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Apple iPad Pro

СОБЫТИЯ

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25.12.2025 В Китае создан мощный заменитель iPad Pro. Он многим лучше и в три раз дешевле

Как iPad Pro, только на Android Компания Oppo анонсировала свой новейший планшетный компьютер Pad Air 5, пишет портал GizmoChina. Премьера прошла в Китае, где новинка и появится в первую очередь. Н
01.12.2025 В «Ситилинке» стартуют продажи нового флагманского планшета Apple iPad Pro M5

Онлайн-магазин электроники «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских планшетов Apple iPad Pro на базе процессора М5. В продаже будут доступны обе версии — на 11 и 13 дюймов. Об э
23.10.2025 «М.видео»: iPad Pro 11″ стал самой популярной новинкой Apple по итогам первой недели предзаказов

«М.видео» подвела итоги первой недели предзаказов новых iPad Pro с чипом Apple M5. Наибольший интерес покупателей вызвала модель iPad Pro 11″

22.10.2025 Новые iPad Pro и MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете»

Новые линейки планшетов iPad Pro и ноутбуков MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете» в день старта мировых про
16.10.2025 В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple

ет о старте предзаказа новинок Apple, мировая премьера которых состоялась 15 октября. MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 стали мощнее на 15%, а обновленный шлем Apple Vision Pro, также получивши
15.10.2025 «М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5

«М.видео» объявляет цены на новейшие устройства Apple — MacBook Pro и iPad Pro на базе чипа M5. Стоимость нового iPad составит от 109 999 руб., MacBook Pro — от 17
25.12.2024 Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда не было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro

ортал GizChina. Единственный игрок в этом сегменте – это компания Apple со своими семью поколениями iPad Pro, и пока что ни у одного вендора нет планшетов, действительно способных обогнать или

06.08.2024 Создана диковинная замена iPad Pro и MacBook с двумя процессорами и двумя ОС. Видео

ики на российский рынок на фоне санкций Запада. Lenovo Lenovo предлагает два производительных компьютера по цене одного С учетом возможностей компьютера можно считать его аналогом Apple MacBook Pro и iPad Pro 13, суммарная стоимость минимальных комплектаций которых в США на момент выпуск материала составляла $2898 или 247,2 тыс. руб. В Россию техника Apple с марта 2022 г. поставляется исклю
06.06.2024 «Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro

продажи новых планшетов Apple. В наличии – 11-дюймовый iPad Air на 128 и 256 ГБ в четырех цветах, и iPad Pro с диагоналями 11 и 13 дюймов, объемом памяти 256 и 512 ГБ в цветах Space Black и Sil
31.05.2024 Создан планшет производительнее и почти во всем лучше iPad Pro. Он стоит чуть ли не втрое дешевле

у, и по названию, и по возможностям, в том числе по размеру экрана, это соперник 13-дюймового Apple iPad Pro последнего поколения – седьмого на момент выхода материала. У iQOO Pad 2 Pro есть ка
30.05.2024 «Дочка» Xiaomi выпустила сверхдешевый планшет с мощным процессором и экраном больше, чем у iPad Pro

Как iPad Pro, но в разы дешевле Компания Xiaomi под своим дочерним брендом Redmi выпустила в Кита
21.05.2024 Wildberries — один из первых маркетплейсов России, где можно купить новые моделей iPad Pro и iPad Air

Wildberries предлагает своим клиентам возможность приобрести самые последние модели iPad Pro и iPad Air с гарантированной доставкой в течение одного дня. На Wildberries доступен ассортимент моделей iPad Pro и iPad Air, начиная от 72 тыс. руб. Компания сотрудничает тольк
17.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует предзаказ новых планшетов Apple с кэшбеком 20%

e в своих магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». При оформлении предзаказа на iPad Air 11, iPad Air 13, iPad Pro 11, iPad Pro 13 все покупатели гарантированно получают 20% кэшбека. Период пр
29.02.2024 В России молниеносно поступил в продажу дешевый и мощный планшет Honor на замену iPad Pro. Его показали миру лишь сутки назад. Видео

Четыре Honor вместо одного iPad Pro В компании Honor сообщили CNews о релизе в России новейшего планшетного компьютера P
02.02.2024 Новые аксессуары Satechi для Apple на российском рынке

Satechi Vegan-Leather Magnetic Wallet Stand и кейс для iPad Satechi Vegan-Leather Magnetic Case For iPad Pro. Изделия представлены в нескольких цветах и совместимы с различными моделями смартфо
28.09.2023 Xiaomi привезла в Россию замену iPad Pro. Планшет стоит дешевле, чем в Европе

