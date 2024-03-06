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Apple Care

СОБЫТИЯ

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06.03.2024 Apple уточнила, как усложнит жизнь альтернативным магазинам 1
22.12.2023 В США вступил в силу запрет на продажу и ремонт новых Apple Watch 1
15.11.2023 Экраны MacBook Pro массово выходят из строя. Эту проблему нельзя решить программно 1
18.05.2023 В России вымирают сервис-центры Apple. Точки ремонта закрываются одна за другой, процесс не остановить 1
09.03.2023 «Серый» импорт всё. Дешевые смартфоны застряли на таможне. Цены взлетели, не за горами дефицит 3
20.07.2022 Apple тайно завозит в Россию тысячи гаджетов, несмотря на санкции 2
15.03.2022 Как скачать все фото из iCloud 1
24.12.2021 В Apple забастовка. Сотрудники призывают бойкотировать iPhone и MacBook 1
18.11.2021 Apple внезапно капитулировала. iPhone и MacBook разрешено ремонтировать дома 2
31.07.2021 Нужна ли вам расширенная гарантия на электронику 2
21.09.2020 Сервисная программа AppleCare+ приходит в Россию 6
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 2
16.09.2020 Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России 2
19.06.2020 У новых MacBook USB 2.0 «отваливаются» прямо во время работы 1
19.02.2019 Apple готовится к «жизни после iPhone». У топ-менеджмента полетели головы 1
08.02.2019 На iPhone нового поколения появляются таинственные трещины 1
20.12.2018 Новые iPad Pro идут в продажу с погнутыми корпусами. Apple говорит, что это нормально 2
13.07.2018 Новые MacBook Pro получили рекордную цену и производительность. Фото 1
04.09.2017 Рассекречены инструкции Apple по отказу в гарантийном ремонте iPhone 2
26.06.2017 Что нас ждёт в новом iPhone: версия ZOOM 1
19.09.2016 Владельцы iPhone 7 жалуются на странное шипение внутри смартфона. Видео 1
22.04.2015 Apple игнорирует масштабный брак в самых дорогих макбуках. ФОТО 1
23.07.2014 Apple объяснила, зачем во всех iOS-устройствах постоянно запущены шпионские службы 1
18.10.2010 У iPhone 4 проблема с вибрацией. ВИДЕО 1
18.07.2010 Проблемы iPhone 4: подробности "антенного" скандала 1
17.07.2010 Проблемы с iPhone 4: Apple откупается бесплатными чехлами 1
10.10.2007 Главой Apple в России стал выходец из Microsoft 1
08.09.2006 Apple признала проблемы с MacBook 1
13.02.2006 В iMac на Intel возникли проблемы с графикой 1
13.04.2004 Пользователи iPod Mini испытывают проблемы с наушниками 1

Публикаций - 31, упоминаний - 45

Apple Care и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13136 29
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 3
Samsung Electronics 11050 3
X Corp - Twitter 2937 2
Microsoft Corporation 25764 2
Intel Corporation 12804 2
HP Inc. 5882 2
AT&T Inc 1724 2
Microsoft - Activision Blizzard 510 1
Ланит - diHouse - Дихаус 264 1
Best Buy 223 1
Satechi 17 1
Masimo Corporation 3 1
МегаФон 10714 1
Amazon Inc - Amazon.com 3272 1
Huawei 4667 1
Xiaomi - Сяоми 2224 1
Fortnite 95 1
AMD - Advanced Micro Devices 4634 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 363 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1913 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1098 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
HTC Corporation 1512 1
Epic Games 172 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 1
Google LLC 12674 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
RBC Capital Markets 59 1
Loup Ventures 4 1
Резонанс НПП 407 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2941 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
Евросеть 1421 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 494 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5643 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2496 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1685 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5422 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26746 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15421 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13229 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26274 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22541 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8502 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10675 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12182 6
Аксессуары 4276 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29666 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28231 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13042 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6398 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13464 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10125 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16181 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2478 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2425 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1525 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16967 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2719 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13609 3
Наушники - Headphones 4469 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6470 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 912 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3630 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4770 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10733 2
Микрофон - Microphone 2806 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14758 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2308 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1429 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1477 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4870 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10584 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8256 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34876 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7613 19
Apple iPad 4009 10
Apple - App Store 3105 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 1078 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3111 7
Apple iPad Pro 320 5
Apple MacBook Pro 558 5
Apple iOS 8572 5
Apple Touch ID 298 5
Apple Siri - Голосовой помощник 441 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 499 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple iPhone 4 800 4
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 4
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 3
Google Android 15227 3
Apple FaceTime 193 3
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Apple Pencil 114 3
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Лановенко Валерий 46 1
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Булавин Владимир 4 1
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Давыдов Руслан 8 1
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Япония 13798 2
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Испания - Королевство 3838 2
США - Калифорния 4826 2
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Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 1
Азия - Азиатский регион 5917 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19519 1
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Индия - Bharat 5867 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Китай - Тайвань 4242 1
Украина 7923 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7792 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27246 8
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16025 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 277 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2427 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21599 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6162 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5102 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 1
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Известия ИД 767 5
The Verge - Издание 617 2
Bloomberg 1623 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1306 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
MacRumors 148 2
AppleInsider 400 1
Variety 24 1
IDropNews 4 1
iMore 22 1
iPodlounge 1 1
Forbes - Форбс 1000 1
Reddit 396 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6088 1
Tom’s Hardware 599 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
CNews - ZOOM.CNews 1865 1
Gizmodo 133 1
Consumer Reports 40 1
CCS Insight 22 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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