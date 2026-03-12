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Нигерия Федеративная Республика
СОБЫТИЯ
|12.03.2026
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Финтех-группа Cyberbird предложит Нигерии технологичные решения для взыскания задолженностей
Финтех-группа Cyberbird, предоставляющая цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования, открыла юридическое лицо в Нигерии. Компания CyberCollect Ltd выступит провайдером технологичных разработок в сфере взыскания с физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird. В стране представлена развит
|05.02.2025
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Пианино в наследство и приглашение в иллюминаты: в «Лаборатории Касперского» рассказали о необычных легендах в «нигерийском» спаме
ться о «сотрудничестве» с компанией получателя, они просили ответить на письмо. «Главная опасность „нигерийских” писем в том, что человек может не заметить рисков — в сообщениях нет фишинговых
|15.10.2024
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«Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию
разработчиков и производитель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» планирует поставлять серверы во Вьетнам с 2025 г. Компания также ведет переговоры о поставках с потенциальными партнерами в Нигерии, на Филиппинах, в ЮАР, Конго и других странах, пишут «Ведомости» со слов председателя совета директоров «Аквариуса» Алексея Калинина. Факт переговоров с Вьетнамом изданию подтвердила ди
|08.08.2023
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«Роббо» открыла «Роббо классы» в образовательных учреждениях Нигерии
Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, запустила «Роббо классы» в учебных заведениях Нигерии: Highlander Open School в Лагосе и университете National Institute of Information в Порт Харкорте. Также организация подписала с NIIT и двумя другими университетами штата Риверс, Unipor
|25.05.2022
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Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров
еловой почты (Business Email Compromise, BEC). Благодаря собранным цифровым доказательствам полиция Нигерии смогла задержать киберпреступника. Delilah — это уже третья по счету операция Интерпо
|19.01.2022
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Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников
обальной рабочей группы Интерпола по борьбе с финансовым преступлениями, правоохранительных органов Нигерии, а также ряда экспертов Интерпола и его частных партнеров, среди которых Group-IB и P
|16.04.2021
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Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН
Жертва жадности Мошенник родом из Нигерии приговорён нью-йоркским судом к 40 месяцам тюрьмы. Он также должен будет три года пре
|26.11.2020
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Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру
ератак, приняла участие в операции Интерпола Falcon по пресечению деятельности киберпреступников из Нигерии. Группа, названная специалистами Group-IB TMT, несколько лет совершала массовые взлом
|05.11.2020
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Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки
Международная сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru, созданная резидентом Фонда «Сколково» компанией «Роббо», вышла на рынок Африки. Первые кружки открылись в ЮАР и Нигерии. Развитие российской сети ведется по модели франчайзинга. В данный момент ведется набор учеников в онлайн-школу ROBBOClub.Ru, а также в офлайн-кружок в Лагосе - крупнейшем городе Ниг
|05.10.2020
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Нигерийский хакер украл у правительства США картриджи на миллион долларов
которые затем доставлялись подставным лицам на территории США, затем в другие страны и, наконец, в Нигерию. Через местного посредника Огунреми и его подельники перепродавали добычу на черном р
|18.04.2018
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В Microsoft четыре года проработал интернет-мошенник с нигерийскими корнями
Вымогательская программа и предоплаченные карты Власти американского штата Флорида выдвинули обвинения против Раймонда Уадиале (Raymond Uadiale), 41-летнего натурализованного гражданина США с нигерийскими корнями. С 2014 г. он работает в Microsoft. По данным следователей, между октябрем 2012 г. и мартом 2013 г. Уадиале и некий гражданин Великобритании, пока что известный только под
|15.06.2017
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«Лаборатория Касперского» выяснила организаторов фишинговых атак на промышленные компании
в, используемых для командных серверов вредоносного ПО, была зарегистрирована на лиц, проживающих в Нигерии. Выбрав из готовящихся транзакций наиболее перспективную для себя, атакующие регистри
|02.08.2016
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Trend Micro помогла Интерполу арестовать нигерийского киберкриминального лидера
