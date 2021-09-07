Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Известия ИД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 65
Известия ИД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Путин Владимир 1828 6
|Шадаев Максут 384 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Колбов Алексей 2 2
|Заботкин Алексей 6 2
|Ковальчук Юрий 30 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Белянко Евгений 4 1
|Мытенков Сергей 4 1
|Попова Анна 10 1
|Емелин Андрей 6 1
|Удодов Александр 1 1
|Бастрыкин Александр 11 1
|Лавров Александр 3 1
|Богдыль Александр 2 1
|Галумов Александр 1 1
|Ласкин Александр 1 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
|Рейман Леонид 413 1
|Мылицын Роман 79 1
|Климарев Михаил 46 1
|Шохин Александр 21 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Березкин Григорий 28 1
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Косарим Александр 6 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Зыков Владимир 2 1
|Иванов Сергей 171 1
|Жаров Александр 165 1
|Давыдов Александр 36 1
|Гурко Александр 129 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Комаров Алексей 6 1
|Мурашко Михаил 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765703, в очереди разбора - 669389.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765703, в очереди разбора - 669389.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru