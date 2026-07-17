«Диасофт» и HostVM подтвердили технологическую совместимость СУБД Digital Q.DataBase и платформы виртуализации VDI мы управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase и платформы виртуализации рабочих мест HostVM VDI. Результаты тестирования официально закреплены сертификатом совместимости. СУБД Digital Q

Termidesk VDI и MIND Migrate обеспечили перенос виртуальных рабочих мест между инфраструктурами (входит в «Группу Астра») и MIND Software объявляют о подтверждении совместимости решений Termidesk VDI и MIND Migrate. Совместная проверка показала возможность переноса виртуальных рабочих мес

Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk рдили совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA с решением Termidesk VDI для защищенного доступа к виртуальным рабочим местам. Об этом CNews сообщили представител

Свое место под солнцем: отечественные решения для виртуальных рабочих мест теснят VMware и Citrix Когда «нельзя» стало «надо» Технология виртуализации рабочих мест (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) решает простую задачу: дать сотруднику привычное ИТ-окружение — операционную систему, пр

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских решений для управления виртуальными рабочими местами (VDI) новый рейтинг отечественных решений для виртуализации рабочих мест (Virtual Desktop Infrastructure, VDI), охватывающий ключевые платформы российских разработчиков. Технология виртуальных рабочи

Новая версия Termidesk VDI 7.0 усиливает защиту инфраструктуры и расширяет возможности администрирования Астра») выпускает крупное обновление платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termidesk VDI 7.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Ключевым нововведением версии 7

Спрос на виртуальные рабочие места у петербургского бизнеса вырос в 10 раз МТС и MWS Сloud проанализировали востребованность виртуальных рабочих мест (VDI) в России. Санкт-Петербург стал лидером по использованию сервиса в стране. Спрос на цифро

Спрос на виртуальные рабочие места в России за год вырос почти в 1,4 раза ТС Web Services, сообщает о том, что проанализировала потребление сервиса виртуальных рабочих мест (VDI) в России. Спрос на виртуальные рабочие места за год вырос почти в 1,4 раза. Об этом CNew

Itglobal.com развернула VDI-инфраструктуру для удалённой работы сотрудников банка Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) развернула выделенную VDI-инфраструктуру на базе Omnissa Horizon 8 для организации банковской сферы. Решение позвол

Aladdin LiveOffice совместим с платформой Termidesk VDI 6.1.1 ы Aladdin LiveOffice с платформой для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk VDI 6.1.1. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин». В ходе проверки было протестирован

Подтверждена совместимость Termidesk VDI и Termidesk Connect с «Роса Виртуализация» шений для унифицированной виртуализации рабочих мест, подтвердили совместимость платформы Termidesk VDI 6.1.1 и контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.3 с платформой «Роса Виртуали

«Даком М» усилила безопасность удалённых рабочих мест в Space VDI 6.1.0 Компания «Даком М» (бренд Space) выпустила крупное обновление платформ виртуальных рабочих мест Space VDI — версию 6.1.0. Релиз решает три ключевые задачи организаций, активно использующих удалённую работу: усиление контроля доступа к виртуальным рабочим местам, обеспечение работы на российских

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 году щение — главный стимул роста рынка систем виртуализации по крайней мере до 2028 г. При этом сегмент VDI будет расти чуть быстрее остальных. После 2028 г. ключевыми драйверами станут потребности

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? внешними сервисами. Но исчезает главное — простота и универсальность», — отметил эксперт. Так рынок VDI ждет подъем? Сегодня любое устройство поддерживает VPN «из коробки»: один клик и ты уже в

«Турбо Облако» запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме «Базис» Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», объявил о выводе на рынок нового сервиса — виртуальной инфраструктуры на экосистеме «Базис», российского вендора решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой. Решение позволяет компаниям развернуть в «Турбо Облаке» импортонеза

«Турбо Облако» запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме «Базис» еская поддержка квалифицированными специалистами облачного провайдера обеспечивают высокий уровень доступности и надежности. Прямая речь Александр Обухов, генеральный директор «Турбо Облако»: «Запуск виртуальной инфраструктуры на базе платформы “Базис” — это логичное развитие портфеля “Турбо Облака” и ответ на запрос бизнеса на импортонезависимые облачные решения. Ранее мы уже работали с ре

«Базис» выпустил обновление Basis Workplace с геораспределением Геораспределенная VDI: единое пространство для территориально распределенных организаций В Basis Workplace 3.2

«Базис» создает собственный протокол передачи данных для удаленной работы бственный протокол для доступа к виртуальным рабочим местам — Basis Connect. Протокол станет частью VDI-платформы Basis Workplace версии 3.3 и обеспечит ее пользователям качественную передачу и

Разработчики российского «убийцы» Citrix Workspace пишут собственный протокол доступа к виртуальным рабочим местам оступа к виртуальным рабочим местам. Разработка, получившая название Basis Connect, войдет в состав VDI-платформы Basis Workplace версии 3.3, рассказали CNews в «Базисе». По словам технического

«Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise «Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise. С ней можно развернуть VDI-инфраструктуру любой сложности на базе уже интегрированных продуктов виртуализации из эко

Иностранное им роднее. В России полный провал с импортозамещением софта для удаленной работы аняется крайне низкая доля российского ПО в сегменте софта для удаленного доступа к рабочему столу (VDI). Как пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию Orion Soft, она составляет всего-навсего 1

