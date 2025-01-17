Житинский Сергей
Житинский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
|Панкратова Оксана 42 3
|Жуков Михаил 39 3
|Зобнина Маргарита 54 3
|Романенко Роман 21 3
|Тимощенко Дмитрий 16 3
|Рожковский Кирилл 14 3
|Борисов Станислав 9 3
|Шрайбман Игорь 5 3
|Анциферова Надежда 5 3
|Волчегорская Татьяна 5 3
|Петров Кирилл 34 3
|Ершова Елена 3 3
|Потапова Наталья 4 3
|Борнстайн Филипп 3 3
|Акулич Марина 4 3
|Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
|Логачёв Сергей 4 3
|Прокопич Павел 3 3
|Щепова Татьяна 3 3
|Perelmuter Rimma - Перельмутер Римма 4 3
|Kent Mike - Кент Майк 3 3
|Gupta Arun - Гупта Арун 6 3
|Тульчинский Станислав 57 2
|Полькин Василий 3 2
|Кононов Вячеслав 2 2
|Шайдулов Рустам 3 2
|Летунов Илья 49 1
|Колотовкин Сергей 1 1
|Бартунов Олег 47 1
|Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
|Лебедев Павел 34 1
|Кусков Денис 221 1
|Осадчук Павел 1 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Гаврилов Игорь 6 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Ткаченко Елена 2 1
|Ежов Василий 42 1
|Данина Наталья 8 1
|Research and Markets 24 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|Рустелеком ТК 304 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
|Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.