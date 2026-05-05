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RDP Remote Desktop Protocol Протокол удалённого рабочего стола RDG Remote Desktop Gateway Шлюз удаленных рабочих столов
- RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов
- RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление
- Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol
- Дистанционное управление - Удалённое управление
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.05.2026
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Astra Linux 1.8.5: новый профиль ядра Performance, контроль сетевых подключений и развитие средств виртуализации
етевыми подключениями, существенно развиты средства администрирования виртуальных машин и удаленных RDP-подключений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В редакции Astra Linux
|29.04.2026
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В сервисе PAM от «Контур.Эгиды» появились многодоменность, собственный RDP-шлюз и гибкое управление доступами
в и автоматически назначать доступы — без ручной настройки. В обновлении также появился собственный RDP-шлюз Nachos (собственная разработка Контура), который позволяет подключаться к Windows-ма
|05.05.2025
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Microsoft отказалась устранять дыру в сверхважной «фишке» Windows. Если ее исправить, все сломается
osoft признала факт наличия уязвимости в протоколе рабочего стола Windows (Remote Desktop Protocol, RDP), но отказалась ее устранять. Как пишет TechSpot, она не видит в ней проблему – наоборот,
|17.10.2024
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Netwell стала официальным дистрибьютором решений RDP
Компания RDP, российский производитель интеллектуального оборудования для сетей высокоскоростной передачи данных, входящая в контур интегрированного провайдера цифровых услуг и решений «Ростелеком», под
|31.07.2024
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«АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22
ений в области кибербезопасности и оптимизации ИТ-инфраструктуры, представил корпоративный SSH/SFTP/RDP/VNC-клиент МС22 — надежное и безопасное решение для удаленного доступа к корпоративным ре
|01.11.2022
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«Систематика» стала авторизованным реселлером RDP
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного реселлера RDP, российского разработчика и поставщика интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных. Это позволит компании получать лучшие условия для заказчиков при поставке решений <
|09.02.2021
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Eset: число атак на RDP выросло на 768%
Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и составило 29 млрд. Среди других трендов четвертого квартала – увеличение количества вредоносных почтовых сообщений на тему COVID-19 и с
|10.12.2020
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«Лаборатория Касперского»: в России более чем утроилось число атак через протокол для удаленного доступа
рского» отмечает в 2020 году значительный рост атак через протокол для организации удалённой работы RDP. По данным отчёта компании «Удалёнка — история года» в России с января по ноябрь было заф
|06.08.2020
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Eset: во II квартале 2020 года количество атак на RDP выросло в два раза
20 г. Весной большинство компаний были вынуждены перейти на режим домашнего офиса и предоставить сотрудникам доступ через удаленный рабочий стол. Eset зафиксировала рост количества попыток атак через RDP-протокол более чем в два раза по сравнению с I кварталом. Также выросло количество серверов, на которые были совершены брутфорс-атаки — на 30%. Ранее Eset сообщила, что Россия заняла первое
|27.03.2020
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Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол
ogies выяснили, что число сетевых узлов в России, доступных по протоколу удаленного рабочего стола (RDP) всего за три недели (с конца февраля 2020 г.) увеличилось на 9% и составило более 112 ты
|27.03.2020
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«Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку
о данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RDP, выросло на 15% в России (общее число на сегодня более 76 тыс. единиц) и на 20% в мире (б
|23.12.2019
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Cloud4Y предоставил компании Шинохран IT-инфраструктуру и RDP
Cloud4Y объявила о предоставлении «Шинохрану» ИТ-инфраструктуры и RDP. Компания «Шинохран» — это распределенная по всей Москве сеть шиномонтажей с пунктами приёма шин и колёс, а также несколько автотехцентров. Основанная в 2011 году компания старается быть бл
|30.11.2017
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RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster
я в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных корпоративных заказчиков.Высокопроизводительная URL-фильтрация – часть функционала DPI, ранее была реализована в таких решениях RDP.RU, как EcoFilter и Eco3in1. Однако новый продукт обладает более широкими возможностями для интеллектуального управления трафиком. Вот лишь некоторые его функции: идентификация приложений в
|04.10.2017
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Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора
в показал, что устройство полностью решает задачу по выявлению и блокировке запрещенного и нежелательного контента. По словам разработчиков, это стало возможным благодаря использованию в оборудовании RDP.RU передового метода высокопроизводительной обработки всего трафика при подключении устройства «в разрыв». Данная схема исключает использование IP-предфильтров, которые уже показали свои сл
|25.07.2017
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RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter
связи, хотя еще не имеет столь широкого распространения, как его предшественник IPv4. Ожидается, что со временем IPv6-адреса будут включены реестр Роскомнадзора. Сергей Куликов, коммерческий директор RDP.RU, отметил: «На текущий момент регулятор не обязывает фильтровать трафик по IPv6 адресам – пока их просто нет в списке Роскомнадзора. Тем не менее, наши заказчики уже сейчас думают о том,
|12.07.2017
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RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям
Рашид Исмаилов. В начале работы конгресса прошел «Русский день», целью которого была популяризация российских технологий на международном рынке. 20 из 22 компаний, представлявших Россию (среди них и RDP.RU) – резиденты инновационного центра «Сколково». В рамках мероприятия эксперты RDP.RU встретились с представителями иранской компании MCI. Иранские коллеги заинтересовались продукт
|17.01.2017
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RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж
Компания RDP.ru, российский производитель телекоммуникационных решений, объявила о первой зарубежной продаже российской системы EcoNAT. Продукция реализована в Казахстане при содействии регионального пр
|30.04.2015
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Parallels 2X выпустила первый RDP-клиент для микрокомпьютера Raspberry Pi
Компания Parallels, мировой разработчик кроссплатформенных решений, выпустила RDP-клиент (Remote Desktop Protocol) для микрокомпьютера Raspberry Pi. Как сообщили CNews в P
|20.07.2005
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В семействе Windows обнаружена критическая ошибка
ом). Представители Microsoft официально предупредили об этом пользователей в субботу, передает CRN. RDP – это протокол, который позволяет осуществлять удалённое управление операционной системой
RDP и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкатов Роман 19 16
|Мельникова Анастасия 440 9
|Тутон Екатерина 10 9
|Баулин Валерий 55 8
|Гончаров Станислав 37 7
|Мухин Денис 58 6
|Сорокин Дмитрий 64 5
|Родин Константин 34 5
|Зайцев Михаил 345 4
|Галов Дмитрий 66 4
|Бочкарев Сергей 72 4
|Францев Викентий 8 4
|Никулин Сергей 25 4
|Скулкин Олег 80 4
|Белов Руслан 15 4
|Шадаев Максут 1210 3
|Оганесян Ашот 152 3
|Колесов Александр 63 3
|Бусаргин Андрей 26 3
|Степанюк Михаил 81 3
|Fxmsp 6 3
|Лукацкий Алексей 140 3
|Синицын Федор 9 3
|Геллерман Михаил 77 3
|Хитрово Константин 18 3
|Еньков Игорь 8 3
|Парфентьев Алексей 183 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Мылицын Роман 111 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Панченко Иван 197 2
|Соколов Дмитрий 71 2
|Иванов Антон 98 2
|Дрюков Владимир 51 2
|Халяпин Сергей 96 2
|Иванов Михаил 116 2
|Круглов Кирилл 11 2
|Сварник Павел 37 2
|Ян Константин 24 2
|Кирьянова Александра 169 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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