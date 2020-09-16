Apple представила новый iPad Air. Цены в России

Apple представила новый iPad Air — самый мощный, яркий и универсальный. Он доступен в пяти цветах и оснащён увеличенным дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель. А улучшенные камера и система динамиков, новый датчик Touch ID в верхней кнопке и передовой процессор A14 Bionic, радикально увеличивающий производительность устройства, делают этот iPad Air самым мощным и функциональным в истории. Приобрести новый iPad Air можно будет со следующего месяца.

«Сегодня мы рады представить вам полностью обновлённый и намного более мощный iPad Air. Впервые он оснащён процессором A14 Bionic, самым производительным среди созданных Apple, — сказал Грег Джозвиак, старший вице‑президент Apple по международному маркетингу. — Новое устройство оснащено великолепным увеличенным дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель и датчиком Touch ID нового поколения. А благодаря процессору A14 Bionic производительность iPad Air стала намного выше. Таким образом, возможности профессионального уровня стали доступны ещё большему числу пользователей. Учитывая, что в этом году также увидели свет значительно обновлённые iPad Pro и iPad 8‑го поколения, а в iPadOS 14 появились новые мощные функции, у нас получилась самая привлекательная линейка iPad за всю историю компании. С этими устройствами у наших покупателей будет ещё больше способов сделать свою повседневную жизнь проще, удобнее и интереснее».

iPad Air обрёл совершенно новый дизайн. Тонкое и лёгкое устройство доступно в пяти великолепных цветах: серебристый, «серый космос», «розовое золото», зелёный и «голубое небо». Увеличенный дисплей Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель завораживает качеством изображения, которое обеспечивают 3,8 миллиона пикселей и продвинутые технологии: полностью ламинированный дисплей с антибликовым покрытием, технологией True Tone и поддержкой широкого цветового охвата P3. Чтобы дисплей мог занять всю переднюю панель устройства, датчик Touch ID нового поколения был встроен в верхнюю кнопку. Все привычные функции Touch ID по‑прежнему доступны: он позволяет быстро, легко и безопасно разблокировать iPad Air, выполнять вход в приложениях или платить с помощью Apple Pay. Вместе с iPad Air можно использовать клавиатуру Magic Keyboard со встроенным трекпадом, которая удерживает устройство на весу, а также клавиатуру Smart Keyboard Folio и новые обложки Smart Folio. Кроме того, iPad Air поддерживает Apple Pencil и оснащён удобным магнитным креплением на боковой поверхности для подключения, зарядки и хранения карандаша.





Производительность iPad Air значительно увеличилась благодаря A14 Bionic, самому продвинутому процессору Apple на сегодняшний день. Процессор A14 Bionic справляется с самыми ресурсоёмкими приложениями. С ним ещё проще редактировать видео 4K, создавать прекрасные произведения искусства, играть в игры со сложной графикой и делать множество других полезных и приятных дел. Инновационная 5‑нанометровая технология производства позволила разместить в процессоре A14 Bionic 11,8 миллиарда транзисторов, что существенно повысило его производительность и энергоэффективность. Этот новейший чип серии A имеет новую 6‑ядерную конфигурацию, которая помогла увеличить производительность центрального процессора на 40%. Скорость обработки графики возросла на 30% благодаря новой 4‑ядерной графической архитектуре. А новая 16‑ядерная система Neural Engine процессора A14 Bionic вывела возможности машинного обучения на ещё более высокий уровень: она стала в два раза быстрее и теперь способна обрабатывать до 11 триллионов операций в секунду. Кроме того, A14 Bionic оснащён ускорителями машинного обучения 2 поколения, размещёнными на центральном процессоре, — они выполняют соответствующие вычисления до 10 раз быстрее. Вместе система Neural Engine, ускорители машинного обучения и высокопроизводительный графический процессор обеспечивают работу таких сложных функций, как распознавание изображений, обработка естественного языка, анализ движения и другие, прямо на устройстве.

Помимо фронтальной камеры FaceTime HD 7 Мп, iPad Air теперь оснащён камерой 12 МП на задней панели — такой же, как у iPad Pro. С её помощью можно делать фото более высокого разрешения и снимать видео 4K. В горизонтальной ориентации благодаря двум динамикам новый iPad Air воспроизводит более объёмный стереозвук — для более полного погружения при просмотре видео.

Теперь iPad Air оснащается портом USB‑C, с помощью которого можно передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с — в 10 раз быстрее, чем раньше, подключать камеры, жёсткие диски и внешние мониторы с разрешением до 4K. Поддерживается подключение к скоростным сетям Wi‑Fi 6, а связь по сетям LTE стала до 60% быстрее. Добавьте к этому возможности процессора A14 Bionic, и вы получите самый мощный iPad Air за всю историю этого устройства.