Российский бизнес массово переходит с покупки на аренду облачных GPU-серверов для работы с ИИ и VDI — исследование «Рег.облака» ением и искусственным интеллектом — на них приходится около 60% спроса. 30% использования связано с VDI (инфраструктура виртуальных рабочих столов) как базовым инструментом для корпоративной ин

В российских платформах виртуализации все еще не хватает функциональности SDS ых решений. Об этом говорят результаты рейтинга CNews Analytics, который опубликован впервые, «Крупнейшие разработчики платформ виртуализации». В рейтинге учитывались проекты поставки систем вместе с VDI, так как у ряда вендоров платформа виртуализации и решение для виртуализации рабочих мест поставляются в рамках одной «коробки». По итогам 2024 г. топ-10 вендоров заработали за год ₽ 13 млр

«Т1 Облако» запустила сервис виртуальных рабочих столов Облачная платформа «Т1 Облако» сообщила о запуске сервиса виртуальных рабочих столов (VDI). VDI (Virtual Desktop Infrastructure) от «Т1 Облако» — это готовые виртуализованн

vStack представил решение для виртуальных рабочих столов vStack VDI vStack (направление системного ПО корпорации ITG) представил новое решение для виртуальных рабочих столов — vStack VDI. Продукт обеспечивает централизованное управление рабочими окружениями и использование вычислительных ресурсов, позволяя предприятиям развертывать виртуальные рабочие места поверх собственн

«Микроинформ» начинает обучение работе с HOSTVM VDI учебный центр открывает доступ к курсу повышения квалификации «Установка и администрирование HOSTVM VDI». Первое занятие стартует в декабре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Сервис Red Security MFA подтвердил совместимость с VDI-системой Termidesk ической совместимости сервиса многофакторной аутентификации Red Security MFA и мультиплатформенного VDI-решения Termidesk. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Red Security

Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса ты могут развернуть локальные, гибридные и удаленные рабочие места, оптимизированные под российскую VDI-платформу. Для этого используются совместно «гибридные» устройства GM-Box G1 под управлен

ITPod поставила серверный кластер для 3D VDI в международную сеть дата-центров ров и других специалистов, работающих с графически насыщенными приложениями», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG. Серверы ITPod-SY4108G-D12R-G4 поддерживают популярные VDI платформы, включая Omnissa Horizon (ранее VMware Horizon) и Citrix Virtual Apps and Desktops, и полностью совместимы с актуальными ускорителями Nvidia H100 и RTX Pro 5000 Blackwell.

VK Tech выпустила платформу VK Private Cloud 4.3 с интегрированным VDI-решением и компактной редакцией авления корпоративной системой виртуализации, интеграция c дата-сервисами компании и выпуск сервиса VDI в формате On-Premise. VDI-сервис для организации удаленных рабочих мест, доступный

Компания «Даком М» представила новую версию платформы виртуальных рабочих мест — Space VDI 6.0.0 ком М» (бренд Space) объявила о выходе крупного обновления платформы виртуальных рабочих мест Space VDI. Версия 6.0.0 стала важным этапом в развитии экосистемы Space и сосредоточена на повышени

«Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры Проект импортозамещения инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI) в банке ВТБ, реализованный крупнейшим российским разработчиком решений для управления ди

«Тонк» и Getmobit объединили технологические компетенции для усиления преимуществ виртуализации рабочих мест ли о стратегическом партнерстве. Совместная инициатива позволит максимизировать выгоду от внедрения VDI-технологий благодаря интеграции высокопроизводительных тонких клиентов и передового прогр

«Аквариус», Orion soft и «Код Безопасности» представили решение для надежной виртуальной инфраструктуры анных (СХД) от «Аэродиска» (входит в группу компаний «Аквариус») и коммутаторах Aquarius. Виртуализация zVirt компании Orion soft, составляющая программную часть ПАКа, служит фундаментом для создания виртуальной инфраструктуры. СЗИ vGate R2 от «Кода Безопасности» защищает от несанкционированного доступа и обеспечивает безопасность на всех уровнях. Комплексное решение подойдет заказчикам и п

CompTek обучит инженеров и системных администраторов работе со Space VDI В Учебном центре CompTek стартует курс «Базовое администрирование Space VDI». Курс адресован сетевым администраторам и инженерам службы эксплуатации. Обновленная программа подтверждена разработчиком продуктов бренда Space — компанией «Даком М» и направлена на форми

Протокол Loudplay совместим с «Ред ВРМ» — VDI-решением от компании «Ред Софт» рамках испытаний эксперты компаний проверили возможные сценарии взаимодействия протокола Loudplay и VDI-системы «Ред ВРМ». В частности, проверено подключение с клиентского устройства под управл

Обзор: Платформы VDI для работы с САПР Платформы VDI для работы с САПР Технология виртуальных графических процессоров предоставляет пользовате

ное развитие российского сегмента рынка ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI). Сразу несколько компаний представили свои решения, каждое из которых постоянно дорабаты

Система виртуализации zVirt совместима с российским VDI-решением «Ред ВРМ» лизации zVirt. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт». Совместное использование «Ред ВРМ» и zVirt позволяет создать комплексное решение для развертывания, масштабирования и администрирования виртуальной инфраструктуры. «Ред ВРМ» — отечественное решение для централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Предоставляет инструментарий для развертывания виртуальн