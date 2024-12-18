«Яндекс Путешествия» запустили приложение для отельеров и арендодателей ествия» запустили мобильную версию онлайн-платформы для отельеров и арендодателей – «Я.Путешествия: Экстранет». Приложение позволит партнерам сервиса заниматься операционными задачами в любое у

«Островок» запустил мобильное приложение для отельеров oogle Play. Чтобы начать работать с приложением, пользователю необходимо быть зарегистрированным в «Экстранете» «Островка» и использовать логин и пароль от личного кабинета для авторизации.

«Яндекс Путешествия» открыли «Экстранет» для всех отелей «Яндекс Путешествия» открыли доступ для всех отелей к специализированной цифровой платформе — «Экстранету». Теперь любой отель, база отдыха или глэмпинг могут получить доступ ко всем возможностям «Яндекс Путешествий». Решение упростит доступ к многомиллионной аудитории сервиса для гостин

Hyperoffice.com представила новую услугу по поддержке сетей интранет/экстранет Компания Hyperoffice.com вышла на рынок услуг организации виртуальных частных сетей на основе Интернет с уникальным предложением. Фирма предоставляет услуги по использованию инфраструктуры интранет и экстранет компаниям любого размера. Новая технология не требует установки клиентского ПО на стороне пользователя, и потому любая компания, даже небольшая, может позволить себе подключиться к се

Glyphica выпустила ПО InfoPortal 2.0 для создания информационных порталов в сетях интранет и экстранет Компания Glyphica представила ПО InfoPortal 2.0 для создания информационных порталов в сетях интранет и экстранет корпораций. Вторая версия продукта позволяет пользователям создавать свои минипорталы с использованием форматов PDF и HTML. Информационные порталы дают возможность компаниям размещать

Cisco предоставит V-One свои брандмауэры для построения сетей экстранет Компания V-One, работающая на рынке экстранет и виртуальных частных сетей (VPN), и корпорация Cisco заключили соглашение о поставках брандмауэров Cisco PIX Firewall для сетей, создаваемых V-One. Оборудование Cisco будет использов