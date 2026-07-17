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VDI Virtual Desktop Infrastructure DaaS Desktop as a Service Инфраструктура виртуальных рабочих столов

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — это технология виртуализации рабочего места, когда операционная система и все программы находятся не на ПК, а на сервере в ЦОД. Используя ее, заказчики  из любых регионов РФ могут удаленно подключаться к рабочему месту — с любого устройства, которое имеет выход в интернет или доступ к доверенной сети. Виртуальное рабочее место стандартизировано, не требует администрирования и настроек, работает сразу и с любого устройства. Оно круглосуточно доступно через интернет с настольного ПК, ноутбука, мобильного или любого другого устройства.

 

 

 

Владислав Нефедов, Директор направления стратегических проектов, Selectel "Оптимизация затрат на инфраструктуру: VDI - переход от CAPEX к OPEX" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"

Обзор Решения для управления виртуальными рабочими местами (VDI) на CNewsMarket

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17.07.2026 «Диасофт» и HostVM подтвердили технологическую совместимость СУБД Digital Q.DataBase и платформы виртуализации VDI

мы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase и платформы виртуализации рабочих мест HostVM VDI. Результаты тестирования официально закреплены сертификатом совместимости. СУБД Digital Q
09.07.2026 Termidesk VDI и MIND Migrate обеспечили перенос виртуальных рабочих мест между инфраструктурами

(входит в «Группу Астра») и MIND Software объявляют о подтверждении совместимости решений Termidesk VDI и MIND Migrate. Совместная проверка показала возможность переноса виртуальных рабочих мес
02.07.2026 Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk

рдили совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA с решением Termidesk VDI для защищенного доступа к виртуальным рабочим местам. Об этом CNews сообщили представител
30.06.2026 Свое место под солнцем: отечественные решения для виртуальных рабочих мест теснят VMware и Citrix

Когда «нельзя» стало «надо» Технология виртуализации рабочих мест (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) решает простую задачу: дать сотруднику привычное ИТ-окружение — операционную систему, пр
30.06.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских решений для управления виртуальными рабочими местами (VDI)

новый рейтинг отечественных решений для виртуализации рабочих мест (Virtual Desktop Infrastructure, VDI), охватывающий ключевые платформы российских разработчиков. Технология виртуальных рабочи
23.06.2026 Новая версия Termidesk VDI 7.0 усиливает защиту инфраструктуры и расширяет возможности администрирования

Астра») выпускает крупное обновление платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termidesk VDI 7.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ключевым нововведением версии 7
17.06.2026 Спрос на виртуальные рабочие места у петербургского бизнеса вырос в 10 раз

МТС и MWS Сloud проанализировали востребованность виртуальных рабочих мест (VDI) в России. Санкт-Петербург стал лидером по использованию сервиса в стране. Спрос на цифро
08.06.2026 Спрос на виртуальные рабочие места в России за год вырос почти в 1,4 раза

ТС Web Services, сообщает о том, что проанализировала потребление сервиса виртуальных рабочих мест (VDI) в России. Спрос на виртуальные рабочие места за год вырос почти в 1,4 раза. Об этом CNew
01.06.2026 Itglobal.com развернула VDI-инфраструктуру для удалённой работы сотрудников банка

Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) развернула выделенную VDI-инфраструктуру на базе Omnissa Horizon 8 для организации банковской сферы. Решение позвол
29.05.2026 Aladdin LiveOffice совместим с платформой Termidesk VDI 6.1.1

ы Aladdin LiveOffice с платформой для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk VDI 6.1.1. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». В ходе проверки было протестирован
26.05.2026 Подтверждена совместимость Termidesk VDI и Termidesk Connect с «Роса Виртуализация»

шений для унифицированной виртуализации рабочих мест, подтвердили совместимость платформы Termidesk VDI 6.1.1 и контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.3 с платформой «Роса Виртуали
30.04.2026 «Даком М» усилила безопасность удалённых рабочих мест в Space VDI 6.1.0

