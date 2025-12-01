Разделы

В «Ситилинке» стартуют продажи нового флагманского планшета Apple iPad Pro M5

Онлайн-магазин электроники «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских планшетов Apple iPad Pro на базе процессора М5. В продаже будут доступны обе версии — на 11 и 13 дюймов. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Новейший процессор Apple M5 выполнен по нормам 3-нанометрового техпроцесса и обеспечивает максимальную производительность при высокой энергоэффективности. Версии планшетов на 256 и 512 Гб получили девятиядерную модель чипа, а версии на 1 и 2 Тб памяти — десятиядерную. Также отличается и объём оперативной памяти: у младших моделей установлено 12 Гб ОЗУ, а у старших — 16 Гб ОЗУ.

iPad Pro на базе процессора M5 обеспечивают до 1,6 раза более высокую графическую производительность по сравнению с планшетами прошлого поколения, что обеспечивает более высокую скорость во время профессиональных задач, например, во время рендеринга видео, а также в играх. А по сравнению с iPad Pro на базе чипа М1 мощность выросла в 6,7 раза. Кроме того, производительность iPad Pro M5 в ИИ-задачах выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим поколением.

planshet.jpg
Планшет Apple iPad Pro
цифровизация

Вся эта мощь, сопоставимая с производительностью ноутбуков, скрывается в ультратоних корпусах толщиной 5,3 мм у 11-дюймовой версии и 5,1 мм у 13-дюймовой.

iPad Pro M5 оснащаются уникальными Tandem OLED дисплеями на 11 и 13 дюймов, яркость которых достигает 1600 нит, а контрастность 2 000 000:1. Они поддерживают технологию ProMotion, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления кадров от 10 до 120 Гц. Дисплеи получил 100% охват цветового пространства DCI P3, благодаря чему цветопередача экранов максимально реалистична, что оценят профессионалы, занимающиеся обработкой фото и видео.

