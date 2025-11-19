Получите все материалы CNews по ключевому слову
DevOps as a Service Managed DevOps
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
DevOps as a Service и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
|Apache Software Foundation - ASF 221 1
|Колесов Александр 60 3
|Груздев Антон 24 1
|Карпов Евгений 58 1
|Сергеев Антон 12 1
|Дорожко Алексей 6 1
|Порошин Тимур 30 1
|Сургунд Роман 5 1
|Бутов Максим 3 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Русин Максим 5 1
|Нек Артур 4 1
|Костин Вячеслав 2 1
|Чунина Анна 4 1
|Горская Татьяна 2 1
|Грицай Виталий 3 1
|Баталов Александр 27 1
|Ермаков Иван 30 1
|Шурупов Дмитрий 1 1
|Столяров Дмитрий 4 1
|Жакашев Илья 7 1
|Андрианов Павел 84 1
|Смирнов Максим 61 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Юдин Дмитрий 28 1
|Каримов Руслан 41 1
|Архипов Андрей 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3729 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400763, в очереди разбора - 732613.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.