Компания «Даком М» (бренд Space) выпустила крупное обновление платформ виртуальных рабочих мест Space VDI — версию 6.1.0. Релиз решает три ключевые задачи организаций, активно использующих удалённую работу: усиление контроля доступа к виртуальным рабочим местам, обеспечение работы на российских
09.04.2026 Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 году

щение — главный стимул роста рынка систем виртуализации по крайней мере до 2028 г. При этом сегмент VDI будет расти чуть быстрее остальных. После 2028 г. ключевыми драйверами станут потребности
06.04.2026 VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

внешними сервисами. Но исчезает главное — простота и универсальность», — отметил эксперт. Так рынок VDI ждет подъем? Сегодня любое устройство поддерживает VPN «из коробки»: один клик и ты уже в
02.04.2026 «Турбо Облако» запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме «Базис»

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», объявил о выводе на рынок нового сервиса — виртуальной инфраструктуры на экосистеме «Базис», российского вендора решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой. Решение позволяет компаниям развернуть в «Турбо Облаке» импортонеза
02.04.2026 «Турбо Облако» запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме «Базис»

еская поддержка квалифицированными специалистами облачного провайдера обеспечивают высокий уровень доступности и надежности. Прямая речь Александр Обухов, генеральный директор «Турбо Облако»: «Запуск виртуальной инфраструктуры на базе платформы “Базис” — это логичное развитие портфеля “Турбо Облака” и ответ на запрос бизнеса на импортонезависимые облачные решения. Ранее мы уже работали с ре
30.03.2026 «Базис» выпустил обновление Basis Workplace с геораспределением

Геораспределенная VDI: единое пространство для территориально распределенных организаций В Basis Workplace 3.2

04.03.2026 «Базис» создает собственный протокол передачи данных для удаленной работы

бственный протокол для доступа к виртуальным рабочим местам — Basis Connect. Протокол станет частью VDI-платформы Basis Workplace версии 3.3 и обеспечит ее пользователям качественную передачу и
04.03.2026 Разработчики российского «убийцы» Citrix Workspace пишут собственный протокол доступа к виртуальным рабочим местам

оступа к виртуальным рабочим местам. Разработка, получившая название Basis Connect, войдет в состав VDI-платформы Basis Workplace версии 3.3, рассказали CNews в «Базисе». По словам технического
25.02.2026 «Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise

«Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise. С ней можно развернуть VDI-инфраструктуру любой сложности на базе уже интегрированных продуктов виртуализации из эко
30.01.2026 Иностранное им роднее. В России полный провал с импортозамещением софта для удаленной работы

аняется крайне низкая доля российского ПО в сегменте софта для удаленного доступа к рабочему столу (VDI). Как пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию Orion Soft, она составляет всего-навсего 1
26.01.2026 Российский бизнес массово переходит с покупки на аренду облачных GPU-серверов для работы с ИИ и VDI — исследование «Рег.облака»

ением и искусственным интеллектом — на них приходится около 60% спроса. 30% использования связано с VDI (инфраструктура виртуальных рабочих столов) как базовым инструментом для корпоративной ин
26.12.2025 В российских платформах виртуализации все еще не хватает функциональности SDS

ых решений. Об этом говорят результаты рейтинга CNews Analytics, который опубликован впервые, «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации». В рейтинге учитывались проекты поставки систем вместе с VDI, так как у ряда вендоров платформа виртуализации и решение для виртуализации рабочих мест поставляются в рамках одной «коробки». По итогам 2024 г. топ-10 вендоров заработали за год ₽ 13 млр
16.12.2025 «Т1 Облако» запустила сервис виртуальных рабочих столов

