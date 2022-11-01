RDP Remote Desktop Protocol Протокол удалённого рабочего стола RDG Remote Desktop Gateway Шлюз удаленных рабочих столов
- RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов
- RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление
- Дистанционное управление - Удалённое управление
|01.11.2022
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«Систематика» стала авторизованным реселлером RDP
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного реселлера RDP, российского разработчика и поставщика интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных. Это позволит компании получать лучшие условия для заказчиков при поставке решений <
|09.02.2021
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Eset: число атак на RDP выросло на 768%
Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и составило 29 млрд. Среди других трендов четвертого квартала – увеличение количества вредоносных почтовых сообщений на тему COVID-19 и с
|10.12.2020
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«Лаборатория Касперского»: в России более чем утроилось число атак через протокол для удаленного доступа
«Лаборатория Касперского» отмечает в 2020 году значительный рост атак через протокол для организации удалённой работы RDP. По данным отчёта компании «Удалёнка — история года» в России с января по ноябрь было зафиксировано 174 миллиона таких атак. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эксп
|27.03.2020
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«Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку
о данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RDP, выросло на 15% в России (общее число на сегодня более 76 тыс. единиц) и на 20% в мире (б
|23.12.2019
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Cloud4Y предоставил компании Шинохран IT-инфраструктуру и RDP
Cloud4Y объявила о предоставлении «Шинохрану» ИТ-инфраструктуры и RDP. Компания «Шинохран» — это распределенная по всей Москве сеть шиномонтажей с пунктами приёма шин и колёс, а также несколько автотехцентров. Основанная в 2011 году компания старается быть бл
|30.11.2017
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RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster
я в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных корпоративных заказчиков.Высокопроизводительная URL-фильтрация – часть функционала DPI, ранее была реализована в таких решениях RDP.RU, как EcoFilter и Eco3in1. Однако новый продукт обладает более широкими возможностями для интеллектуального управления трафиком. Вот лишь некоторые его функции: идентификация приложений в
|04.10.2017
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Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора
в показал, что устройство полностью решает задачу по выявлению и блокировке запрещенного и нежелательного контента. По словам разработчиков, это стало возможным благодаря использованию в оборудовании RDP.RU передового метода высокопроизводительной обработки всего трафика при подключении устройства «в разрыв». Данная схема исключает использование IP-предфильтров, которые уже показали свои сл
|25.07.2017
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RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter
связи, хотя еще не имеет столь широкого распространения, как его предшественник IPv4. Ожидается, что со временем IPv6-адреса будут включены реестр Роскомнадзора. Сергей Куликов, коммерческий директор RDP.RU, отметил: «На текущий момент регулятор не обязывает фильтровать трафик по IPv6 адресам – пока их просто нет в списке Роскомнадзора. Тем не менее, наши заказчики уже сейчас думают о том,
|12.07.2017
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RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям
Рашид Исмаилов. В начале работы конгресса прошел «Русский день», целью которого была популяризация российских технологий на международном рынке. 20 из 22 компаний, представлявших Россию (среди них и RDP.RU) – резиденты инновационного центра «Сколково». В рамках мероприятия эксперты RDP.RU встретились с представителями иранской компании MCI. Иранские коллеги заинтересовались продукт
|17.01.2017
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RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж
Компания RDP.ru, российский производитель телекоммуникационных решений, объявила о первой зарубежной продаже российской системы EcoNAT. Продукция реализована в Казахстане при содействии регионального пр
|30.04.2015
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Parallels 2X выпустила первый RDP-клиент для микрокомпьютера Raspberry Pi
Компания Parallels, мировой разработчик кроссплатформенных решений, выпустила RDP-клиент (Remote Desktop Protocol) для микрокомпьютера Raspberry Pi. Как сообщили CNews в P
|20.07.2005
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В семействе Windows обнаружена критическая ошибка
ом). Представители Microsoft официально предупредили об этом пользователей в субботу, передает CRN. RDP – это протокол, который позволяет осуществлять удалённое управление операционной системой
RDP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Францев Викентий 8 4
|Мельникова Анастасия 270 4
|Никулин Сергей 22 4
|Бусаргин Андрей 26 3
|Скулкин Олег 13 3
|Галов Дмитрий 24 3
|Лукацкий Алексей 101 3
|Тутон Екатерина 3 3
|Колесов Александр 29 3
|Смоленский Павел 2 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Сватков Леонид 8 2
|Оганесян Ашот 105 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
|Баулин Валерий 20 2
|Дрюков Владимир 37 2
|Водясов Алексей 189 2
|Степанюк Михаил 49 2
|Кузьмин Максим 9 2
|Зайцев Михаил 200 2
|Соколов Дмитрий 58 2
|Fxmsp 6 2
|Рубанов Владимир 74 1
|Соколова Ольга 25 1
|Догонин Сергей 1 1
|Фомиченко Сергей 3 1
|Сизов Григорий 15 1
|Сизоненко Григорий 31 1
|Едренкин Анатолий 11 1
|Горобец Олег 5 1
|Гуденко Антон 5 1
|Круглов Кирилл 9 1
|Смирнов Алексей 205 1
|Макаров Валентин 198 1
|Соколов Николай 1 1
|Помзов Михаил 5 1
|Антипинский Андрей 3 1
|Раевский Алексей 75 1
|Калинин Алексей 43 1
|Васильева Оксана 10 1
|BleepingComputer - Издание 233 6
|Reddit 265 2
|91Mobiles 1733 2
|The Verge - Издание 512 1
|Windowslatest 13 1
|The Bell - Издание 41 1
|CRN 46 1
|ComNews - Медиа-бизнес 97 1
|Euronews - телеканал 46 1
|Roem.ru - Роем.ру 47 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 699 1
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