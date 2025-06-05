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Студентка РТУ МИРЭА разработала ИИ-инструмент для создания игровых уровней

Российские разработчики представили инновационную систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует процесс генерации игровых уровней. Разработка, созданная в Институте кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА, способна сократить время производства игрового контента на 50–70%. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Система сочетает два мощных метода — генеративно-состязательные сети (GAN) и процедурную генерацию, что позволяет создавать разнообразные и детализированные игровые локации. Решение совместимо с популярными движками, такими как Unity и Pygame, что делает его удобным для интеграции в существующие проекты.

«Моя цель — избавить разработчиков от рутинной работы, — сказала Екатерина Захарова, автор проекта, студентка Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА. — Алгоритм генерирует ландшафты, структуры уровней и даже обучается на пользовательских данных. Это даёт свободу творчества без потери качества и времени».

Спрос на персонализированный игровой контент растет, но большинство существующих решений ограничены либо ручной настройкой, либо шаблонной процедурной генерацией. Разработка РТУ МИРЭА лишена этих недостатков: она не только создает уникальные уровни, но и позволяет настраивать параметры под конкретный проект.

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«Сейчас большинство систем создают уровни либо вручную, либо по процедурно. Моя разработка объединяет два подхода: нейросеть (GAN) генерирует детали, а процедурная генерация собирает из них цельные уровни, - рассказывает Екатерина Захарова. — Это ускоряет процесс и улучшает качество контента. Главное преимущество — гибкость. Разработчики могут подключить систему к разным движкам, задать свои параметры и даже обучить ИИ на собственных изображениях».

На сегодняшний день аналогов, сочетающих гибкость, интеграцию с разными движками и машинное обучение, на рынке нет. Это открывает новые возможности для разработчиков игр и крупных студий. Технология уже получила грантовую поддержку в рамках Акселератора РТУ МИРЭА и привлекла внимание экспертов. Помимо игровой индустрии, ее можно применять в образовательных программах для обучения ИИ-алгоритмов.

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