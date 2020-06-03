Индексная книга CNews*
Ренова ГК Ренова холдинг рус Renova
Публикаций - 102, упоминаний - 149
Ренова ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вексельберг Виктор 143 39
|Припачкин Юрий 64 11
|Слободин Михаил 56 10
|Исанин Антон 9365 8
|Брюквин Юрий 281 7
|Гайзер Вячеслав 13 7
|Медведев Дмитрий 1604 7
|Чубайс Анатолий 193 5
|Фридман Михаил 98 5
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 5
|Савюк Виктор 38 4
|Захарченко Дмитрий 5 4
|Евтушенков Владимир 194 4
|Богачев Игорь 174 4
|Малис Александр 155 3
|Керимов Сулейман 23 3
|Костин Андрей 51 3
|Кусков Денис 212 3
|Назаров Сергей 55 3
|Майорец Максим 3 3
|Усманов Алишер 275 3
|Мацук Игорь 3 3
|Никифоров Николай 1161 3
|Греф Герман 345 3
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 37 3
|Дерипаска Олег 35 2
|Путин Владимир 2542 2
|Кузьмичев Алексей 15 2
|Носков Константин 221 2
|Шадаев Максут 460 2
|Мильнер Юрий 130 2
|Золотов Виктор 9 2
|Патрушев Николай 21 2
|Кореш Виктор 81 2
|Шамалов Кирилл 2 2
|Юрченко Евгений 131 2
|Потанин Владимир 32 2
|Чемезов Сергей 134 2
|Мордашов Алексей 36 2
|Приданцев Сергей 143 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192171, в очереди разбора - 947857.
Создано именных указателей - 86801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192171, в очереди разбора - 947857.
Создано именных указателей - 86801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.