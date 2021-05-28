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UC Berkeley* Berkeley Lab Lawrence Berkeley National Laboratory Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли
СОБЫТИЯ
UC Berkeley* и организации, системы, технологии, персоны:
|IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 2
|Phys.org 972 11
|CNews RND - R&D.CNews 2274 6
|New Scientist 1448 4
|Physical Review Letters 160 4
|PhysicsWeb 184 4
|Optics 142 4
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|ScienceDaily 399 2
|Российская газета 288 2
|The Times 75 1
|Nanotechweb 92 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|Wikipedia - Википедия 639 1
|The Register - The Register Hardware 1773 1
|ZDnet 663 1
|EE Times 160 1
|Nature 827 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8543 3
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
|TIRIAS Research 4 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
|BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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