Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях изображение, которое мы можем наблюдать на экране. Разные дисплеи, такие как LCD, OLED, QLED и прочие, используют различные технологии для создания изображений и, соответственно, обеспечивают разную контрастность, яркость и другие характеристики. Разберем основные типы матриц и их подсветки.LCD LCD или жидкокристаллический дисплей — одна из доступных и популярных технологий. ЖК-панель баз

«Швабе» запатентовал техническое решение по повышению контрастности изображения оптики Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» нашли техническое решение, значительно снижающее интенсивность паразитных (вредных) бликов в оптических элементах, что позволяет повысить контрастность изображения. Изобретение защищено патентом РФ и может применяться при изготовлении высокочувствительных объективов и окуляров медицинских офтальмоскопов. Объективы и окуляры с выс

Panasonic VIERA TX-PR42G20: плазменный ТВ нового поколения ергопотребления является NeoPDP. С ее помощью достигается высокая четкость (600 кадров в секунду) и контрастность (5 000 000:1) изображения в Full HD 1080p качестве. Кроме того, она позволяет п

Телевизор Samsung с LED-подветкой: отличная контрастность и цветопередача окровище нации. Книга Тайн» практически вся вторая половина фильма происходит в подземелье, поэтому уровень контраста на этих сценах из-за приглушения подсветки резко возрастал. Эффект восприят

Новая Sony BRAVIA KDL 40S3000. Преимущество HD Ready ка. Изображение Сразу надо отметить, что высокий уровень контрастности 1600:1 – это не динамическая контрастность, а реальная контрастность матрицы, динамический контраст на телевизоре т

Все серии телевизоров Samsung 2008 года всем основным параметрам, а так же позволяет производить индивидуальную настройку. DNIe 3 повышает уровень контраста и детальности изображения, улучшает цветопередачу, очищает картинку от шумо

ЖК-мониторы: хиты продаж решение 19-дюймовой матрицы с соотношением сторон 16:10 составляет 1440 х 900 Немного более высокий уровень контраста у модели ViewSonic VA903B — 800:1. Чем контраст выше, тем лучше будет детал

ЖК-мониторы: самые интересные новинки 2007 года дет теперь выходить с таким соотношением сторон. Параметры продолжают улучшаться: у новинок выросла контрастность. Причем у моделей с матрицей TN – до еще недавно просто невероятных значений 10

Тест пяти 22-дюймовых мониторов (слева) и после (справа) калибровки Стильный внешний вид, удобное меню для настройки и динамическая контрастность — сильные стороны Samsung 226CW. По уровню статического контраста и по цветопер

Proview FP2226w: широкоформатный монитор для игр и кино ции модели Proview FP2226w используется одна из лучших модификаций 22-дюймовой матрицы. Так заявлен уровень контраста 1000:1. В ранние модели мониторов с диагональю 22 дюйма устанавливались (а

Еpson анонсировал высококонтрастный проектор с Full HD мая высокая контрастность среди моделей всех производителей. К примеру, не так давно анонсированный высококонтрастный проектор Sony Bravia VPL-VW60 имеет коэффициент контрастности всего лишь 35

ЖК-мониторы: лучшие технологии роигрывают старым добрым электронно-лучевым мастодонтам по уровню контрастности. Для чтения текстов уровень контраста важен, но не настолько, как при просмотре фильмов. На низкоконтрастном дисп

Самые ожидаемые телевизоры августа-сентября 2007 года нне удивить людей, день ото дня смотрящих телевизоры и пишущих о них. Да, что ни говори, а реальная контрастность 16000:1 — это уже очень много и уже очень близко к тому уровню, что воспринимае

10 советов как выбрать телевизор логий плоскопанельных телевизоров. Плюсы: Ни одна другая технология пока не дает такую колоссальную контрастность изображения как плазма. Она придает картинке естественность, цветовую яркость и

Лучшие широкоформатные мониторы 2006 года тличающийся изящным корпусомAL2051Ws с глянцевым покрытием экрана Acer AL2051Ws имеет также высокий уровень контраста 800:1 и отличные углы обзора. Покрытие глянцевое, из-за чего изображение вы

Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов нтраст. Из пяти протестированных моделей 19-дюймовых мониторов у Acer AL1923 оказался самый высокий уровень контраста – 630:1. Четкость текста на экране визуально самая высокая среди протестиро

Выбираем ЖК-телевизор: на что обратить внимание? дним из самых серьезных недостатков первых жидкокристаллических телевизоров была чрезвычайно низкая контрастность. В результате этого на экране нельзя было увидеть сочные цвета. Даже чисто черн

Проектор Sanyo PLV-Z5 – новое воплощение знаменитости тор Z5 сохранил все преимущества предыдущей модели, есть небольшой прирост таких характеристик, как контрастность и яркость, расширились коммутационные возможности. В целом это очень качественн

Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV на качество изображения и чем еще примечателен этот плазменный телевизор, мы и узнаем прямо сейчас. Контрастность Samsung PS-50P7HR после использования FilterBright™ существенно возросла Плазме

«Золотые диски» за лучшие проекторы кторов для домашнего кинотеатра высокой ценовой категории» признан InFocus ScreenPlay 7210. Высокая контрастность и яркость изображения, цифровые интерфейсы и матрица формата HD 720 великолепно

LG создала самый контрастный ЖК-монитор Компания LG Electronics представила новый ЖК-монитор Flatron серии L60TQ (модели L1960TQ и L1760TQ). Этот продукт оснащен усовершенствованной технологией DFC с уровнем контрастности 2000:1. "Это самый высокий показатель среди существующих в мире мониторов", говорится в пресс-релизе. Серия L60TQ предназначена для покупателей, которые помимо функциональности, ц

Начало Большого экрана У ViewSonic N2750w яркость также высокая, наименьшее количество заливок по всем режимам и фильмам. Контрастность Fujitsu Siemens MYRICA V27-1 изображение телевизора очень и очень контрастное,

Выбор большого ТВ: определяемся с технологией ыше, тем, как правило, картинка лучше. Яркость не главное достоинство телевизора, но и не последнее Контрастность. Весьма относительная величина, характеризующая соотношение между светимостью п

Монитор BenQ FP71G+ - "золотая" середина уса, то есть можно подтвердить заявленный градус угла обзора, но работать, глядя «не по центру», тем не менее, не рекомендуем. Nokia Monitor Test По самому тесту имеются следующие результаты: яркость-контрастность – оттенки серого от 100% белого и до 20% видны четко, но градация от 1% до 10% дает прорисовку до 3% видимого отличия тонов, далее уходит в темноту. Модельный ряд 17-дюймовых мон

Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод Группа ученых Пекинского университета Кингхуа (Qinghua) совместно с компанией Incalcu Group разработали синий высококонтрастный светодиод. Проект возглавляет профессор университета Лу Ю (Luo Yi). По словам профессора Лу, разработанный светодиод обладает необходимыми характеристиками для создания больши