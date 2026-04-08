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Марокко Королевство
СОБЫТИЯ
|08.04.2026
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«Газинформсервис» представит ИБ-решения на выставке GITEX Africa 2026 в Королевстве Марокко
ейшей технологической выставке Африки — GITEX Africa 2026, которая пройдёт в Марракеше (Королевство Марокко). Экспозиция компании будет развёрнута на коллективном стенде Санкт-Петербурга, орган
|11.09.2024
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Аналитика «МТС Travel»: турпоток в Марокко летом вырос на 71%
В сервисе путешествий «МТС Travel» проанализировали поездки россиян в Африку летом. Согласно данным, сильнее всего набрали популярность Марокко и Маврикий – по сравнению с прошлым летним сезоном турпоток в эти страны вырос более чем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel. Благодаря существенному росту и
|04.09.2024
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Аналитика МТС: День минусинского помидора привлек гостей из Китая, Белоруссии и Марокко
ке. Самыми активными участниками события стали приверженцы здорового образа жизни в возрасте 35-44 лет, а мероприятие в целом посетили более 4,5 тыс. человек, в том числе гости из Китая, Белоруссии и Марокко. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным Big Data МТС, в этом году большинство гостей фестиваля приезжали в Минусинск на пару часов, при этом самым активным по посещаемости
|01.03.2018
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VIST Robotics испытала беспилотный карьерный самосвал в Марокко
нской OCP Group. Завершение полного комплекса испытаний планируется весной этого года. Дмитрий Владимиров, генеральный директор «ВИСТ Групп»: «Испытания автономного карьерного самосвала на полигоне в Марокко говорят не только о конкурентоспособности наших технологий в мире, но подчеркивают нарастающий тренд среди горнодобывающих компаний на внедрение автономной техники. Я уверен, что успешн
|13.12.2016
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Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Марокко
Оператор связи Beeline (торговая марка Unitel на территории республики Узбекистан) объявил об очередном расширении географии CAMEL-роуминга. Договор о сотрудничестве подписан с компанией IAM (Марокко), сообщили CNews в Beeline. Услуга CAMEL-роуминг позволяет пользоваться связью Beeline при любом положительном балансе, то есть без гарантийного взноса $50 и до тех пор, пока баланс або
|02.06.2008
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Lockheed Martin начинает производство F-16 для Марокко
30 мая 2008 года Lockheed Martin получила контракт агентства DSCA стоимостью $233,6 млн. на организацию производства 24 истребителей F-16 Block 52 для Марокко, сообщила пресс-служба компании. Общий объем заказа для Марокко, включающего как сами истребители, так и двигатели к ним, вспомогательное оборудование и вооружения, оценивается в
|25.12.2007
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Марокко планирует приобрести F-16 block 50/52
Американское агентство по оборонному экспорту (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) официально уведомило Конгресс о планируемой поставке Марокко крупной партии истребителе F-16 C/D block 50/52 и вспомогательного оборудования. Сумма сделки оценивается в $2,4 млрд. Правительство Марокко обратилось с просьбой поставить 24 са
|01.06.2007
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YouTube возвращается в Марокко
Марокканцы снова получили доступ к YouTube, сервису обмена и просмотра видеофайлов. YouTube «открыли» для жителей Марокко спустя ровно неделю после запрета пользования порталом, сообщает АР. Решение руководства страны запретить доступ к YouTube повлекло за собой целую волну споров и возмущений, особенно ср
|14.03.2007
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Россия собирается строить АЭС в Марокко
-службы Росатома, на следующей неделе состоится визит делегации ЗАО «Атомстройэкспор» в Королевство Марокко для продолжения диалога о перспективах создания ядерной энергетики. Предварительно «А
|21.01.2002
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В 2001 г. хакеры атаковали 103 марокканских сервера
сделанному в минувшую пятницу, 18 января, в течение 2001 г., как минимум, 103 сервера, физически размещенных в этой североафриканской стране подверглись хакерским атакам. При этом в настоящее время в Марокко, по различным оценкам, насчитывается 200-400 тыс. пользователей Сети, а также около 2500 провайдеров и интернет-кафе. Для интернет-инфраструктуры такого уровня 103 атаки в год являются
|25.04.2001
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Марокко приняло план развития электронной торговли
В Марокко принят государственный план развития электронной торговли, сообщает Yahoo!Actualites. Этот план, осуществление которого обойдется марокканской казне в $21,4 млн., предусматривает создан
|17.04.2001
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Власти Марокко заблокировали сайт марокканских исламистов
ые действия противоречат "принципам свободы и самовыражения" и являются откровенным ущемлением прав марокканских интернет пользователей. Однако несмотря на такие красноречивые высказывания со с
|06.04.2001
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STMicroelectronics открыла в Марокко новый завод по производству полупроводников
Франко-итальянская компания STMicroelectronics, производитель микросхем, вчера открыла в г. Касабланка (Марокко) завод по изготовлению и испытаниям полупроводниковых сборок. В строительство было инвестировано около $300 млн. На предприятии сейчас занято 733 человека, производительность 2,3 млн. у
|22.12.2000
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"Северо-Западный GSM" открыл роуминг с туркменским и марокканским операторами
части России и Санкт-Петербурга "Северо-Западный GSM" объявил об открытии с 21 декабря роуминга с Barash Communication Technologies Inc. (Туркменистан), а с 22 декабря - роуминга с Medi Telecom S.A. (Марокко). Таким образом, компания заключила роуминговые договора со 199 операторами из 94 стран, предоставляющими услуги связи в 97 странах.
