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Basis Скала софтвер


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок 1
22.05.2024 «Национальные Технологии» и «Базис» создадут российское инфраструктурное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры 1
02.05.2024 «Базис» купила разработчика ПО для виртуализации «Рустэк» 1
24.04.2024 Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений 1
29.11.2022 Российские облака перейдут на отечественную виртуализацию 1
07.10.2022 «Би.Си.Си.» переведет клиентов на «Базис» 1
05.09.2022 Студентов обучат современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах 1
04.07.2022 Продукты «Базис» в портфеле «Т1 интеграции» 1
28.03.2022 «Базис» готов заменить ушедших с рынка западных провайдеров ПО 1
10.03.2022 «Тионикс», Digital Energy и «Скала софтвер» объединились под новым брендом «Базис» 1
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro 2
28.12.2021 «ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9921 10
Basis - Tionix - Тионикс - 80 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 531 8
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 101 8
Citrix Systems 822 3
Broadcom - VMware 2406 3
ИКС 330 3
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 24 3
Nutanix 104 2
Microsoft Corporation 24849 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 208 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3246 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 69 2
SAP SE 5329 1
Cisco Systems 5155 1
Yandex - Яндекс 7723 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 1
Oracle Corporation 6758 1
Autodesk 618 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4141 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 887 1
Код Безопасности 649 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 165 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Системы и Технологии ГК 104 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Т1 Иннотех 182 1
НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2060 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 534 1
Базис Консалтинговая компания 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7588 1
ГПБ - Газпромбанк 1106 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21813 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20647 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6320 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2891 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1111 6
DevOps - Development и Operations 938 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29024 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1541 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16203 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52800 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31847 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 366 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11881 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14928 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6877 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16386 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 560 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2246 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11394 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25999 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 652 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30543 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8061 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2774 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11470 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1600 2
Repository - Репозиторий 926 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13774 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 919 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9654 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 977 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 353 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4170 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5503 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5705 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11737 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5324 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 74 3
Microsoft Azure Stack 74 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 30 2
Basis - Базис.Workplace 47 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5444 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 2
Linux OS 10228 1
Kaspersky Internet Security 463 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Apache Hadoop 437 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1128 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 168 1
Код Безопасности - vGate 78 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 178 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1333 1
Basis - Базис.vCore 14 1
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 33 1
Microsoft Windows 15902 1
Red Hat libvirt 23 1
QEMU 54 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4701 1
Apache ActiveMQ 30 1
Basis - Базис.SDN 3 1
Мартиросов Давид 65 6
Шумейко Анна 20 2
Дворцов Дмитрий 9 2
Мацоцкий Сергей 177 1
Волков Александр 26 1
Ведехин Игорь 30 1
Белов Василий 51 1
Кудж Станислав 22 1
Ермаков Иван 28 1
Моносов Александр 19 1
Гордин Михаил 10 1
Кокшаров Виктор 11 1
Туровский Юрий 4 1
Батурин Дмитрий 1 1
Бобрышев Роман 9 1
Серебренный Владимир 3 1
Аветисян Арутюн 39 1
Сорокин Дмитрий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 318 1
Армения - Ереван 205 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9074 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3237 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14113 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30146 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7640 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2391 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6558 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4776 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49223 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3368 1
Энергетика - Energy - Energetically 5228 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24787 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6421 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4999 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9065 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6053 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2541 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 654 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8747 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5757 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4499 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1354 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 565 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 642 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 2
Gartner - Гартнер 3573 1
НМГ - Медиалогия 31 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 167 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 100 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
РАН - Российская академия наук 1930 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 998 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 110 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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