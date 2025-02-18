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Белов Руслан



18.02.2025 «Даком М» выпустила новую версию платформы виртуализации рабочих столов Space VDI 5.7.0 1
09.12.2024 «Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp 1
04.06.2024 Вышла новая версия Space Dispatcher компании «Даком М» 1
15.02.2024 Состоялся релиз Space VDI 5.4 1
04.12.2023 Вышел новый релиз российской VDI-платформы — Space VDI 5.3.0 1
25.10.2023 Подтверждена совместимость оборудования Delta Computers с ПО виртуализации рабочих столов Space VDI 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Белов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

МСК Групп - Даком М 66 4
Nvidia Corp 3508 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1463 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6130 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2721 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4743 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1692 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1256 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 136 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1547 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3767 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 440 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 1
Оповещение и уведомление - Notification 4664 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2677 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2026 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4189 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 597 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 28 5
МСК Групп - Даком М - Space Dispatcher VDI-брокер 9 4
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 52 4
МСК Групп - Даком М - FreeGRID 8 1
Apple macOS 2074 1
МСК Групп - Даком М - Space Client 11 1
Microsoft Active Directory Federation Services - Microsoft ADFS 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Delta Computers - Delta Argut 11 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 387 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Терещенко Максим 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 3
Аудит - аудиторский услуги 2685 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Импортозамещение - параллельный импорт 489 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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