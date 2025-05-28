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Basis Скала софтвер
УПОМИНАНИЯ
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартиросов Давид 65 6
|Шумейко Анна 20 2
|Дворцов Дмитрий 9 2
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Волков Александр 26 1
|Ведехин Игорь 30 1
|Белов Василий 51 1
|Кудж Станислав 22 1
|Ермаков Иван 28 1
|Моносов Александр 19 1
|Гордин Михаил 10 1
|Кокшаров Виктор 11 1
|Туровский Юрий 4 1
|Батурин Дмитрий 1 1
|Бобрышев Роман 9 1
|Серебренный Владимир 3 1
|Аветисян Арутюн 39 1
|Сорокин Дмитрий 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148947 10
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
|Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 1
|Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 318 1
|Армения - Ереван 205 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 2
|Gartner - Гартнер 3573 1
|НМГ - Медиалогия 31 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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