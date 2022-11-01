RDP Remote Desktop Protocol Протокол удалённого рабочего стола RDG Remote Desktop Gateway Шлюз удаленных рабочих столов

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного реселлера RDP , российского разработчика и поставщика интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных. Это позволит компании получать лучшие условия для заказчиков при поставке решений <

Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола ( RDP ) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и составило 29 млрд. Среди других трендов четвертого квартала – увеличение количества вредоносных почтовых сообщений на тему COVID-19 и с

«Лаборатория Касперского» отмечает в 2020 году значительный рост атак через протокол для организации удалённой работы RDP . По данным отчёта компании «Удалёнка — история года» в России с января по ноябрь было зафиксировано 174 миллиона таких атак. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эксп

о данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RDP , выросло на 15% в России (общее число на сегодня более 76 тыс. единиц) и на 20% в мире (б

Cloud4Y объявила о предоставлении «Шинохрану» ИТ-инфраструктуры и RDP . Компания «Шинохран» — это распределенная по всей Москве сеть шиномонтажей с пунктами приёма шин и колёс, а также несколько автотехцентров. Основанная в 2011 году компания старается быть бл

я в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных корпоративных заказчиков.Высокопроизводительная URL-фильтрация – часть функционала DPI, ранее была реализована в таких решениях RDP .RU, как EcoFilter и Eco3in1. Однако новый продукт обладает более широкими возможностями для интеллектуального управления трафиком. Вот лишь некоторые его функции: идентификация приложений в

в показал, что устройство полностью решает задачу по выявлению и блокировке запрещенного и нежелательного контента. По словам разработчиков, это стало возможным благодаря использованию в оборудовании RDP .RU передового метода высокопроизводительной обработки всего трафика при подключении устройства «в разрыв». Данная схема исключает использование IP-предфильтров, которые уже показали свои сл