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Марокко Королевство

Марокко - Королевство

«Марокканка в розовом», 1932 г. Серебрякова Зинаида Евгеньевна Холст, масло 100 x 81 см Собрание Е. Б. Серебряковой «Марокканка в розовом», 1932 г. Серебрякова Зинаида Евгеньевна Холст, масло 100 x 81 см Собрание Е. Б. Серебряковой
«Марокканка в розовом», 1932 г. Серебрякова Зинаида Евгеньевна Холст, масло 100 x 81 см Собрание Е. Б. Серебряковой

СОБЫТИЯ


08.04.2026 «Газинформсервис» представит ИБ-решения на выставке GITEX Africa 2026 в Королевстве Марокко

ейшей технологической выставке Африки — GITEX Africa 2026, которая пройдёт в Марракеше (Королевство Марокко). Экспозиция компании будет развёрнута на коллективном стенде Санкт-Петербурга, орган
11.09.2024 Аналитика «МТС Travel»: турпоток в Марокко летом вырос на 71%

В сервисе путешествий «МТС Travel» проанализировали поездки россиян в Африку летом. Согласно данным, сильнее всего набрали популярность Марокко и Маврикий – по сравнению с прошлым летним сезоном турпоток в эти страны вырос более чем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. Благодаря существенному росту и
04.09.2024 Аналитика МТС: День минусинского помидора привлек гостей из Китая, Белоруссии и Марокко

ке. Самыми активными участниками события стали приверженцы здорового образа жизни в возрасте 35-44 лет, а мероприятие в целом посетили более 4,5 тыс. человек, в том числе гости из Китая, Белоруссии и Марокко. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным Big Data МТС, в этом году большинство гостей фестиваля приезжали в Минусинск на пару часов, при этом самым активным по посещаемости

01.03.2018 VIST Robotics испытала беспилотный карьерный самосвал в Марокко

нской OCP Group. Завершение полного комплекса испытаний планируется весной этого года. Дмитрий Владимиров, генеральный директор «ВИСТ Групп»: «Испытания автономного карьерного самосвала на полигоне в Марокко говорят не только о конкурентоспособности наших технологий в мире, но подчеркивают нарастающий тренд среди горнодобывающих компаний на внедрение автономной техники. Я уверен, что успешн
13.12.2016 Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Марокко

Оператор связи Beeline (торговая марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией IAM (Марокко), сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном балансе, то есть без гарантийного взноса $50 и до тех пор, пока баланс або
02.06.2008 Lockheed Martin начинает производство F-16 для Марокко

30 мая 2008 года Lockheed Martin получила контракт агентства DSCA стоимостью $233,6 млн. на организацию производства 24 истребителей F-16 Block 52 для Марокко, сообщила пресс-служба компании. Общий объем заказа для Марокко, включающего как сами истребители, так и двигатели к ним, вспомогательное оборудование и вооружения, оценивается в
25.12.2007 Марокко планирует приобрести F-16 block 50/52

Американское агентство по оборонному экспорту (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) официально уведомило Конгресс о планируемой поставке Марокко крупной партии истребителе F-16 C/D block 50/52 и вспомогательного оборудования. Сумма сделки оценивается в $2,4 млрд. Правительство Марокко обратилось с просьбой поставить 24 са
01.06.2007 YouTube возвращается в Марокко

Марокканцы снова получили доступ к YouTube, сервису обмена и просмотра видеофайлов. YouTube «открыли» для жителей Марокко спустя ровно неделю после запрета пользования порталом, сообщает АР. Решение руководства страны запретить доступ к YouTube повлекло за собой целую волну споров и возмущений, особенно ср
14.03.2007 Россия собирается строить АЭС в Марокко

-службы Росатома, на следующей неделе состоится визит делегации ЗАО «Атомстройэкспор» в Королевство Марокко для продолжения диалога о перспективах создания ядерной энергетики. Предварительно «А
21.01.2002 В 2001 г. хакеры атаковали 103 марокканских сервера

сделанному в минувшую пятницу, 18 января, в течение 2001 г., как минимум, 103 сервера, физически размещенных в этой североафриканской стране подверглись хакерским атакам. При этом в настоящее время в Марокко, по различным оценкам, насчитывается 200-400 тыс. пользователей Сети, а также около 2500 провайдеров и интернет-кафе. Для интернет-инфраструктуры такого уровня 103 атаки в год являются

25.04.2001 Марокко приняло план развития электронной торговли

В Марокко принят государственный план развития электронной торговли, сообщает Yahoo!Actualites. Этот план, осуществление которого обойдется марокканской казне в $21,4 млн., предусматривает создан
17.04.2001 Власти Марокко заблокировали сайт марокканских исламистов

