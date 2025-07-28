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Контрастность

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.07.2025 Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

изображение, которое мы можем наблюдать на экране. Разные дисплеи, такие как LCD, OLED, QLED и прочие, используют различные технологии для создания изображений и, соответственно, обеспечивают разную контрастность, яркость и другие характеристики. Разберем основные типы матриц и их подсветки.LCD LCD или жидкокристаллический дисплей — одна из доступных и популярных технологий.  ЖК-панель баз
05.02.2021 «Швабе» запатентовал техническое решение по повышению контрастности изображения оптики

Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» нашли техническое решение, значительно снижающее интенсивность паразитных (вредных) бликов в оптических элементах, что позволяет повысить контрастность изображения. Изобретение защищено патентом РФ и может применяться при изготовлении высокочувствительных объективов и окуляров медицинских офтальмоскопов. Объективы и окуляры с выс
20.07.2010 Panasonic VIERA TX-PR42G20: плазменный ТВ нового поколения

ергопотребления является NeoPDP. С ее помощью достигается высокая четкость (600 кадров в секунду) и контрастность (5 000 000:1) изображения в Full HD 1080p качестве. Кроме того, она позволяет п
13.01.2009 Телевизор Samsung с LED-подветкой: отличная контрастность и цветопередача

окровище нации. Книга Тайн» практически вся вторая половина фильма происходит в подземелье, поэтому уровень контраста на этих сценах из-за приглушения подсветки резко возрастал. Эффект восприят
22.02.2008 Новая Sony BRAVIA KDL 40S3000. Преимущество HD Ready

ка. Изображение Сразу надо отметить, что высокий уровень контрастности 1600:1 – это не динамическая контрастность, а реальная контрастность матрицы, динамический контраст на телевизоре т
01.02.2008 Все серии телевизоров Samsung 2008 года

всем основным параметрам, а так же позволяет производить индивидуальную настройку. DNIe 3 повышает уровень контраста и детальности изображения, улучшает цветопередачу, очищает картинку от шумо
28.12.2007 ЖК-мониторы: хиты продаж

решение 19-дюймовой матрицы с соотношением сторон 16:10 составляет 1440 х 900 Немного более высокий уровень контраста у модели ViewSonic VA903B — 800:1. Чем контраст выше, тем лучше будет детал
04.12.2007 ЖК-мониторы: самые интересные новинки 2007 года

дет теперь выходить с таким соотношением сторон. Параметры продолжают улучшаться: у новинок выросла контрастность. Причем у моделей с матрицей TN – до еще недавно просто невероятных значений 10
04.12.2007 Тест пяти 22-дюймовых мониторов

(слева) и после (справа) калибровки Стильный внешний вид, удобное меню для настройки и динамическая контрастность — сильные стороны Samsung 226CW. По уровню статического контраста и по цветопер
07.11.2007 Proview FP2226w: широкоформатный монитор для игр и кино

ции модели Proview FP2226w используется одна из лучших модификаций 22-дюймовой матрицы. Так заявлен уровень контраста 1000:1. В ранние модели мониторов с диагональю 22 дюйма устанавливались (а

18.09.2007 Еpson анонсировал высококонтрастный проектор с Full HD

мая высокая контрастность среди моделей всех производителей. К примеру, не так давно анонсированный высококонтрастный проектор Sony Bravia VPL-VW60 имеет коэффициент контрастности всего лишь 35
12.09.2007 ЖК-мониторы: лучшие технологии

роигрывают старым добрым электронно-лучевым мастодонтам по уровню контрастности. Для чтения текстов уровень контраста важен, но не настолько, как при просмотре фильмов. На низкоконтрастном дисп
05.09.2007 Самые ожидаемые телевизоры августа-сентября 2007 года

нне удивить людей, день ото дня смотрящих телевизоры и пишущих о них. Да, что ни говори, а реальная контрастность 16000:1 — это уже очень много и уже очень близко к тому уровню, что воспринимае
04.09.2007 10 советов как выбрать телевизор

логий плоскопанельных телевизоров. Плюсы: Ни одна другая технология пока не дает такую колоссальную контрастность изображения как плазма. Она придает картинке естественность, цветовую яркость и
04.09.2007 Лучшие широкоформатные мониторы 2006 года

тличающийся изящным корпусомAL2051Ws с глянцевым покрытием экрана Acer AL2051Ws имеет также высокий уровень контраста 800:1 и отличные углы обзора. Покрытие глянцевое, из-за чего изображение вы
26.04.2007 Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов

нтраст. Из пяти протестированных моделей 19-дюймовых мониторов у Acer AL1923 оказался самый высокий уровень контраста – 630:1. Четкость текста на экране визуально самая высокая среди протестиро
19.04.2007 Выбираем ЖК-телевизор: на что обратить внимание?

