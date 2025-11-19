Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185948
ИКТ 14419
Организации 11185
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3531
Системы 26378
Персоны 80167
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1259
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

DevOps as a Service Managed DevOps


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


19.11.2025 Компания Git in Sky стала партнером российского ИТ-вендора «Инферит» 1
06.02.2024 Александр Колесов, iiii Tech: DevOps остается в центре внимания в ИТ-сфере в России 1
31.10.2023 iiii Tech предлагает новый сервис Managed DevOps для оптимизации и автоматизации разработки ПО 2
22.08.2023 iiii Tech и GreenData заключили стратегическое партнерство в направлении автоматизации бизнес-процессов 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
14.03.2023 Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца 1
28.03.2022 «Базис» готов заменить ушедших с рынка западных провайдеров ПО 1
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
10.11.2020 Kubernetes становится доступной технологией даже для небольших компаний 1
22.06.2020 DataLine будет обслуживать on-premise кластеры Kubernetes своих клиентов 1
02.07.2019 DataLine запустила услугу «DevOps как сервис» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

DevOps as a Service и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5419 4
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 867 2
Broadcom - VMware 2488 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
Microsoft Corporation 25209 2
Oracle Corporation 6857 2
Flant - Флант 147 2
8916 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 54 1
Oracle Siebel Systems 515 1
GreenData - Гриндата 43 1
Basis - Скала софтвер 13 1
MIND Software - Майнд Софт 37 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 23 1
Neogenda 1 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 157 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Citrix Systems 838 1
Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
Ростелеком 10272 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 972 1
GitHub 955 1
Cisco Systems 5218 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 619 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 511 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 121 1
Nutanix 108 1
Autodesk 621 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 417 1
Telegram Group 2517 1
ServiceNow 93 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 185 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Рексофт - Reksoft 432 1
Salesforce 455 1
ГЛОНАСС АО 235 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 301 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8079 1
МКБ - Московский кредитный банк 613 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 53 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 174 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12768 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5198 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2700 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
DevOps - Development и Operations 1055 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72546 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1125 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22886 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33758 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2082 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17026 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17030 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31796 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 430 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22854 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3996 3
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 350 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1013 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11911 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1756 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6644 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1553 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7234 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11344 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 823 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4426 2
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 99 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 942 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14766 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11483 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 214 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5529 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8118 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1422 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1269 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2840 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1339 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25946 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7535 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5222 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2211 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 192 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12969 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 319 1
Apple iPhone 6 4862 4
Google Cloud Platform - GCP 342 2
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 84 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 32 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 142 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 53 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 123 1
IVA Technologies - IVA Connect 37 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1491 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 1
MIND Software - MIND Guard 11 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 15 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 9 1
iiii Tech DevOps 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1654 1
Microsoft Azure 1456 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1776 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 602 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 84 1
Microsoft Windows 16275 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Linux OS 10833 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2867 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 848 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 95 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 19 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1098 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 105 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 177 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 513 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 16 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 85 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Jenkins 48 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 1
Колесов Александр 60 3
Груздев Антон 24 1
Карпов Евгений 58 1
Сергеев Антон 12 1
Дорожко Алексей 6 1
Порошин Тимур 30 1
Сургунд Роман 5 1
Бутов Максим 3 1
Житнушкина Ксения 1 1
Русин Максим 5 1
Нек Артур 4 1
Костин Вячеслав 2 1
Чунина Анна 4 1
Горская Татьяна 2 1
Грицай Виталий 3 1
Баталов Александр 27 1
Ермаков Иван 30 1
Шурупов Дмитрий 1 1
Столяров Дмитрий 4 1
Жакашев Илья 7 1
Андрианов Павел 84 1
Смирнов Максим 61 1
Федечкин Эдуард 55 1
Юдин Дмитрий 28 1
Каримов Руслан 41 1
Архипов Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 155875 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53351 1
Казахстан - Республика 5781 1
Беларусь - Белоруссия 6013 1
Турция - Турецкая республика 2480 1
Европа 24606 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 708 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45530 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51039 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5822 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5488 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10150 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54734 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5281 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11689 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2466 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7305 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6305 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11390 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14992 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4661 1
Английский язык 6858 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7245 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8315 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1701 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8503 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1183 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3196 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 630 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 618 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25828 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6223 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9590 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 318 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6751 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3058 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4229 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 899 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5247 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1069 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3695 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2747 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3729 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400763, в очереди разбора - 732613.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/