Цифра ГК Foreman Система мониторинга промышленного оборудования


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Astra Linux 1.8.3: простая установка, усиленная безопасность и новые возможности виртуализации 1
05.03.2024 Каталог программных решений совместимых с ОС «Атлант» пополнил продукт O&K Print Watch Linux, предназначенный для учета и контроля печати. 1
26.12.2023 «Ред Софт» объявляет о выходе релиза «Ред ОС» 7.3.4 1
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 1
17.10.2018 Экс-глава российского SAP и ИТ-кластера «Сколково» займется цифровизацией заводов «Ростеха» 1
06.02.2018 «Цифра» (ГК Ренова) купили права на разработчика IIoT из Санкт-Петербурга 1
03.08.2015 ЛО ЦНИТИ представила приложение для мониторинга работы станков с ЧПУ на Apple Watch 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Цифра ГК Foreman и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 3
Цифра ГК 2515 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2264 3
SAP SE 5386 2
Yandex - Яндекс 8106 2
Крок - Croc 1791 2
Theta Data Solutions - Тета Дата Солюшнс 3 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1195 2
Nvidia Corp 3652 2
Ростех - Автоматика Концерн 1712 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Microsoft Corporation 25052 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 45 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
Puppet 27 1
AMD - Advanced Micro Devices 4398 1
Apple Inc 12432 1
Broadcom - VMware 2437 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 423 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
Fly 205 1
Bacula Systems 11 1
Предиктум 1 1
ЛО ЦНИТИ НПК - Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского технологического института 3 1
Intel Corporation 12425 1
Ред Софт - Red Soft 895 1
ОК Софт 1 1
Applite - Атлант ГК 27 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 157 2
Газпром нефть 650 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 7 2
Химпром 22 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 9 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 6 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4666 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
OpenJDK Community 11 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6034 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1116 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5205 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12133 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13175 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6019 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4020 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6514 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 2
Repository - Репозиторий 981 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2303 2
Microsoft Windows приложения 217 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1619 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11681 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 542 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1174 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9130 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21495 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13222 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4084 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7952 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22399 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12766 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14375 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4569 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11086 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 107 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1738 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 127 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 154 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12554 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2160 1
Linux OS 10633 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1174 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 267 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4967 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 517 1
Apple iOS 8119 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
Apple Watch Digital Crown 14 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7247 1
Google Android 14483 1
Microsoft Office 3889 1
Apple - App Store 2974 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 593 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 262 1
Apple iPhone 6 4861 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1065 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 156 1
Google Go - Golang - Язык программирования 88 1
Intel Core - Семейство процессоров 1229 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 1
Microsoft Windows 16133 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3397 1
КриптоПро CSP СКЗИ 224 1
Samba 149 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1172 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 118 1
ОК Софт - O&K Print Watch Linux 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1873 1
Applite - Атлант Операционная система 6 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 959 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 56 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 188 1
Amazon OpenSearch 31 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2300 1
Богачев Игорь 180 2
Вексельберг Виктор 153 2
Мылицын Роман 111 2
Морозов Александр 24 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Растопшин Павел 46 1
Сердюков Анатолий 84 1
Клебанов Алексей 3 1
Мацук Игорь 5 1
Попов Сергей 144 1
Ловыгин Андрей 1 1
Коваленко Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 514 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 1
Финляндия - Финляндская Республика 3643 1
Сингапур - Республика 1890 1
Индия - Bharat 5608 1
Болгария - Республика 783 1
Румыния 740 1
Марокко - Королевство 213 1
Белиз 72 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 946 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6529 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6185 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5370 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 673 2
Химическая промышленность - Chemical industry 286 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4168 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4840 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7714 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 581 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17065 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4253 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5863 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1017 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 722 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8831 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
Ведомости 1151 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 50 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
