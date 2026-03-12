Нигерия - Федеративная Республика

Финтех-группа Cyberbird предложит Нигерии технологичные решения для взыскания задолженностей Финтех-группа Cyberbird, предоставляющая цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования, открыла юридическое лицо в Нигерии. Компания CyberCollect Ltd выступит провайдером технологичных разработок в сфере взыскания с физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird. В стране представлена развит

Пианино в наследство и приглашение в иллюминаты: в «Лаборатории Касперского» рассказали о необычных легендах в «нигерийском» спаме ться о «сотрудничестве» с компанией получателя, они просили ответить на письмо. «Главная опасность „нигерийских” писем в том, что человек может не заметить рисков — в сообщениях нет фишинговых

«Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию разработчиков и производитель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» планирует поставлять серверы во Вьетнам с 2025 г. Компания также ведет переговоры о поставках с потенциальными партнерами в Нигерии, на Филиппинах, в ЮАР, Конго и других странах, пишут «Ведомости» со слов председателя совета директоров «Аквариуса» Алексея Калинина. Факт переговоров с Вьетнамом изданию подтвердила ди

«Роббо» открыла «Роббо классы» в образовательных учреждениях Нигерии Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, запустила «Роббо классы» в учебных заведениях Нигерии: Highlander Open School в Лагосе и университете National Institute of Information в Порт Харкорте. Также организация подписала с NIIT и двумя другими университетами штата Риверс, Unipor

Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров еловой почты (Business Email Compromise, BEC). Благодаря собранным цифровым доказательствам полиция Нигерии смогла задержать киберпреступника. Delilah — это уже третья по счету операция Интерпо

Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников обальной рабочей группы Интерпола по борьбе с финансовым преступлениями, правоохранительных органов Нигерии, а также ряда экспертов Интерпола и его частных партнеров, среди которых Group-IB и P

Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН Жертва жадности Мошенник родом из Нигерии приговорён нью-йоркским судом к 40 месяцам тюрьмы. Он также должен будет три года пре

Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру ератак, приняла участие в операции Интерпола Falcon по пресечению деятельности киберпреступников из Нигерии. Группа, названная специалистами Group-IB TMT, несколько лет совершала массовые взлом

Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки Международная сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru, созданная резидентом Фонда «Сколково» компанией «Роббо», вышла на рынок Африки. Первые кружки открылись в ЮАР и Нигерии. Развитие российской сети ведется по модели франчайзинга. В данный момент ведется набор учеников в онлайн-школу ROBBOClub.Ru, а также в офлайн-кружок в Лагосе - крупнейшем городе Ниг

Нигерийский хакер украл у правительства США картриджи на миллион долларов которые затем доставлялись подставным лицам на территории США, затем в другие страны и, наконец, в Нигерию. Через местного посредника Огунреми и его подельники перепродавали добычу на черном р

В Microsoft четыре года проработал интернет-мошенник с нигерийскими корнями Вымогательская программа и предоплаченные карты Власти американского штата Флорида выдвинули обвинения против Раймонда Уадиале (Raymond Uadiale), 41-летнего натурализованного гражданина США с нигерийскими корнями. С 2014 г. он работает в Microsoft. По данным следователей, между октябрем 2012 г. и мартом 2013 г. Уадиале и некий гражданин Великобритании, пока что известный только под

«Лаборатория Касперского» выяснила организаторов фишинговых атак на промышленные компании в, используемых для командных серверов вредоносного ПО, была зарегистрирована на лиц, проживающих в Нигерии. Выбрав из готовящихся транзакций наиболее перспективную для себя, атакующие регистри

Trend Micro помогла Интерполу арестовать нигерийского киберкриминального лидера ал результатом совместной операции Интерпола и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, которые использовали исследование Trend Micro для идентификации и задержания преступ

Нигерия запустила национальную платформу е-идентификации ату. Мультифункциональные карты начнут выпускаться с первой четверти 2014 г. и выдаваться гражданам Нигерии, начиная с 16 лет, а также всем иностранным гражданам, прожившим на территории страны

Новая волна «нигерийского» спама: мошенники предлагают «вознаграждение» за помощь сирийцам раницу в обмен на щедрое вознаграждение. Как пояснили CNews в компании, схема мошенничества в этих «нигерийских» письмах с сирийским сюжетом довольно стандартна. Отправитель письма рассказывает

«Нигерийские» спамеры крадут в пользователей деньги многомилионные сбережения за границу в обмен на щедрое вознаграждение. Схема мошенничества в этих «нигерийских» письмах с сирийским сюжетом довольно стандартна. Отправитель письма рассказывает

В Санкт-Петербурге раскрыта группа мошенников, зарабатывавших на рассылке «нигерийских писем» информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в середине 2012 г. в Управление экономической безопасности поступила оперативная информация в отношении ряда лиц, являющихся гражданами Нигерии и других африканских стран, которые занимались мошенническими действиями на территории города и области в отношении компаний Европы, США и Канады. Как было установлено, указанные лица с

Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале Сеть пунктов обслуживания платежной системы Contact в Гане достигла 311, в Нигерии — 2825, Сенегале — 2093 за счет подключения крупнейших ремиттинговых компаний Африки

В Нигерии скрестят банковскую и ID-карты В Нигерии планируют внедрить национальные ID-карты, которые будут функционировать как удостовер

Inpas International поставила более 47 тыс. лицензий на ПО Unipos в Нигерию чества группы компаний Inpas International и компании Unified Payments Services, работающей на процессинговом рынке, в период 2011-2012 гг. было поставлено более 47 тыс. лицензий на ПО Inpas Unipos в Нигерию. По информации Inpas, универсальная и гибкая архитектура программного решения Inpas Unipos позволила быстро адаптировать программное решение под требования рынка, в частности, поддержат

ВОЗ обеспокоена вспышкой менингита в Нигерии Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) крайне обеспокоена вспышкой менингита на севере Нигерии. В этой части страны уже зарегистрированы 17 500 случаев этого заболевания. 960 заболевших умерли. Волна эпидемии прокатилась по трем районам на севере Нигерии — Баучи, Гомбе и Й

Нигерия и Китай заменят спутник NIGCOMSAT-1 гообеспечеиня. Согласно достигнутому соглашению, замена вышедшего из строя спутника не потребует от Нигерии дополнительных вложений.

