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Башкатов Роман
Башкатов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Multifactor - Мультифактор 42 9
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
|Huawei 3973 1
|Газинформсервис - ГИС 286 1
|InfoWatch - Инфовотч 1026 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
|Merlion - Мерлион 817 1
|Ideco - Айдеко 77 1
|MONT - МОНТ 148 1
|Лопаткин Константин 8 1
|Кораблев Георгий 1 1
|Корешков Иван 8 1
|Лопатин Александр 22 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Галдобин Александр 13 1
|Хомутов Дмитрий 32 1
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