СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


18.12.2024 «Яндекс Путешествия» запустили приложение для отельеров и арендодателей

ествия» запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – «Я.Путешествия: Экстранет». Приложение позволит партнерам сервиса заниматься операционными задачами в любое у
04.06.2024 «Островок» запустил мобильное приложение для отельеров

oogle Play. Чтобы начать работать с приложением, пользователю необходимо быть зарегистрированным в «Экстранете» «Островка» и использовать логин и пароль от личного кабинета для авторизации.
28.02.2024 «Яндекс Путешествия» открыли «Экстранет» для всех отелей

«Яндекс Путешествия» открыли доступ для всех отелей к специализированной цифровой платформе — «Экстранету». Теперь любой отель, база отдыха или глэмпинг могут получить доступ ко всем возможностям «Яндекс Путешествий». Решение упростит доступ к многомиллионной аудитории сервиса для гостин
13.04.1999 Hyperoffice.com представила новую услугу по поддержке сетей интранет/экстранет

Компания Hyperoffice.com вышла на рынок услуг организации виртуальных частных сетей на основе Интернет с уникальным предложением. Фирма предоставляет услуги по использованию инфраструктуры интранет и экстранет компаниям любого размера. Новая технология не требует установки клиентского ПО на стороне пользователя, и потому любая компания, даже небольшая, может позволить себе подключиться к се
08.04.1999 Glyphica выпустила ПО InfoPortal 2.0 для создания информационных порталов в сетях интранет и экстранет

Компания Glyphica представила ПО InfoPortal 2.0 для создания информационных порталов в сетях интранет и экстранет корпораций. Вторая версия продукта позволяет пользователям создавать свои минипорталы с использованием форматов PDF и HTML. Информационные порталы дают возможность компаниям размещать
12.03.1999 Cisco предоставит V-One свои брандмауэры для построения сетей экстранет

Компания V-One, работающая на рынке экстранет и виртуальных частных сетей (VPN), и корпорация Cisco заключили соглашение о поставках брандмауэров Cisco PIX Firewall для сетей, создаваемых V-One. Оборудование Cisco будет использов
26.01.1999 Nortel Networks интегрирует пакет инструментов Entrust IPSec Negotiator Toolkit в свои Contivity Extranet Switch

Компания Nortel Networks укрепляет свои взаимоотношения с Entrust Technologies через интеграцию пакета инструментов Entrust IPSec Negotiator Toolkit в программную платформу своих продуктов Contivity Extranet Switch. Пользователи продуктов Contivity Extranet Switch смогут воспользоваться преимуществами сертификационной аутентификации удаленного доступа и LAN-to-LAN коммутацией в Инте