Облачная платформа «Т1 Облако» сообщила о запуске сервиса виртуальных рабочих столов (VDI). VDI (Virtual Desktop Infrastructure) от «Т1 Облако» — это готовые виртуализованн
16.12.2025 vStack представил решение для виртуальных рабочих столов vStack VDI

vStack (направление системного ПО корпорации ITG) представил новое решение для виртуальных рабочих столов — vStack VDI. Продукт обеспечивает централизованное управление рабочими окружениями и использование вычислительных ресурсов, позволяя предприятиям развертывать виртуальные рабочие места поверх собственн
12.12.2025 «Микроинформ» начинает обучение работе с HOSTVM VDI

учебный центр открывает доступ к курсу повышения квалификации «Установка и администрирование HOSTVM VDI». Первое занятие стартует в декабре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».
05.12.2025 Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk

ической совместимости сервиса многофакторной аутентификации Red Security MFA и мультиплатформенного VDI-решения Termidesk. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security
02.12.2025 Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса

ты могут развернуть локальные, гибридные и удаленные рабочие места, оптимизированные под российскую VDI-платформу. Для этого используются совместно «гибридные» устройства GM-Box G1 под управлен
01.12.2025 ITPod поставила серверный кластер для 3D VDI в международную сеть дата-центров

ров и других специалистов, работающих с графически насыщенными приложениями», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG. Серверы ITPod-SY4108G-D12R-G4 поддерживают популярные VDI платформы, включая Omnissa Horizon (ранее VMware Horizon) и Citrix Virtual Apps and Desktops, и полностью совместимы с актуальными ускорителями Nvidia H100 и RTX Pro 5000 Blackwell.
21.11.2025 VK Tech выпустила платформу VK Private Cloud 4.3 с интегрированным VDI-решением и компактной редакцией

авления корпоративной системой виртуализации, интеграция c дата-сервисами компании и выпуск сервиса VDI в формате On-Premise. VDI-сервис для организации удаленных рабочих мест, доступный
18.11.2025 Компания «Даком М» представила новую версию платформы виртуальных рабочих мест — Space VDI 6.0.0

ком М» (бренд Space) объявила о выходе крупного обновления платформы виртуальных рабочих мест Space VDI. Версия 6.0.0 стала важным этапом в развитии экосистемы Space и сосредоточена на повышени
11.11.2025 «Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры

Проект импортозамещения инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI) в банке ВТБ, реализованный крупнейшим российским разработчиком решений для управления ди
30.10.2025 «Тонк» и Getmobit объединили технологические компетенции для усиления преимуществ виртуализации рабочих мест

ли о стратегическом партнерстве. Совместная инициатива позволит максимизировать выгоду от внедрения VDI-технологий благодаря интеграции высокопроизводительных тонких клиентов и передового прогр
15.10.2025 «Аквариус», Orion soft и «Код Безопасности» представили решение для надежной виртуальной инфраструктуры

анных (СХД) от «Аэродиска» (входит в группу компаний «Аквариус») и коммутаторах Aquarius. Виртуализация zVirt компании Orion soft, составляющая программную часть ПАКа, служит фундаментом для создания виртуальной инфраструктуры. СЗИ vGate R2 от «Кода Безопасности» защищает от несанкционированного доступа и обеспечивает безопасность на всех уровнях. Комплексное решение подойдет заказчикам и п
13.10.2025 CompTek обучит инженеров и системных администраторов работе со Space VDI

В Учебном центре CompTek стартует курс «Базовое администрирование Space VDI». Курс адресован сетевым администраторам и инженерам службы эксплуатации. Обновленная программа подтверждена разработчиком продуктов бренда Space — компанией «Даком М» и направлена на форми
25.09.2025 Протокол Loudplay совместим с «Ред ВРМ» — VDI-решением от компании «Ред Софт»

рамках испытаний эксперты компаний проверили возможные сценарии взаимодействия протокола Loudplay и VDI-системы «Ред ВРМ». В частности, проверено подключение с клиентского устройства под управл
Обзор: Платформы VDI для работы с САПР