Китай заменит вышедший из строя нигерийский спутник связи жэн-3Б" в конце 2011 г. с космодрома Сичан (Юго-Западный Китай). Он предназначен для предоставления Нигерии услуг в области связи, радиовещания, дистанционного образования, широкополосной мульт

«Эрикссон» построит сеть ШПД для нигерийского оператора 21st Century Technologies Компания «Эрикссон» и компания 21st Century Technologies (Нигерия) заключили договор на поставку и построение национальной оптической сети широкополосного доступа, предназначенной для обслуживания жилого сектора. Договор предполагает реализацию новейш

Вышел из строя спутник связи "Нигерия-1" оизводителем спутника и другими соответствующими сторонами, стремясь как можно быстрее предоставить Нигерии варианты ликвидации последствий технического сбоя. Спутник "Нигерия-1" был запущен 14

Русские связисты прозванивают Африку аблюдательного совета «Альфа-групп» (в которую входит Altimo) Алексея Кузьмичева с вице-президентов Нигерии Гудлаком Джонатаном (Goodluck Jonathan), пишет нигерийская газета Leadership. «Процес

Нигерия получит от Ирана ядерные технологии Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Иран подписал соглашение о передаче Нигерии мирных ядерных технологий с целью увеличения выработки электроэнергии африканского го

«Нигерийские» спамеры «закинули крючки» в Google Calendar чению безопасности данных, объявил о том, что аналитики компании обнаружили, что спамеры используют новый шлюз, ориентированный на корпоративный мир, Google Calendar, для рассылки нигерийских писем. «Нигерийские» спамеры ориентируются на корпоративный мир и «забросили свои крючки» в Google Calendar. В электронной почте указывается персональная информация с другой ссылкой, что делает URL-фил

Нигерийские спам-мошенники сознались и Фрайдэй Эхиз (Anthony Friday Ehis) были арестованы в феврале 2006 г. Четвертый обвиняемый бежал в Нигерию, однако позднее был арестован нигерийскими властями. Он будет выдан США. В письмах, р

Нигерия опасается приезда Билла Гейтса на ПМЖ стью благотворительной организации Bill & Melinda Gates Foundation, не прошла без эксцессов. Власти Нигерии, куда направлялся Гейтс, отказали ему в получении визы. По их мнению, он вполне мог о

Китай сделал и запустил спутник для Нигерии Как сообщает Associated Press со ссылкой на агентство Синьхуа, 14 мая 2007 года китайская ракета-носитель "Великий Поход 3-В", стартовавшая с космодрома Сичань, успешно вывела на геопереходную орбиту нигерийский телекоммуникационный спутник NIGCOMSAT-1. Контракт на выведение спутника стоимостью $311 млн. был заключен в 2004 году. Спутник NIGCOMSAT-1 также был разработан и изготовлен в Китае

Российские спутниковые станции поставлены в Нигерию ional Space Research and Development Agency - NASRDA) со штаб-квартирой в Абудже (Abuja). Недавно в Нигерии был принят 25-летний план космических исследований и разработок, который сейчас наход

Российские спутниковые станции поставлены в Нигерию ional Space Research and Development Agency - NASRDA) со штаб-квартирой в Абудже (Abuja). Недавно в Нигерии был принят 25-летний план космических исследований и разработок, который сейчас наход

"Мегафон Северо-Запад" открыл роуминг в Молдавии и Нигерии 18 октября для абонентов Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" открылся роуминг в сети "Moldcell SA" (Молдавия). 19 октября открылся роумнг в сети "Globacom Limited" (Нигерия). Также открвлся двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией "T-Mobile Montenegro LLC" (Черногория).

"Розан" идет в Нигерию с банковскими картами Компания «Розан», российский производитель банковских чиповых карт, заключила контракт с банками Нигерии. В рамках соглашения будет поставлено около 1 млн. чиповых карт Visa. Контракт был заключен в результате тендера, в котором участвовали производители и поставщики банковских карт из раз

Panda: "нигерийская афера" вернулась нничества известен под названием «419» (по номеру уголовной статьи за подобного рода преступления в Нигерии). Изначально мошенничество было основано на предложении большого процента от вывозимо

Gilat поставит спутниковое решение для сети связи в Нигерии ке сетевых спутниковых решений. Согласно данному соглашению, будут поставлены 300 терминалов Skystar 360E VSAT для предоставления услуг широкополосной связи домашним офисам и небольшим предприятиям в Нигерии и Западной Африке. Сеть Koochi будет работать через сетевой концентратор, расположенный в Германии. Gilat уже поставила Koochi 50 терминалов в 4 квартале 2003 г. Koochi – провайдер вирт

«Нигерийский спам» может принести £2 млн. на так называемом нигерийском спаме, или "мошенничестве 419", по номеру статьи в уголовном кодексе Нигерии. От одного шейха из Саудовской Аравии ему удалось получить £240 тыс., другие суммы и

Европа запустила космическую станцию на Луну, Нигерия - первый спутник в том числе с блоком из четырех зарубежных аппаратов, одним из которых был нигерийский спутник. Для Нигерии, входящей в число беднейших стран мира, это первый космический проект. Спутник Nigeri