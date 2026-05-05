RDP Remote Desktop Protocol Протокол удалённого рабочего стола RDG Remote Desktop Gateway Шлюз удаленных рабочих столов

Astra Linux 1.8.5: новый профиль ядра Performance, контроль сетевых подключений и развитие средств виртуализации етевыми подключениями, существенно развиты средства администрирования виртуальных машин и удаленных RDP-подключений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В редакции Astra Linux

В сервисе PAM от «Контур.Эгиды» появились многодоменность, собственный RDP-шлюз и гибкое управление доступами в и автоматически назначать доступы — без ручной настройки. В обновлении также появился собственный RDP-шлюз Nachos (собственная разработка Контура), который позволяет подключаться к Windows-ма

Microsoft отказалась устранять дыру в сверхважной «фишке» Windows. Если ее исправить, все сломается osoft признала факт наличия уязвимости в протоколе рабочего стола Windows (Remote Desktop Protocol, RDP), но отказалась ее устранять. Как пишет TechSpot, она не видит в ней проблему – наоборот,

Netwell стала официальным дистрибьютором решений RDP Компания RDP, российский производитель интеллектуального оборудования для сетей высокоскоростной передачи данных, входящая в контур интегрированного провайдера цифровых услуг и решений «Ростелеком», под

«АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22 ений в области кибербезопасности и оптимизации ИТ-инфраструктуры, представил корпоративный SSH/SFTP/RDP/VNC-клиент МС22 — надежное и безопасное решение для удаленного доступа к корпоративным ре

«Систематика» стала авторизованным реселлером RDP «Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного реселлера RDP, российского разработчика и поставщика интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных. Это позволит компании получать лучшие условия для заказчиков при поставке решений <

Eset: число атак на RDP выросло на 768% Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и составило 29 млрд. Среди других трендов четвертого квартала – увеличение количества вредоносных почтовых сообщений на тему COVID-19 и с

«Лаборатория Касперского»: в России более чем утроилось число атак через протокол для удаленного доступа рского» отмечает в 2020 году значительный рост атак через протокол для организации удалённой работы RDP. По данным отчёта компании «Удалёнка — история года» в России с января по ноябрь было заф

Eset: во II квартале 2020 года количество атак на RDP выросло в два раза 20 г. Весной большинство компаний были вынуждены перейти на режим домашнего офиса и предоставить сотрудникам доступ через удаленный рабочий стол. Eset зафиксировала рост количества попыток атак через RDP-протокол более чем в два раза по сравнению с I кварталом. Также выросло количество серверов, на которые были совершены брутфорс-атаки — на 30%. Ранее Eset сообщила, что Россия заняла первое

Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол ogies выяснили, что число сетевых узлов в России, доступных по протоколу удаленного рабочего стола (RDP) всего за три недели (с конца февраля 2020 г.) увеличилось на 9% и составило более 112 ты

«Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку о данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RDP, выросло на 15% в России (общее число на сегодня более 76 тыс. единиц) и на 20% в мире (б

Cloud4Y предоставил компании Шинохран IT-инфраструктуру и RDP Cloud4Y объявила о предоставлении «Шинохрану» ИТ-инфраструктуры и RDP. Компания «Шинохран» — это распределенная по всей Москве сеть шиномонтажей с пунктами приёма шин и колёс, а также несколько автотехцентров. Основанная в 2011 году компания старается быть бл

RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster я в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных корпоративных заказчиков.Высокопроизводительная URL-фильтрация – часть функционала DPI, ранее была реализована в таких решениях RDP.RU, как EcoFilter и Eco3in1. Однако новый продукт обладает более широкими возможностями для интеллектуального управления трафиком. Вот лишь некоторые его функции: идентификация приложений в

Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора в показал, что устройство полностью решает задачу по выявлению и блокировке запрещенного и нежелательного контента. По словам разработчиков, это стало возможным благодаря использованию в оборудовании RDP.RU передового метода высокопроизводительной обработки всего трафика при подключении устройства «в разрыв». Данная схема исключает использование IP-предфильтров, которые уже показали свои сл

RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter связи, хотя еще не имеет столь широкого распространения, как его предшественник IPv4. Ожидается, что со временем IPv6-адреса будут включены реестр Роскомнадзора. Сергей Куликов, коммерческий директор RDP.RU, отметил: «На текущий момент регулятор не обязывает фильтровать трафик по IPv6 адресам – пока их просто нет в списке Роскомнадзора. Тем не менее, наши заказчики уже сейчас думают о том,

RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям Рашид Исмаилов. В начале работы конгресса прошел «Русский день», целью которого была популяризация российских технологий на международном рынке. 20 из 22 компаний, представлявших Россию (среди них и RDP.RU) – резиденты инновационного центра «Сколково». В рамках мероприятия эксперты RDP.RU встретились с представителями иранской компании MCI. Иранские коллеги заинтересовались продукт

RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж Компания RDP.ru, российский производитель телекоммуникационных решений, объявила о первой зарубежной продаже российской системы EcoNAT. Продукция реализована в Казахстане при содействии регионального пр

Parallels 2X выпустила первый RDP-клиент для микрокомпьютера Raspberry Pi Компания Parallels, мировой разработчик кроссплатформенных решений, выпустила RDP-клиент (Remote Desktop Protocol) для микрокомпьютера Raspberry Pi. Как сообщили CNews в P