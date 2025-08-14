Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих мест Space VDI с комплексным 2FA-решением Multifactor

Компании «Мультифактор» и «Даком М» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с российской технологией для виртуализации рабочих мест Space VDI. В рамках партнерства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Совместное применение двух российских решений значительно повышает безопасность удаленного доступа и создает многоуровневую защиту от неавторизованного проникновения в корпоративную сеть.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение поддерживает технологию единого входа (SSO). Включено в реестр российского ПО под № 7046.

Space VDI — платформа для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Она позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую область, обеспечивая масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников.

«Подтверждение технологической совместимости Space VDI и Multifactor является важным этапом развития отечественного ИБ-рынка. Мы рады предложить нашим заказчикам комплексное решение, которое соответствует современным требованиям национальной безопасности. Данная интеграция позволит повысить качество защиты информационных ресурсов организаций нашей страны и укрепить общую цифровую устойчивость бизнеса», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«Интеграция Space VDI с системой двухфакторной аутентификации Multifactor — логичный шаг в развитии платформы как полноценного инструмента для безопасной цифровой трансформации. Мы уделяем особое внимание защите корпоративных данных на всех уровнях, и теперь можем предложить клиентам еще более надежный сценарий удаленного доступа, соответствующий требованиям к информационной безопасности и импортонезависимости», — отметил Руслан Белов, директор по продукту Space VDI, компания «Даком М».