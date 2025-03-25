Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ugreen
Ugreen и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - diHouse - Дихаус 199 12
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 9
|Apple Inc 12185 4
|Huawei 3974 3
|Samsung Electronics 10310 2
|Xiaomi 1768 2
|Baseus 21 2
|Yandex - Яндекс 7501 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 2
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 689 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348240, в очереди разбора - 763168.
Создано именных указателей - 171332.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.