ые действия противоречат "принципам свободы и самовыражения" и являются откровенным ущемлением прав марокканских интернет пользователей. Однако несмотря на такие красноречивые высказывания со с
06.04.2001 STMicroelectronics открыла в Марокко новый завод по производству полупроводников

Франко-итальянская компания STMicroelectronics, производитель микросхем, вчера открыла в г. Касабланка (Марокко) завод по изготовлению и испытаниям полупроводниковых сборок. В строительство было инвестировано около $300 млн. На предприятии сейчас занято 733 человека, производительность 2,3 млн. у
22.12.2000 "Северо-Западный GSM" открыл роуминг с туркменским и марокканским операторами

части России и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил об открытии с 21 декабря роуминга с Barash Communication Technologies Inc. (Туркменистан), а с 22 декабря - роуминга с Medi Telecom S.A. (Марокко). Таким образом, компания заключила роуминговые договора со 199 операторами из 94 стран, предоставляющими услуги связи в 97 странах.
21.11.2000 Хакеры взломали сайт Министерства финансов Марокко

Официальный сайт Министерства финансов североафриканского государства Марокко был вскрыт хакерами в прошедшие выходные, сообщает SiliconValley.com со ссылкой на оф
04.10.2000 В Марокко будет продано 35% акций государственной компании Maroc Telecom

В Марокко во вторник открыт тендер на 35% акций государственной компании Maroc Telecom. Окончат
12.09.2000 В Марокко назначена дата проведения аукциона по продаже акций Maroc Telecom

Король Марокко назначил на 3 октября начало окончательного тендера по продаже до 35% акций государственной телекоммуникационной компании Maroc Telecom. Иностранные аудиторы оценивают стоимость компани
26.05.2000 Telenor получила лицензию на создании VSAT-cети спутниковой связи в Марокко

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor получила одну из трех лицензий на создание в Марокко VSAT-сети спутниковой связи (связь с очень малыми апертурами, или узконаправленная связь). Telenor инвестирует в этот проект в 2000 г. 25 млн. норвежских крон. Созданная компанией сеть

22.05.2000 Консорциум Tesam начал предоставлять услуги спутниковой связи Globalstar в Марокко

В пятницу французский консорциум Tesam начал предоставлять услуги спутниковой связи компании Globalstar Telecommunications жителям Марокко. Зона охвата новыми услугами покрывает всю территорию страны. Teasam, совместное предприятие France Telecom и Alcatel, действует в 30 странах, и намерен вскоре расширить свои услуги спу
04.05.2000 В июне в Марокко будет проведен тендер по продаже части государственной телекоммуникационной компании Maroc Telecom

Министерство приватизации Марокко назначило проведение в июне приватизационного тендера по продаже до 35% акций принадлежащей государству телекоммуникационной компании Maroc Telecom. Тендер привлек большое внимание инос
30.03.2000 Введена в эксплуатацию новая GSM сеть Meditelecom в Марокко

29 марта была введена в эксплуатацию новая GSM сеть оператора Meditelecom в Марокко. Новая сеть охватывает всю территорию страны. Первоначальная дата запуска была намече
29.03.2000 Французский консорциум TESAM получил лицензию на спутниковую связь системы Globalstar в Марокко

star Telecommunications. Консорциум TESAM - один из нескольких партнеров Globalstar. TESAM предоставляет услуги спутниковой связи Globalstar почти в 30 странах. Услуги роуминга абонентам Globalstar в Марокко будут предоставлять два местных оператора телекоммуникаций - Maroc Telecom и Meditel. См.также: (27.03) В 2000 г. ЗАО "ГлобалТел" планирует подключить в России к системе Global Star 5-7
24.12.1999 В Марокко намерены приватизировать государственную телекоммуникационную компанию Maroc Telecom

Министерство по приватизации Марокко объявило о намерении продать стратегическому иностранному инвестору 35% акций государственной телекоммуникационной компании Maroc Telecom. В январе начнется кампания по привлечению инве
26.10.1999 Siemens получает заказ на 100 млн. евро на установку сети мобильной связи в Марокко

Корпорация Siemens-Nixdorf получила заказ на установку сети мобильных коммуникаций GSM 900 в африканском государстве Марокко. Общая сумма долгосрочного контракта с компанией Medi Telecom, вторым по величине оператором GSM в Марокко, составит более 100 миллионов евро. Крупнейшими акционерами Medi Teleco

