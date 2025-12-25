В Китае создан мощный заменитель iPad Pro. Он многим лучше и в три раз дешевле Как iPad Pro, только на Android Компания Oppo анонсировала свой новейший планшетный компьютер Pad Air 5, пишет портал GizmoChina. Премьера прошла в Китае, где новинка и появится в первую очередь. Н

В «Ситилинке» стартуют продажи нового флагманского планшета Apple iPad Pro M5 Онлайн-магазин электроники «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских планшетов Apple iPad Pro на базе процессора М5. В продаже будут доступны обе версии — на 11 и 13 дюймов. Об э

«М.видео»: iPad Pro 11″ стал самой популярной новинкой Apple по итогам первой недели предзаказов «М.видео» подвела итоги первой недели предзаказов новых iPad Pro с чипом Apple M5. Наибольший интерес покупателей вызвала модель iPad Pro 11″

Новые iPad Pro и MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете» Новые линейки планшетов iPad Pro и ноутбуков MacBook Pro стали доступны на «Яндекс Маркете» в день старта мировых про

В сети restore: стартовал предзаказ новинок Apple ет о старте предзаказа новинок Apple, мировая премьера которых состоялась 15 октября. MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 стали мощнее на 15%, а обновленный шлем Apple Vision Pro, также получивши

«М.видео» объявила российские цены на новые MacBook Pro и iPad Pro с чипом Apple M5 «М.видео» объявляет цены на новейшие устройства Apple — MacBook Pro и iPad Pro на базе чипа M5. Стоимость нового iPad составит от 109 999 руб., MacBook Pro — от 17

Xiaomi решила уничтожить Apple на рынке, где у нее никогда не было достойных конкурентов. Грядет супермощный планшет на замену iPad Pro ортал GizChina. Единственный игрок в этом сегменте – это компания Apple со своими семью поколениями iPad Pro, и пока что ни у одного вендора нет планшетов, действительно способных обогнать или

Создана диковинная замена iPad Pro и MacBook с двумя процессорами и двумя ОС. Видео ики на российский рынок на фоне санкций Запада. Lenovo Lenovo предлагает два производительных компьютера по цене одного С учетом возможностей компьютера можно считать его аналогом Apple MacBook Pro и iPad Pro 13, суммарная стоимость минимальных комплектаций которых в США на момент выпуск материала составляла $2898 или 247,2 тыс. руб. В Россию техника Apple с марта 2022 г. поставляется исклю

«Ситилинк» запускает продажи новых iPad Air и Pro продажи новых планшетов Apple. В наличии – 11-дюймовый iPad Air на 128 и 256 ГБ в четырех цветах, и iPad Pro с диагоналями 11 и 13 дюймов, объемом памяти 256 и 512 ГБ в цветах Space Black и Sil

Создан планшет производительнее и почти во всем лучше iPad Pro. Он стоит чуть ли не втрое дешевле у, и по названию, и по возможностям, в том числе по размеру экрана, это соперник 13-дюймового Apple iPad Pro последнего поколения – седьмого на момент выхода материала. У iQOO Pad 2 Pro есть ка

«Дочка» Xiaomi выпустила сверхдешевый планшет с мощным процессором и экраном больше, чем у iPad Pro Как iPad Pro, но в разы дешевле Компания Xiaomi под своим дочерним брендом Redmi выпустила в Кита

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» анонсирует предзаказ новых планшетов Apple с кэшбеком 20% e в своих магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». При оформлении предзаказа на iPad Air 11, iPad Air 13, iPad Pro 11, iPad Pro 13 все покупатели гарантированно получают 20% кэшбека. Период пр

В России молниеносно поступил в продажу дешевый и мощный планшет Honor на замену iPad Pro. Его показали миру лишь сутки назад. Видео Четыре Honor вместо одного iPad Pro В компании Honor сообщили CNews о релизе в России новейшего планшетного компьютера P

Новые аксессуары Satechi для Apple на российском рынке Satechi Vegan-Leather Magnetic Wallet Stand и кейс для iPad Satechi Vegan-Leather Magnetic Case For iPad Pro. Изделия представлены в нескольких цветах и совместимы с различными моделями смартфо

Xiaomi привезла в Россию замену iPad Pro. Планшет стоит дешевле, чем в Европе ерый. Почти iPad Pro Redmi Pad SE имеет экран с относительно тонкими по сравнению с другими бюджетными планшетами рамками и диагональю 11 дюймов. Таких же размеров дисплей установлен в базовой версии Apple iPad Pro. В США цена на него начинается от $799 (77,1 тыс. руб.) за версию без сотового модуля и с 128 ГБ памяти. Цена Redmi Pad SE в российской рознице Также за пределами России планшет

Microsoft выпустила сверхмощную замену MacBook Pro и iPad Pro и гигантский настенный ПК, не имеющий аналогов. Все очень дорого Laptop Studio 2. Особого внимания заслуживают именно Laptop Studio 2 и Hub 3. Вместо MacBook Pro и iPad Pro Surface Laptop Studio 2 Microsoft позиционирует как самый мощный ноутбук за всю свою

Xiaomi выпустила гигантский планшет. Он больше топового iPad Pro и в разы дешевле. Видео гигантских планшетов в мире, тем более в сегменте Android-устройств, и он значительно крупнее Apple iPad Pro в его самой большой модификации на 12,9 дюйма. При этом он и стоит значительно дешев

Выпущен планшет под Linux на выбор. Он «не для всех», но лучше, чем iPad Pro. Цена RR4-3200 (модули распаяны на плате) и полноценный SSD с интерфейсом М.2 объемом 128 ГБ. Накопитель можно заменить на аналогичный, вмещающий от 256 ГБ до 2 ТБ информации. Это больше, чем у современных Apple iPad Pro, к том же в последних нет возможности самостоятельной замены штатного носителя информации. Фото: Juno Computers Ubuntu на планшете - очень редкое явление В стоимость планшета Jun