ерый. Почти iPad Pro Redmi Pad SE имеет экран с относительно тонкими по сравнению с другими бюджетными планшетами рамками и диагональю 11 дюймов. Таких же размеров дисплей установлен в базовой версии Apple iPad Pro. В США цена на него начинается от $799 (77,1 тыс. руб.) за версию без сотового модуля и с 128 ГБ памяти. Цена Redmi Pad SE в российской рознице Также за пределами России планшет

22.09.2023 Microsoft выпустила сверхмощную замену MacBook Pro и iPad Pro и гигантский настенный ПК, не имеющий аналогов. Все очень дорого

Laptop Studio 2. Особого внимания заслуживают именно Laptop Studio 2 и Hub 3. Вместо MacBook Pro и iPad Pro Surface Laptop Studio 2 Microsoft позиционирует как самый мощный ноутбук за всю свою
15.08.2023 Xiaomi выпустила гигантский планшет. Он больше топового iPad Pro и в разы дешевле. Видео

гигантских планшетов в мире, тем более в сегменте Android-устройств, и он значительно крупнее Apple iPad Pro в его самой большой модификации на 12,9 дюйма. При этом он и стоит значительно дешев
24.07.2023 Выпущен планшет под Linux на выбор. Он «не для всех», но лучше, чем iPad Pro. Цена

RR4-3200 (модули распаяны на плате) и полноценный SSD с интерфейсом М.2 объемом 128 ГБ. Накопитель можно заменить на аналогичный, вмещающий от 256 ГБ до 2 ТБ информации. Это больше, чем у современных Apple iPad Pro, к том же в последних нет возможности самостоятельной замены штатного носителя информации. Фото: Juno Computers Ubuntu на планшете - очень редкое явление В стоимость планшета Jun
16.03.2022 Создана коллекция iPhone и iPad Pro с подлинными автографами Наполеона, Майкла Джексона и Григория Распутина.

аже приобрести один из них. Каждая модификация создана в единственном экземпляре. Коллекция «Автограф» от Caviar Флагманская модель коллекции – самый мощный планшет из линейки Apple, модифицированный iPad Pro с процессором М1 и дисплеем 12,9 дюйма с личным посланием Григория Распутина. В корпус гаджета интегрирована записка, собственноручно созданная «святым старцем». Она гласит: «Знаю что

03.11.2021 Lenovo выпустила очень мощного и очень дешевого «убийцу» iPad Pro. Цена. Видео

емиум-класса Xiaoxin Pad Pro 12.6. С учетом спецификаций его можно считать прямым конкурентом Apple iPad Pro в версии на 12,9 дюйма. Планшет собран в корпусе из металла и выделяется большим экр
14.09.2021 Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Apple iPad Pro 2021 В этом году Apple выпустила iPad Pro в двух диагоналях: 11” и 12,9”. Пом
26.04.2021 Нужен ли планшету компьютерный чип?

Самый громкий анонс на весеннем мероприятии Apple — конечно, процессор M1 в обновленном планшете iPad Pro. Таким образом компания, наконец, приравняла планшет по производительности к настоль
16.03.2021 Создатели прямого конкурента iOS и Android выпускают мощный планшет. Видео

ad A1 на его основе. По спецификациям и набору аксессуаров это будет Linux-конкурент планшета Apple iPad Pro 2020 в версии на 11 дюймов. Сама Jingling называет JingPad A1 первым потребительским
26.02.2021 Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото

Дешевле iPad Pro и с 5G Компания Xiaomi, по информации Gizmochina, планирует вернуться на рынок планш
07.05.2020 Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена

2 и Google Pixel Buds, тогда как Surface Go 2 – это прямой конкурент последних моделей iPad. Surface Book 3, являясь одновременно планшетом и компьютером, будет соперничать с вышедшим в марте 2020 г. iPad Pro 2020 и ноутбуком MacBook Pro. Весенние новинки Microsoft Трансформер Surface Book 3 поступит в продажу 21 мая 2020 г. по цене от $1600 (118,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 мая 2020 г.) за
23.03.2020 У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad

Планшет против ноутбука Ноутбук Apple MacBook Air 2020 уступил планшетному компьютеру iPad Pro 2018, проиграв ему в тесте на проихводительность. Планшет вышел раньше почти на полт
18.03.2020 Вышел новый iPad Pro со странной деталью. Цены в России

Планшет и ноутбук в одном Компания Apple анонсировала обновленную версию планшетного компьютера iPad Pro, со встроенным лидаром, ставшим частью основной фотокамеры. До этого лидар, использу
17.03.2020 Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут?

