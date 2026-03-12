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Нигерия Федеративная Республика

Нигерия - Федеративная Республика

СОБЫТИЯ


12.03.2026 Финтех-группа Cyberbird предложит Нигерии технологичные решения для взыскания задолженностей

Финтех-группа Cyberbird, предоставляющая цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования, открыла юридическое лицо в Нигерии. Компания CyberCollect Ltd выступит провайдером технологичных разработок в сфере взыскания с физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Cyberbird. В стране представлена развит
05.02.2025 Пианино в наследство и приглашение в иллюминаты: в «Лаборатории Касперского» рассказали о необычных легендах в «нигерийском» спаме

ться о «сотрудничестве» с компанией получателя, они просили ответить на письмо. «Главная опасность „нигерийских” писем в том, что человек может не заметить рисков — в сообщениях нет фишинговых

15.10.2024 «Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию

разработчиков и производитель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» планирует поставлять серверы во Вьетнам с 2025 г. Компания также ведет переговоры о поставках с потенциальными партнерами в Нигерии, на Филиппинах, в ЮАР, Конго и других странах, пишут «Ведомости» со слов председателя совета директоров «Аквариуса» Алексея Калинина. Факт переговоров с Вьетнамом изданию подтвердила ди
08.08.2023 «Роббо» открыла «Роббо классы» в образовательных учреждениях Нигерии

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, запустила «Роббо классы» в учебных заведениях Нигерии: Highlander Open School в Лагосе и университете National Institute of Information в Порт Харкорте. Также организация подписала с NIIT и двумя другими университетами штата Риверс, Unipor
25.05.2022 Group-IB помогла Интерполу задержать лидера международной группы фишеров

еловой почты (Business Email Compromise, BEC). Благодаря собранным цифровым доказательствам полиция Нигерии смогла задержать киберпреступника. Delilah — это уже третья по счету операция Интерпо
19.01.2022 Интерпол и полиция Нигерии при участии Group-IB ликвидировали группу кибермошенников

обальной рабочей группы Интерпола по борьбе с финансовым преступлениями, правоохранительных органов Нигерии, а также ряда экспертов Интерпола и его частных партнеров, среди которых Group-IB и P
16.04.2021 Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН

Жертва жадности Мошенник родом из Нигерии приговорён нью-йоркским судом к 40 месяцам тюрьмы. Он также должен будет три года пре
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру

ератак, приняла участие в операции Интерпола Falcon по пресечению деятельности киберпреступников из Нигерии. Группа, названная специалистами Group-IB TMT, несколько лет совершала массовые взлом
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки

Международная сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru, созданная резидентом Фонда «Сколково» компанией «Роббо», вышла на рынок Африки. Первые кружки открылись в ЮАР и Нигерии. Развитие российской сети ведется по модели франчайзинга. В данный момент ведется набор учеников в онлайн-школу ROBBOClub.Ru, а также в офлайн-кружок в Лагосе - крупнейшем городе Ниг
05.10.2020 Нигерийский хакер украл у правительства США картриджи на миллион долларов

которые затем доставлялись подставным лицам на территории США, затем в другие страны и, наконец, в Нигерию. Через местного посредника Огунреми и его подельники перепродавали добычу на черном р
18.04.2018 В Microsoft четыре года проработал интернет-мошенник с нигерийскими корнями

Вымогательская программа и предоплаченные карты Власти американского штата Флорида выдвинули обвинения против Раймонда Уадиале (Raymond Uadiale), 41-летнего натурализованного гражданина США с нигерийскими корнями. С 2014 г. он работает в Microsoft. По данным следователей, между октябрем 2012 г. и мартом 2013 г. Уадиале и некий гражданин Великобритании, пока что известный только под

15.06.2017 «Лаборатория Касперского» выяснила организаторов фишинговых атак на промышленные компании

в, используемых для командных серверов вредоносного ПО, была зарегистрирована на лиц, проживающих в Нигерии. Выбрав из готовящихся транзакций наиболее перспективную для себя, атакующие регистри
02.08.2016 Trend Micro помогла Интерполу арестовать нигерийского киберкриминального лидера

ал результатом совместной операции Интерпола и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, которые использовали исследование Trend Micro для идентификации и задержания преступ
20.12.2013 Нигерия запустила национальную платформу е-идентификации

ату. Мультифункциональные карты начнут выпускаться с первой четверти 2014 г. и выдаваться гражданам Нигерии, начиная с 16 лет, а также всем иностранным гражданам, прожившим на территории страны
29.10.2013 Новая волна «нигерийского» спама: мошенники предлагают «вознаграждение» за помощь сирийцам

раницу в обмен на щедрое вознаграждение. Как пояснили CNews в компании, схема мошенничества в этих «нигерийских» письмах с сирийским сюжетом довольно стандартна. Отправитель письма рассказывает
17.10.2013 «Нигерийские» спамеры крадут в пользователей деньги

