Компания Git in Sky стала партнером российского ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с компанией Git in Sky, представитель сегмента оптимизации производительности и отказоустойчивости ИТ-систем. Цель сотрудничества — развитие технологической независимости отечественных компаний.

В партнерстве с «Инферит» Git in Sky сосредоточится на внедрении передовых инструментов для мониторинга ИТ-инфраструктур организаций. Совместно компании будут разрабатывать решения для повышения эффективности ИТ-систем и импортозамещения. В планах — создание инновационных сервисов с использованием искусственного интеллекта.

Компания Git in Sky — эксперт в области оптимизации ИТ-систем с опытом реализации более 250 проектов в разных отраслях. Ее основные направления деятельности: миграция в облачные среды, оптимизация производительности инфраструктуры, импортозамещение компонентов ИТ-систем и обеспечение отказоустойчивости.

Особое внимание специалисты Git in Sky уделяют DevOps as a Service, обеспечению высокого уровня безопасности и современным технологиям. Команда обладает экспертизой в оптимизации Big Data-систем и популярных СУБД, автоматизации серверных систем и процессов.

Заказчиками Git in Sky являются государственные ведомства, строительные компании, спортивные, медицинские и образовательные учреждения, организации в сфере ритейла, ИТ, телекома и медиа. Компания работает с клиентами разного масштаба — от стартапов до крупных корпораций и государственных структур.

Российский ИТ-вендор «Инферит» занимается разработкой и производством компьютерного оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. В экосистему «Инферит» входит несколько продуктовых направлений: собственная операционная система «МСВСфера», ПО для инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен», техника, инструменты ИБ, FinOps- и биллинг-платформы.

ОС «МСВСфера» — российская операционная система на ядре RHEL для серверов и рабочих станций. Является альтернативой зарубежным серверным и пользовательским ОС, включена в реестр Минцифры и сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия. «Инферит ИТМен» — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов. Агрегирует данные из разных источников, нормализует их, идентифицирует, обогащает и типизирует для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑активах организации.

Благодаря партнерству Git in Sky и «Инферит» потенциальные клиенты компаний получат доступ к комплексным решениям для оптимизации ИТ-инфраструктуры, а также техническую поддержку на всех этапах внедрения.

«Мы рассматриваем партнерство с “Инферит” как стратегический шаг, позволяющий создать комплексные отказоустойчивые решения для российского рынка. Интеграция наших экспертных компетенций в области оптимизации ИТ-инфраструктуры и DevOps с аппаратно-программной платформой “Инферит” позволит предложить клиентам законченные высокоэффективные решения», — сказал Сергей Житинский, генеральный директор Git in Sky.

«Мы рады приветствовать Git in Sky в качестве партнера. Экспертиза компании в области DevOps и оптимизации ИТ-инфраструктур идеально дополняет решения “Инферит”. Совместная работа позволит нам предложить клиентам еще более комплексные и эффективные решения для построения современных ИТ-систем», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).