Платформы VDI для работы с САПР Технология виртуальных графических процессоров предоставляет пользовате

ное развитие российского сегмента рынка ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI). Сразу несколько компаний представили свои решения, каждое из которых постоянно дорабаты
09.09.2025 Система виртуализации zVirt совместима с российским VDI-решением «Ред ВРМ»

лизации zVirt. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Совместное использование «Ред ВРМ» и zVirt позволяет создать комплексное решение для развертывания, масштабирования и администрирования виртуальной инфраструктуры. «Ред ВРМ» — отечественное решение для централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Предоставляет инструментарий для развертывания виртуальн
05.09.2025 В M1Cloud рост запросов на облачные VDI-решения составил 20% в 2025 году

За I полугодие 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud фиксирует рост интереса к облачным виртуальным рабочим столам (VDI) в пределах 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сдержанный рост связан с тем, что к 2025 г. многие компании уже внедрили решения VDI, что привело к снижению спрос

Публикаций - 1875, упоминаний - 2736

VDI и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 335
Microsoft Corporation 25775 252
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 221
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 164
9594 150
Citrix Systems 868 137
Ростелеком 10948 109
Intel Corporation 12811 101
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 98
Softline - Софтлайн 3743 95
SAP SE 5601 88
Nvidia Corp 4002 86
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 85
Dell EMC 5180 81
Oracle Corporation 7074 72
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 69
Крок - Croc 1964 63
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 62
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 60
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 60
HP Inc. 5883 57
Orion soft - Орион софт - 315 54
Cisco Systems 5372 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 53
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 53
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
AMD - Advanced Micro Devices 4641 51
Google LLC 12688 51
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 49
Cloud4Y 311 46
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 45
Selectel - Селектел 544 45
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 44
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 44
MIND Software - Майнд Софт 72 41
NetApp - Network Appliance 667 41
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 40
Код Безопасности 812 40
Multifactor - Мультифактор 132 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 80
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 69
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 45
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 37
ГПБ - Газпромбанк 1273 36
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 36
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 31
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 19
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 17
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 17
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 17
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 16
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 16
Кофемания 85 16
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 15
Газпром нефть 725 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 15
Альфа-Банк 1979 14
Русагро Группа Компаний 379 14
Почта России ПАО 2370 13
Газпром ПАО 1493 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
ВТБ - Почта Банк 514 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Альфа-Капитал УК 155 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 238
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 153
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 54
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 49
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 5
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
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Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
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U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
TIA - Telecommunications Industry Association 90 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Free TON Community 6 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1188
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 998
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 944
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 893
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 742
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 676
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 626
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 612
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 547
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 518
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 417
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 413
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 393
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 380
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 356
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 347
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 311
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 286
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 281
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 279
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 267
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 244
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 242
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 227
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 224
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 196
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 195
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 183
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 182
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 178
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 169
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 158
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 157
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 150
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 148
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 147
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 145
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 145
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 144
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 139
Microsoft Windows 16882 288
Linux OS 11533 273
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 87
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 83
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 82
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 79
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 77
Broadcom - VMware vSphere 614 73
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 68
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 60
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 59
Google Android 15243 58
Intel x86 - архитектура процессора 2151 58
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 58
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 58
Microsoft Azure 1526 57
Новые облачные технологии - МойОфис 958 54
