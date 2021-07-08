Марокко - Королевство

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Марокко
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08.07.2021 Интерпол с помощью россиян арестовал хакера-ветерана с 12-летним стажем 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
30.09.2019 Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand в России и СНГ 1
25.09.2019 Рынок промышленных роботов достиг $16,5 млрд 1
28.08.2019 Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 1
10.09.2018 «Лаборатория Касперского»: более 40% компьютеров АСУ атакованы с начала 2018 года 2
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
27.03.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: какие индустрии хакеры атакуют чаще других 1
01.03.2018 VIST Robotics испытала беспилотный карьерный самосвал в Марокко 2
07.09.2017 Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру 1
06.04.2017 «Билайн» придумал, как обеспечить безлимитный интернет в роуминге 1
05.04.2017 «Билайн» запускает «Безлимитный интернет в роуминге» на территории 90 стран мира 1
21.02.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила новые возможности нашумевшего ботнета Mirai 1
17.01.2017 Россия рухнула на 14 позиций в мировом рейтинге инноваций 1
13.12.2016 Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Марокко 1
27.10.2016 Tele2 открыл роуминг в гибралтарской Gibtelecom и марокканской Medi Telecom 3
25.10.2016 Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений 2
10.05.2016 Выходцу из СССР дали в США 20 лет тюрьмы за создание платежной системы 1
08.02.2016 Farfetch увеличила число глобальных розничных партнеров 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
06.08.2015 «Лидер» выходит на рынки семи стран благодаря партнерству с MoneyTrans 1
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 1
21.05.2015 Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 1
27.01.2015 Аппетит к инновациям: Азия ждет российские стартапы 1
26.12.2014 Система Contact и Xpress Money расширили сотрудничество 1
15.12.2014 Российские знаки почтовой оплаты получили высокую награду на XI Международном конкурсном классе для стран – членов ВПС 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 1
20.10.2014 Виртуальные валюты: Как отмыть $6 млрд и получить 30 лет тюрьмы 2
03.09.2014 Россия улучшила ИКТ-показатели в рейтинге конкурентоспособности стран мира 1
23.07.2014 ICANN решила судьбу последней заявки на новый домен 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
08.07.2014 Депутат Госдумы: «Я сомневаюсь, что мой сын - хакер» 1
08.07.2014 В США арестовали русского хакера. Ожидаемый тюремный срок - 30 лет 1

Публикаций - 75, упоминаний - 85

Марокко упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Цифра ГК 116 2
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 2
Samsung Electronics 5686 2
Microsoft Corporation 11110 2
Вист Групп - Vist Robotics 6 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Лига Цифровой Экономики 30 1
Theta Data Solutions 3 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
VerifyMyAge 6 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Data Matrix 52 1
Фирма АС 3 1
Legrand 47 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
Docsvision - ДоксВижн 776 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Крок 1221 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
3753 1
Facebook 3766 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SAP SE 3216 1
РусславБанк - РСБ 147 3
Почта России ПАО 1574 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Бином 16 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Cosapi Mineria 1 1
Ренова актив 2 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 2 1
JCB International 113 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
Химпром 5 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 1
Вперед ММЗ - Московский машиностроительный завод 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Альфа-Банк 1126 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Visa International 1346 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Газпром нефть 382 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
American Express 172 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Почта Банк 289 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Linux OS 4265 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple macOS 927 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
WhatsApp Messenger 654 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
MasterCard Maestro 112 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Google Flutter 15 1
Ланит LanDocs 41 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Symbian OS 778 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Snapchat 89 1
Вист Групп Epiroc Pit Viper 2 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 5 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
Tango 23 1
HP TouchSmart - серия планшетов 7 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Rakuten Viber 429 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Apple - App Store 2198 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Комиссаров Дмитрий 157 3
Вексельберг Виктор 97 2
Владимиров Дмитрий 9 2
Мацук Игорь 3 2
Ходаков Сергей 40 1
Галкина Татьяна 10 1
Будовски Артур 2 1
Decons Pascal - Деконс Паскаль 1 1
Conan Alexis - Конан Алексис 1 1
Павкин Кирилл 5 1
Клебанов Алексей 1 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Гончаров Евгений 9 1
Северюхин Андрей 6 1
Маркин Алексей 4 1
Арлазаров Владимир 118 1
Растопшин Павел 26 1
Круглов Кирилл 7 1
Фетисов Александр 12 1
Морозов Александр 16 1
Богачев Игорь 172 1
Решетин Олег 38 1
Нуралиев Борис 205 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 21
Германия - Федеративная Республика 3648 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 17
Индия - Республика 2175 16
Франция - Французская Республика 2130 16
Европа 3766 14
Япония 2792 13
Украина 3374 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 10
Казахстан - Республика 2637 10
Бразилия - Федеративная Республика 1128 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 9
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Нигерия - Федеративная Республика 113 6
Египет - Арабская Республика 369 5
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Гана - Республика 35 5
Африка 1491 5
Сенегал - Республика 19 5
Испания - Королевство 1256 5
Португалия - Португальская Республика 318 4
Мадагаскар - Республика 15 4
Эстония - Эстонская Республика 417 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 4
Того - Тоголезская Республика 12 4
Габон 7 4
Саудовская Аравия - Королевство 278 4
Финляндия - Финляндская Республика 817 4
Уганда - Республика 32 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 4
Индонезия - Республика 385 4
Тунис - Тунисская Республика 78 4
Сингапур - Республика 808 3
Австралия - Австралийский Союз 1127 3
Чехия - Чешская Республика 497 3
Южная Корея - Республика 1463 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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