Квартет планшетов Компания Apple допустила утечку информации о четырех новых планшетах линейки iPad Pro четветого поколения. Компьютеры были упомянуты в китайском руководстве пользователя, размещенном на сайте компании. На момент публикации материала Apple удалила все отсылки к этим устр
25.02.2020 Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео

, а объем SSD увеличен до 1 ТБ. Доступные цвета корпуса – серебристый, серый и зеленый. Huawei не стала менять внешность Mate Xs, ограничившись улучшением характеристик Планшет MatePad Pro, конкурент iPad Pro по версии Engadget, впервые вышел в Китае в ноябре 2019 г. Для международного рынка, релиз на котором состоится в апреле 2020 г., Huawei подготовила шесть вариантов его комплектаций и

25.04.2019 Обзор iPad Pro 11: планшет или ноутбук?

Дизайн iPad Pro 11 Планшет представлен в двух цветовых решениях: серебристый и «серый космос», как и
20.03.2019 Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini

Air» — в Купертино по традиции отказываются от приставок с порядковыми номерами) как раз напоминает iPad Pro: планшет получил узкие околоэкранные рамки и ультратонкий корпус. Толщина новинки со
20.12.2018 Новые iPad Pro идут в продажу с погнутыми корпусами. Apple говорит, что это нормально

le официально подтвердила, что ей известно о слегка изогнутых алюминиевых шасси некоторых планшетов iPad Pro модельного ряда 2018 года. В Apple назвали это «побочным эффектом» технологического

31.10.2018 Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro

Phone, теперь компания обновила и другие продукты: ноутбуки MacBook Air, мини-ПК Mac mini и планшет iPad Pro. Все подробности о новинках — в нашем репортаже. MacBook Air: тонкие рамки и мощное

30.10.2018 Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены

новленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за четыре года, представила обновленную версию компактного настол
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты

Apple iPad Pro Анонс новых планшетов от Apple ожидается осенью. Перед релизом, как и всегда, инсайд
24.07.2017 Лучшие альтернативы iPad Pro. Выбор ZOOM

Чем iPad Pro привлекает потенциальных покупателей? В первую очередь — это, конечно же, фирменный дизайн, стабильная операционная система и качественный дисплей. Производительность у планшета одна и
07.07.2017 Обзор Apple iPad 10.5: полностью новый размер

Прежде, чем приступить к обзору, позволим себе немного поворчать. Не будем отрицать — iPad Pro 10.5 нам нравится, и ниже мы подробно объясним — почему, однако всё-таки с этими раз
15.06.2017 Планшеты iPad Pro оказались мощнее новых MacBook Pro

Сравнение не в пользу ноутбуковВ начале июня в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2017 компания Apple представила обновленные линейки планшетов iPad Pro и ноутбуков MacBook Pro. По мере поступления новинок в розницу у специалистов появилась возможность на практике выяснить уровень производительности устройств, а также сравнить их вычис
16.03.2017 Самые ожидаемые планшеты 2017 года

штаб-квартире Apple. Инсайдеры пустили слух, что нас ждет не два, а три планшета Apple: обновленный iPad Pro 12,9”, его упрощенный 9,7-дюймовый «собрат» и совершенно новый безрамочный планшет с

Публикаций - 320, упоминаний - 493

Apple iPad Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 277
Samsung Electronics 11064 63
Intel Corporation 12811 45
Huawei 4676 38
Google LLC 12688 37
Microsoft Corporation 25775 36
Lenovo Group 2446 31
Xiaomi - Сяоми 2231 31
Nvidia Corp 4002 18
X Corp - Twitter 2938 13
Qualcomm Technologies 1974 13
MediaTek - Ralink 595 13
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
HTC Corporation 1512 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 8
LG Electronics 3735 8
AKG 66 8
Wacom 143 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
HP Inc. 5883 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 6
Sony 6739 6
Adobe Systems 1597 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
BBK OPPO Electronics 484 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 5
Logitech 437 5
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 4
BBK OnePlus 298 4
МегаФон 10742 4
Dropbox 527 4
Nintendo 823 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Visa International 1993 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
KGI Securities 50 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Связной ГК 1401 3
Альфа-Банк 1979 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВТБ - Почта Банк 514 2
Tesla Motors 461 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Carl Zeiss AG 307 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Аэропорты регионов УК 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Цветной - Универмаг - Московский торговый центр 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 39
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
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