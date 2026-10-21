Россия готовит к производству БПЛА с характеристиками крылатых ракет

Госкорпорация «Ростех» разрабатывает ударные беспилотники, которые по своим возможностям приближаются к крылатым ракетам. Уже в 2027 г. предприятие рассчитывает представить новые аппараты с увеличенной дальностью, скоростью и более совершенными интеллектуальными системами. При этом новые образцы получают элементы искусственного интеллекта, которые позволяют расширять их возможности.

Ударные дроны

«Ростех» представит в 2027 г. новые ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с элементами искусственного интеллекта (ИИ), об этом РИА «Новости» сообщили в госкорпорации.

В октябре 2026 г. структуры госкорпорации «Ростех» работают над несколькими разработками БПЛА, параметры которых приближены к характеристикам крылатых ракет. Представить эти изделия планируется в 2027 г., заявил представитель корпорации.

Представитель отметил, что по мере развития технологий различия между дронами и крылатыми ракетами становятся все менее выраженными. Сначала появились относительно крупные беспилотники с дальностью в сотни и тысячи километров, затем все большее распространение начали получать реактивные аппараты. Теперь речь идет уже о системах, которые по скорости, массе боевой части и средствам наведения все сложнее отличить от сравнительно легких крылатых ракет. Одним из наиболее интересных представителей этого нового класса российского оружия стал аппарат, называемый в открытых источниках «Дань-Т». Ему приписывают дальность порядка 500 км и боевую часть массой около 135 кг, а в перспективе - достаточно совершенную комбинированную систему наведения. Комплекс «Дань-Т» уже соответствует уровню полноценной крылатой ракеты по своим тактико-техническим данным. Госкорпорация «Ростех» системно развивает это направление и ведет ряд схожих проектов.

Во всех перспективных изделиях используются элементы ИИ-технологий. Следующие образцы, которые предполагается показать в 2027 г., будут отличаться увеличенной дальностью полета, более высокой скоростью и существенно возросшими интеллектуальными возможностями.

Особенности комплекса «Дань-Т»

Аппарат «Дань-Т» впервые продемонстрировали в сентябре 2026 г. Согласно информации «Ростеха», беспилотник обеспечивает точность, маневренность и дальность, достаточные для решения задач, обычно выполняемых крылатыми ракетами.

Telegram - «Ростех» Российский барражирующий боеприпас воздушного и наземного базирования «Дань-Т»

Радиус применения достигает сотен километров. Благодаря этому самолеты и вертолеты-носители могут производить пуск, оставаясь вне зоны поражения наземных средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

История этого семейства началась задолго до нынешнего распространения ударных беспилотников. Первоначальная «Дань» создавалась как реактивная воздушная мишень для подготовки расчетов ПВО и испытаний вооружения. Позднее появилась модернизированная «Дань-М», предназначенная для имитации различных средств воздушного нападения, включая крылатые ракеты. БПЛА, который первоначально должен был изображать крылатую ракету, спустя десятилетия мог стать технологической основой для настоящего ударного оружия, которое само все сложнее отличить от крылатой ракеты.

Военный разработчик

«Ростех» - российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 г. для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

«Создание госкорпораций для России в тот момент было единственным выходом для сохранения компаний и вообще целых отраслей, целых направлений. Для решения этих проблем было необходимо учреждение отдельной государственной структуры», - отмечал в 2020 г. глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

В 2026 г. в составе «Ростеха» более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности корпорации - авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и многое другое.