Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры

директор управления корпоративных продаж «Ситилинка»



Ещё недавно вопрос при закупке отечественной техники звучал просто: чем заменить зарубежную модель? Сегодня так уже не работает. Бизнесу важно не просто найти российский продукт, а убедиться, что он совместим с используемым ПО, подходит под инфраструктуру и будет обслуживаться весь срок эксплуатации. Об этом — колонка Евгении Муравьёвой, директора управления корпоративных продаж «Ситилинка».

От замены к решению

В 2023–2024 годах спрос на российские компьютеры и периферию формировался необходимостью быстро закрыть текущие потребности. Компании выбирали доступные решения, которые позволяли выполнить требования к закупке и продолжить обновление парка. Сегодня запрос стал комплексным: важен не только факт российского происхождения, но и готовность техники работать в конкретной ИТ-среде.

Корпоративное рабочее место — это уже не просто компьютер. Это связка из устройства, операционной системы, офисного и специализированного ПО, средств защиты информации и периферии. Для инфраструктурного проекта требований ещё больше.

«Спрос смещается от точечных антикризисных закупок к долгосрочному планированию ИТ-архитектуры. Заказчикам нужна готовая связка оборудования и программного обеспечения, которая будет работать в конкретной инфраструктуре», — говорит Наталья Топчиева, руководитель направления клиентских решений Amur.

В «Ситилинке» менеджер помогает сформировать требования к рабочему месту, подобрать оборудование и при необходимости подключить экспертизу производителя

Для поставщика это меняет характер работы. Клиент приходит не с артикулом, а с задачей: оборудовать рабочие места, обновить парк, развернуть серверную инфраструктуру. Сначала определяются характеристики, затем подбирается конфигурация. При необходимости подключается производитель.

Российское ≠ реестровое

При выборе отечественного оборудования важно разделять понятия «российское» и «реестровое». Постановление Правительства РФ №719 устанавливает правила формирования реестра российской промышленной продукции. Для радиоэлектроники действует ПП №878, которым создан Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

На практике закупщику стоит проверить: есть ли модель в реестре, актуален ли статус, соответствует ли она требованиям конкретной закупки, подходят ли характеристики под задачу, совместима ли с используемым ПО и можно ли обеспечить сервис.

Российское происхождение само по себе не отвечает на вопрос, можно ли использовать оборудование в рамках конкретной закупки. Если проект включает несколько видов техники, важно заранее понимать, как они будут сочетаться между собой. Именно поэтому реестровое оборудование требует от закупщика не только знания ассортимента, но и технической экспертизы.

Рабочее место целиком

Один из самых понятных примеров — корпоративный компьютер. Если смотреть на него как на отдельное устройство, выбор сводится к процессору, памяти и накопителю. Но в реальной инфраструктуре он должен работать с операционной системой, корпоративными приложениями, периферией и системами безопасности.

Совместимость с российскими ОС и прикладным ПО становится отдельным критерием. Производители всё чаще тестируют решения в разных программных средах и адаптируют под требования корпоративной инфраструктуры. Amur, например, тестирует свои линейки с российскими операционными системами.

«Заказчики стали гораздо чаще спрашивать не только о характеристиках устройства, но и о том, как оно будет работать в конкретной программной среде. Поэтому тестирование и подтверждение совместимости до закупки становятся отдельной частью проекта», — отмечает Андрей Тарасенко, менеджер по продукту серверных решений и СХД Amur.

В «Ситилинке» менеджер помогает сформировать требования к рабочему месту, подобрать оборудование и при необходимости подключить экспертизу производителя. Клиент получает не просто компьютер, а готовое решение под конкретные задачи.

Когда стандарта мало

Стандартного варианта хватает не для каждого проекта. У разных подразделений отличаются требования к производительности, памяти, накопителям, форм-фактору, безопасности и ПО. В таких случаях технику подбирают или собирают под конкретные требования.

В «Ситилинке» этот принцип знаком и по обычному подбору компьютеров. На сайте работает конфигуратор: можно самостоятельно выбрать комплектующие и собрать компьютер. В разделе — больше тысячи готовых сборок пользователей: игровые, домашние, офисные, для дизайнеров. Если подбирать самому не хочется, достаточно описать задачи — специалисты предложат варианты.

Для корпоративного клиента этот принцип масштабируется. Менеджер разбирается в задаче и формирует конфигурацию. Если нужно оборудование конкретного производителя или нестандартное сочетание параметров, вопрос прорабатывается совместно с ним. Для реестрового оборудования одновременно учитываются статус продукции, характеристики и совместимость компонентов.

Тестировать до закупки

Даже соответствие формальным требованиям не гарантирует, что оборудование подойдёт конкретной ИТ-среде. Нюансы возникают при работе приложений, драйверов, периферии, систем безопасности или уже используемой техники.

Поэтому перед крупной закупкой имеет смысл тестировать будущий вариант — особенно если речь о сотнях рабочих мест или критически важной инфраструктуре. Это позволяет выявить несовместимость до масштабирования проекта, а не после поставки всей партии. Производители создают для этого возможности: демонстрационные площадки, пилотные проекты.