|21.11.2000
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Хакеры взломали сайт Министерства финансов Марокко
Официальный сайт Министерства финансов североафриканского государства Марокко был вскрыт хакерами в прошедшие выходные, сообщает SiliconValley.com со ссылкой на оф
|04.10.2000
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В Марокко будет продано 35% акций государственной компании Maroc Telecom
В Марокко во вторник открыт тендер на 35% акций государственной компании Maroc Telecom. Окончат
|12.09.2000
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В Марокко назначена дата проведения аукциона по продаже акций Maroc Telecom
Король Марокко назначил на 3 октября начало окончательного тендера по продаже до 35% акций государственной телекоммуникационной компании Maroc Telecom. Иностранные аудиторы оценивают стоимость компани
|26.05.2000
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Telenor получила лицензию на создании VSAT-cети спутниковой связи в Марокко
Норвежская телекоммуникационная компания Telenor получила одну из трех лицензий на создание в Марокко VSAT-сети спутниковой связи (связь с очень малыми апертурами, или узконаправленная связь). Telenor инвестирует в этот проект в 2000 г. 25 млн. норвежских крон. Созданная компанией сеть
|22.05.2000
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Консорциум Tesam начал предоставлять услуги спутниковой связи Globalstar в Марокко
В пятницу французский консорциум Tesam начал предоставлять услуги спутниковой связи компании Globalstar Telecommunications жителям Марокко. Зона охвата новыми услугами покрывает всю территорию страны. Teasam, совместное предприятие France Telecom и Alcatel, действует в 30 странах, и намерен вскоре расширить свои услуги спу
|04.05.2000
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В июне в Марокко будет проведен тендер по продаже части государственной телекоммуникационной компании Maroc Telecom
Министерство приватизации Марокко назначило проведение в июне приватизационного тендера по продаже до 35% акций принадлежащей государству телекоммуникационной компании Maroc Telecom. Тендер привлек большое внимание инос
|30.03.2000
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Введена в эксплуатацию новая GSM сеть Meditelecom в Марокко
29 марта была введена в эксплуатацию новая GSM сеть оператора Meditelecom в Марокко. Новая сеть охватывает всю территорию страны. Первоначальная дата запуска была намече
|29.03.2000
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Французский консорциум TESAM получил лицензию на спутниковую связь системы Globalstar в Марокко
star Telecommunications. Консорциум TESAM - один из нескольких партнеров Globalstar. TESAM предоставляет услуги спутниковой связи Globalstar почти в 30 странах. Услуги роуминга абонентам Globalstar в Марокко будут предоставлять два местных оператора телекоммуникаций - Maroc Telecom и Meditel. См.также: (27.03) В 2000 г. ЗАО "ГлобалТел" планирует подключить в России к системе Global Star 5-7
|24.12.1999
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В Марокко намерены приватизировать государственную телекоммуникационную компанию Maroc Telecom
Министерство по приватизации Марокко объявило о намерении продать стратегическому иностранному инвестору 35% акций государственной телекоммуникационной компании Maroc Telecom. В январе начнется кампания по привлечению инве
|26.10.1999
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Siemens получает заказ на 100 млн. евро на установку сети мобильной связи в Марокко
Корпорация Siemens-Nixdorf получила заказ на установку сети мобильных коммуникаций GSM 900 в африканском государстве Марокко. Общая сумма долгосрочного контракта с компанией Medi Telecom, вторым по величине оператором GSM в Марокко, составит более 100 миллионов евро. Крупнейшими акционерами Medi Teleco
Марокко и организации, системы, технологии, персоны:
|Essebar Farid - Эссебар Фарид 5 3
|Зайцев Михаил 345 3
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Вексельберг Виктор 155 2
|Терехов Александр 17 2
|Владимиров Дмитрий 18 2
|Егошин Сергей 117 2
|Твердохлебов Сергей 8 2
|Каренина Анна 18 2
|Мацук Игорь 5 2
|Budovsky Arthur - Будовски Артур 2 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Гафарова Елена 26 2
|Кучейко Алексей 22 2
|Селезнев Валерий 11 2
|Селезнев Роман 9 2
|Громов Олег 8 2
|Решетин Игорь 7 2
|Tenet George - Тенет Джордж 9 2
|Рожкин Александр 6 2
|Kats Vladimir - Катц Владимир 2 2
|Паламарчук Алексей 64 2
|Яблоков Анатолий 2 2
|Mueller Robert - Мюллер Роберт 24 2
|Ковшов Григорий 12 2
|Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 2
|Ekici Atilla - Экичи Атилла 3 2
|Garbo Greta - Гарбо Грета 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Песков Дмитрий 129 2
|Богачев Игорь 183 2
|Фролов Павел 86 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Короткевич Геннадий 12 1
|Голованов Сергей 77 1
|Македонский Сергей 47 1
|Фетисов Александр 33 1
|Круглов Кирилл 11 1
|Растопшин Павел 54 1
|Гузаиров Айдар 64 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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