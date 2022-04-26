В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries

Власти Польши ввели санкции против основателя Wildberris Татьяны Бокальчу, основателя «1С» Бориса Нуралиева и основателя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского. Власти страны надеются таким образом нанести ущерб российскому бюджету. Правда, «1С» успела продать имевшееся у него в Польше игровое подразделение китайскому Tencent.

Санкции Польши против российских бизнесменов и организаций.

Министерство внутренних дел и управления Польши сообщило о вводе санкций против 50 российских персон и организаций. Санкции связаны с проводимой Россией спецоперацией на Украине.

В числе попавших под санкции в Польше персон и организаций значатся «Газпром», «Новатэк», «Фосагро», совладелец «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne Михаил Фридман, владелец энергетической компании СУЭК и производителя удобрений «Уралхим» Андрей Мельниченко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, владелец «Русала» и «Базового элемента» Олег Дерипаска, владелец производителя удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, владелец группы «Ренова» и президент фонда «Сколтеха» Виктор Вексельберг, владелец производителя косметики Faberlic и глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев, владелец «Руснефти» Михаил Гуцериев и т.д.

Санкции против Евгения Касперского

Большая часть персон и организаций, в отношении которых были введены санкции в Польши, ранее попали под санкции в Евросоюзе. Список попавших под санкции лиц опубликован в Бюллетене общественной информации Польши. В отношении санкционных персон вводится заморозка их активов, запрет на осуществление экономической деятельности, а в отношении физических лиц – еще и запрет на въезд в страну.

Польские власти надеются, что санкции против Касперского и его компании положительно скажутся на уровне местной кибербезопасности

В польский санкционный список попало и трое российских ИТ-бизнесменов, в отношении которых Евросоюз санкций не вводил. Это основатель и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, основатель и глава компании «1С» Борис Нуралиев и основатель и гендиректор онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бокальчук.

В отношении Евгения Касперского власти Польши указывают, что он является выпускником высшей школы КГБ. Польские власти полагают, что Касперский связан с российскими спецслужбами. Санкции вводятся как против Евгения Касперского, так и против «Лаборатории Касперского», а также против его польских дистрибуторов- - Kaspersky Lab Polska, «К Распределение» и «Магазин Касперского».

Польские власти надеются, что санкции против Касперского и его компании положительно скажутся на уровне национальной кибербезопасности за счет повышения осведомленности субъектов хозяйствования и индивидуальных заказчиков, а также приведет к уменьшению доходов компании и, соответственно, налоговых поступлений в российский бюджет.

Санкции в отношении «Лаборатории Касперского» уже не первый год вводятся в разных странах мира. В 2017 г. деятельность компании была запрещена на Украине, в том числе был заблокирован доступ к ее веб-сайту. В том же году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил госорганам покупать ПО данной компании.

Запреты на использование продуктов «Лаборатории Касперского» были введены также в Нидерландах и Литве. Аналогичную рекомендацию своим госструктурам выдали и власти Великобритании. В 2018 г. Европарламент принял резолюцию, призывающую отказаться от использования продуктов «Лаборатории Касперского». В марте 2022 г. власти Германии призвали отказаться от использования продуктов компании.

Также в марте Федеральная комиссия по связи США внесла компанию в список структур, представляющий угрозу национальной безопасности страны. Впрочем, о полном запрете работы компании в США пока речи не идет.

Санкции против Бориса Нуралиева

В отношении Бориса Нуралиева власти Польши указывают, что разрабатываемое «1С» программное обеспечение имеет важное значение для российских хозяйствующих субъектов. «В случае отрезания России от ИТ-рынков «1С» приобретает все большее значение как поставщик приложений для предприятий на базе собственной платформы «1С:Предприятие», представляющей собой альтернативную среду инструмента на основе языка программирования Си», - отмечается в Бюллетене общественной информации.

Санкции против Бориса Нуралиева введены, поскольку разрабатываемое «1С» программное обеспечение имеет важное значение для российских хозяйствующих субъектов

Санкции вводят не только против Бориса Нуралиева, но и против польской «дочки» «1С» – Axioma DR IT. Польские власти надеются, что санкции против Нуралиева и его компании, с учетом их значимости в российском ИТ-секторе, сократят экономическую выгоду для российского бюджета.

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В то же время власти Польши несколько опоздали с введением санкций против 1С. На рынок этой страны компания вышла в 2005 г., приобретя разработчика компьютерных игр Cenega. Затем польская компания была переименована в 1C Entertainment и стала базой для экспансии «1С» на европейский игровой рынок. Но буквально 25 февраля 2022 г., то есть сразу после начала российской спецоперации на Украине, эта компания была продана китайскому Tencent.

Санкции против Татьяны Бокальчук

В отношении Татьяны Бокальчук власти Польши указывают, что Wildberries и принадлежащий компании «Вайлдберриз банк» (бывший банк «Стандарт Кредит») связаны с госбанком ВТБ, который ранее попал под санкции в Евросоюзе. Возможно, речь идет о том, что Бокальчук с 2021 г. входит в наблюдательный совет ВТБ, а Wildberries совместно с ВТБ создали собственную бесконтактную платежную систему.

Кроме того, власти Польши указывают, что в 2021 г. работа Wildberries была запрещена на Украине. Тогда это было связано с обвинением против компании в продаже российской военной формы и антиукраинской литературы. Wildberries является крупным налогоплательщиком в России, а значит, введением против компании санкций повлечет за собой уменьшение доходов российского бюджета, считают власти Польши.

«1С» отказалась от комментариев относительно санкций со стороны Польши. Представители Wildberries и «Лаборатории Касперского» к моменту публикации не ответили на запросы CNews.