Марокко - Королевство

Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1

Паскаль Деконс назначен генеральным директором Legrand в России и СНГ 1

VIST Robotics испытала беспилотный карьерный самосвал в Марокко 2

Gemalto вводит использование биометрических паспортов более чем в 30 странах по всему миру 1

Россия рухнула на 14 позиций в мировом рейтинге инноваций 1

Tele2 открыл роуминг в гибралтарской Gibtelecom и марокканской Medi Telecom 3

Выходцу из СССР дали в США 20 лет тюрьмы за создание платежной системы 1

Farfetch увеличила число глобальных розничных партнеров 1

Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 1

Система Contact и Xpress Money расширили сотрудничество 1

Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 1