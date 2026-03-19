Получите все материалы CNews по ключевому слову
Известия ИД
СОБЫТИЯ
|19.03.2026
|
Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями
оказаться непригодными к использованию в будущих российских сетях пятого поколения – 5G. Как пишут «Известия», ведется разработка новых требований к таким сетям, и современные мобильники иностр
|17.10.2024
|
Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет
м в его поддержку выступили депутаты Госдумы и Федеральная служба безопасности России (ФСБ), пишут «Известия». Владелец SpeedTest – американская компания Ookla. Сервис предназначен исключительн
|21.08.2023
|
BMW отключила россиян от своего ПО
м к своему программному обеспечению. Сообщения об этом стали поступать владельцам машин, как пишут «Известия». «Я приехала на плановый техосмотр, и мастер сказал, что им заблокировали доступ к
|14.08.2023
|
Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин
н Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, выяснили «Известия». Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в Ро
|13.05.2022
|
МИЦ «Известия» использует ПО для ВКС Videomost
Компания Spirit, отечественный разработчик программного обеспечения для видеоконференцсвязи (ВКС) Videomost, объявила, что МИЦ «Известия» использует видеоконференции Videomost. МИЦ «Известия» – частный новостной холдинг, в который входят новостной портал Iz.ru, телеканал «Известия», газета «Известия
|23.05.2017
|
Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас»
После успешного внедрения в 2015 г. системы электронного документооборота «Этлас» в издательстве «Известия» было принято решение о подключении к работе в системе еще нескольких отделов. Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». ФГУП издательство «Известия» — федеральное государ
|07.03.2017
|
Элар завершила оцифровку 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества»
Элар объявила о завершении проекта по оцифровке 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества». Как рассказали CNews в компании, номера одного из старейших научных изданий России из собрания Научной библиотеки Русского географического общества
|03.12.2015
|
Издательство «Известия» подключилось к работе в СЭД «Этлас»
Издательский комплекс «Известия» – Федеральное государственное унитарное предприятие, входящее в структуру Управления делами Президента России, авторитетный флагман полиграфической отрасли страны. Наряду с выпуском г
Известия ИД и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 43
|Мишустин Михаил 787 16
|Григоренко Дмитрий 249 11
|Бедеров Игорь 103 11
|Аксаков Анатолий 163 11
|Хинштейн Александр 148 11
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Набиуллина Эльвира 123 10
|Тараповский Алексей 8 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Казарян Карен 84 8
|Павлов Олег 23 7
|Bush George - Буш Джордж 336 7
|Муртазин Эльдар 74 7
|Коник Леонид 18 7
|Греф Герман 485 7
|Оганесян Ашот 152 7
|Песков Дмитрий 129 7
|Немкин Антон 52 6
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 6
|Половников Сергей 19 6
|Курмаев Рустам 41 6
|Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 6
|Аверьянов Антон 22 6
|Яблоков Олег 6 6
|Дуров Павел 329 6
|Smith Brad - Смит Брэд 104 6
|Ковальчук Юрий 36 5
|Шицле Ярослав 30 5
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
|Baker Jack - Бэйкер Джек 17 5
|Лантратова Яна 8 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Чернышенко Дмитрий 580 5
|Колокольцев Владимир 44 4
|Зыков Владимир 13 4
|Комаров Павел 32 4
|Емелин Андрей 12 4
|Скляр Геннадий 32 4
|Johnson Mat - Джонсон Мэт 7 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.