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Индексная книга (каталог) CNews*
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MLOps GAN Generative Adversarial Network Генеративно-состязательная сеть



10.02.2025 Baseus представил в России линейку компактных зарядных устройств PicoGo 1
29.11.2024 Сеть Restore: выпустила аксессуары под своим брендом 1
18.10.2024 Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
20.09.2024 Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen 1
06.09.2024 Ученые Вышки и AIRI разработали метод высококачественного редактирования изображений 1
26.08.2024 Зарядное устройство Digma Pro с технологией GaN 1
16.08.2024 Tecno Megabook T16 2024: идеальный партнер для работы и развлечений 1
19.06.2024 «Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта 1
17.06.2024 Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM 1
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 1
09.08.2023 Как отличить изображение, созданное нейросетью, от обычного 2
11.04.2023 Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM 1
03.02.2023 ИИ помогает страховщикам оценить ущерб от ДТП по фото 1
16.09.2022 Исследователи из Оксфорда и Google DeepMind: Скорее всего, ИИ уничтожит человечество 1
30.06.2022 Хакеры стали массово трудоустраиваться к своим жертвам с помощью подмены лица и голоса на онлайн-собеседованиях 1
09.12.2021 «VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении 1
15.04.2021 ИИ считывает сигналы мозга и создает портреты, которые нравятся 2
10.10.2020 Определились хэдлайнеры выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive 1
15.09.2020 Puppets.World запустила приложение для анимации портретов с помощью искусственного интеллекта 2
22.07.2019 Хакеры украли миллионы долларов, подделывая голоса гендиректоров компаний 2
20.06.2019 Microsoft научила нейросеть рисовать сложные сцены по текстовому описанию 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
28.01.2019 Названы главные ИТ-тренды России на 2019 год 2
23.01.2018 Microsoft представила бот-художника на основе ИИ 2
19.09.2017 Нейросеть научили взламывать пароли миллионами 2
08.02.2017 Нейронную сеть настроили на поиск потенциальных лекарственных препаратов 1

Публикаций - 74, упоминаний - 81

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Panasonic - Technics 69 3
Ugreen 15 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 226 3
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 3
NGK Insulators 4 3
Microsoft Corporation 24652 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Sony 6549 2
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 2
Thales Group 124 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
Специальные технологии 65 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 2
Yandex - Яндекс 7387 2
Ростелеком 9727 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1414 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Apple Inc 12129 2
Huawei 3945 2
Samsung Electronics 10277 2
Ланит - diHouse - Дихаус 191 2
AMD - Advanced Micro Devices 4239 2
Intel Corporation 12209 2
Baseus 19 2
Digma 189 2
Meta Platforms - Facebook 4443 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Qualcomm Technologies 1827 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
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Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 671 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 3
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JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 49 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 2
Геометрия НПО 140 2
Microsoft - LinkedIn 649 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Lockheed Martin 756 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
UDR Inc 9 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Почта России ПАО 2118 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
UMA - United Music Agency 40 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Obvious - aрт-группа 2 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 13 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1379 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 460 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2510 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1136 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 359 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 63 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
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Google YouTube - Видеохостинг 2755 1
Huawei QuickCharge - технология быстрой зарядки 17 1
Microsoft Research ObjGAN - Object-driven Attentive Generative Adversarial Newtorks - объектно-ориентированная генеративно-состязательная нейросеть 1 1
Козлов Игорь 47 2
Yang Peidong - Ян Пейдон 3 2
Hoffbauer Mark - Хоффбауер Марк 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 1
Песков Дмитрий 106 1
Аитов Тимур 197 1
Adam Alexander - Адам Александер 1 1
Thompson Hugh - Томсон Хью 1 1
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Леденцов Николай 3 1
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Cohen Michael - Конн Майкл 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144930 17
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Европа 21790 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 5
США - Нью-Йорк 3099 4
Китай - Тайвань 3993 4
США - Калифорния 4631 4
Япония - Осака 141 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 17
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4967 7
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GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 49 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 3
Физика - Physics - область естествознания 2649 3
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Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 1
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