ал результатом совместной операции Интерпола и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, которые использовали исследование Trend Micro для идентификации и задержания преступ
|20.12.2013
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Нигерия запустила национальную платформу е-идентификации
ату. Мультифункциональные карты начнут выпускаться с первой четверти 2014 г. и выдаваться гражданам Нигерии, начиная с 16 лет, а также всем иностранным гражданам, прожившим на территории страны
|29.10.2013
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Новая волна «нигерийского» спама: мошенники предлагают «вознаграждение» за помощь сирийцам
раницу в обмен на щедрое вознаграждение. Как пояснили CNews в компании, схема мошенничества в этих «нигерийских» письмах с сирийским сюжетом довольно стандартна. Отправитель письма рассказывает
|17.10.2013
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«Нигерийские» спамеры крадут в пользователей деньги
многомилионные сбережения за границу в обмен на щедрое вознаграждение. Схема мошенничества в этих «нигерийских» письмах с сирийским сюжетом довольно стандартна. Отправитель письма рассказывает
|22.08.2013
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В Санкт-Петербурге раскрыта группа мошенников, зарабатывавших на рассылке «нигерийских писем»
информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в середине 2012 г. в Управление экономической безопасности поступила оперативная информация в отношении ряда лиц, являющихся гражданами Нигерии и других африканских стран, которые занимались мошенническими действиями на территории города и области в отношении компаний Европы, США и Канады. Как было установлено, указанные лица с
|12.08.2013
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Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале
Сеть пунктов обслуживания платежной системы Contact в Гане достигла 311, в Нигерии — 2825, Сенегале — 2093 за счет подключения крупнейших ремиттинговых компаний Африки
|13.05.2013
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В Нигерии скрестят банковскую и ID-карты
В Нигерии планируют внедрить национальные ID-карты, которые будут функционировать как удостовер
|14.09.2012
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Inpas International поставила более 47 тыс. лицензий на ПО Unipos в Нигерию
чества группы компаний Inpas International и компании Unified Payments Services, работающей на процессинговом рынке, в период 2011-2012 гг. было поставлено более 47 тыс. лицензий на ПО Inpas Unipos в Нигерию. По информации Inpas, универсальная и гибкая архитектура программного решения Inpas Unipos позволила быстро адаптировать программное решение под требования рынка, в частности, поддержат
|30.03.2009
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ВОЗ обеспокоена вспышкой менингита в Нигерии
Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) крайне обеспокоена вспышкой менингита на севере Нигерии. В этой части страны уже зарегистрированы 17 500 случаев этого заболевания. 960 заболевших умерли. Волна эпидемии прокатилась по трем районам на севере Нигерии — Баучи, Гомбе и Й
|30.03.2009
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Нигерия и Китай заменят спутник NIGCOMSAT-1
гообеспечеиня. Согласно достигнутому соглашению, замена вышедшего из строя спутника не потребует от Нигерии дополнительных вложений.
|25.03.2009
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Китай заменит вышедший из строя нигерийский спутник связи
жэн-3Б" в конце 2011 г. с космодрома Сичан (Юго-Западный Китай). Он предназначен для предоставления Нигерии услуг в области связи, радиовещания, дистанционного образования, широкополосной мульт
|23.12.2008
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«Эрикссон» построит сеть ШПД для нигерийского оператора 21st Century Technologies
Компания «Эрикссон» и компания 21st Century Technologies (Нигерия) заключили договор на поставку и построение национальной оптической сети широкополосного доступа, предназначенной для обслуживания жилого сектора. Договор предполагает реализацию новейш
|13.11.2008
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Вышел из строя спутник связи "Нигерия-1"
оизводителем спутника и другими соответствующими сторонами, стремясь как можно быстрее предоставить Нигерии варианты ликвидации последствий технического сбоя. Спутник "Нигерия-1" был запущен 14
|22.09.2008
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Русские связисты прозванивают Африку
аблюдательного совета «Альфа-групп» (в которую входит Altimo) Алексея Кузьмичева с вице-президентов Нигерии Гудлаком Джонатаном (Goodluck Jonathan), пишет нигерийская газета Leadership. «Процес
|29.08.2008
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Нигерия получит от Ирана ядерные технологии
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Иран подписал соглашение о передаче Нигерии мирных ядерных технологий с целью увеличения выработки электроэнергии африканского го