многомилионные сбережения за границу в обмен на щедрое вознаграждение. Схема мошенничества в этих «нигерийских» письмах с сирийским сюжетом довольно стандартна. Отправитель письма рассказывает
22.08.2013 В Санкт-Петербурге раскрыта группа мошенников, зарабатывавших на рассылке «нигерийских писем»

информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в середине 2012 г. в Управление экономической безопасности поступила оперативная информация в отношении ряда лиц, являющихся гражданами Нигерии и других африканских стран, которые занимались мошенническими действиями на территории города и области в отношении компаний Европы, США и Канады. Как было установлено, указанные лица с
12.08.2013 Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале

Сеть пунктов обслуживания платежной системы Contact в Гане достигла 311, в Нигерии — 2825, Сенегале — 2093 за счет подключения крупнейших ремиттинговых компаний Африки

13.05.2013 В Нигерии скрестят банковскую и ID-карты

В Нигерии планируют внедрить национальные ID-карты, которые будут функционировать как удостовер
14.09.2012 Inpas International поставила более 47 тыс. лицензий на ПО Unipos в Нигерию

чества группы компаний Inpas International и компании Unified Payments Services, работающей на процессинговом рынке, в период 2011-2012 гг. было поставлено более 47 тыс. лицензий на ПО Inpas Unipos в Нигерию. По информации Inpas, универсальная и гибкая архитектура программного решения Inpas Unipos позволила быстро адаптировать программное решение под требования рынка, в частности, поддержат
30.03.2009 ВОЗ обеспокоена вспышкой менингита в Нигерии

Как сообщает центр новостей ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) крайне обеспокоена вспышкой менингита на севере Нигерии. В этой части страны уже зарегистрированы 17 500 случаев этого заболевания. 960 заболевших умерли. Волна эпидемии прокатилась по трем районам на севере Нигерии — Баучи, Гомбе и Й
30.03.2009 Нигерия и Китай заменят спутник NIGCOMSAT-1

гообеспечеиня. Согласно достигнутому соглашению, замена вышедшего из строя спутника не потребует от Нигерии дополнительных вложений.
25.03.2009 Китай заменит вышедший из строя нигерийский спутник связи

жэн-3Б" в конце 2011 г. с космодрома Сичан (Юго-Западный Китай). Он предназначен для предоставления Нигерии услуг в области связи, радиовещания, дистанционного образования, широкополосной мульт
23.12.2008 «Эрикссон» построит сеть ШПД для нигерийского оператора 21st Century Technologies

Компания «Эрикссон» и компания 21st Century Technologies (Нигерия) заключили договор на поставку и построение национальной оптической сети широкополосного доступа, предназначенной для обслуживания жилого сектора. Договор предполагает реализацию новейш
13.11.2008 Вышел из строя спутник связи "Нигерия-1"

оизводителем спутника и другими соответствующими сторонами, стремясь как можно быстрее предоставить Нигерии варианты ликвидации последствий технического сбоя. Спутник "Нигерия-1" был запущен 14
22.09.2008 Русские связисты прозванивают Африку

аблюдательного совета «Альфа-групп» (в которую входит Altimo) Алексея Кузьмичева с вице-президентов Нигерии Гудлаком Джонатаном (Goodluck Jonathan), пишет нигерийская газета Leadership. «Процес
29.08.2008 Нигерия получит от Ирана ядерные технологии

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Иран подписал соглашение о передаче Нигерии мирных ядерных технологий с целью увеличения выработки электроэнергии африканского го
20.03.2008 «Нигерийские» спамеры «закинули крючки» в Google Calendar

чению безопасности данных, объявил о том, что аналитики компании обнаружили, что спамеры используют новый шлюз, ориентированный на корпоративный мир, Google Calendar, для рассылки нигерийских писем. «Нигерийские» спамеры ориентируются на корпоративный мир и «забросили свои крючки» в Google Calendar. В электронной почте указывается персональная информация с другой ссылкой, что делает URL-фил
04.02.2008 Нигерийские спам-мошенники сознались

и Фрайдэй Эхиз (Anthony Friday Ehis) были арестованы в феврале 2006 г. Четвертый обвиняемый бежал в Нигерию, однако позднее был арестован нигерийскими властями. Он будет выдан США. В письмах, р
16.10.2007 Нигерия опасается приезда Билла Гейтса на ПМЖ

стью благотворительной организации Bill & Melinda Gates Foundation, не прошла без эксцессов. Власти Нигерии, куда направлялся Гейтс, отказали ему в получении визы. По их мнению, он вполне мог о
14.05.2007 Китай сделал и запустил спутник для Нигерии

