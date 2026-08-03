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Qualcomm QC Quick Charge TurboPower технология скоростной зарядки смартфона

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2026 Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM 1
24.07.2026 Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж 2
29.05.2026 Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM 2
19.01.2026 Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года 1
19.12.2025 Компания Sven представила новую портативную акустическую систему PS-990 1
21.10.2025 Размером с кредитку: компактные магнитные пауэрбанки Baseus PicoGo AM31 и AM41 в России 1
25.07.2025 Digma Pro представляет мощные и компактные GaN-зарядки 1
23.06.2025 Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов 3
27.03.2025 Компактные мобильные аккумуляторы Digma DGPF10E — надежные помощники для длительных поездок 2
07.03.2025 Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
20.11.2024 Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств 1
12.11.2024 Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM 1
18.10.2024 Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения 1
26.08.2024 Зарядное устройство Digma Pro с технологией GaN 1
17.07.2024 Демолаборатории для тестирования российских продуктов стали новым сегментом ИТ-рынка 1
17.06.2024 Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM 1
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 3
03.04.2024 «Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов 1
19.02.2024 Выпущен супердешевый гибкий смартфон по цене бюджетного мобильника 1
19.02.2024 Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
30.11.2023 СТС и «Теком» совместно автоматизируют производственные процессы телеканала 1
27.06.2023 Вышла новая линейка зарядных устройств от Ugreen 1
12.06.2023 Что нужно, чтобы зарядить ноутбук от пауэрбанка? 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1
23.01.2023 Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM 1
28.12.2022 Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
18.02.2022 Лучшие машинки для стрижки в 2022 году: выбор ZOOM 1
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
16.05.2021 Как заряжать смартфон быстрее — 5 лайфхаков 1
29.04.2021 Lenovo представила планшет Tab P11 на российском рынке. Цена. Фото 1
27.04.2021 Почему может взорваться аккумулятор в смартфоне? 1
20.01.2021 Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото 1
31.12.2020 Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео 1
07.12.2020 Нужна ли смартфону зарядка 120 Вт? 1
12.11.2020 Лучшие быстрые зарядки для iPhone: выбор ZOOM 1
06.11.2020 Silicon Power QP70: внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки 1
19.10.2020 HTC выпустила очень странный смартфон. Цена, видео 1

Публикаций - 189, упоминаний - 205

Qualcomm QC и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2231 43
Qualcomm Technologies 1974 38
Samsung Electronics 11064 27
Apple Inc 13154 26
Huawei 4676 24
Lenovo Group 2446 23
LG Electronics 3735 22
Google LLC 12688 21
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ZTE Corporation 800 15
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Baseus 45 11
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 160
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 140
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 107
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 95
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 94
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 91
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 90
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 84
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 84
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 80
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 80
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 77
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 75
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 65
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 61
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 58
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 57
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 57
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 55
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 49
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 46
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 46
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 46
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 45
Наушники - Headphones 4478 45
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 44
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 42
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 39
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 38
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 30
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 30
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 27
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USB PD - USB Power Delivery 149 26
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