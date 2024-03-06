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Apple Care
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 45
Apple Care и организации, системы, технологии, персоны:
|Известия ИД 767 5
|The Verge - Издание 617 2
|Bloomberg 1623 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1306 2
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
|MacRumors 148 2
|AppleInsider 400 1
|Variety 24 1
|IDropNews 4 1
|iMore 22 1
|iPodlounge 1 1
|Forbes - Форбс 1000 1
|Reddit 396 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6088 1
|Tom’s Hardware 599 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|CNews - ZOOM.CNews 1865 1
|Gizmodo 133 1
|Consumer Reports 40 1
|CCS Insight 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.