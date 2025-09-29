Разделы

MLOps GAN Generative Adversarial Network SRGAN Super-Resolution Generative Adversarial Network Генеративно-состязательная сеть


УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Создано антидроновое оружие, на испытаниях одним выстрелом сбившее 49 БПЛА 1
29.09.2025 Российскую силовую электронику будут делать на кремниевых пластинах из Китая. Отечественные могут появиться позже 1
25.07.2025 Digma Pro представляет мощные и компактные GaN-зарядки 1
18.07.2025 Крупнейший российский производитель микроэлектроники вкладывает 4,4 миллиарда в производство силовых транзисторов 1
18.07.2025 Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор 1
17.07.2025 Ученые СПбГУ разработали способ улучшения чувствительности ультрафиолетовых фотодетекторов в 22 раза 1
23.06.2025 Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов 1
05.06.2025 Студентка РТУ МИРЭА разработала ИИ-инструмент для создания игровых уровней 1
21.05.2025 Российские разработчики создали метод предиктивной диагностики систем связи с применением нитрида галия на базе ИИ 1
21.05.2025 ИИ заменит 80% людей на заводах 1
20.05.2025 Искусственный интеллект меняет лицо спортивных трансляций  2
15.04.2025 Искусственный интеллект помог «навести порядок» в наблюдениях за Солнцем 1
25.03.2025 Зарядите своё путешествие по Тейвату: UGREEN запускает совместную коллекцию зарядных устройств с Genshin Impact 1
10.02.2025 Baseus представил в России линейку компактных зарядных устройств PicoGo 1
29.11.2024 Сеть Restore: выпустила аксессуары под своим брендом 1
18.10.2024 Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
20.09.2024 Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen 1
06.09.2024 Ученые Вышки и AIRI разработали метод высококачественного редактирования изображений 1
26.08.2024 Зарядное устройство Digma Pro с технологией GaN 1
16.08.2024 Tecno Megabook T16 2024: идеальный партнер для работы и развлечений 1
19.06.2024 «Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта 1
17.06.2024 Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM 1
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 1
29.11.2023 Нейросеть Lapushka улучшает качество фотографий в два раза быстрее аналогов 1
09.08.2023 Как отличить изображение, созданное нейросетью, от обычного 2
11.04.2023 Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM 1
03.02.2023 ИИ помогает страховщикам оценить ущерб от ДТП по фото 1
16.09.2022 Исследователи из Оксфорда и Google DeepMind: Скорее всего, ИИ уничтожит человечество 1
30.06.2022 Хакеры стали массово трудоустраиваться к своим жертвам с помощью подмены лица и голоса на онлайн-собеседованиях 1
09.12.2021 «VK видео» представила технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении 1
15.04.2021 ИИ считывает сигналы мозга и создает портреты, которые нравятся 2
10.10.2020 Определились хэдлайнеры выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive 1
15.09.2020 Puppets.World запустила приложение для анимации портретов с помощью искусственного интеллекта 2
22.07.2019 Хакеры украли миллионы долларов, подделывая голоса гендиректоров компаний 2
20.06.2019 Microsoft научила нейросеть рисовать сложные сцены по текстовому описанию 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
28.01.2019 Названы главные ИТ-тренды России на 2019 год 2
23.01.2018 Microsoft представила бот-художника на основе ИИ 2
19.09.2017 Нейросеть научили взламывать пароли миллионами 2

Публикаций - 88, упоминаний - 96

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 5
Ugreen 24 5
Baseus 31 4
Digma 229 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 3
Panasonic - Technics 69 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1551 3
Yandex - Яндекс 8165 3
Apple Inc 12453 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 256 3
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 3
NGK Insulators 4 3
Microsoft Corporation 25068 2
Meta Platforms - Facebook 4503 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Sony 6594 2
Qualcomm Technologies 1876 2
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 37 2
Thales Group 125 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 2
Специальные технологии 67 2
Ростелеком 10137 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1548 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2209 2
Huawei 4118 2
Samsung Electronics 10500 2
Xiaomi 1898 2
Ланит - diHouse - Дихаус 227 2
AMD - Advanced Micro Devices 4408 2
Intel Corporation 12439 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
TrueConf - ТруКонф 417 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 337 1
BAE Systems 172 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 3
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 3
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1312 2
Геометрия НПО 148 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1565 2
Microsoft - LinkedIn 673 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Lockheed Martin 765 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
UDR Inc 9 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 229 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Почта России ПАО 2217 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 127 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 53 1
UMA - United Music Agency 40 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 104 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 63 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Obvious - aрт-группа 2 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2621 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 928 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 144 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 931 1
TÜV Rheinland Group 161 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5692 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3300 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4724 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1330 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12599 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1465 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 386 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 527 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2662 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1165 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1046 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 417 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 483 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 279 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 342 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 356 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 258 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 170 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 179 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6345 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 330 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16716 25
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4413 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55533 22
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3786 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10061 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11075 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14218 16
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3455 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14834 15
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2312 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25226 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5679 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8038 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 2093 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3450 10
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1076 10
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 404 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10232 10
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1098 10
Аксессуары 4056 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9164 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22152 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17645 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12571 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30616 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7125 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8246 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10457 7
USB Power Delivery 98 7
USB Type-A - USB-A 586 7
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 488 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25592 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14455 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9975 6
Наушники - Headphones 4197 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14254 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28659 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12762 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21534 5
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 181 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 643 5
Digma Pro 65 4
Transsion Holdings - Tecno Megabook 19 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7268 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 155 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1950 2
Intel x86 - архитектура процессора 1956 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 538 2
Huawei DC Dimming 34 2
Intel Turbo Boost Technology 214 2
Anker GaNPrime 2 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 521 2
Apple - App Store 2976 1
Puppets.World 1 1
Wireless Lab - FaceApp 4 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 195 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1310 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1181 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 774 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1879 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 207 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 54 1
Apple iPhone 6 4861 1
НТР - Новые телеком-решения 30 1
Google Chromecast 84 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 32 1
Apple AirPlay 121 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1532 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 26 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 6 1
YOLO - You Only Look Once - архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении 12 1
Netgear Femtocell Voice Gateway 4 1
OpenAI ChatGPT 471 1
Козлов Игорь 47 2
Yang Peidong - Ян Пейдон 3 2
Hoffbauer Mark - Хоффбауер Марк 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 1
Песков Дмитрий 111 1
Аитов Тимур 197 1
Adam Alexander - Адам Александер 1 1
Thompson Hugh - Томсон Хью 1 1
Тихонов Александр 68 1
Шалманов Сергей 201 1
Алфёров Жорес 57 1
Водясов Алексей 222 1
Попов Сергей 146 1
Пермяков Артем 19 1
Павлов Никита 104 1
Леденцов Николай 3 1
Романов Дмитрий 67 1
Павлюк Михаил 3 1
Шейба Леонид 1 1
Cohen Michael - Конн Майкл 5 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Сирота Юрий 67 1
Соколовский Александр 40 1
Валиуллин Адель 11 1
Аршавский Анджей 31 1
Бикташев Ильдар 10 1
Трофименко Владимир 7 1
Голицын Лев 9 1
Черноус Дмитрий 2 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Мельников Алмаз 3 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Дали Сальвадор 7 1
Малеев Владимир 5 1
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 15 1
Muhamadu Abdul Aziz - Мухамаду Абдул Азиз 2 1
Кадурин Артур 3 1
Жаворонков Александр 3 1
Казеннов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53035 15
Япония 13442 12
Европа 24533 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45103 5
Китай - Тайвань 4092 5
США - Нью-Йорк 3140 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5311 4
США - Калифорния 4750 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17858 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18295 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1599 3
Япония - Осака 142 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1047 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 3
Германия - Федеративная Республика 12866 3
Земля - планета Солнечной системы 10581 3
Франция - Французская Республика 7945 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 3
Нидерланды - Амстердам 613 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 353 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4053 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13489 2
Россия - СФО - Новосибирск 4566 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1209 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3304 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3576 2
Япония - Токио 1002 2
США - Калифорния - Беркли 282 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 801 2
Солнечная система - Solar system 2538 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Маркуси 4 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2381 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3198 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4201 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1781 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1570 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1667 1
Иран - Исламская Республика Иран 1109 1
Галлий - Gallium - химический элемент 343 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31221 22
Кремний - Silicium - химический элемент 1654 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5202 9
Химия - GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота 15 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25478 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6199 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19915 7
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 7
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 311 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54071 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6823 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14747 4
Физика - Physics - область естествознания 2786 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50430 4
Английский язык 6830 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1199 4
Энергетика - Energy - Energetically 5412 4
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 53 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2143 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11313 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4181 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5734 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17121 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 989 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5790 3
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 155 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 799 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1598 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8843 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5189 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10488 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9824 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7237 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4272 2
Германий 44 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6147 2
Optics 139 4
Nikkei Electronics 82 3
PhysicsWeb 184 2
9to5Mac 70 2
9to5Google 54 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2087 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Nanotechweb 92 1
Electronic News 60 1
Defense Talk 40 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
ScienceDaily 400 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 3
Strategy Analytics 284 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3679 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
Microsoft Research 139 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 50 4
РАН - Российская академия наук 1978 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 88 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1220 2
University of Virginia - Виргинский университет 31 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 135 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 166 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
РАН ИСВЧПЭ - Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук 1 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 12 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
University of Oxford - Оксфордский университет 204 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 58 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 20 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 939 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 35 1
UB - University of Bremen - Бременский университет 13 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
Stevens Institute of Technology - Технологический институт Стивенса 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2120 1
CEATEC 45 1
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 6 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