Публикаций - 226, упоминаний - 244

Марокко и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
МегаФон 10742 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 9
Microsoft Corporation 25775 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Globalstar - Глобалстар 192 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Google LLC 12688 5
X Corp - Twitter 2938 5
Apple Inc 13154 5
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 4
SAP SE 5601 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Lenovo Motorola 3566 4
Orange Wanadoo 74 3
Huawei 4675 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 3
Sophos - SophosLabs 436 3
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 2
Thales - Gemalto 189 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 2
The Citizen Lab 25 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 2
Hacking Team 17 2
Palo Alto Networks - Palo Alto Unit 42 20 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
Motorola Inc 1156 2
Federal Bureau of Hackers (FBH) - хакерская группировка 2 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Phoenix Zoo 3 2
eBay Inc 1640 2
BMW Group 482 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Michelin - Мишлен 36 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Cosapi Mineria 2 1
Ренова актив 3 1
ЯКласс 69 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 11 1
Георезонанс 2 1
Химпром 22 1
Miele - Миле 139 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Tessi 9 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Lockheed Martin 777 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - DSCA - Defense Security Cooperation Agency 7 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
Orange S.A. - Tesam Консорциум 5 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 48
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 20
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Microsoft Windows 2000 8678 11
Microsoft Windows 16882 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Google Android 15243 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iOS 8583 5
Apple iPhone 6 4861 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
МТС Big Data 324 3
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 3
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Apple iPad 4011 3
Linux OS 11533 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 3
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 2
Kaspersky GReAT 89 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 2
МегаФон Наши люди 49 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple macOS 2419 2
Rakuten Viber 665 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
VK - Mail.Ru Почта 418 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Essebar Farid - Эссебар Фарид 5 3
Зайцев Михаил 345 3
Комиссаров Дмитрий 248 3
Вексельберг Виктор 155 2
Терехов Александр 17 2
Владимиров Дмитрий 18 2
Егошин Сергей 117 2
Твердохлебов Сергей 8 2
Каренина Анна 18 2
Мацук Игорь 5 2
Budovsky Arthur - Будовски Артур 2 2
Перминов Анатолий 131 2
Гафарова Елена 26 2
Кучейко Алексей 22 2
Селезнев Валерий 11 2
Селезнев Роман 9 2
Громов Олег 8 2
Решетин Игорь 7 2
Tenet George - Тенет Джордж 9 2
Рожкин Александр 6 2
Kats Vladimir - Катц Владимир 2 2
Паламарчук Алексей 64 2
Яблоков Анатолий 2 2
Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 2
Ковшов Григорий 12 2
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 2
Ekici Atilla - Экичи Атилла 3 2
Garbo Greta - Гарбо Грета 3 2
Путин Владимир 3454 2
Песков Дмитрий 129 2
Богачев Игорь 183 2
Фролов Павел 86 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Короткевич Геннадий 12 1
Голованов Сергей 77 1
Македонский Сергей 47 1
Фетисов Александр 33 1
Круглов Кирилл 11 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166164 112
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Европа 24963 57
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Египет - Арабская Республика 1100 56
Индия - Bharat 5869 52
Африка - Африканский регион 3640 52
Турция - Турецкая республика 2620 49
Германия - Федеративная Республика 13221 43
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 40
Саудовская Аравия - Королевство 666 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 39
Бразилия - Федеративная Республика 2520 37
Испания - Королевство 3839 37
Южная Корея - Республика 7051 32
Италия - Итальянская Республика 4508 31
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 30
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Украина 7928 29
Казахстан - Республика 6047 28
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 28
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 27
Малайзия 922 26
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 25
Азия - Азиатский регион 5920 24
Ближний Восток 3154 24
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Румыния 753 22
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Канада 5081 20
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
Английский язык 7030 14
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 9
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 8
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
Паспорт - Паспортные данные 2848 6
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Ирак - Война в Персидском заливе 224 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
NYT - The New York Times 1100 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Bloomberg 1627 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
AP - Associated Press 2007 2
Total Telecom 613 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Ars Technica 450 1
The Intercept 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
ComputerWorld 144 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Mashable 372 1
The Independent 32 1
Phys.org 972 1
Silicon.com 364 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Euronews - телеканал 52 1
NEWSru.com 229 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
ТВ-Новости АНО 7 1
Geophysical Research Letters 31 1
The Observer 40 1
Военно-промышленный курьер 88 1
CNews Журнал 167 1
AJHG - American Journal of Human Genetics 3 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
SpaceNews 73 1
Digital Diagnostics 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
Technavio 29 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
ROBBO Academy - РОББО Академии 2 1
Albert Einstein College of Medicine - Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна - Колледж медицины им. Альберта Эйнштейна 2 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
Université Félix Houphouët-Boigny - Университет Феликса-Уфуэ-Буаньи - Университет Кокоди-Абиджан - Абиджанский университет 1 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Россия-Африка - саммит 4 1
МТС - Телеком Идея 51 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
Венецианский кинофестиваль 5 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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