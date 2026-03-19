Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Известия ИД

Известия ИД

СОБЫТИЯ


19.03.2026 Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

оказаться непригодными к использованию в будущих российских сетях пятого поколения – 5G. Как пишут «Известия», ведется разработка новых требований к таким сетям, и современные мобильники иностр
17.10.2024 Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет

м в его поддержку выступили депутаты Госдумы и Федеральная служба безопасности России (ФСБ), пишут «Известия». Владелец SpeedTest – американская компания Ookla. Сервис предназначен исключительн
21.08.2023 BMW отключила россиян от своего ПО

м к своему программному обеспечению. Сообщения об этом стали поступать владельцам машин, как пишут «Известия». «Я приехала на плановый техосмотр, и мастер сказал, что им заблокировали доступ к

14.08.2023 Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин

н Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, выяснили «Известия». Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в Ро
13.05.2022 МИЦ «Известия» использует ПО для ВКС Videomost

Компания Spirit, отечественный разработчик программного обеспечения для видеоконференцсвязи (ВКС) Videomost, объявила, что МИЦ «Известия» использует видеоконференции Videomost. МИЦ «Известия» – частный новостной холдинг, в который входят новостной портал Iz.ru, телеканал «Известия», газета «Известия
23.05.2017 Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас»

После успешного внедрения в 2015 г. системы электронного документооборота «Этлас» в издательстве «Известия» было принято решение о подключении к работе в системе еще нескольких отделов. Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». ФГУП издательство «Известия» — федеральное государ
07.03.2017 Элар завершила оцифровку 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества»

Элар объявила о завершении проекта по оцифровке 425 выпусков журнала «Известия Русского географического общества». Как рассказали CNews в компании, номера одного из старейших научных изданий России из собрания Научной библиотеки Русского географического общества

03.12.2015 Издательство «Известия» подключилось к работе в СЭД «Этлас»

Издательский комплекс «Известия» – Федеральное государственное унитарное предприятие, входящее в структуру Управления делами Президента России, авторитетный флагман полиграфической отрасли страны. Наряду с выпуском г

