Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр

Москвичи посмотрят премьеры сериалов по ТВ одновременно со всем миром , и AMEDIA TV объявили о партнерстве, в рамках которого в ТВ-приставках МГТС появился онлайн-сервис Amediateka Home of HBO. МГТС стала первым оператором цифрового ТВ на территории Москвы, котор

«Акадо Телеком» представит совместный с AMEDIA TV пакет цифровых каналов яет 590 руб/месяц. Подписчиков пакета ждет бонус от AMEDIA TV – бесплатный доступ к онлайн-сервису «Амедиатека»: это более 150 сериалов, художественные и документальные фильмы, новые российские

«МТС ТВ» и «Амедиатека» покажут новый сезон «Игры престолов» ользователей услуги, а также предоставит скидку на подписку к онлайн-кинотеатру. Доступ к каталогу «Амедиатеки» пользователи получили в рамках мобильной версии приложения «МТС ТВ» на Android и

Okko подпишет своих пользователей на сериалы «Амедиатеки» nsactional Video on Demand). По оценке генерального директора Okko Ивана Гродецкого, проникновение «Амедиатеки» в текущую платящую базу Okko может составить 15-20%. Okko рассчитывает, что сотру

Opera и Amediateka подарят российским пользователям бесплатные киносеансы Компания Opera и онлайн-сервис сериалов Amediateka объявили о старте совместного проекта для российских пользователей браузера Opera для компьютеров. Каждый новый пользователь браузера Opera сразу после его установки бесплатно получи

«Ростелеком» представил ТВ-пакет «Твой премьерный» ска Amedia Premium в сервисе «Видеопрокат» услуги «Интерактивное ТВ» и доступ к сайту и приложениям Amediateka. На каналах Amedia TV и в Amediateka представлены самые громкие и обсуждаем

«Афиша Mail.Ru» покажет самые популярные сериалы мира ящий детектив», «Американская история ужасов» и «Родина», а также к 260 фильмам. Доступ к контенту «Амедиатеки» на «Афише Mail.Ru» будет предоставляться по подписке. Месяц пользования обойдётся

Онлайн-сервис «Амедиатека» стал доступен на Philips Smart TV , включая HBO, Showtime, Starz, CBS, Fox, Sony, Warner Brothers и ABC Studios. Оформив подписку на «Амедиатеку», пользователи получают доступ к уникальной подборке видеоконтента, в которой можн

"Рексофт" внедрил Documentum в «Амедиа» стемной интеграции и разработке программного обеспечения, завершила проект по разработке системы хранения мультимедийного контента на платформе EMC Documentum для компании-производителя телесериалов «Амедиа». Сотрудничество компаний началось в июле 2005 года, когда «Амедиа» по итогам тендера на внедрение корпоративной информационной системы выбрала компанию «Рексофт». На первом этапе