Операционная система iPadOS 14 будет доступна со среды, 16 сентября. Дизайн и функциональность iPadOS 14 разработаны с учётом уникальных характеристик iPad, таких как большой дисплей Multi‑Touch, и разнообразных поддерживаемых аксессуаров. Расширенная поддержка Apple Pencil в iPadOS 14 даёт больше возможностей для оформления заметок и использования рукописного текста на iPad. С помощью встроенных средств машинного обучения функция Smart Selection позволяет отличать рукописный текст от рисунков. Поэтому слова, написанные от руки, можно легко выбирать, вырезать из заметок и вставлять в другие документы, преобразуя в печатный текст. И всё это — с использованием привычных жестов. А когда вы рисуете в Заметках диаграмму или иллюстрацию, сделанные от руки наброски распознаются, выравниваются и превращаются в идеальные геометрические фигуры. Детекторы данных распознают рукописный текст, находя в нём телефонные номера, даты, адреса и ссылки. Поэтому, чтобы позвонить по записанному от руки номеру, достаточно просто его коснуться.

С выходом iPadOS 14 на iPad появится функция «От руки». Теперь писать с помощью Apple Pencil можно будет в любом текстовом поле. Используйте Apple Pencil, чтобы быстро ответить на iMessage или легко найти нужную информацию в поиске Safari. Функция «От руки» в режиме реального времени превращает рукописный текст в печатный, используя встроенные средства машинного обучения. Поэтому конфиденциальность всего, что вы пишете, всегда под надёжной защитой.

iPadOS 14 открывает новые уникальные возможности работы с iPad. Новый компактный интерфейс для входящих звонков по телефону и по FaceTime, взаимодействия с Siri и поиска позволяет меньше отвлекаться.

С помощью универсального поиска можно находить практически что угодно: контакты, файлы, информацию, ответы на распространённые вопросы о людях и местах. А можно быстро отыскать и открыть нужное приложение.

Во многих приложениях, включая «Фото» и «Файлы», появились новые боковые панели, а элементы управления теперь удобно собраны на упрощённых панелях инструментов. Виджеты с обновлённым стильным дизайном позволяют сразу увидеть актуальную информацию прямо на главном экране.

Apple стремится к 2030 году стать углеродно нейтральной компанией, и новый iPad Air разработан с заботой об окружающей среде. При изготовлении его корпуса используется только переработанный алюминий, а для пайки материнской платы — только переработанное олово. Все редкоземельные элементы, используемые при изготовлении магнитов динамиков, также являются переработанными. iPad Air не содержит опасных веществ и очень экономно расходует энергию. А вся бумага, которая используется для упаковки, производится из вторично переработанных материалов или из продукции экологически ответственных лесных хозяйств.

iPad Air, мощный iPad Pro, iPad 8 поколения и iPad mini вместе составляют самую продвинутую линейку iPad на сегодняшний день. Поддержка Apple Pencil, производительность, передовой дисплей, а также аккумулятор, способный работать целый день без подзарядки. Что бы ни было для пользователя главным критерием при выборе нового устройства — портативность, производительность или цена, — для каждого найдётся свой iPad.

Новый iPad Air будет доступен для заказа по цене от 55 900 руб. (для модели Wi‑Fi) и от 67 900 руб. (для модели Wi‑Fi+Cellular) на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, новый iPad Air также появится в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами. Новый iPad Air выпускается в пяти стильных цветах: серебристый, «серый космос», «розовое золото», зелёный и «голубое небо». Доступны варианты с ёмкостью 64 ГБ и 256 ГБ.

Операционная система iPadOS 14, разработанная специально для iPad, установлена на новых iPad 8‑го поколения и iPad Air. Завтра она станет доступна в качестве бесплатного обновления для всех моделей iPad Pro, iPad Air 2 и новее, iPad 5‑го поколения и новее, а также iPad mini 4 и новее.

Apple Pencil 2 поколения, а также клавиатуру Magic Keyboard для iPad Air и клавиатуру Smart Keyboard Folio для iPad Air можно приобрести отдельно. Обе клавиатуры доступны с раскладками более чем для 30 языков, в том числе для испанского, упрощённого китайского, немецкого, французского и японского.

Обложки Smart Folio для iPad Air доступны в чёрном и белом цветах, а также в трёх новых: «тёмный ультрамарин», «кипрский зелёный» и «розовый цитрус». Специальные цены для сферы образования доступны студентам и официально зачисленным абитуриентам вузов, их родителям, преподавателям всех категорий и сотрудникам вузов.

Apple One — самый простой способ приобрести все подписки Apple по выгодной цене. Пользователи могут выбрать наиболее подходящий план для себя или для своей семьи. Возможность оформить подписку Apple One появится этой осенью. В течение ограниченного периода времени пользователям, которые приобрели новый iPad, iPhone, Apple TV, Mac или iPod touch, предоставляется бесплатная годовая подписка на Apple TV+.

Мы заботимся о здоровье и благополучии покупателей, поэтому многие сервисы по покупке и поддержке доступны онлайн в интернет-магазине Apple Store. Вы можете пообщаться со специалистом Apple в чате, получить консультацию по приобретению товара, получить поддержку, оформить бесконтактную доставку. Покупатели могут расширить ограниченную гарантию, выбрав план AppleCare+, и получить круглосуточный приоритетный доступ к технической поддержке.