкратова Оксана 42 3
|Жуков Михаил 39 3
|Зобнина Маргарита 54 3
|Романенко Роман 21 3
|Тимощенко Дмитрий 16 3
|Рожковский Кирилл 14 3
|Борисов Станислав 9 3
|Шрайбман Игорь 5 3
|Анциферова Надежда 5 3
|Волчегорская Татьяна 5 3
|Логачёв Сергей 4 3
|Прокопич Павел 3 3
|Акулич Марина 4 3
|Потапова Наталья 4 3
|Борнстайн Филипп 3 3
|Ершова Елена 3 3
|Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
|Щепова Татьяна 3 3
|Perelmuter Rimma - Перельмутер Римма 4 3
|Kent Mike - Кент Майк 3 3
|Gupta Arun - Гупта Арун 6 3
|Кирсанова Светлана 69 2
|Решетин Олег 43 2
|Гродецкий Иван 3 2
|Мансурова Ольга 2 2
|Левиев Лев 21 2
|Мирилашвили Вячеслав 16 2
|Носков Константин 237 2
|Шадаев Максут 1026 2
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