Трое рабочих погибли на заводе крупнейшего в мире производителя чипов. Это второй подобный случай за неделю

На заводе тайваньской компании TSMC произошла трагедия. Во время строительства новой фабрики из-за некачественного крепежа погибли трое рабочих, а четвертый попал в реанимацию. TSMC – крупнейший контрактный вендор микросхем в мире. Менее чем за неделю до этого происшествие с летальным исходом случилось на израильском заводе Intel – там прогремел взрыв, унесший жизни как минимум двух рабочих.

Фабрика смерти

На строящемся заводе Fab 22 компании TSMC произошел несчастный случай – некачественные крепежные элементы привели к обрушению стальных конструкций и смерти как минимум трех рабочих после падения с большой высоты, пишет портал Tom’s Hardware. Пока нельзя исключать, что жертв может быть больше. Известно, что еще один рабочий в настоящее время находится в реанимации.

Fab 22 – это новейший завод тайваньской компании TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем. Расположенный на юге Тайваня, он уже работает, хотя и находится в процессе стройки – как сообщал CNews, именно здесь с декабря 2025 г. TSMC осуществляет выпуск чипов по суперсовременным нормам 2 нм.

Эксперты Управления Южно-Тайваньского научного парка (Southern Taiwan Science Park, STSP) предполагают, что причиной происшествия стал сломанный болт на стальной соединительной пластине, из-за которого упали и рабочие, и тяжелые металлические конструкции. Возведение других стальных конструкций на заводе приостановлено, STSP направил инспекторов по труду для проведения расследования.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Об остановке производства микросхем TSMC не заявляла

Чем именно были заняты рабочие за мгновение до трагедии, доподлинно пока неизвестно. Местная полиция утверждает, что мужчины сваривали стальную балку на верхнем этаже и упали вместе с ней, а эксперты STSP заявляют, что рабочие выполняли подъем и монтаж стальных конструкций, когда, по всей видимости, сломался болт соединительной пластины на третьем этаже.

Главное – не быть ответственным

Руководство TSMC поспешило откреститься от причастности к произошедшему. Как пишет Tom’s Hardware, рабочие были наняты не самой TSMC, а подрядчиком – строительной компанией, занимающейся возведением нового комплекса Fab 22. TSMC выступила с заявлением о том, что данная территория находилась в пределах компетенции этого подрядчика.

Согласно отчету, компания TSMC самостоятельно остановила соответствующие строительные работы и сотрудничает с властями, а также контролирует действия субподрядчика.

Однако нельзя не отметить, что это далеко не первый подобный случай на объектах TSMC. В сумме компания связана с девятью смертями рабочих за последние два года – все они умерли при строительстве ее заводов.

С сентября 2024 г. на стройке TSMC произошло, по меньшей мере, полдюжины несчастных случаев со смертельным исходом. Сейчас погибло три человека, а в каждой из предыдущих аварий умирал один рабочий.

Справа кирпич, слева кремниевая пластина

Завод Fab 22 – это целый комплекс. Он размещен в городе Гаосюн (район Наньцзы) и уже частично запущен. Строительство фабрики разбито на пять объектов, общий объем инвестиций TSMC в этот проект составляет более 1,5 трлн тайваньских долларов или около $46 млрд. Возведение четвертого объекта началось в августе 2025 г., а ввод его в эксплуатацию ожидается в IV квартале 2027 г.

Авария произошла именно на строительной площадке, а не на производственной, подчеркивает Tom’s Hardware.

TSMC явно ускорила темпы строительства своих заводов. Согласно статистике издания Business Today, в 2017-2024 гг. компания запускала по четыре фабрики в год, а в 2025 и 2026 гг. их стало девять.

Беда не приходит одна

Авария на Fab 22 на Тайване – это второй подобный случай в мире за последнюю неделю. Как сообщал CNews, в середине октября 2026 г. на заводе Intel Fab 28 в Израиле произошел взрыв, в результате которого как погибли как минимум двое человек и еще один получил серьезные ранения.

Фабрика расположилась на юге Израиля. Предварительная причина – взрыв газа. На Fab 28 Intel выпускает свои процессоры Core и Xeon по 10-нанометровому техпроцессу Intel 7, ранее известному как 10nm Enhanced SuperFin. Также завод производит модемы для 5G-сетей.