Как сообщает Associated Press со ссылкой на агентство Синьхуа, 14 мая 2007 года китайская ракета-носитель "Великий Поход 3-В", стартовавшая с космодрома Сичань, успешно вывела на геопереходную орбиту нигерийский телекоммуникационный спутник NIGCOMSAT-1. Контракт на выведение спутника стоимостью $311 млн. был заключен в 2004 году. Спутник NIGCOMSAT-1 также был разработан и изготовлен в Китае
20.10.2006 Российские спутниковые станции поставлены в Нигерию

ional Space Research and Development Agency - NASRDA) со штаб-квартирой в Абудже (Abuja). Недавно в Нигерии был принят 25-летний план космических исследований и разработок, который сейчас наход
20.10.2006 Российские спутниковые станции поставлены в Нигерию

ional Space Research and Development Agency - NASRDA) со штаб-квартирой в Абудже (Abuja). Недавно в Нигерии был принят 25-летний план космических исследований и разработок, который сейчас наход
19.10.2006 "Мегафон Северо-Запад" открыл роуминг в Молдавии и Нигерии

18 октября для абонентов Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон" открылся роуминг в сети "Moldcell SA" (Молдавия). 19 октября открылся роумнг в сети "Globacom Limited" (Нигерия). Также открвлся двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией "T-Mobile Montenegro LLC" (Черногория).
14.12.2005 "Розан" идет в Нигерию с банковскими картами

Компания «Розан», российский производитель банковских чиповых карт, заключила контракт с банками Нигерии. В рамках соглашения будет поставлено около 1 млн. чиповых карт Visa. Контракт был заключен в результате тендера, в котором участвовали производители и поставщики банковских карт из раз
12.01.2005 Panda: "нигерийская афера" вернулась

нничества известен под названием «419» (по номеру уголовной статьи за подобного рода преступления в Нигерии). Изначально мошенничество было основано на предложении большого процента от вывозимо
24.08.2004 Gilat поставит спутниковое решение для сети связи в Нигерии

ке сетевых спутниковых решений. Согласно данному соглашению, будут поставлены 300 терминалов Skystar 360E VSAT для предоставления услуг широкополосной связи домашним офисам и небольшим предприятиям в Нигерии и Западной Африке. Сеть Koochi будет работать через сетевой концентратор, расположенный в Германии. Gilat уже поставила Koochi 50 терминалов в 4 квартале 2003 г. Koochi – провайдер вирт
03.11.2003 «Нигерийский спам» может принести £2 млн.

на так называемом нигерийском спаме, или "мошенничестве 419", по номеру статьи в уголовном кодексе Нигерии. От одного шейха из Саудовской Аравии ему удалось получить £240 тыс., другие суммы и

29.09.2003 Европа запустила космическую станцию на Луну, Нигерия - первый спутник

в том числе с блоком из четырех зарубежных аппаратов, одним из которых был нигерийский спутник. Для Нигерии, входящей в число беднейших стран мира, это первый космический проект. Спутник Nigeri
29.09.2003 Европа запустила космическую станцию на Луну, Нигерия - первый спутник

в том числе с блоком из четырех зарубежных аппаратов, одним из которых был нигерийский спутник. Для Нигерии, входящей в число беднейших стран мира, это первый космический проект. Спутник Nigeri

Публикаций - 339, упоминаний - 439

Нигерия и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 24
Microsoft Corporation 25775 23
Google LLC 12688 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Intel Corporation 12811 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Quanta Computer 215 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Apple Inc 13154 7
Yahoo! 3726 7
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 6
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 6
MTN Group 37 6
Yandex - Яндекс 9215 6
Huawei 4675 6
Lenovo Motorola 3566 6
PayPal 671 6
Econet Wireless 10 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
AOL Inc - America Online 1883 4
Motorola Inc 1156 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
HP Inc. 5883 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Dropbox 527 4
Sophos - SophosLabs 436 4
Trend Micro 651 4
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 4
Otello Corporation - Opera Software 340 3
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 3
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 3
Samsung Electronics 11064 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Visa International 1993 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
eBay Inc 1640 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
TMT Investments 115 4
Bank of America - Банк Америки 271 3
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 3
Lockheed Martin 777 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Почта России ПАО 2370 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 2
African Development Bank - Африканский банк развития 10 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
CASC - CGWIC - China Great Wall Industry Corporation 4 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
ITG - ИТ Парк Рус - ITPark - ИТ-Крым Технопарк 46 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 17
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 2
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
OLPC - One Laptop per Child 82 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 85
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 58
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 44
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 43
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 32
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 19
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 17
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 16
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 15
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Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
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Google Android 15243 16
Microsoft Windows 16882 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 11
Linux OS 11533 10
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Opera Mini - браузер 213 7
Apple iOS 8583 7
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Opera Browser - Браузер 1050 7
FreePik 1841 6
Intel Classmate PC - Eduwise 45 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
SSTL - DMCii - Disaster Monitoring Constellation for International Imaging, DMC Disaster Monitoring Constellation - ALSat 15 5
Microsoft Azure 1526 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 4
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Apple - App Store 3109 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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