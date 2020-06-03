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Ренова ГК Ренова холдинг рус Renova



03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом»
21.10.2013 «Ренова» и «ЭР-Телеком» продлили срок действия соглашения об эксклюзивных переговорах
03.08.2012 «Ренова» приступила к строительству R&D-центра в «Сколково»
04.06.2009 «Роснано» и «Ренова» создадут СП по производству солнечных батарей
20.05.2009 В России построят крупнейший завод солнечных батарей
20.05.2009 РОСНАНО и "Ренова" приступают к созданию производства солнечных батарей
17.09.2008 IBS создала внутренний портал для «Ренова»
12.05.2008 "Ренова" увеличила долю в швейцарской Oerlikon до 39%
27.03.2008 «Ренова Медиа» переходит на «Акадо»
25.03.2008 «Ренова Медиа» приобрела интернет-провайдера Crossnet
12.03.2008 В «Ренова Медиа» назначен директор Департамента стратегического маркетинга
28.02.2008 Назначен вице-президент по финансам «Ренова Медиа»
27.02.2008 «Ренова Медиа» подписала соглашение с МТРК «Мир»
20.12.2007 «Ренова Медиа» автоматизировала подготовку отчетности по МСФО
14.12.2007 Вексельберг занял 6 млрд на «Акадо»
13.12.2007 В «Ренова Медиа» назначен вице-президент по управлению персоналом
17.09.2007 «Ренова» контролирует 21,38% голосующих акций Oerlikon
07.09.2007 Холдинг «Ренова-Медиа» для консолидации активов создал ЗАО «Ренова-Медиа»
20.07.2007 «Ренова Медиа» завершила консолидацию 100% акций Moscow CableСom
11.07.2007 «Ренова-Медиа» хочет 30% Triple Play в Питере
21.03.2007 Вексельберг начал захват регионального интернет-рынка
22.02.2007 "Ренова Медиа" и Moscow CableCom подписали окончательное соглашение о слиянии
10.11.2006 Миноритарий «Комкор-ТВ» не отдаст оператора Вексельбергу
05.06.2006 Акционеры "Ренова" консолидируют активы в рамках холдинга "Ренова-Медиа"
03.03.2006 Консорциум инвесторов приобрел 100% акций Corbina Telecom

Публикаций - 102, упоминаний - 149

Ренова ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 33
Ренова Медиа - Renova Media 73 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 13
Ростелеком - Связьинвест 1698 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 11
АФК Система ПАО 1638 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
Цифра ГК 948 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 8
Рустелеком ТК 257 7
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 6
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 6
Ренова - Moscow CableCom 39 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 5
Microsoft Corporation 22497 5
VK - Mail.ru Group 3057 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 4
Yandex - Яндекс 5015 4
Telenor - Теленор 725 4
Ситроникс - Sitronics 941 3
Акадо Екатеринбург 30 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 123 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 37 3
SAP SE 4595 3
Вист Групп - Vist Group 33 3
Киевстар - Kyivstar 475 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Intel Corporation 11262 2
Вист Групп - Vist Robotics 6 2
Theta Data Solutions 3 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
Крок - Croc 1616 2
Альфа-Групп 613 13
ТНК-ВР Холдинг 248 11
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Access Industries 36 4
Газпром ПАО 1008 4
BP - British Petroleum 132 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Российские коммунальные системы 10 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Роснефть НК 434 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 3
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 3
АВК Инвестментс 4 3
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 23 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Ренова актив 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 15 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 56 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 2
РОСНО СК - Страховая компания 171 2
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 18 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 2
УТЗ - Уральский турбинный завод 4 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 42 2
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Ростех - Вертолеты России 149 2
Газпром нефть 439 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 2
Бинбанк 190 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 14
Президент Российской Федерации 3770 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Правительство Москвы 1640 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Администрация Президента РФ 904 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 52 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
Правительство Республики Коми 27 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Мэр города Москвы 98 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 11 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 39 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
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