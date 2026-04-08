Марокко - Королевство

«Газинформсервис» представит ИБ-решения на выставке GITEX Africa 2026 в Королевстве Марокко ейшей технологической выставке Африки — GITEX Africa 2026, которая пройдёт в Марракеше (Королевство Марокко). Экспозиция компании будет развёрнута на коллективном стенде Санкт-Петербурга, орган

Аналитика «МТС Travel»: турпоток в Марокко летом вырос на 71% В сервисе путешествий «МТС Travel» проанализировали поездки россиян в Африку летом. Согласно данным, сильнее всего набрали популярность Марокко и Маврикий – по сравнению с прошлым летним сезоном турпоток в эти страны вырос более чем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. Благодаря существенному росту и

Аналитика МТС: День минусинского помидора привлек гостей из Китая, Белоруссии и Марокко ке. Самыми активными участниками события стали приверженцы здорового образа жизни в возрасте 35-44 лет, а мероприятие в целом посетили более 4,5 тыс. человек, в том числе гости из Китая, Белоруссии и Марокко. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным Big Data МТС, в этом году большинство гостей фестиваля приезжали в Минусинск на пару часов, при этом самым активным по посещаемости

VIST Robotics испытала беспилотный карьерный самосвал в Марокко нской OCP Group. Завершение полного комплекса испытаний планируется весной этого года. Дмитрий Владимиров, генеральный директор «ВИСТ Групп»: «Испытания автономного карьерного самосвала на полигоне в Марокко говорят не только о конкурентоспособности наших технологий в мире, но подчеркивают нарастающий тренд среди горнодобывающих компаний на внедрение автономной техники. Я уверен, что успешн

Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Марокко Оператор связи Beeline (торговая марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией IAM (Марокко), сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном балансе, то есть без гарантийного взноса $50 и до тех пор, пока баланс або

Lockheed Martin начинает производство F-16 для Марокко 30 мая 2008 года Lockheed Martin получила контракт агентства DSCA стоимостью $233,6 млн. на организацию производства 24 истребителей F-16 Block 52 для Марокко, сообщила пресс-служба компании. Общий объем заказа для Марокко, включающего как сами истребители, так и двигатели к ним, вспомогательное оборудование и вооружения, оценивается в

Марокко планирует приобрести F-16 block 50/52 Американское агентство по оборонному экспорту (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) официально уведомило Конгресс о планируемой поставке Марокко крупной партии истребителе F-16 C/D block 50/52 и вспомогательного оборудования. Сумма сделки оценивается в $2,4 млрд. Правительство Марокко обратилось с просьбой поставить 24 са

YouTube возвращается в Марокко Марокканцы снова получили доступ к YouTube, сервису обмена и просмотра видеофайлов. YouTube «открыли» для жителей Марокко спустя ровно неделю после запрета пользования порталом, сообщает АР. Решение руководства страны запретить доступ к YouTube повлекло за собой целую волну споров и возмущений, особенно ср

Россия собирается строить АЭС в Марокко -службы Росатома, на следующей неделе состоится визит делегации ЗАО «Атомстройэкспор» в Королевство Марокко для продолжения диалога о перспективах создания ядерной энергетики. Предварительно «А

В 2001 г. хакеры атаковали 103 марокканских сервера сделанному в минувшую пятницу, 18 января, в течение 2001 г., как минимум, 103 сервера, физически размещенных в этой североафриканской стране подверглись хакерским атакам. При этом в настоящее время в Марокко, по различным оценкам, насчитывается 200-400 тыс. пользователей Сети, а также около 2500 провайдеров и интернет-кафе. Для интернет-инфраструктуры такого уровня 103 атаки в год являются

Марокко приняло план развития электронной торговли В Марокко принят государственный план развития электронной торговли, сообщает Yahoo!Actualites. Этот план, осуществление которого обойдется марокканской казне в $21,4 млн., предусматривает создан

