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Башкатов Роман


17.03.2025 ГК Softline стала ключевым партнером компании «Мультифактор» 1
14.11.2024 «Мультифактор» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве 1
12.11.2024 Решение Multifactor совместимо с «ФПСУ-IP» 1
21.10.2024 Система Multifactor совместима с решением Ankey IDM 1
03.09.2024 Система управления привилегированным доступом Space совместима с Multifactor 1
31.07.2024 «Айтеко.Cloud» и «Мультифактор» подписали партнёрское соглашение 1
26.10.2023 Mont стал дистрибьютором решения Multifactor 1
05.07.2023 Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM 1
22.12.2022 Merlion стала дистрибьютором Multifactor 1
30.11.2022 «Мультифактор» и «Инфосистемы джет» подписали партнерское соглашение 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Башкатов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Multifactor - Мультифактор 42 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Huawei 3973 1
Газинформсервис - ГИС 286 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
Merlion - Мерлион 817 1
Ideco - Айдеко 77 1
MONT - МОНТ 148 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11204 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1484 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28100 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3779 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12687 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2215 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 285 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 597 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 384 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 791 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1040 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 336 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1926 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10210 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6799 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1009 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 669 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6177 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28049 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2040 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 317 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2093 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 167 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 187 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 833 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 197 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 110 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 616 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1271 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 665 1
Microsoft Windows 15773 3
Газинформсервис - Ankey IDM 28 1
Google Android 14112 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 19 1
Apple iOS 7871 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 33 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
Linux OS 10073 1
Лопаткин Константин 8 1
Кораблев Георгий 1 1
Корешков Иван 8 1
Лопатин Александр 22 1
Степанюк Михаил 68 1
Галдобин Александр 13 1
Хомутов Дмитрий 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14614 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1172 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4933 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16474 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3062 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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