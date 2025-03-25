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Ugreen

Ugreen

25.03.2025 Зарядите своё путешествие по Тейвату: UGREEN запускает совместную коллекцию зарядных устройств с Genshin Impact 1
12.11.2024 Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM 1
26.09.2024 Новая линейка зарядных устройств Nexode S от Ugreen 1
06.08.2024 Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж 1
16.07.2024 Внешний аккумулятор Ugreen на 48000 мАч уже в продаже 1
09.07.2024 Новые зарядные устройства Ugreen в виде роботов уже в продаже 1
17.06.2024 Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM 1
09.04.2024 Новые хабы Revodok от Ugreen на российском рынке 1
06.02.2024 Новые пауэрбанки UGREEN на российском рынке 2
20.12.2023 Новые наушники Ugreen на российском рынке 1
25.07.2023 DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen 6
27.06.2023 Вышла новая линейка зарядных устройств от Ugreen 5
30.05.2023 Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России 2
17.05.2023 Мультипортовые зарядные устройства UGREEN DigiNest 3
25.04.2023 diHouse представила аксессуары Ugreen для мобильной съемки 1
16.06.2022 DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen 1

Публикаций - 16, упоминаний - 29

Ugreen и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 199 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 9
Apple Inc 12185 4
Huawei 3974 3
Samsung Electronics 10310 2
Xiaomi 1768 2
Baseus 21 2
Yandex - Яндекс 7501 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 689 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24402 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7695 14
Аксессуары 3931 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9711 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10047 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 1951 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13905 10
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1031 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14500 9
Наушники - Headphones 4057 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17193 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 7
USB Type-A - USB-A 530 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12289 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2169 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10191 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2260 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12562 5
USB Power Delivery 83 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7360 3
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 75 3
Микрофон - Microphone 2530 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2203 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1000 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1591 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28065 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16138 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7962 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 763 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12617 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 934 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 787 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2107 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 703 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1658 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1005 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1145 1
Силиконы - полиорганосилоксаны 262 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2919 1
Apple iPhone 15 132 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 3
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 178 2
Apple iPhone 14 133 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 469 2
Apple iPhone 12 221 2
Apple MagSafe 85 2
Apple MacBook Pro 529 2
Ugreen Nexode - портативные зарядные устройства 2 2
Linux OS 10085 1
Microsoft Windows 7 1982 1
Huawei QuickCharge - технология быстрой зарядки 18 1
Apple macOS 2082 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 90 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Ugreen PB - пауэрбанк 2 1
Ugreen HiTune 1 1
Ugreen - Revodok 1 1
Anker GaNPrime 1 1
Apple iPhone 13 146 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 49 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 973 1
Anker PowerCore 5 1
Полоновская Ольга 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 146414 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 2
Европа 21845 2
Солнечная система - Solar system 2526 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5210 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5585 9
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2150 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5503 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6372 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5005 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5699 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1386 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5226 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18840 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 231 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1110 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 461 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1824 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
Галлий - Gallium - химический элемент 319 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1597 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4074 1
GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота 9 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2290 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 76 1
Red Dot Design Award 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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