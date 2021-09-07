Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Известия ИД


07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 1
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 1
12.03.2021 Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен 1
20.02.2021 Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах 2
02.12.2020 Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина 2
26.11.2020 Apple подготовила iPhone и iPad к предустановке российского ПО 3
20.10.2020 CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли 1
24.09.2020 Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1
31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
18.02.2020 Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
22.08.2019 За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов 1
22.08.2019 Россияне придумали, как делать аккумуляторы из борщевика 1
02.08.2019 В России появится биржа для торговли данными автомобилей и их владельцев 1
24.05.2019 Astra Linux стал первой ОС, допущенной в России к гостайне высшей секретности 1
28.12.2018 В Москве начинается братоубийственная война между беспилотниками 1
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема» 1
04.10.2018 Минобороны придется доплатить 400 миллионов за систему «электронных военных билетов» 1
06.07.2018 Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
20.03.2018 Власти: Биометрические данные россиян будут продавать банкам по 200 руб. за штуку 1
09.11.2017 В России начинается тестирование единой биометрической системы для банков 1
26.06.2017 Что нас ждёт в новом iPhone: версия ZOOM 1
23.05.2017 Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас» 1
08.11.2016 «Инфосистемы Джет» закончили комплексное оснащение нового офиса «Известий» 2
29.07.2016 Власти ведут «ковровые» блокировки зарубежного интернета из-за старинного решения суда 1
04.07.2016 Портал госуслуг готовится запустить отправку «телеграмм» 1
18.03.2016 Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу 1
03.12.2015 Издательство «Известия» подключилось к работе в СЭД «Этлас» 1
02.06.2015 Частная космонавтика России не дождалась от властей уголовного дела 1
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии 1
28.04.2015 В Крыму начали выпускать электронные паспорта на замену бумажным 1
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов 1
24.11.2014 Биометрическая регистрация в России может стать обязательной 1

Публикаций - 59, упоминаний - 65

Известия ИД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Google LLC 7161 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 3
Samsung Electronics 5702 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
НТК - Национальные телекоммуникации 61 2
SAP SE 3216 2
IBM 3551 2
Microsoft Corporation 11127 1
RDC Group - Mobilidi 16 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Cisco Systems 2049 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Мобильное электронное образование 12 1
Jinga 11 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Сравни.ру 7 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Nokia Corporation 2447 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
INOI - ИНОЙ 30 1
Telegram Group 702 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
ОТР 135 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Альфа-Банк 1127 2
Почта Банк 289 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Barnes & Noble 52 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
ЯКласс 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Яндекс.Еда 93 1
Почта России ПАО 1574 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
AliExpress 275 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Яндекс.Такси 271 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
YouDo 27 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Президент Российской Федерации 1441 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ 2207 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Социальные сети - Соцсети 96 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
CBDC - Central Bank Digital Currencies - ЦВЦБ - Цифровая валюта центральных банков 4 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Website - Вебсайт 117 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Linux OS 4267 2
Apple iOS 5742 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Google Android 10751 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
DD Planet Выберу.ру 2 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPad Pro 226 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
WhatsApp Messenger 654 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
SAP Sybase 77 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
Лавочкина НПО Карат - космическая платформа для создания малых спутников научного назначения, разработанная 1 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
Microsoft Windows 854 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Путин Владимир 1828 6
Шадаев Максут 384 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Колбов Алексей 2 2
Заботкин Алексей 6 2
Ковальчук Юрий 30 1
Юрченко Евгений 75 1
Белянко Евгений 4 1
Мытенков Сергей 4 1
Попова Анна 10 1
Емелин Андрей 6 1
Удодов Александр 1 1
Бастрыкин Александр 11 1
Лавров Александр 3 1
Богдыль Александр 2 1
Галумов Александр 1 1
Ласкин Александр 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Рейман Леонид 413 1
Мылицын Роман 79 1
Климарев Михаил 46 1
Шохин Александр 21 1
Вексельберг Виктор 97 1
Березкин Григорий 28 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Косарим Александр 6 1
Никифоров Николай 1126 1
Зыков Владимир 2 1
Иванов Сергей 171 1
Жаров Александр 165 1
Давыдов Александр 36 1
Гурко Александр 129 1
Кирьянова Александра 42 1
Комаров Алексей 6 1
Мурашко Михаил 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Украина 3378 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Смоленск 238 1
Россия - Керчь 35 1
Япония 2802 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Мурманск 258 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 5
Федеральный закон 53-ФЗ - О воинской обязанности и военной службе 5 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Lead - Целевой лид - потенциальный клиент 5 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Рен ТВ - телеканал 48 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Discovery Channel 26 1
ТНТ - Телеканал 94 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 132 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Forbes - Форбс 442 1
Врачи РФ 1 1
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Автостат 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765703, в очереди разбора - 669389.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще