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Индексная книга (каталог) CNews*
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Житинский Сергей



17.01.2025 «Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
15.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» 1
04.07.2016 В Петербурге появилась региональная компания по поддержке PostgreSQL 1
17.02.2016 Россия: рынок BPM растет за счет потребности компаний в сокращении издержек 2
01.02.2016 Насколько вырастут в 2016 г. в России зарплаты ИТ-специалистов. Цифры 1
11.11.2015 Российские программисты стали победителями хакатона Junction в Хельсинки 1
16.04.2008 В питерском филиале Art Communications сменился директор 1
17.03.2008 На АЗС начали заправлять интернетом 1
26.02.2008 Абонентская база ArtCommunications в Петербурге выросла в 2 раза 1
14.11.2006 16 ноября откроется Mobile VAS Conference 1
09.11.2006 16 ноября откроется Mobile VAS Conference 1
31.10.2006 16 ноября откроется Mobile VAS Conference 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Житинский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Git in sky - Жить в небе 10 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
МегаФон 8803 3
ИММО - Информ-Мобил 53 3
МТС Поволжье макрорегион 56 3
Otello Corporation - Opera Software 332 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Next Media Group - Некст Медиа 38 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
Moboland - Моболэнд - Мобиленд 3 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Oracle Corporation 6687 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 2
Телеком Биржа 18 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Питерская группа связистов 433 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
Ниеншанц Хоум 53 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Selectel - Селектел 385 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
TeamViewer 119 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 3
Amedia TV - Амедиа 37 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Основа Холдинг ГК 25 2
Superjob - Суперджоб 502 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 3
Java игры 89 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 222 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 3
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 378 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 522 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
DBA - Digital Business Automation 41 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 4
Opera Browser - Браузер 1021 3
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Microsoft Windows 15656 1
Apple macOS 2058 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Google Android 13994 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 12 1
Панкратова Оксана 42 3
Жуков Михаил 39 3
Зобнина Маргарита 54 3
Романенко Роман 21 3
Тимощенко Дмитрий 16 3
Рожковский Кирилл 14 3
Борисов Станислав 9 3
Шрайбман Игорь 5 3
Анциферова Надежда 5 3
Волчегорская Татьяна 5 3
Петров Кирилл 34 3
Ершова Елена 3 3
Потапова Наталья 4 3
Борнстайн Филипп 3 3
Акулич Марина 4 3
Mehta Nihal - Мехта Нихал 3 3
Логачёв Сергей 4 3
Прокопич Павел 3 3
Щепова Татьяна 3 3
Perelmuter Rimma - Перельмутер Римма 4 3
Kent Mike - Кент Майк 3 3
Gupta Arun - Гупта Арун 6 3
Тульчинский Станислав 57 2
Полькин Василий 3 2
Кононов Вячеслав 2 2
Шайдулов Рустам 3 2
Летунов Илья 49 1
Колотовкин Сергей 1 1
Бартунов Олег 47 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Лебедев Павел 34 1
Кусков Денис 221 1
Осадчук Павел 1 1
Брюквин Юрий 299 1
Гаврилов Игорь 6 1
Новиков Дмитрий 39 1
Ткаченко Елена 2 1
Ежов Василий 42 1
Данина Наталья 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Европа 21767 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Америка Латинская 1811 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 3
Индия - Bharat 5431 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 3
Турция - Турецкая республика 2351 2
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Канада 4881 1
Нидерланды 3517 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Ирландия - Республика 1010 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Америка - Американский регион 2160 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
США - Калифорния 4625 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Импортозамещение - параллельный импорт 480 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Английский язык 6634 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 3
WapStart 45 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 3
Research and Markets 24 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 20 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 9 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Slush 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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