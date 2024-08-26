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Зарядное устройство Digma Pro с технологией GaN

Бренд Digma Pro, производитель электроники, запустил в продажу сетевые зарядные устройства высокой мощности с технологией GaN, которая позволяет быстро заряжать сразу несколько гаджетов без потери производительности и меньшим выделением тепла. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Технология GaN позволяет делать зарядные устройства более компактными, по сравнению с обычными адаптерами. Благодаря транзисторам на нитриде галлия, устройства могут работать при более высоких напряжениях и температурах. Использование таких зарядок может способствовать снижению затрат на электроэнергию.

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Digma Pro
Зарядное устройство Digma Pro с технологией GaN

DPW6A поддерживает протоколы Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Есть встроенная защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания. Мощность – 65 Вт, что позволяет заряжать ноутбуки и другие гаджеты, поддерживающие зарядку высокой мощности.

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Новинка также оснащена технологией iPD, с помощью которой адаптер самостоятельно распределяет мощность при одновременном использовании двух портов. Корпус выполнен в матовом черном цвете из пластика. Вес – 125 грамм, при весьма компактных размерах 88х49х28 мм.

Стоимость DPW6A составляет 1990 руб.

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