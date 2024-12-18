Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Яндекс Путешествия» запустили приложение для отельеров и арендодателей
ествия» запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – «Я.Путешествия: Экстранет». Приложение позволит партнерам сервиса заниматься операционными задачами в любое у
|04.06.2024
|
«Островок» запустил мобильное приложение для отельеров
oogle Play. Чтобы начать работать с приложением, пользователю необходимо быть зарегистрированным в «Экстранете» «Островка» и использовать логин и пароль от личного кабинета для авторизации.
|28.02.2024
|
«Яндекс Путешествия» открыли «Экстранет» для всех отелей
«Яндекс Путешествия» открыли доступ для всех отелей к специализированной цифровой платформе — «Экстранету». Теперь любой отель, база отдыха или глэмпинг могут получить доступ ко всем возможностям «Яндекс Путешествий». Решение упростит доступ к многомиллионной аудитории сервиса для гостин
|13.04.1999
|
Hyperoffice.com представила новую услугу по поддержке сетей интранет/экстранет
Компания Hyperoffice.com вышла на рынок услуг организации виртуальных частных сетей на основе Интернет с уникальным предложением. Фирма предоставляет услуги по использованию инфраструктуры интранет и экстранет компаниям любого размера. Новая технология не требует установки клиентского ПО на стороне пользователя, и потому любая компания, даже небольшая, может позволить себе подключиться к се
|08.04.1999
|
Glyphica выпустила ПО InfoPortal 2.0 для создания информационных порталов в сетях интранет и экстранет
Компания Glyphica представила ПО InfoPortal 2.0 для создания информационных порталов в сетях интранет и экстранет корпораций. Вторая версия продукта позволяет пользователям создавать свои минипорталы с использованием форматов PDF и HTML. Информационные порталы дают возможность компаниям размещать
|12.03.1999
|
Cisco предоставит V-One свои брандмауэры для построения сетей экстранет
Компания V-One, работающая на рынке экстранет и виртуальных частных сетей (VPN), и корпорация Cisco заключили соглашение о поставках брандмауэров Cisco PIX Firewall для сетей, создаваемых V-One. Оборудование Cisco будет использов
|26.01.1999
|
Nortel Networks интегрирует пакет инструментов Entrust IPSec Negotiator Toolkit в свои Contivity Extranet Switch
Компания Nortel Networks укрепляет свои взаимоотношения с Entrust Technologies через интеграцию пакета инструментов Entrust IPSec Negotiator Toolkit в программную платформу своих продуктов Contivity Extranet Switch. Пользователи продуктов Contivity Extranet Switch смогут воспользоваться преимуществами сертификационной аутентификации удаленного доступа и LAN-to-LAN коммутацией в Инте
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.