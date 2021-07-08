Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Марокко
Королевство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 85
Марокко упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Вексельберг Виктор 97 2
|Владимиров Дмитрий 9 2
|Мацук Игорь 3 2
|Ходаков Сергей 40 1
|Галкина Татьяна 10 1
|Будовски Артур 2 1
|Decons Pascal - Деконс Паскаль 1 1
|Conan Alexis - Конан Алексис 1 1
|Павкин Кирилл 5 1
|Клебанов Алексей 1 1
|Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
|Гончаров Евгений 9 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Маркин Алексей 4 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Растопшин Павел 26 1
|Круглов Кирилл 7 1
|Фетисов Александр 12 1
|Морозов Александр 16 1
|Богачев Игорь 172 1
|Решетин Олег 38 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763752, в очереди разбора - 667439.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763752, в очереди разбора - 667439.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru