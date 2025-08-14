Разделы

ПО Софт
|

Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих мест Space VDI с комплексным 2FA-решением Multifactor

Компании «Мультифактор» и «Даком М» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с российской технологией для виртуализации рабочих мест Space VDI. В рамках партнерства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Совместное применение двух российских решений значительно повышает безопасность удаленного доступа и создает многоуровневую защиту от неавторизованного проникновения в корпоративную сеть.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение поддерживает технологию единого входа (SSO). Включено в реестр российского ПО под № 7046.

Space VDI — платформа для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Она позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую область, обеспечивая масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«Подтверждение технологической совместимости Space VDI и Multifactor является важным этапом развития отечественного ИБ-рынка. Мы рады предложить нашим заказчикам комплексное решение, которое соответствует современным требованиям национальной безопасности. Данная интеграция позволит повысить качество защиты информационных ресурсов организаций нашей страны и укрепить общую цифровую устойчивость бизнеса», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«Интеграция Space VDI с системой двухфакторной аутентификации Multifactor — логичный шаг в развитии платформы как полноценного инструмента для безопасной цифровой трансформации. Мы уделяем особое внимание защите корпоративных данных на всех уровнях, и теперь можем предложить клиентам еще более надежный сценарий удаленного доступа, соответствующий требованиям к информационной безопасности и импортонезависимости», — отметил Руслан Белов, директор по продукту Space VDI, компания «Даком М».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще