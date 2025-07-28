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Контрастность
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.07.2025
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Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях
изображение, которое мы можем наблюдать на экране. Разные дисплеи, такие как LCD, OLED, QLED и прочие, используют различные технологии для создания изображений и, соответственно, обеспечивают разную контрастность, яркость и другие характеристики. Разберем основные типы матриц и их подсветки.LCD LCD или жидкокристаллический дисплей — одна из доступных и популярных технологий. ЖК-панель баз
|05.02.2021
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«Швабе» запатентовал техническое решение по повышению контрастности изображения оптики
Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» нашли техническое решение, значительно снижающее интенсивность паразитных (вредных) бликов в оптических элементах, что позволяет повысить контрастность изображения. Изобретение защищено патентом РФ и может применяться при изготовлении высокочувствительных объективов и окуляров медицинских офтальмоскопов. Объективы и окуляры с выс
|20.07.2010
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Panasonic VIERA TX-PR42G20: плазменный ТВ нового поколения
ергопотребления является NeoPDP. С ее помощью достигается высокая четкость (600 кадров в секунду) и контрастность (5 000 000:1) изображения в Full HD 1080p качестве. Кроме того, она позволяет п
|13.01.2009
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Телевизор Samsung с LED-подветкой: отличная контрастность и цветопередача
окровище нации. Книга Тайн» практически вся вторая половина фильма происходит в подземелье, поэтому уровень контраста на этих сценах из-за приглушения подсветки резко возрастал. Эффект восприят
|22.02.2008
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Новая Sony BRAVIA KDL 40S3000. Преимущество HD Ready
ка. Изображение Сразу надо отметить, что высокий уровень контрастности 1600:1 – это не динамическая контрастность, а реальная контрастность матрицы, динамический контраст на телевизоре т
|01.02.2008
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Все серии телевизоров Samsung 2008 года
всем основным параметрам, а так же позволяет производить индивидуальную настройку. DNIe 3 повышает уровень контраста и детальности изображения, улучшает цветопередачу, очищает картинку от шумо
|28.12.2007
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ЖК-мониторы: хиты продаж
решение 19-дюймовой матрицы с соотношением сторон 16:10 составляет 1440 х 900 Немного более высокий уровень контраста у модели ViewSonic VA903B — 800:1. Чем контраст выше, тем лучше будет детал
|04.12.2007
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ЖК-мониторы: самые интересные новинки 2007 года
дет теперь выходить с таким соотношением сторон. Параметры продолжают улучшаться: у новинок выросла контрастность. Причем у моделей с матрицей TN – до еще недавно просто невероятных значений 10
|04.12.2007
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Тест пяти 22-дюймовых мониторов
(слева) и после (справа) калибровки Стильный внешний вид, удобное меню для настройки и динамическая контрастность — сильные стороны Samsung 226CW. По уровню статического контраста и по цветопер
|07.11.2007
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Proview FP2226w: широкоформатный монитор для игр и кино
ции модели Proview FP2226w используется одна из лучших модификаций 22-дюймовой матрицы. Так заявлен уровень контраста 1000:1. В ранние модели мониторов с диагональю 22 дюйма устанавливались (а
|18.09.2007
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Еpson анонсировал высококонтрастный проектор с Full HD
мая высокая контрастность среди моделей всех производителей. К примеру, не так давно анонсированный высококонтрастный проектор Sony Bravia VPL-VW60 имеет коэффициент контрастности всего лишь 35
|12.09.2007
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ЖК-мониторы: лучшие технологии
роигрывают старым добрым электронно-лучевым мастодонтам по уровню контрастности. Для чтения текстов уровень контраста важен, но не настолько, как при просмотре фильмов. На низкоконтрастном дисп
|05.09.2007
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Самые ожидаемые телевизоры августа-сентября 2007 года
нне удивить людей, день ото дня смотрящих телевизоры и пишущих о них. Да, что ни говори, а реальная контрастность 16000:1 — это уже очень много и уже очень близко к тому уровню, что воспринимае
|04.09.2007
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10 советов как выбрать телевизор
логий плоскопанельных телевизоров. Плюсы: Ни одна другая технология пока не дает такую колоссальную контрастность изображения как плазма. Она придает картинке естественность, цветовую яркость и
|04.09.2007
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Лучшие широкоформатные мониторы 2006 года
тличающийся изящным корпусомAL2051Ws с глянцевым покрытием экрана Acer AL2051Ws имеет также высокий уровень контраста 800:1 и отличные углы обзора. Покрытие глянцевое, из-за чего изображение вы
|26.04.2007
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Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов
нтраст. Из пяти протестированных моделей 19-дюймовых мониторов у Acer AL1923 оказался самый высокий уровень контраста – 630:1. Четкость текста на экране визуально самая высокая среди протестиро
|19.04.2007
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Выбираем ЖК-телевизор: на что обратить внимание?
