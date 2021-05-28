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Индексная книга (каталог) CNews*
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UC Berkeley* Berkeley Lab Lawrence Berkeley National Laboratory Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли

* University of California, Berkeley (UC Berkeley, «Калифорнийский университет в Беркли»), США входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

СОБЫТИЯ


28.05.2021 Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter 2
10.05.2021 Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы 1
29.03.2019 Стала бесплатной новейшая процессорная архитектура, на которой построены «Байкалы» 1
07.12.2018 Из Intel уходит топ-менеджер, лично отвечавший за выполнение закона Мура. Опрос 1
05.12.2018 Intel придумала замену транзисторам 1
24.10.2016 Новый материал в 100 раз уменьшит энергопотребление компьютеров 2
09.11.2014 Синтетическая биология — ключ к космосу 1
24.06.2013 Курение «через третьи руки» повреждает ДНК 2
06.06.2013 Древнеримский бетон оказался лучше современного 1
12.03.2013 Ставки на ветер: американцы прогнозируют перемены в энергетике 1
19.02.2013 Аттосекунда становится основной единицей времени в науке 1
25.12.2012 Экспресс-тест крови на радиацию - всего 4 часа 1
25.09.2012 Часы, которые переживут Вселенную 2
21.09.2012 Комета или астероид: ученые пересмотрели начало ледникового периода 2
01.08.2012 Солнечную панель можно сделать из того, что лежит под ногами 1
03.05.2012 Google переиграла Microsoft в крупном облачном госпроекте 1
29.02.2012 Микробы против глобального потепления: каковы шансы? 2
30.01.2012 Бактерий на мышьяке нет: проверка провалена 1
27.12.2011 Облучение радиацией не приводит к раку: миф разрушен 2
10.11.2011 Катализатор глобального потепления – "размороженные" бактерии 1
13.10.2011 Доказано: светлые автомобили экономичнее темных 1
04.10.2011 Нобелевская премия за расширяющуюся вселенную 1
02.03.2011 Умные электросети в Китае будут построены на Open Source 1
31.01.2011 Биотопливо помогут производить коровы 1
13.01.2011 Палладий сделает стекло небьющимся 1
26.10.2010 Бактерии хотят напрямую подключить к электронике 1
27.09.2010 Обзор за неделю: управлять "умным" домом можно на расстоянии 1
14.09.2010 Microsoft и Blue Line Innovations решили проблему энергосбережения 1
20.11.2009 Решение IBM поддержит научные исследования в области cloud computing 4
18.11.2009 IBM: Компьютеры станут умнее человека к 2019 г. 2
28.10.2009 Солнечная энергия дешевеет 1
26.10.2009 Разработана ультразвуковая гиперлинза 1
25.09.2009 Подтверждено существование элемента 114 1
23.07.2009 Иттербий: рекордное нарушение чётности 1
10.06.2009 Создана память долговечностью миллиард лет 2
26.02.2009 Ученые записали 1,14 ТБ на квадратный дюйм сапфира 1
13.01.2009 Поиск Google убивает Землю 2
10.10.2008 В недрах Земли выявлена необычная экосистема 1
03.07.2008 Диагностика с ДНК-микрочипами станет простой и доступной 1
29.05.2008 Новый вид сверхпроводников: алюминиевые нанокластеры 1

