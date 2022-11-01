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RDP Remote Desktop Protocol Протокол удалённого рабочего стола RDG Remote Desktop Gateway Шлюз удаленных рабочих столов



01.11.2022 «Систематика» стала авторизованным реселлером RDP

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного реселлера RDP, российского разработчика и поставщика интеллектуального оборудования для широкополосной передачи данных. Это позволит компании получать лучшие условия для заказчиков при поставке решений <
09.02.2021 Eset: число атак на RDP выросло на 768%

Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и составило 29 млрд. Среди других трендов четвертого квартала – увеличение количества вредоносных почтовых сообщений на тему COVID-19 и с
10.12.2020 «Лаборатория Касперского»: в России более чем утроилось число атак через протокол для удаленного доступа

«Лаборатория Касперского» отмечает в 2020 году значительный рост атак через протокол для организации удалённой работы RDP. По данным отчёта компании «Удалёнка — история года» в России с января по ноябрь было зафиксировано 174 миллиона таких атак. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эксп
27.03.2020 «Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку

о данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RDP, выросло на 15% в России (общее число на сегодня более 76 тыс. единиц) и на 20% в мире (б
23.12.2019 Cloud4Y предоставил компании Шинохран IT-инфраструктуру и RDP

Cloud4Y объявила о предоставлении «Шинохрану» ИТ-инфраструктуры и RDP. Компания «Шинохран» — это распределенная по всей Москве сеть шиномонтажей с пунктами приёма шин и колёс, а также несколько автотехцентров. Основанная в 2011 году компания старается быть бл
30.11.2017 RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster

я в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных корпоративных заказчиков.Высокопроизводительная URL-фильтрация – часть функционала DPI, ранее была реализована в таких решениях RDP.RU, как EcoFilter и Eco3in1. Однако новый продукт обладает более широкими возможностями для интеллектуального управления трафиком. Вот лишь некоторые его функции: идентификация приложений в
04.10.2017 Решение RDP.RU для URL-фильтрации EcoFilter успешно прошло тест Роскомнадзора

в показал, что устройство полностью решает задачу по выявлению и блокировке запрещенного и нежелательного контента. По словам разработчиков, это стало возможным благодаря использованию в оборудовании RDP.RU передового метода высокопроизводительной обработки всего трафика при подключении устройства «в разрыв». Данная схема исключает использование IP-предфильтров, которые уже показали свои сл
25.07.2017 RDP.RU выпустила поддержку IPv6 для EcoFilter

связи, хотя еще не имеет столь широкого распространения, как его предшественник IPv4. Ожидается, что со временем IPv6-адреса будут включены реестр Роскомнадзора. Сергей Куликов, коммерческий директор RDP.RU, отметил: «На текущий момент регулятор не обязывает фильтровать трафик по IPv6 адресам – пока их просто нет в списке Роскомнадзора. Тем не менее, наши заказчики уже сейчас думают о том,

12.07.2017 RDP.RU представила продукты EcoNAT и EcoDPI Teracluster зарубежным потребителям

Рашид Исмаилов. В начале работы конгресса прошел «Русский день», целью которого была популяризация российских технологий на международном рынке. 20 из 22 компаний, представлявших Россию (среди них и RDP.RU) – резиденты инновационного центра «Сколково».  В рамках мероприятия эксперты RDP.RU встретились с представителями иранской компании MCI. Иранские коллеги заинтересовались продукт
17.01.2017 RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж

Компания RDP.ru, российский производитель телекоммуникационных решений, объявила о первой зарубежной продаже российской системы EcoNAT. Продукция реализована в Казахстане при содействии регионального пр
30.04.2015 Parallels 2X выпустила первый RDP-клиент для микрокомпьютера Raspberry Pi

Компания Parallels, мировой разработчик кроссплатформенных решений, выпустила RDP-клиент (Remote Desktop Protocol) для микрокомпьютера Raspberry Pi. Как сообщили CNews в P
20.07.2005 В семействе Windows обнаружена критическая ошибка

ом). Представители Microsoft официально предупредили об этом пользователей в субботу, передает CRN. RDP – это протокол, который позволяет осуществлять удалённое управление операционной системой

Публикаций - 211, упоминаний - 241

RDP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23768 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4315 19
Intel Corporation 11755 19
VMware 2188 16
AMD - Advanced Micro Devices 3918 13
Citrix Systems 789 13
7273 13
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 491 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6424 12
TeamViewer 98 12
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 12
1С-ИЖТИСИ 31 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1155 10
Cisco Systems 4939 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 985 8
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 624 8
Cloud4Y 232 7
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 25 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10319 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 760 7
Dr.Web - Доктор Веб 1219 6
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1114 6
AltEll - АльтЭль 25 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 361 5
Telegram Group 1232 5
Apple Inc 11394 5
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 719 5
Google LLC 11132 5
Fortinet 351 5
Multifactor - Мультифактор 10 4
GitHub 604 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 507 4
Palo Alto Networks 123 4
АйТи Бастион - IT Bastion 52 4
Twitter 2755 4
Huawei 3589 4
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 47 4
Meta Platforms - Facebook 4354 3
IBM - International Business Machines Corp 9261 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6328 5
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 32 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 2
Альфа-Капитал УК 68 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 179 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 333 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6117 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 29 1
Mary Kay - Мэри Кэй 101 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 95 1
JGR - Joe Gibbs Racing 1 1
ВТБ Лизинг 55 1
Авилон - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 48 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 40 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 1
Royal Dutch Shell - Шелл 193 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 39 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 209 1
Верный - торговая сеть 264 1
Фармация 10 1
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 1
Assist - Ассист 205 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 51 1
КонсультантПлюс 118 1
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne 7 1
Россети Ленэнерго 2397 1
ВсеИнструменты.ру 238 1
Военторг 15 1
Росморпорт ФГУП 58 1
МКБ - Московский кредитный банк 459 1
Газпром ПАО 1188 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 163 1
РЖД - Российские железные дороги 1675 1
eBay Inc 1603 1
HeadHunter Group - HH Group 299 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2502 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Почта России ПАО 2049 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3071 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18491 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9609 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2526 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4684 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1708 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2554 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3885 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2432 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10649 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 221 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
Судебная власть - Judicial power 2143 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3107 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 83 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1991 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 14 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 583 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1353 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 127 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 102 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 26 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 72 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1629 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 542 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1234 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 97 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 81 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 579 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 252 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
Linux Foundation 175 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 474 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
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