В «Ситилинке» это ещё один элемент работы с корпоративным заказчиком. Если информации из каталога недостаточно, менеджер может сформировать модификацию и организовать проработку решения с производителем.

Пять ошибок закупщика

Первая — покупать только по техническому паспорту. Даже подходящие на бумаге характеристики не гарантируют корректной работы в конкретной программной среде.

Вторая — проверять только наличие в реестре. Сам факт статуса не отменяет необходимости проверить актуальность записи и соответствие требованиям закупки.

Третья — не учитывать состав закупки. Важно смотреть не на отдельную позицию, а на весь комплект: требования национального режима могут влиять на то, какие товары и в каком сочетании можно включать.

Четвёртая — игнорировать региональный сервис. Если оборудование используется в нескольких регионах, отсутствие поддержки поблизости увеличит простои и стоимость обслуживания.

Пятая — покупать компоненты независимо друг от друга. Компьютер, монитор и периферия должны рассматриваться как единое рабочее место.

От рабочего места к инфраструктуре

Ещё недавно разговор о российском оборудовании шёл вокруг компьютеров, ноутбуков и периферии. Теперь корпоративные запросы всё чаще включают серверы, системы хранения и сетевую инфраструктуру. Компания выбирает уже не отдельное устройство, а технологический контур.

Серверная инфраструктура должна учитывать характеристики серверов, системы хранения, сетевое оборудование, ПО, безопасность и возможности масштабирования. Amur развивает серверную линейку и решения для хранения данных, в том числе на базе российского ПО.

Специалисты «Ситилинка» проходят обучение у производителей и поддерживают с ними рабочее взаимодействие

Для поставщика это переход к комплексной работе: подобрать совместимые компоненты и обеспечить поставку в нужном объёме и географии. Здесь важна связка менеджера и производителя: первый понимает задачу заказчика, второй отвечает за технологическую экспертизу.

Цена — не всё

При закупке большого количества оборудования цена отдельной позиции остаётся важной. Но для крупного проекта она не всегда определяет итоговую экономику. Если техника используется в сотнях рабочих мест и нескольких регионах, последствия неисправностей и затраты на обслуживание могут оказаться выше первоначальной разницы в цене.

Поэтому при сравнении предложений стоит учитывать совокупную стоимость владения (TCO). В неё входят не только затраты на приобретение, но и обслуживание, ремонт, логистика, замена комплектующих, ПО и другие издержки за весь срок эксплуатации.

Отдельно стоит оценивать сервисную поддержку. Если у производителя или поставщика нет инфраструктуры в регионах присутствия компании, даже небольшая неисправность надолго выведет оборудование из строя. В итоге более низкая цена закупки не всегда означает более низкую стоимость проекта.

Что меняется для поставщика

Переход бизнеса от точечного импортозамещения к комплексной ИТ-инфраструктуре меняет требования к поставщику. Менеджеру уже недостаточно знать ассортимент и характеристики отдельных устройств. Нужно понимать задачу заказчика, подобрать состав техники, оценить совместимость и при необходимости привлечь экспертизу производителя.

В «Ситилинке» эта работа строится вокруг связки «менеджер — конфигуратор — производитель». Клиент может начать с готового варианта или сформулировать задачу. Менеджер поможет определить требования и подобрать оборудование. Если стандартного предложения недостаточно, его соберут под заказ. Когда нужна глубокая экспертиза производителя, решение прорабатывается совместно с ним.

Специалисты «Ситилинка» проходят обучение у производителей и поддерживают с ними рабочее взаимодействие. Это позволяет использовать экспертизу вендора уже на этапе подбора, а не после возникновения проблем. В результате поставщик становится не просто каналом закупки, а точкой координации проекта — от запроса до готовой конфигурации.

Что дальше

Следующий этап развития рынка — переход от количественного роста к технологической зрелости. Сам факт наличия отечественного продукта перестаёт быть достаточным конкурентным преимуществом. Всё большее значение приобретают совместимость внутри экосистемы, качество оборудования, сервис, возможность кастомизации и способность производителя работать с инфраструктурными задачами.

На спрос будут влиять национальные проекты, в том числе «Экономика данных», регулирование закупок и рост потребности в вычислительных ресурсах для задач искусственного интеллекта.

«В ближайшие годы конкуренция будет смещаться от самого факта российского происхождения к качеству технологической экосистемы. Заказчику нужны оборудование, программное обеспечение и сервис, которые вместе образуют устойчивую инфраструктуру и позволяют её развивать», — подчёркивает Наталья Топчиева из Amur.

Для бизнеса это означает переход от вопроса «какой российский аналог купить?» к более сложному: «какое решение нам нужно и какое российское или реестровое оборудование позволит его построить?» Именно здесь меняется роль поставщика: помочь пройти этот путь от задачи до готового решения — подобрать оборудование, собрать под требования, при необходимости изготовить под заказ и подключить экспертизу производителя.

Российское и реестровое оборудование в таком подходе становится не просто способом выполнить требования к закупке, а частью полноценной ИТ-инфраструктуры — совместимой, масштабируемой и рассчитанной на весь срок эксплуатации.