Создана коллекция iPhone и iPad Pro с подлинными автографами Наполеона, Майкла Джексона и Григория Распутина. аже приобрести один из них. Каждая модификация создана в единственном экземпляре. Коллекция «Автограф» от Caviar Флагманская модель коллекции – самый мощный планшет из линейки Apple, модифицированный iPad Pro с процессором М1 и дисплеем 12,9 дюйма с личным посланием Григория Распутина. В корпус гаджета интегрирована записка, собственноручно созданная «святым старцем». Она гласит: «Знаю что

Lenovo выпустила очень мощного и очень дешевого «убийцу» iPad Pro. Цена. Видео емиум-класса Xiaoxin Pad Pro 12.6. С учетом спецификаций его можно считать прямым конкурентом Apple iPad Pro в версии на 12,9 дюйма. Планшет собран в корпусе из металла и выделяется большим экр

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM Apple iPad Pro 2021 В этом году Apple выпустила iPad Pro в двух диагоналях: 11” и 12,9”. Пом

Нужен ли планшету компьютерный чип? Самый громкий анонс на весеннем мероприятии Apple — конечно, процессор M1 в обновленном планшете iPad Pro. Таким образом компания, наконец, приравняла планшет по производительности к настоль

Создатели прямого конкурента iOS и Android выпускают мощный планшет. Видео ad A1 на его основе. По спецификациям и набору аксессуаров это будет Linux-конкурент планшета Apple iPad Pro 2020 в версии на 11 дюймов. Сама Jingling называет JingPad A1 первым потребительским

Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото Дешевле iPad Pro и с 5G Компания Xiaomi, по информации Gizmochina, планирует вернуться на рынок планш

Microsoft выпустил конкурентов Apple iPad Pro, MacBook Pro и AirPods. Цена 2 и Google Pixel Buds, тогда как Surface Go 2 – это прямой конкурент последних моделей iPad. Surface Book 3, являясь одновременно планшетом и компьютером, будет соперничать с вышедшим в марте 2020 г. iPad Pro 2020 и ноутбуком MacBook Pro. Весенние новинки Microsoft Трансформер Surface Book 3 поступит в продажу 21 мая 2020 г. по цене от $1600 (118,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 мая 2020 г.) за

У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad Планшет против ноутбука Ноутбук Apple MacBook Air 2020 уступил планшетному компьютеру iPad Pro 2018, проиграв ему в тесте на проихводительность. Планшет вышел раньше почти на полт

Вышел новый iPad Pro со странной деталью. Цены в России Планшет и ноутбук в одном Компания Apple анонсировала обновленную версию планшетного компьютера iPad Pro, со встроенным лидаром, ставшим частью основной фотокамеры. До этого лидар, использу

Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут? Квартет планшетов Компания Apple допустила утечку информации о четырех новых планшетах линейки iPad Pro четветого поколения. Компьютеры были упомянуты в китайском руководстве пользователя, размещенном на сайте компании. На момент публикации материала Apple удалила все отсылки к этим устр

Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео , а объем SSD увеличен до 1 ТБ. Доступные цвета корпуса – серебристый, серый и зеленый. Huawei не стала менять внешность Mate Xs, ограничившись улучшением характеристик Планшет MatePad Pro, конкурент iPad Pro по версии Engadget, впервые вышел в Китае в ноябре 2019 г. Для международного рынка, релиз на котором состоится в апреле 2020 г., Huawei подготовила шесть вариантов его комплектаций и

Обзор iPad Pro 11: планшет или ноутбук? Дизайн iPad Pro 11 Планшет представлен в двух цветовых решениях: серебристый и «серый космос», как и

Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini Air» — в Купертино по традиции отказываются от приставок с порядковыми номерами) как раз напоминает iPad Pro: планшет получил узкие околоэкранные рамки и ультратонкий корпус. Толщина новинки со

Новые iPad Pro идут в продажу с погнутыми корпусами. Apple говорит, что это нормально le официально подтвердила, что ей известно о слегка изогнутых алюминиевых шасси некоторых планшетов iPad Pro модельного ряда 2018 года. В Apple назвали это «побочным эффектом» технологического

Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro Phone, теперь компания обновила и другие продукты: ноутбуки MacBook Air, мини-ПК Mac mini и планшет iPad Pro. Все подробности о новинках — в нашем репортаже. MacBook Air: тонкие рамки и мощное

Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены новленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за четыре года, представила обновленную версию компактного настол

Самые ожидаемые планшеты Apple iPad Pro Анонс новых планшетов от Apple ожидается осенью. Перед релизом, как и всегда, инсайд

Лучшие альтернативы iPad Pro. Выбор ZOOM Чем iPad Pro привлекает потенциальных покупателей? В первую очередь — это, конечно же, фирменный дизайн, стабильная операционная система и качественный дисплей. Производительность у планшета одна и

Обзор Apple iPad 10.5: полностью новый размер Прежде, чем приступить к обзору, позволим себе немного поворчать. Не будем отрицать — iPad Pro 10.5 нам нравится, и ниже мы подробно объясним — почему, однако всё-таки с этими раз

Планшеты iPad Pro оказались мощнее новых MacBook Pro Сравнение не в пользу ноутбуковВ начале июня в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2017 компания Apple представила обновленные линейки планшетов iPad Pro и ноутбуков MacBook Pro. По мере поступления новинок в розницу у специалистов появилась возможность на практике выяснить уровень производительности устройств, а также сравнить их вычис