|20.03.2008
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«Нигерийские» спамеры «закинули крючки» в Google Calendar
чению безопасности данных, объявил о том, что аналитики компании обнаружили, что спамеры используют новый шлюз, ориентированный на корпоративный мир, Google Calendar, для рассылки нигерийских писем. «Нигерийские» спамеры ориентируются на корпоративный мир и «забросили свои крючки» в Google Calendar. В электронной почте указывается персональная информация с другой ссылкой, что делает URL-фил
|04.02.2008
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Нигерийские спам-мошенники сознались
и Фрайдэй Эхиз (Anthony Friday Ehis) были арестованы в феврале 2006 г. Четвертый обвиняемый бежал в Нигерию, однако позднее был арестован нигерийскими властями. Он будет выдан США. В письмах, р
|16.10.2007
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Нигерия опасается приезда Билла Гейтса на ПМЖ
стью благотворительной организации Bill & Melinda Gates Foundation, не прошла без эксцессов. Власти Нигерии, куда направлялся Гейтс, отказали ему в получении визы. По их мнению, он вполне мог о
|14.05.2007
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Китай сделал и запустил спутник для Нигерии
Как сообщает Associated Press со ссылкой на агентство Синьхуа, 14 мая 2007 года китайская ракета-носитель "Великий Поход 3-В", стартовавшая с космодрома Сичань, успешно вывела на геопереходную орбиту нигерийский телекоммуникационный спутник NIGCOMSAT-1. Контракт на выведение спутника стоимостью $311 млн. был заключен в 2004 году. Спутник NIGCOMSAT-1 также был разработан и изготовлен в Китае
|20.10.2006
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Российские спутниковые станции поставлены в Нигерию
ional Space Research and Development Agency - NASRDA) со штаб-квартирой в Абудже (Abuja). Недавно в Нигерии был принят 25-летний план космических исследований и разработок, который сейчас наход
|20.10.2006
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Российские спутниковые станции поставлены в Нигерию
ional Space Research and Development Agency - NASRDA) со штаб-квартирой в Абудже (Abuja). Недавно в Нигерии был принят 25-летний план космических исследований и разработок, который сейчас наход
|19.10.2006
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"Мегафон Северо-Запад" открыл роуминг в Молдавии и Нигерии
18 октября для абонентов Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" открылся роуминг в сети "Moldcell SA" (Молдавия). 19 октября открылся роумнг в сети "Globacom Limited" (Нигерия). Также открвлся двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией "T-Mobile Montenegro LLC" (Черногория).
|14.12.2005
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"Розан" идет в Нигерию с банковскими картами
Компания «Розан», российский производитель банковских чиповых карт, заключила контракт с банками Нигерии. В рамках соглашения будет поставлено около 1 млн. чиповых карт Visa. Контракт был заключен в результате тендера, в котором участвовали производители и поставщики банковских карт из раз
|12.01.2005
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Panda: "нигерийская афера" вернулась
нничества известен под названием «419» (по номеру уголовной статьи за подобного рода преступления в Нигерии). Изначально мошенничество было основано на предложении большого процента от вывозимо
|24.08.2004
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Gilat поставит спутниковое решение для сети связи в Нигерии
ке сетевых спутниковых решений. Согласно данному соглашению, будут поставлены 300 терминалов Skystar 360E VSAT для предоставления услуг широкополосной связи домашним офисам и небольшим предприятиям в Нигерии и Западной Африке. Сеть Koochi будет работать через сетевой концентратор, расположенный в Германии. Gilat уже поставила Koochi 50 терминалов в 4 квартале 2003 г. Koochi – провайдер вирт
|03.11.2003
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«Нигерийский спам» может принести £2 млн.
на так называемом нигерийском спаме, или "мошенничестве 419", по номеру статьи в уголовном кодексе Нигерии. От одного шейха из Саудовской Аравии ему удалось получить £240 тыс., другие суммы и
|29.09.2003
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Европа запустила космическую станцию на Луну, Нигерия - первый спутник
в том числе с блоком из четырех зарубежных аппаратов, одним из которых был нигерийский спутник. Для Нигерии, входящей в число беднейших стран мира, это первый космический проект. Спутник Nigeri
|29.09.2003
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Европа запустила космическую станцию на Луну, Нигерия - первый спутник
в том числе с блоком из четырех зарубежных аппаратов, одним из которых был нигерийский спутник. Для Нигерии, входящей в число беднейших стран мира, это первый космический проект. Спутник Nigeri
Нигерия и организации, системы, технологии, персоны:
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