Публикаций - 90, упоминаний - 119

UC Berkeley* и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12769 4
IBM - International Business Machines Corp 9677 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 3
Microsoft Corporation 25688 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Google LLC 12594 3
Константа - Константа ИТ 50 2
HP Inc. 5869 2
AMD - Advanced Micro Devices 4622 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1668 2
Галактика - Корпорация 1537 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Kometa - Комета 160 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
IBM Almaden Research Center 25 1
ekey biometric systems GmbH 2 1
Linux NetworX 8 1
NCSA - National Center for Supercomputing Applications - Национальный центр суперкомпьютерных приложений 24 1
Samsung Electronics 10992 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Amazon Inc - Amazon.com 3247 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15545 1
Meta Platforms - Facebook 4605 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Seagate Technology 765 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
Honeywell 306 1
Wave Computing - MIPS Computer Systems 5 1
Nvidia - Mellanox Technologies 97 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Элвис-НеоТек 56 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Crestron 102 1
Wave Computer 1 1
Nvidia Corp 3942 1
Comcast 231 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Резонанс НПП 405 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Верный - торговая сеть 323 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1671 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3183 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4727 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3630 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22399 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11450 9
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1559 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8673 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16904 7
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 540 6
Микроскоп - Microscope 342 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1816 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3008 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6344 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14684 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1666 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4979 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24133 5
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 933 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33138 4
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 60 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9799 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12700 3
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Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 194 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3385 3
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2464 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13732 2
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 276 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 380 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2473 2
WLED - Белый светодиод 16 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 280 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10699 2
Контрастность 3015 2
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1178 2
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 408 2
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Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 685 4
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 3
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 2
Linux OS 11419 2
Microsoft Windows 16781 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2369 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
HP - palmOne - Tungsten 76 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
Honda Civic 9 1
HPE AlphaServer 70 1
Honeywell Building Solutions 3 1
IBM System x iDataPlex 14 1
HP Itanium 7 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7570 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 271 1
Microsoft Office 365 1035 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1438 1
Google - Gmail 1015 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 1
Apple iPhone 6 4861 1
Wave Computing MIPS Open - Система команд и микропроцессорных архитектур 4 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 190 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 14 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Walukiewicz Wladek - Валукиевич Владек 2 2
Нинов Виктор 2 2
Зенин Станислав 7 2
Бутов Леонид 4 2
Оганесян Юрий 6 2
Walukiewicz Wladek - Валукьевич Владек 2 2
Yang Peidong - Ян Пейдон 3 2
Paul Dirac - Дирак Поль 6 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Simon Horst - Саймон Хорст 3 2
Rotenberg Eli - Ротенберг Эли 2 2
Ramesh Ramamoorthy - Рамеш Рамамурти 2 2
Murphy Michael - Мэрфи Майкл 4 2
Kim Changyoung - Ким Чанянг 2 2
Head-Gordon Teresa - Хэд-Гордон Тереза 2 2
Head-Gordon Martin - Хэд-Гордон Мартин 2 2
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Smoot George - Смут Джордж 4 2
Noonan James - Нунэн Джеймс 2 2
Mather John - Мазер Джон 4 2
Будкер Дмитрий 1 1
Овчинников Юрий 2 1
Кресин Владимир 1 1
Wolfe-Simon Felisa - Вольф-Саймон Фелиса 2 1
Dosanjh Sudip - Досанджх Судип 2 1
Wissner-Gross Alexander - Висснер-Гросс Александр 3 1
Zettl Alex - Зеттл Алекс 6 1
Archer Mike - Арчер Майк 3 1
Arkin Adam - Аркин Адам 1 1
Ramesh Ramamoorthy - Рамеш Рамаморти 1 1
Bailey David - Бэйли Дэвид 5 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Swift Art - Свифт Арт 5 1
Manipatruni Sasikanth - Манипатруни Сасикант 1 1
Moore Gordon - Мур Гордон 66 1
Young Ian - Ян Янг 2 1
США - Калифорния - Беркли 286 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54434 61
США - Калифорния 4808 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5456 15
Земля - планета Солнечной системы 10826 11
Россия - РФ - Российская федерация 164494 9
Европа 24904 6
Япония 13754 5
Канада 5057 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 459 3
Чили - Республика 492 3
Ливия 153 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Израиль - Иерусалим 109 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18948 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47263 2
Южная Корея - Республика 7009 2
Индия - Bharat 5836 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 2
Израиль 2846 2
Германия - Федеративная Республика 13148 2
Великобритания - Лондон 2427 2
Солнечная система - Solar system 2564 2
Индонезия - Республика 1050 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1456 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Южная Корея - Сеул 374 2
Катар 189 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1083 2
США - Колорадо 385 2
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 2
Венера - планета Солнечной системы 296 1
США - Южная Каролина 96 1
США - Миннесота 198 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
США - Калифорния - Менло-Парк 30 1
Канада - Британская Колумбия 81 1
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33359 25
Энергетика - Energy - Energetically 5784 22
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 577 18
Физика - Physics - область естествознания 2916 17
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 10
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1447 10
Кремний - Silicium - химический элемент 1750 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4589 9
Молекула - Molecula 1097 9
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2248 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5456 7
Галлий - Gallium - химический элемент 360 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6658 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3366 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57112 4
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2014 4
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 162 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5614 4
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 477 4
Закон Мура - Moore's law 213 4
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 324 3
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 121 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3006 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8759 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1282 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 888 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 492 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1269 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 418 3
Астрономия - Квазар - Quasar 85 3
Металлы - Медь - Copper 854 3
Металлы - Серебро - Silver 821 3
Ботаника - Растения - Plantae 1153 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1502 3
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 312 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4474 3
Phys.org 972 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
New Scientist 1448 4
Physical Review Letters 160 4
PhysicsWeb 184 4
Optics 142 4
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 399 2
Российская газета 288 2
The Times 75 1
Nanotechweb 92 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Wikipedia - Википедия 639 1
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 30
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 7
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NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
Institut d'Astrophysique de Paris - Парижский астрофизический институт - Парижский институт астрофизики 4 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 2
Yonsei University - Университет Йонсей - Университет Ёнсе 8 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
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VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
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ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
NASA Astrobiology Institute - NAI - Институт астробиологии НАСА 3 1
UC Merced - University of California, Merced - Калифорнийский университет в Мерседе 1 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 10 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 253 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 6
Intel Developer Forum - IDF 277 2
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