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 54
Basis - Базис.Workplace 81 54
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 50
Microsoft Windows 10 1938 49
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 49
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 43
Citrix XenDesktop 100 41
Apple iOS 8583 40
Microsoft Office 4170 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 40
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 40
МСК Групп - Даком М - Space VDI 50 40
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 40
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 39
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 39
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 39
Microsoft Office 365 1042 38
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 37
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 37
Microsoft Windows 7 2007 36
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 36
Apple iPhone 6 4861 35
Шадаев Максут 1210 46
Мартиросов Давид 123 42
Мухин Денис 58 39
Нестеров Алексей 175 35
Кирьянова Александра 169 35
Панченко Иван 197 32
Закоржевский Вячеслав 94 32
Трандин Сергей 128 30
Желтухин Вадим 72 30
Урусов Виктор 157 26
Агеев Денис 38 26
Груздев Антон 45 26
Ерофеев Максим 33 24
Зарубинский Игорь 40 23
Халяпин Сергей 96 22
Гуральник Павел 36 21
Рустамов Рустам 548 19
Аникин Дмитрий 68 19
Ермаков Иван 32 18
Сорокин Дмитрий 64 18
Башкатов Роман 19 18
Геллерман Михаил 77 18
Толокнов Андрей 39 18
Суровец Дмитрий 115 17
Березин Максим 144 17
Путятинский Сергей 112 17
Галкин Николай 140 17
Козырев Алексей 328 17
Чурсин Дмитрий 87 17
Васильев Сергей 69 17
Хомяков Сергей 65 17
Телевинов Сергей 39 17
Семенов Михаил 41 17
Лазуков Станислав 52 17
Григоренко Вадим 58 17
Фогельсон Виктор 50 17
Филипиди Анна 17 17
Глазков Александр 151 16
Мельникова Алиса 100 16
Биккужин Рамиль 70 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1296
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 260
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 147
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 121
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 109
Европа 24964 94
Беларусь - Белоруссия 6289 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 64
Германия - Федеративная Республика 13221 43
Армения - Республика 2449 42
Казахстан - Республика 6048 37
Россия - СФО - Новосибирск 4876 34
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 30
Азия - Азиатский регион 5920 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 24
Украина 7928 23
Нидерланды 3746 21
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 20
Турция - Турецкая республика 2620 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 20
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 19
Бразилия - Федеративная Республика 2520 19
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Индия - Bharat 5869 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 18
Европа Восточная 3138 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 17
Япония 13807 15
Африка - Африканский регион 3641 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 14
Америка - Американский регион 2206 13
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 13
Узбекистан - Республика 2005 13
Россия - УФО - Свердловская область 1951 12
Ближний Восток 3154 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 484
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 439
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 396
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 292
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 217
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 204
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 192
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 189
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 169
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 159
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 133
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 128
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 124
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 123
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 118
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 110
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 109
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 106
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 103
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 92
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 92
Аренда 2687 81
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 70
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 69
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 68
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 63
Энергетика - Energy - Energetically 5855 62
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 61
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 60
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 56
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 56
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 54
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 54
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 47
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 41
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 39
Экономический эффект 1342 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 37
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 25
The Register - The Register Hardware 1784 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Bloomberg 1627 5
The Verge - Издание 619 4
Forbes - Форбс 1002 4
Reddit 398 4
Ведомости 1466 4
BleepingComputer - Издание 458 4
Neowin 217 4
ZDnet 663 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
IDG - International Data Group 117 2
Virus Bulletin 33 2
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1100 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Crunchbase 74 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 211 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Phoronix 59 1
Windowslatest 14 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
TechSpot 188 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 102
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 93
Gartner - Гартнер 3658 68
IDC - International Data Corporation 4975 65
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 17
Forrester Research 834 15
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 12
Fortune Global 500 295 10
CNews Инновация года - награда 155 10
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 9
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
CNews Рынок ИТ-услуг 171 6
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 6
НМГ - Медиалогия 37 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 4
Markets&Markets Research 113 3
NetMarketShare Web Analytics 29 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
CNews SaaS рейтинг 28 3
Mordor Intelligence 35 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Frost & Sullivan 207 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
Vanson Bourne 49 2
Net Applications 127 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
CNews Облачные сервисы 23 2
Gartner - Burton Group 17 2
Arlington Research 8 2
Global Workplace Analytics 3 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ABI Research 236 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
Базальт СПО - Альт академия 38 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
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