дним из самых серьезных недостатков первых жидкокристаллических телевизоров была чрезвычайно низкая контрастность. В результате этого на экране нельзя было увидеть сочные цвета. Даже чисто черн
|17.11.2006
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Проектор Sanyo PLV-Z5 – новое воплощение знаменитости
тор Z5 сохранил все преимущества предыдущей модели, есть небольшой прирост таких характеристик, как контрастность и яркость, расширились коммутационные возможности. В целом это очень качественн
|03.11.2006
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Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV
на качество изображения и чем еще примечателен этот плазменный телевизор, мы и узнаем прямо сейчас. Контрастность Samsung PS-50P7HR после использования FilterBright™ существенно возросла Плазме
|02.11.2006
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«Золотые диски» за лучшие проекторы
кторов для домашнего кинотеатра высокой ценовой категории» признан InFocus ScreenPlay 7210. Высокая контрастность и яркость изображения, цифровые интерфейсы и матрица формата HD 720 великолепно
|18.10.2006
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LG создала самый контрастный ЖК-монитор
Компания LG Electronics представила новый ЖК-монитор Flatron серии L60TQ (модели L1960TQ и L1760TQ). Этот продукт оснащен усовершенствованной технологией DFC с уровнем контрастности 2000:1. "Это самый высокий показатель среди существующих в мире мониторов", говорится в пресс-релизе. Серия L60TQ предназначена для покупателей, которые помимо функциональности, ц
|29.06.2006
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Начало Большого экрана
У ViewSonic N2750w яркость также высокая, наименьшее количество заливок по всем режимам и фильмам. Контрастность Fujitsu Siemens MYRICA V27-1 изображение телевизора очень и очень контрастное,
|27.03.2006
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Выбор большого ТВ: определяемся с технологией
ыше, тем, как правило, картинка лучше. Яркость не главное достоинство телевизора, но и не последнее Контрастность. Весьма относительная величина, характеризующая соотношение между светимостью п
|20.03.2006
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Монитор BenQ FP71G+ - "золотая" середина
уса, то есть можно подтвердить заявленный градус угла обзора, но работать, глядя «не по центру», тем не менее, не рекомендуем. Nokia Monitor Test По самому тесту имеются следующие результаты: яркость-контрастность – оттенки серого от 100% белого и до 20% видны четко, но градация от 1% до 10% дает прорисовку до 3% видимого отличия тонов, далее уходит в темноту. Модельный ряд 17-дюймовых мон
|31.10.2001
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Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод
Группа ученых Пекинского университета Кингхуа (Qinghua) совместно с компанией Incalcu Group разработали синий высококонтрастный светодиод. Проект возглавляет профессор университета Лу Ю (Luo Yi). По словам профессора Лу, разработанный светодиод обладает необходимыми характеристиками для создания больши
|31.10.2001
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Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод
Группа ученых Пекинского университета Кингхуа (Qinghua) совместно с компанией Incalcu Group разработали синий высококонтрастный светодиод. Проект возглавляет профессор университета Лу Ю (Luo Yi). По словам профессора Лу, разработанный светодиод обладает необходимыми характеристиками для создания больши
Контрастность и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 55
|Наумов Максим 100 51
|Ширшов Павел 76 37
|Бровкин Дмитрий 55 36
|Лаптева Марина 114 29
|Газаров Артур 77 21
|Малафеев Андрей 52 13
|Беляева Татьяна 29 13
|Сергеев Иван 74 12
|Князева Мария 16 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
|Набоков Сергей 27 9
|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 8
|Фролов Александр 40 8
|Буров Олег 25 8
|Принцевская Людмила 34 8
|Ефремов Сергей 18 7
|Ерофеева Мария 31 7
|Речменский Игорь 21 7
|Симонов Игорь 103 6
|Никитин Николай 24 6
|Зенин Станислав 7 5
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 5
|Кравченко Дмитрий 42 5
|Гордеева Анна 36 5
|Москалева Татьяна 73 5
|Николаев Григорий 10 5
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 4
|Липатов Михаил 7 4
|Карташев Дмитрий 5 4
|Chien Victor - Виктор Чиен 5 4
|Константинов Константин 32 4
|Борушевский Денис 37 4
|Иванов Кирилл 20 4
|Мазуренко Илья 13 4
|Овсянников Денис 23 4
|Адров Дмитрий 34 4
|Потапкин Никита 14 4
|Хоменко Артем 7 4
|Сударева Галина 7 4
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