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Google Find My Device

Google Find My Device

УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Android будет превращать ворованные смартфоны в «кирпичи» 2
06.01.2024 Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет 1
21.07.2023 Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android 2
10.04.2023 Google научился следить за выключенными Android-смартфонами. Даже если их сбросить к заводским настройкам 1
22.06.2021 5 самых полезных команд для Google Ассистента 2
21.06.2021 Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга 2

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Google Find My Device и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12256 4
Google LLC 11935 4
Samsung Electronics 10364 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
МегаФон 9219 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7412 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8618 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7393 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4883 2
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 94 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9825 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 782 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2291 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2998 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 153 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 823 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1828 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4773 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3090 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2545 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1732 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8057 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1003 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 1
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8061 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1050 1
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Южная Корея - Республика 6721 1
США - Колорадо 382 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 730 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2884 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5651 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 515 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1743 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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