Публикаций - 770, упоминаний - 904

Известия ИД и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 80
Microsoft Corporation 25774 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
Samsung Electronics 11064 50
МегаФон 10742 48
Ростелеком 10948 44
Yandex - Яндекс 9215 42
Google LLC 12687 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
Intel Corporation 12811 37
Cisco Systems 5372 36
Telegram Group 2940 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 30
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 28
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 28
Dell EMC 5180 27
HP Inc. 5883 26
Oracle Corporation 7074 24
Xiaomi - Сяоми 2231 23
Applied Materials 305 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 22
Huawei 4675 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 18
Verizon - WorldCom 501 16
Meta Platforms - Facebook 4621 16
Dell Technologies - Dell Computer 2219 16
VK - Mail.ru Group 3602 16
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 15
AT&T Inc 1725 15
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 15
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Acer Group - Acer Inc 2776 14
Yahoo! 3726 14
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 72
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 33
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 15
Merrill Lynch 454 14
eBay Inc 1640 13
Почта России ПАО 2370 13
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 12
Альфа-Банк 1979 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 11
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 9
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Visa International 1993 9
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 6
Enron - Enrongate 122 6
Газпром ПАО 1493 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 116
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 92
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 72
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 49
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 48
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 45
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 16
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 12
Судебная власть - Judicial power 2500 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 9
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 9
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 8
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Единая Россия - Политическая партия 321 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 8
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 7
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
Ассоциация менеджеров 107 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 2
Международная академия связи - МАС 46 2
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 128
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 108
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 108
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 107
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 88
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 76
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 66
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 50
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 44
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 40
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 39
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 37
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 37
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 33
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 32
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 31
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 30
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 28
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 27
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 27
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 25
FreePik 1841 87
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 43
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 43
Microsoft Windows 16882 38
Google Android 15243 34
Microsoft Windows 2000 8678 19
Apple iOS 8583 19
Linux OS 11533 18
Apple - App Store 3109 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Apple iPad 4011 15
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 14
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 10
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 9
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 8
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 7
Microsoft Windows 11 827 7
Apple iPhone 14 157 7
Много приложений - RuStore - Рустор 628 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
Google - Gmail 1021 7
StatCounter 478 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Apple macOS 2419 6
Путин Владимир 3454 43
Мишустин Михаил 787 16
Григоренко Дмитрий 249 11
Бедеров Игорь 103 11
Аксаков Анатолий 163 11
Хинштейн Александр 148 11
Медведев Дмитрий 1665 10
Набиуллина Эльвира 123 10
Тараповский Алексей 8 8
Шадаев Максут 1210 8
Казарян Карен 84 8
Павлов Олег 23 7
Bush George - Буш Джордж 336 7
Муртазин Эльдар 74 7
Коник Леонид 18 7
Греф Герман 485 7
Оганесян Ашот 152 7
Песков Дмитрий 129 7
Немкин Антон 52 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 6
Половников Сергей 19 6
Курмаев Рустам 41 6
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 6
Аверьянов Антон 22 6
Яблоков Олег 6 6
Дуров Павел 329 6
Smith Brad - Смит Брэд 104 6
Ковальчук Юрий 36 5
Шицле Ярослав 30 5
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 5
Лантратова Яна 8 5
Рейман Леонид 1065 5
Чернышенко Дмитрий 580 5
Колокольцев Владимир 44 4
Зыков Владимир 13 4
Комаров Павел 32 4
Емелин Андрей 12 4
Скляр Геннадий 32 4
Johnson Mat - Джонсон Мэт 7 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 540
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 232
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 149
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 117
Европа 24962 71
Украина 7928 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 47
Япония 13807 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 34
Германия - Федеративная Республика 13220 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
Южная Корея - Республика 7051 26
Беларусь - Белоруссия 6289 25
Казахстан - Республика 6047 22
Индия - Bharat 5869 22
Азия - Азиатский регион 5920 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 20
Турция - Турецкая республика 2620 20
Франция - Французская Республика 8176 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 18
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Канада 5081 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Израиль 2856 14
Ближний Восток 3154 14
Китай - Тайвань 4245 14
Ирак - Республика 709 14
Швеция - Королевство 3781 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 12
США - Калифорния 4828 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 11
Нидерланды 3745 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 10
Армения - Республика 2449 10
Россия - УФО - Свердловская область 1951 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Испания - Королевство 3839 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 248
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 165
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 105
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 101
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 93
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 87
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 77
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 75
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 55
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 53
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 51
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 44
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 44
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 40
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 40
Импортозамещение - параллельный импорт 618 39
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 38
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 36
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 32
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 30
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 30
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 28
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 28
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 24
Паспорт - Паспортные данные 2848 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 23
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 22
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 20
Энергетика - Energy - Energetically 5855 20
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 20
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 19
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 51
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 51
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 31
CNET Networks - CNET News 1643 29
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 27
РИА Новости 1033 21
Dow Jones - MarketWatch 334 19
Ведомости 1466 19
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 18
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 11
Рен ТВ - телеканал 82 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 10
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 9
Финансовые известия 33 8
Forbes - Форбс 1002 8
ComNews - Медиа-бизнес 142 7
Bloomberg 1627 7
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 7
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 7
Content-Review 16 6
Комсомольская правда ИД 83 6
Российская газета 290 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
FT - Financial Times 1295 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 5
AP - Associated Press 2007 5
АиФ - Аргументы и факты 52 4
Briefing 29 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Деловой Петербург 40 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
Newsweek 39 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 3
Times 661 3
Internet Stock Report 994 56
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
S&P 500 565 20
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 18
IDC - International Data Corporation 4975 10
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 8
Mobile Research Group 87 7
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 6
Moody's Investors Service 136 6
Gartner - Гартнер 3658 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Автостат 55 5
Thomson Financial - Thomson First Call 386 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
Рустелеком ТК 305 3
AdIndex 13 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Dataquest 353 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ITResearch 123 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 2
INFOLine-Аналитика 78 2
CIBC World Markets 41 2
Needham & Company 36 2
НМГ - Медиалогия 37 1
Strategy Analytics 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Sensor Tower 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
NPD DisplaySearch 285 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Consumer Reports 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 9
РАН - Российская академия наук 2122 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
ИИИ - Институт исследований интернета 66 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 2
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
День молодёжи - 27 июня 1087 4
РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
CSTB Telecom & Media 83 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
День смеха - 1 апреля 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще