«ГС-Инвест» присоединится к «Облачной платформе», созданной «Ростелекомом» и Yadro

Подписаны юридически обязывающие документы по вхождению группы «ГС-Инвест» (в лице ООО «Рубитех интеграция») в состав участников ООО «Облачная платформа» путем внесения 100% ООО «Скала софтвер». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

В результате доля «ГС-Инвест» в «Облачной платформе» составит 20%, доля Yadro (входит в «ИКС Холдинг») – 29,697%, а «Ростелеком» получит 50,303% долей, сохранив за собой контроль и управление.

Технологической основой «Облачной платформы» является продуктовый портфель, сочетающий комплекс PaaS- и IaaS-услуг. После вхождения нового участника компания планирует существенно расширить текущую продуктовую линейку компании, особенно в области терминальных и VDI-решений, а также получить дополнительный потенциал в сфере разработки новых комплементарных существующим программных продуктов.

«Вхождение компании «Скала софтвер» – логичный последующий шаг для усиления компетенций компании на рынке облачных сервисов. Продукты «Облачной платформы» будут особенно актуальны для удовлетворения возрастающей потребности органов государственной власти и государственных корпораций в отечественных ИТ-системах», — отметила первый вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

«Разработка собственных цифровых продуктов, в том числе PaaS и IaaS-услуг – одно из ключевых направлений развития нашей компании. Мы поставили перед собой амбициозную цель создать национального чемпиона в этой области. В прошлом году долю в компании приобрела группа Yadro, а теперь и “ГС-Инвест”. То, что нашими партнерами стали такие значимые для отечественного рынка игроки, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — сказал вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома» Давид Мартиросов.

«Для нас это стратегическая инвестиция, органически дополняющая продуктовый ряд группы “ГС-Инвест”. Мы верим в команду и ее технологическое лидерство», — сказал Василий Белов, генеральный директор «ГС-Инвест».