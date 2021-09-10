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Нигерия
Федеративная Республика


10.09.2021 Ветеран армии США украл миллионы долларов, создав гигантскую мошенническую ИТ-схему 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
19.04.2021 Avast: вредоносное ПО для кражи криптовалюты распространяется через Telegram 1
16.04.2021 Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН 2
09.04.2021 HP начала мировую войну с поддельными картриджами для принтеров. Она изымает их миллионами 1
07.04.2021 HP объявила о конфискации более 4,5 миллионов контрафактных продуктов и комплектующих для печати за 2020 год 1
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру 4
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 6
21.10.2020 TransferGo и Visa создают мировой сервис моментальных денежных переводов 1
16.07.2020 Основателя конкурента Uber убили и расчленили в собственной квартире 3
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 1
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
17.02.2020 Google оставит человечество без своего бесплатного Wi-Fi 1
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний 1
14.10.2019 Проигранный в карты крупный производитель восстал из мертвых и выпустил новые дешевые смартфоны 1
10.04.2019 Мир лишился крупного производителя смартфонов, потому что его основатель проиграл в карты $1,4 миллиарда 1
29.03.2019 Додо Пицца: Облака выводят вчерашние стартапы на мировые рынки 1
22.03.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 5 млн зарегистрированных компаний 1
19.11.2018 Microsoft запустила SDK для разработки блокчейн-приложений «за несколько дней» 1
04.07.2018 Facebook «убил» три своих недавно запущенных приложения 1
28.06.2018 Eset: мошенники в WhatsApp обманом подписывают на премиум-сервис за $50 в месяц 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
05.06.2018 Тарифная опция Tele2 «Безлимитный интернет за границей» заработала еще в 27 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
05.04.2018 Microsoft вложит $5 млрд в интернет вещей 1
20.07.2017 Check Point Software Technologies: RoughTed стал самым активным зловредом в июне 1
16.06.2017 Ericsson: Ежедневно к мобильному интернету подключается более 1 млн новых пользователей 1
15.06.2017 «Лаборатория Касперского» выяснила организаторов фишинговых атак на промышленные компании 3
30.11.2016 Tele2 предлагает неограниченный трафик за рубежом 1
02.08.2016 Trend Micro помогла Интерполу арестовать нигерийского киберкриминального лидера 2
20.07.2016 Впервые раскрыты подробности об инфраструктуре платежной системы «Мир» 1
10.05.2016 Выходцу из СССР дали в США 20 лет тюрьмы за создание платежной системы 1
17.02.2016 Ericsson Mobility Report: медленный интернет и фильмы ужасов одинаковы по уровню стресса 1
26.01.2016 В новой версии Opera Mini для Android улучшена поддержка языков и добавлен сканер QR-кодов 1
19.11.2015 Россия вошла в тройку крупнейших зарубежных онлайн-покупателей в Китае и в пятерку — в Европе 1
17.11.2015 Ericsson: Каждую секунду активируется 20 новых подключений к мобильному интернету 1

Публикаций - 113, упоминаний - 146

Нигерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 5
Google LLC 7148 4
Facebook 3765 3
Eutelsat 65 2
Teradata 166 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 2
Gionee 15 2
1С-Битрикс 345 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Gionee India 2 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
VK - Mail.ru Group 2483 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
SAP SE 3212 1
Faraday Future 11 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
United Technologies 3 1
IBM 3539 1
Фирма АС 3 1
NetWire 2 1
App Annie 73 1
LeEco - LeTV 46 1
Microsoft Experiences and Devices 10 1
Reliance Jio Infocomm 9 1
ROBBO Finland 3 1
Microsoft Cloud and AI Platform 3 1
ESET 989 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Alphabet 74 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Xiaomi 904 1
3738 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
GitHub 412 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 1
ЭОС - Электронные офисные системы 985 1
Schneider Electric 408 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Вертолеты России 114 3
Роснефть НК 367 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
РусславБанк - РСБ 147 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Почта России ПАО 1572 2
Татнефть 112 1
Visa International 1345 1
Tesla Motors 241 1
TMT Investments 81 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
DST Global 165 1
Бином 16 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Adidas 94 1
Uber 257 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Uber Technologies 258 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
Smartphone - Смартфон 773 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
3D-печать 135 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
Фишинг - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - BEC Business email compromise - invoice fraud 3 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Google Android 10751 10
Microsoft Windows 10 6635 6
Apple iOS 5742 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
WhatsApp Messenger 654 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Apple - App Store 2198 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
Google Android 8 Oreo 139 2
Gionee F - серия смартфонов 2 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Snapchat 89 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 2
Microsoft Azure 1171 2
Linux OS 4257 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
TransferGo 4 1
Microsoft Azure IoT Edge 12 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
QQ - мессенджер 28 1
Ланит LanDocs 41 1
Apple macOS X 901 1
Microsoft Azure IoT Hub 8 1
Microsoft Azure IoT Central 8 1
Додо Пицца - Dodo IS 5 1
Ред ОС 239 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Microsoft Azure Stream Analytics 5 1
Microsoft Azure IoT Suite 7 1
Microsoft Azure Blockchain Workbench 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Google Station 2 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 11 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 1
Visa Direct 4 1
Комиссаров Дмитрий 157 3
Lirong Liu - Лоранг Лю 5 2
Рудычева Наталья 81 2
Фролов Павел 39 2
Рыжиков Сергей 96 2
White Julia - Уайт Джулия 5 1
Матвеева Веста 2 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Mercuri Marc - Меркури Марк 1 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 4 1
Андронов Александр 1 1
Dvilinskas Daumantas - Двилинскас Даумантас 3 1
Saleh Fahim - Салех Фахим 1 1
Jones Craig - Джонс Крейг 3 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Будовски Артур 2 1
Малюгин Владимир 24 1
Демидов Михаил 125 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 1
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 5 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Экалов Екатерина 4 1
Маркин Алексей 4 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 1
Фетисов Александр 12 1
Кривозубов Павел 26 1
Жаров Александр 165 1
Решетин Олег 38 1
Кулешов Сергей 35 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 33
Индия - Республика 2169 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 22
Европа 3752 18
Украина 3365 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 13
Германия - Федеративная Республика 3633 12
Япония 2780 12
Казахстан - Республика 2629 10
Франция - Французская Республика 2122 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Бразилия - Федеративная Республика 1125 7
Африка 1489 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 7
Португалия - Португальская Республика 317 6
Марокко - Королевство 75 6
Италия - Итальянская Республика 1384 6
Индонезия - Республика 384 6
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 6
Таиланд - Королевство 360 6
Испания - Королевство 1253 6
Турция - Турецкая республика 952 6
Беларусь - Белоруссия 2088 6
Польша - Республика 829 6
Сенегал - Республика 19 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 5
Гана - Республика 35 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 4
Филиппины - Республика 211 4
Египет - Арабская Республика 369 4
Финляндия - Финляндская Республика 816 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Бельгия - Королевство 398 4
Швеция - Королевство 752 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 4
Мадагаскар - Республика 15 4
Румыния 343 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 3
Русский язык 982 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 3
Jiemian 4 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
The Verge - Издание 448 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Business Insider 182 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
TENAA 16 1
GizmoChina 77 1
CNews Analytics 1988 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Россия-Африка - саммит 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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