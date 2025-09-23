Получите все материалы CNews по ключевому слову
Weinbach Max Вайнбах Макс
УПОМИНАНИЯ
Weinbach Max и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12445 5
|Samsung Electronics 10495 3
|Xiaomi 1896 2
|Google LLC 12093 2
|Cisco Systems 5186 1
|X Corp - Twitter 2898 1
|Fujitsu 2055 1
|Lenovo Motorola 3511 1
|Proview Technology 10 1
|Huawei 4117 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 786 1
|BBK OnePlus 233 1
|Cisco Systems - InfoGear Technology 12 1
|U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
|Prosser Jon - Проссер Джон 4 1
|Patel Nilay - Патель Нилай 5 1
|Velasco Cris - Веласко Крис 3 1
|Holland Patrick - Холланд Патрик 2 1
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|The Verge - Издание 586 1
|Engadget - Блог о технологиях 423 1
|MacRumors 141 1
|GSM Arena 75 1
|SamMobile 54 1
|AndroidCentral 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2077 1
|Wikipedia - Википедия 556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.