Власти Марокко заблокировали сайт марокканских исламистов ые действия противоречат "принципам свободы и самовыражения" и являются откровенным ущемлением прав марокканских интернет пользователей. Однако несмотря на такие красноречивые высказывания со с

STMicroelectronics открыла в Марокко новый завод по производству полупроводников Франко-итальянская компания STMicroelectronics, производитель микросхем, вчера открыла в г. Касабланка (Марокко) завод по изготовлению и испытаниям полупроводниковых сборок. В строительство было инвестировано около $300 млн. На предприятии сейчас занято 733 человека, производительность 2,3 млн. у

"Северо-Западный GSM" открыл роуминг с туркменским и марокканским операторами части России и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил об открытии с 21 декабря роуминга с Barash Communication Technologies Inc. (Туркменистан), а с 22 декабря - роуминга с Medi Telecom S.A. (Марокко). Таким образом, компания заключила роуминговые договора со 199 операторами из 94 стран, предоставляющими услуги связи в 97 странах.

Хакеры взломали сайт Министерства финансов Марокко Официальный сайт Министерства финансов североафриканского государства Марокко был вскрыт хакерами в прошедшие выходные, сообщает SiliconValley.com со ссылкой на оф

В Марокко будет продано 35% акций государственной компании Maroc Telecom В Марокко во вторник открыт тендер на 35% акций государственной компании Maroc Telecom. Окончат

В Марокко назначена дата проведения аукциона по продаже акций Maroc Telecom Король Марокко назначил на 3 октября начало окончательного тендера по продаже до 35% акций государственной телекоммуникационной компании Maroc Telecom. Иностранные аудиторы оценивают стоимость компани

Telenor получила лицензию на создании VSAT-cети спутниковой связи в Марокко Норвежская телекоммуникационная компания Telenor получила одну из трех лицензий на создание в Марокко VSAT-сети спутниковой связи (связь с очень малыми апертурами, или узконаправленная связь). Telenor инвестирует в этот проект в 2000 г. 25 млн. норвежских крон. Созданная компанией сеть

Консорциум Tesam начал предоставлять услуги спутниковой связи Globalstar в Марокко В пятницу французский консорциум Tesam начал предоставлять услуги спутниковой связи компании Globalstar Telecommunications жителям Марокко. Зона охвата новыми услугами покрывает всю территорию страны. Teasam, совместное предприятие France Telecom и Alcatel, действует в 30 странах, и намерен вскоре расширить свои услуги спу

В июне в Марокко будет проведен тендер по продаже части государственной телекоммуникационной компании Maroc Telecom Министерство приватизации Марокко назначило проведение в июне приватизационного тендера по продаже до 35% акций принадлежащей государству телекоммуникационной компании Maroc Telecom. Тендер привлек большое внимание инос

Введена в эксплуатацию новая GSM сеть Meditelecom в Марокко 29 марта была введена в эксплуатацию новая GSM сеть оператора Meditelecom в Марокко. Новая сеть охватывает всю территорию страны. Первоначальная дата запуска была намече

Французский консорциум TESAM получил лицензию на спутниковую связь системы Globalstar в Марокко star Telecommunications. Консорциум TESAM - один из нескольких партнеров Globalstar. TESAM предоставляет услуги спутниковой связи Globalstar почти в 30 странах. Услуги роуминга абонентам Globalstar в Марокко будут предоставлять два местных оператора телекоммуникаций - Maroc Telecom и Meditel. См.также: (27.03) В 2000 г. ЗАО "ГлобалТел" планирует подключить в России к системе Global Star 5-7

В Марокко намерены приватизировать государственную телекоммуникационную компанию Maroc Telecom Министерство по приватизации Марокко объявило о намерении продать стратегическому иностранному инвестору 35% акций государственной телекоммуникационной компании Maroc Telecom. В январе начнется кампания по привлечению инве