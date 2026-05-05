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RDP Remote Desktop Protocol Протокол удалённого рабочего стола RDG Remote Desktop Gateway Шлюз удаленных рабочих столов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.05.2026 Astra Linux 1.8.5: новый профиль ядра Performance, контроль сетевых подключений и развитие средств виртуализации

етевыми подключениями, существенно развиты средства администрирования виртуальных машин и удаленных RDP-подключений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В редакции Astra Linux

29.04.2026 В сервисе PAM от «Контур.Эгиды» появились многодоменность, собственный RDP-шлюз и гибкое управление доступами

в и автоматически назначать доступы — без ручной настройки. В обновлении также появился собственный RDP-шлюз Nachos (собственная разработка Контура), который позволяет подключаться к Windows-ма
05.05.2025 Microsoft отказалась устранять дыру в сверхважной «фишке» Windows. Если ее исправить, все сломается

osoft признала факт наличия уязвимости в протоколе рабочего стола Windows (Remote Desktop Protocol, RDP), но отказалась ее устранять. Как пишет TechSpot, она не видит в ней проблему – наоборот,
17.10.2024 Netwell стала официальным дистрибьютором решений RDP

Компания RDP, российский производитель интеллектуального оборудования для сетей высокоскоростной передачи данных, входящая в контур интегрированного провайдера цифровых услуг и решений «Ростелеком», под
31.07.2024 «АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22

ений в области кибербезопасности и оптимизации ИТ-инфраструктуры, представил корпоративный SSH/SFTP/RDP/VNC-клиент МС22 — надежное и безопасное решение для удаленного доступа к корпоративным ре
01.11.2022 «Систематика» стала авторизованным реселлером RDP

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного реселлера RDP, российского разработчика и поставщика интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных. Это позволит компании получать лучшие условия для заказчиков при поставке решений <
09.02.2021 Eset: число атак на RDP выросло на 768%

Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и составило 29 млрд. Среди других трендов четвертого квартала – увеличение количества вредоносных почтовых сообщений на тему COVID-19 и с
10.12.2020 «Лаборатория Касперского»: в России более чем утроилось число атак через протокол для удаленного доступа

рского» отмечает в 2020 году значительный рост атак через протокол для организации удалённой работы RDP. По данным отчёта компании «Удалёнка — история года» в России с января по ноябрь было заф
06.08.2020 Eset: во II квартале 2020 года количество атак на RDP выросло в два раза

20 г. Весной большинство компаний были вынуждены перейти на режим домашнего офиса и предоставить сотрудникам доступ через удаленный рабочий стол. Eset зафиксировала рост количества попыток атак через RDP-протокол более чем в два раза по сравнению с I кварталом. Также выросло количество серверов, на которые были совершены брутфорс-атаки — на 30%. Ранее Eset сообщила, что Россия заняла первое
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол

ogies выяснили, что число сетевых узлов в России, доступных по протоколу удаленного рабочего стола (RDP) всего за три недели (с конца февраля 2020 г.) увеличилось на 9% и составило более 112 ты
27.03.2020 «Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку

о данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RDP, выросло на 15% в России (общее число на сегодня более 76 тыс. единиц) и на 20% в мире (б
23.12.2019 Cloud4Y предоставил компании Шинохран IT-инфраструктуру и RDP

Cloud4Y объявила о предоставлении «Шинохрану» ИТ-инфраструктуры и RDP. Компания «Шинохран» — это распределенная по всей Москве сеть шиномонтажей с пунктами приёма шин и колёс, а также несколько автотехцентров. Основанная в 2011 году компания старается быть бл
30.11.2017 RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster

я в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных корпоративных заказчиков.Высокопроизводительная URL-фильтрация – часть функционала DPI, ранее была реализована в таких решениях RDP.RU, как EcoFilter и Eco3in1. Однако новый продукт обладает более широкими возможностями для интеллектуального управления трафиком. Вот лишь некоторые его функции: идентификация приложений в
04.10.2017 Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора

в показал, что устройство полностью решает задачу по выявлению и блокировке запрещенного и нежелательного контента. По словам разработчиков, это стало возможным благодаря использованию в оборудовании RDP.RU передового метода высокопроизводительной обработки всего трафика при подключении устройства «в разрыв». Данная схема исключает использование IP-предфильтров, которые уже показали свои сл
25.07.2017 RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter

связи, хотя еще не имеет столь широкого распространения, как его предшественник IPv4. Ожидается, что со временем IPv6-адреса будут включены реестр Роскомнадзора. Сергей Куликов, коммерческий директор RDP.RU, отметил: «На текущий момент регулятор не обязывает фильтровать трафик по IPv6 адресам – пока их просто нет в списке Роскомнадзора. Тем не менее, наши заказчики уже сейчас думают о том,

12.07.2017 RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям

Рашид Исмаилов. В начале работы конгресса прошел «Русский день», целью которого была популяризация российских технологий на международном рынке. 20 из 22 компаний, представлявших Россию (среди них и RDP.RU) – резиденты инновационного центра «Сколково».  В рамках мероприятия эксперты RDP.RU встретились с представителями иранской компании MCI. Иранские коллеги заинтересовались продукт
17.01.2017 RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж

Компания RDP.ru, российский производитель телекоммуникационных решений, объявила о первой зарубежной продаже российской системы EcoNAT. Продукция реализована в Казахстане при содействии регионального пр
30.04.2015 Parallels 2X выпустила первый RDP-клиент для микрокомпьютера Raspberry Pi

Компания Parallels, мировой разработчик кроссплатформенных решений, выпустила RDP-клиент (Remote Desktop Protocol) для микрокомпьютера Raspberry Pi. Как сообщили CNews в P
20.07.2005 В семействе Windows обнаружена критическая ошибка

ом). Представители Microsoft официально предупредили об этом пользователей в субботу, передает CRN. RDP – это протокол, который позволяет осуществлять удалённое управление операционной системой

Публикаций - 440, упоминаний - 540

RDP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 82
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 39
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 36
Multifactor - Мультифактор 132 32
9594 29
Broadcom - VMware 2610 26
Citrix Systems 868 24
Intel Corporation 12811 23
Telegram Group 2940 21
TeamViewer 138 21
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 20
Cisco Systems 5372 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 16
АйТи 1519 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
АйТи Бастион - IT Bastion 154 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 15
AnyDesk Software GmbH 59 13
Ростелеком 10948 11
ESET - ESET Software 1161 10
Cloud4Y 311 10
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 10
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 10
2domains 4 10
Google LLC 12688 10
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 10
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 10
Apple Inc 13154 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 9
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 9
S8 Capital - С8 Капитал 51 9
Conti - Хакерская группировка 44 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 8
Информзащита 941 8
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 8
Huawei 4676 8
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 7
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 7
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 63 9
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Альфа-Капитал УК 155 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Hyundai Motor Company 436 1
Tesla Motors 461 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Русагро Группа Компаний 379 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Boeing 1031 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Федеральное казначейство России 1949 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
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U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
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Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Microsoft Windows PowerShell 250 12
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Apple iOS 8583 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Microsoft RemoteFX 25 11
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Google Chrome - браузер 1701 11
Microsoft Windows 7 2007 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 11
Microsoft Windows XP 2431 10
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 10
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 23 10
2Test Профишкаф 1 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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