РУСАЛ Объединённая компания Русский алюминий Сибирско-уральская алюминиевая компания
РУСАЛ - компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия, получаемого с использованием возобновляемых источников энергии и применением самых инновационных энергоэффективных технологий
Михаил Граденко , Директор департамента технологий искусственного интеллекта, Русал "Новые тренды: Конвергенция DS-технологий. Позаказная разработка" Конференция CNews 15.04.2025 | Москва "Заказная разработка ПО 2025"
СОБЫТИЯ
РУСАЛ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дерипаска Олег 39 8
|Эренбург Михаил 39 7
|Граденко Михаил 42 5
|Путин Владимир 3356 5
|Бяков Юрий 42 4
|Жаров Александр 178 4
|Касимов Игорь 17 3
|Карась Сергей 12 3
|Шуваева Виктория 5 3
|Ямникова Ольга 4 3
|Конева Татьяна 19 3
|Рютина Наталья 7 3
|Щеголев Игорь 698 3
|Фаерштейн Андрей 4 3
|Вексельберг Виктор 154 3
|Навальный Алексей 62 3
|Кочетков Владислав 248 2
|Себрант Андрей 23 2
|Ходорковский Михаил 44 2
|Федотов Николай 32 2
|Савцов Олег 50 2
|Бокарев Тимофей 36 2
|Свердлова Анна 20 2
|Евдолюк Юрий 3 2
|Грищишен Максим 3 2
|Игонин Вадим 4 2
|Евсеев Артем 39 2
|Лугов Андрей 32 2
|Дуров Павел 309 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Яровая Ирина 71 2
|Дарбинян Саркис 37 2
|Мишустин Михаил 737 2
|Суровец Дмитрий 101 2
|Шадаев Максут 1151 2
|Беляев Владислав 97 2
|Турчак Андрей 27 1
|Абрамович Роман 46 1
|Вайсблюм Игорь 18 1
|Лукацкий Алексей 131 1
