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ПО Софт
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Space VDI подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Даком М», разработчик отечественного решения для организации виртуальных рабочих столов Space VDI, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 16 и Space VDI 5.7.0. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Space VDI — комплекс для создания и администрирования виртуальных рабочих столов на базе SpaceVM. Он объединяет корпоративные приложения в единую рабочую область. Пользователи получают доступ к инструментам с любых устройств. Ключевые функции: графический веб-интерфейс, установка на сервер или ВМ, поддержка динамических и статических пулов рабочих столов, автоматическое создание рабочих столов на базе тонких клонов, интеграция с LDAP, разграничение прав доступа, авторизация, доступ по HTTP/HTTPS и поддержка различных ОС.

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Цифровизация

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Мы рады объявить о совместимости Space VDI с Postgres Pro. Это сотрудничество открывает новые горизонты для наших клиентов, обеспечивая надежную и эффективную продуктовую связку для управления виртуальными рабочими столами и базами данных. Мы уверены, что интеграция наших технологий позволит пользователям достигать новых высот в производительности и гибкости», — сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI, компания «Даком М».

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