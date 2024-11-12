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Решение Multifactor совместимо с «ФПСУ-IP»

«Амикон» и «Мультифактор» сообщили об успешном прохождении испытаний на совместимость и корректность работы своих продуктов. В рамках интеграции решений опубликована инструкция, как настроить «ФПСУ-IP» для подключения к VPN c двухфакторной аутентификацией Multifactor.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для любого удалённого подключения: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение включено в реестр российского ПО под №7046.

«ФПСУ-IP» — семейство криптомаршрутизаторов, которые целиком базируются на отечественных разработках и стандартах. Комплекс «ФПСУ-IP» предназначен для межсетевого экранирования (NGFW) и разграничения доступа в Intranet/Extranet на сетевом и транспортном уровнях, а также для построения виртуальных частных сетей на базе общедоступных (VPN), оптимизации и повышения пропускной способности каналов связи. Решение включено в реестр российского ПО под номерами: 19484, 10012.

Также «ФПСУ-IP» используется для обеспечения возможности построения VPN и шифрования передаваемого трафика.

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«Ежедневно партнёрский портфель «Мультифактор» пополняется новыми кейсами по технологическому сотрудничеству и совместимости продуктов. Уверен, что это партнёрство откроет дополнительные возможности для наших заказчиков», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«Испытания показали, что наши продукты работают корректно в связке с системой Multifactor. Это решение позволит нашим клиентам легко настроить двухфакторную аутентификацию для ФПСУ-IP и обеспечить безопасный доступ к своим сетям», — сказал Георгий Кораблев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Амикон».

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