дним из самых серьезных недостатков первых жидкокристаллических телевизоров была чрезвычайно низкая контрастность. В результате этого на экране нельзя было увидеть сочные цвета. Даже чисто черн
17.11.2006 Проектор Sanyo PLV-Z5 – новое воплощение знаменитости

тор Z5 сохранил все преимущества предыдущей модели, есть небольшой прирост таких характеристик, как контрастность и яркость, расширились коммутационные возможности. В целом это очень качественн
03.11.2006 Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV

на качество изображения и чем еще примечателен этот плазменный телевизор, мы и узнаем прямо сейчас. Контрастность Samsung PS-50P7HR после использования FilterBright™ существенно возросла Плазме
02.11.2006 «Золотые диски» за лучшие проекторы

кторов для домашнего кинотеатра высокой ценовой категории» признан InFocus ScreenPlay 7210. Высокая контрастность и яркость изображения, цифровые интерфейсы и матрица формата HD 720 великолепно
18.10.2006 LG создала самый контрастный ЖК-монитор

Компания LG Electronics представила новый ЖК-монитор Flatron серии L60TQ (модели L1960TQ и L1760TQ). Этот продукт оснащен усовершенствованной технологией DFC с уровнем контрастности 2000:1. "Это самый высокий показатель среди существующих в мире мониторов", говорится в пресс-релизе. Серия L60TQ предназначена для покупателей, которые помимо функциональности, ц
29.06.2006 Начало Большого экрана

У ViewSonic N2750w яркость также высокая, наименьшее количество заливок по всем режимам и фильмам. Контрастность Fujitsu Siemens MYRICA V27-1 изображение телевизора очень и очень контрастное,

27.03.2006 Выбор большого ТВ: определяемся с технологией

ыше, тем, как правило, картинка лучше. Яркость не главное достоинство телевизора, но и не последнее Контрастность. Весьма относительная величина, характеризующая соотношение между светимостью п
20.03.2006 Монитор BenQ FP71G+ - "золотая" середина

уса, то есть можно подтвердить заявленный градус угла обзора, но работать, глядя «не по центру», тем не менее, не рекомендуем. Nokia Monitor Test По самому тесту имеются следующие результаты: яркость-контрастность – оттенки серого от 100% белого и до 20%  видны четко, но градация от 1% до 10% дает прорисовку до 3% видимого отличия тонов, далее уходит в темноту. Модельный ряд 17-дюймовых мон
31.10.2001 Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод

Группа ученых Пекинского университета Кингхуа (Qinghua) совместно с компанией Incalcu Group разработали синий высококонтрастный светодиод. Проект возглавляет профессор университета Лу Ю (Luo Yi). По словам профессора Лу, разработанный светодиод обладает необходимыми характеристиками для создания больши
31.10.2001 Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод

Группа ученых Пекинского университета Кингхуа (Qinghua) совместно с компанией Incalcu Group разработали синий высококонтрастный светодиод. Проект возглавляет профессор университета Лу Ю (Luo Yi). По словам профессора Лу, разработанный светодиод обладает необходимыми характеристиками для создания больши

Публикаций - 3042, упоминаний - 3550

Контрастность и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 519
Sony 6739 332
Acer Group - Acer Inc 2776 286
LG Electronics 3735 246
Intel Corporation 12811 179
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 170
Apple Inc 13154 167
Nvidia Corp 4002 167
Philips 2099 151
Google LLC 12688 122
Toshiba Corporation 2980 120
Huawei 4675 115
Microsoft Corporation 25775 110
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 108
HP Inc. 5883 105
AMD - Advanced Micro Devices 4641 105
Xiaomi - Сяоми 2231 102
Canon 1439 99
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 98
Seiko Epson Corporation 908 95
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 94
ViewSonic 325 90
Sharp Corporation 1062 89
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 77
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 67
Yandex - Яндекс 9215 66
Dell EMC 5180 58
Lenovo Group 2446 56
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 53
Nikon 646 51
Hitachi - Хитачи 1501 50
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 48
HTC Corporation 1512 47
Fujitsu 2105 46
Meta Platforms - Facebook 4621 43
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 43
AMD Graphics Product Group - ATI 973 41
JVC Kenwood 422 41
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 41
MediaTek - Ralink 595 39
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 43
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 43
Carl Zeiss AG 307 42
Россети Ленэнерго 1699 42
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 34
TÜV Rheinland Group 181 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
Эра HD - Эра ХД 54 28
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
Композит 99 23
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 22
Hyundai Motor Company 436 21
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 15
Белый Ветер 365 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 14
Геометрия НПО 165 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 12
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 12
Совкомбанк Совесть 279 12
Ferrari NV 159 11
Dixis - Диксис - Dиксис 371 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Евросеть 1421 10
Связной ГК 1401 9
Русский Стиль 45 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 7
Walt Disney Company 647 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 6
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 6
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Assist - Ассист 218 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 72
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Федеральное казначейство России 1949 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 171
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 129
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 63
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 35
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 13
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 7
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 6
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
Электрокабель 13 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
Bryan Norris Associates 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1273
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 959
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 952
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 916
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 902
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 872
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 833
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 773
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 705
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 690
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 620
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 583
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 571
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 553
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 552
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 552
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 524
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 524
Наушники - Headphones 4478 522
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 504
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 498
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 494
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 493
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 473
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 435
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 428
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 382
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 382
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 368
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 363
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 355
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 353
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 351
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 350
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 339
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 333
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 331
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 329
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 325
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 322
Google Android 15243 322
Microsoft Windows 16882 195
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 195
Microsoft Windows 2000 8678 189
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 144
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 129
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 119
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 117
Google YouTube - Видеохостинг 3002 105
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 101
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 100
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 69
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 68
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
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Хоменко Артем 7 4
Сударева Галина 7 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1230
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 260
Япония 13807 250
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 241
Европа 24963 220
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 196
Южная Корея - Республика 7051 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 110
Германия - Федеративная Республика 13221 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 72
Китай - Тайвань 4245 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 45
Азия - Азиатский регион 5920 36
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Франция - Французская Республика 8177 30
Индия - Bharat 5869 29
Германия - Берлин 732 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 28
Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 20
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Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 11
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Европа Восточная 3138 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 398
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 323
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