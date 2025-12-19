Разделы

РУСАЛ Объединённая компания Русский алюминий Сибирско-уральская алюминиевая компания

РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания

РУСАЛ - компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия, получаемого с использованием возобновляемых источников энергии и применением самых инновационных энергоэффективных технологий

 

Михаил Граденко , Директор департамента технологий искусственного интеллекта, Русал "Новые тренды: Конвергенция DS-технологий. Позаказная разработка" Конференция CNews 15.04.2025 | Москва "Заказная разработка ПО 2025"

19.12.2025 «Сетевая Академия Ланит» и Сибирский федеральный университет готовят ИТ-кадры для «Русала» 1
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 2
18.11.2025 В России закрывается один из двух заводов по производству кремния — ключевого элемента электроники 1
20.10.2025 Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву 1
29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект 1
22.09.2025 В Naumen назначен коммерческий директор 1
10.09.2025 На семи алюминиевых заводах РУСАЛа внедряется отечественная цифровая система для управления производством 2
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
29.04.2025 Как организовать процесс разработки ПО 1
14.04.2025 «Русал» завершил внедрение системы управления лабораторной информацией от «Айтеко» 4
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.06.2024 85% российских PR - специалистов используют нейросети в своей работе — результаты опроса 1
21.06.2024 «Русал» потратит 20 миллиардов рублей на установку российских АСУ ТП взамен иностранных 1
27.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
12.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
30.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года 1
18.08.2022 Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн 1
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM 2
10.11.2020 Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа» 1
29.09.2020 Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора 1
21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии 1
21.05.2020 Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки» 2
20.01.2020 Уволен пресс-секретарь Роскомнадзора, которого обвиняли в мошенничестве 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
13.04.2018 Власти поручили судебным приставам зачистить Рунет 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
11.11.2016 Ученые МИСиС разработали недорогую технологию производства мобильных дисплеев 1
06.09.2016 Гендиректор «Билайна» стремительно ушел в отставку 1
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1
14.03.2014 Взломанный ИБ-поставщик «Газпрома», «Русала» и «Сколково» нашел в атаке на себя «украинский след» 1
20.09.2013 Экс-президент «Астерос» переходит в Сбербанк 1
23.10.2012 В Нижнем Новгороде пройдет конференция по созданию и развитию общих центров обслуживания 1
16.07.2012 «Неолант» приобрел сибирского САПР-интегратора 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 7
SAP SE 5438 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 7
9018 6
Oracle Corporation 6875 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 6
АйТи 1440 6
Ростелеком 10325 5
МегаФон 9937 5
Meta Platforms - Facebook 4535 5
Telegram Group 2585 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2509 5
Microsoft Corporation 25253 5
Cisco Systems 5224 5
IBM - International Business Machines Corp 9553 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 648 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 4
HP Inc. 5763 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 4
Google LLC 12276 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 3
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 3
Yandex - Яндекс 8471 3
Softline - Софтлайн 3278 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 3
Крок - Croc 1815 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 252 3
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 2
Открытые технологии 716 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 2
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 37 2
Русагро Группа Компаний 341 29
Газпром ПАО 1418 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 6
Альфа-Групп 731 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 6
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 5
Северсталь ПАО - Severstal 563 5
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 4
РЖД - Российские железные дороги 2007 4
ГПБ - Газпромбанк 1179 4
Роснефть НК - нефтяная компания 529 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 351 4
РЖД Логистика 21 3
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Сургутнефтегаз - СНГ 278 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 3
Транснефть 323 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 3
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
Газпром бурение 47 2
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
СПК - Сталепромышленная компания 11 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 2
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 2
Резонанс НПП 389 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 6
Судебная власть - Judicial power 2412 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4918 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 254 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 396 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 84 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 2
Единая Россия - Политическая партия 316 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
4CIO 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3709 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4564 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 7
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1005 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3962 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8928 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7299 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 6
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1610 6
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 5
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 733 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 3
VK - Яндекс.Новости 49 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Google Blogger - Google BlogSpot 112 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 11 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
OpenAI - ChatGPT 531 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 415 2
AutoFAQ - Xplain 12 2
Айтеко - Инвиатех DES - Инвиатех Digital Enterprise Solution - DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, DES.ISS.Pro - Digital Enterprise Solution Industrial Safety System Professional 7 2
Google YouTube - Видеохостинг 2895 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 2
Tencent - WeChat - мессенджер 161 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 2
Linux OS 10931 2
Microsoft Windows 16351 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 78 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
Apple iPhone 6 4862 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 1
Infomaximum - Proceset Process mining 44 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 28 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Яндекс.Видео 36 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Дерипаска Олег 39 8
Эренбург Михаил 39 7
Граденко Михаил 42 5
Путин Владимир 3356 5
Бяков Юрий 42 4
Жаров Александр 178 4
Касимов Игорь 17 3
Карась Сергей 12 3
Шуваева Виктория 5 3
Ямникова Ольга 4 3
Конева Татьяна 19 3
Рютина Наталья 7 3
Щеголев Игорь 698 3
Фаерштейн Андрей 4 3
Вексельберг Виктор 154 3
Навальный Алексей 62 3
Кочетков Владислав 248 2
Себрант Андрей 23 2
Ходорковский Михаил 44 2
Федотов Николай 32 2
Савцов Олег 50 2
Бокарев Тимофей 36 2
Свердлова Анна 20 2
Евдолюк Юрий 3 2
Грищишен Максим 3 2
Игонин Вадим 4 2
Евсеев Артем 39 2
Лугов Андрей 32 2
Дуров Павел 309 2
Никифоров Николай 1136 2
Яровая Ирина 71 2
Дарбинян Саркис 37 2
Мишустин Михаил 737 2
Суровец Дмитрий 101 2
Шадаев Максут 1151 2
Беляев Владислав 97 2
Турчак Андрей 27 1
Абрамович Роман 46 1
Вайсблюм Игорь 18 1
Лукацкий Алексей 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 9
Европа 24649 6
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Украина 7799 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1117 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 729 3
Европа Восточная 3122 3
Великобритания - Лондон 2409 3
Грузия 1285 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 3
Нидерланды 3635 3
Беларусь - Белоруссия 6039 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 3
Казахстан - Республика 5805 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 947 3
Франция - Французская Республика 7980 3
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 105 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 28 2
Маршалловы Острова 20 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1573 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1074 2
Америка - Американский регион 2188 2
Россия - УФО - Свердловская область 1753 2
Земля - планета Солнечной системы 10664 2
Норвегия - Королевство 1831 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 23
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 8
Энергетика - Energy - Energetically 5531 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 6
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1815 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 4
Аудит - аудиторский услуги 3115 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 3
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Wikipedia - Википедия 587 2
Bloomberg 1420 2
Компромат.ру 6 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 425 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
IDC - International Data Corporation 4943 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 2
CNews Инновация года - награда 133 1
Tractica 7 1
Synergy Research Group 47 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Рустелеком ТК 304 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1269 3
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 90 1
Минцифры РФ - Код будущего 21 1
РШУ - Русская школа управления 43 1
Микроинформ 34 1
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 397 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 423 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
РАН - Российская академия наук 2016 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
CNews AWARDS - награда 556 2
Пикника Афиши 2 1
Металл-Экспо 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
