Вышла новая линейка зарядных устройств от Ugreen

У Ugreen вышла серия новых компактных зарядных устройств. Вся линейка выполнена в белом цвете. Приборы поддерживаются все протоколы быстрой зарядки: PD, PPS, QC, FCP, AFC; совместимы со всеми типами устройств. Технология GaN обеспечивает высокую энергоэффективность при максимально компактных размерах устройств. Девайсы защищены от перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Сетевые зарядные устройства Ugreen CD318 Nexode Mini 20 Вт GaN и Ugreen CD319 Nexode Mini 30 Вт GaN обладают идентичным дизайном и свойствами, за исключением мощности. На корпусе расположен один порт класса USB-C.

Вышла новая линейка зарядных устройств от Ugreen

Сетевые зарядные устройства Ugreen CD294 Nexode Mini 45 Вт GaN и Ugreen CD244 Nexode 65 Вт GaN – оснащены несколькими разъемами для большего удобства и оптимизации пространства: Ugreen CD294 включает два порта USB-C, Ugreen CD244 включает два порта USB-C и один разъем USB-A.

Сетевые зарядные устройства Ugreen CD226 Nexode 100 Вт GaN и Ugreen CD289 Nexode 140 Вт GaN подойдут для работы за компьютером дома или в офисе. Благодаря наличию разнотипных портов пользователь сможет заряжать сразу несколько устройств одновременно, при этом не запутываясь в проводах и не нуждаясь во множестве розеток: Ugreen CD226 включает 3 порта USB-C и один разъем USB-A, UgreenCD289 включает два порта USB-C и один разъем USB-A. В комплекте с Ugreen CD289 Nexode 140 Вт GaN идет зарядный кабель Type-C длиной два метра.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, партнерская сеть насчитывает более одной тыс. компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» («Лаборатория новых информационных технологий») – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.