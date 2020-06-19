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Apple iPhone OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.06.2020 Через три дня Apple прекратит выпускать iPhone?

ьнейшего развития платформы iOS под таким названием. Как сообщил известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) в своем Twitter, ее обновление до версии 14, ожидаемое в 2020 г., принесет и новое имя – iPhone OS. Эту информацию получил и редактор авторитетного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach). Он ответил на пост Проссера, написав, что ему пришло письмо, в котором тоже говори
13.05.2010 Планшетные компьютеры: iPhone OS, Android или Windows?

нной – производитель по разным слухам отказался от выпуска практически готовой модели. Эффект Apple iPad Несмотря на очевидные недостатки Apple iPad (отсутствие USB-интерфейсов, камеры, использование iPhone OS, а не MacOS X, невозможность отображения Flash-содержания на вебсайтах, необходимость приобретения micro-SIM-карты для работы 3G-модуля, потенциальный риск перегрева) устройство прода
09.04.2010 Apple выпустила iPhone OS 4.0: более 100 новых функций

Наиболее важные нововведения в платформе iPhone OS 4.0 - это многозадачность, папки, улучшенная работа с электронной почтой, приложени
09.04.2010 iPhone OS 4.0: первые подробности

мпания Apple представила новую версию своей ОС для мобильных устройств - iPod Touch, iPhone и iPad. iPhone OS 4.0 появится уже летом, а осенью выйдет ее версия под iPad. В целом, новая ОС получ
06.04.2010 Apple сообщила дату анонса iPhone OS 4.0

Apple объявила день анонса следующей, четвертой версии операционной системы iPhone OS. Им является четверг, 8 апреля, который будет послезавтра. Время начала конференции
26.01.2010 Apple тестирует неизвестное устройство

Сотрудники Apple тестируют несколько десятков экземпляров устройства, работающего под управлением iPhone OS 3.2. Впервые устройства под управлением этой версии операционной системы были отсле
26.01.2010 В штаб-квартире Apple тестируются неизвестные устройства

ртино, Калифорния, тестируют несколько десятков экземпляров устройства, работающего под управлением iPhone OS 3.2, сообщает VentureBeat со ссылкой на аналитическую компанию Flurry, отслеживающе
28.07.2009 iPhone опасен для бизнеса — эксперты

Защита в iPhone OS 3.0 настолько слаба, что ее можно взломать за считанные минуты, утверждает Джонатан
02.07.2009 Apple выпустила iPhone OS 3.1 для разработчиков, обновила SDK

Компания Apple выпустила новую версию прошивки для iPhone – iPhone OS 3.1, предназначенную для разработчиков приложений. Одновременно с прошивкой стал до
18.06.2009 iPhone OS 3.0 вышла в России

Начиная с сегодняшнего дня, 18 июня, iPhone OS 3.0 доступна российским пользователям iPhone и iPod touch. Напомним, что официальна
19.03.2009 Хакеры приступили к взлому iPhone OS 3.0

iPhone/iPod touch, объявила о том, что приступила к работе над новой версией операционной системы – iPhone OS 3.0. Хакеры полагают, что выпуск нового джейлбрейка не займет много времени, тем бо

Публикаций - 152, упоминаний - 199

Apple iPhone OS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 109
Google LLC 12690 48
Microsoft Corporation 25775 35
Samsung Electronics 11065 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 26
HTC Corporation 1512 19
Lenovo Motorola 3566 12
Adobe Systems 1597 12
AT&T Inc 1726 11
X Corp - Twitter 2938 10
LG Electronics 3735 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 7
Sony 6739 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Intel Corporation 12811 6
Dell EMC 5180 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Nvidia Corp 4002 4
Titanium 88 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Qualcomm Technologies 1974 4
HP Inc. 5883 4
Canalys 236 4
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Открытые технологии 732 2
Best Buy 223 2
Lenovo Group 2447 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Fujitsu 2105 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
RBC Capital Markets 59 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Barnes & Noble 171 1
McCann Erickson 9 1
Резонанс НПП 407 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
KBRO - Kaufman Bros - Kaufman Brothers 6 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Связной ГК 1401 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Visa International 1993 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Евросеть 1421 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Абсолют Банк 249 1
Walt Disney Company 647 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 326 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Symbian Foundation 38 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 103
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 88
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 28
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 27
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 27
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 24
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 20
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 15
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 12
Application store - магазин приложений 1463 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 10
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 108
Google Android 15244 77
Apple iPad 4012 47
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 45
Apple - App Store 3109 42
Microsoft Windows 16882 41
Nokia Symbian OS 1411 38
Apple iPod Touch 747 36
Apple iOS 8583 31
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 29
BlackBerry OS 180 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
Linux OS 11533 18
Apple iTunes Store 1118 17
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 16
Apple iPod 1553 15
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 14
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 13
Apple Safari - браузер 896 12
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 12
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 10
Microsoft Windows Mobile 6 250 9
Apple iAd 50 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 9
Apple iPhone 6 4861 9
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 73 8
Nokia Nseries 538 8
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 8
Apple iOS SDK - Apple iOS Software Development Kit - Apple iPhone SDK 29 7
Apple macOS 2419 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Apple iPhone 4 800 7
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 7
Google AdMob Сертификация 44 6
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 27
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 5
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 4
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 3
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 3
Munster Gene - Манстер Джин 60 3
Rubinstein Jon - Рубинштейн Джон 17 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Gruber John - Грубер Джон 18 2
Лопатин Виктор 25 2
Завьялова Светлана 21 2
Chambers Mike - Чемберс Майк 2 2
Bach Robbie - Бэч Робби - Бэк Робби - Бах Робби 30 2
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 2
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 2
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 2
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 2
Allard J - Аллард Джей 8 2
Harrison Natalie - Хэррисон Натали 2 2
Tchao Michael - Тчао Майкл 3 2
Комаров Сергей 16 2
Шабанов Илья 60 1
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Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Филиппов Василий 18 1
Ян Давид 69 1
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Багдасарян Стефани 2 1
Baghdassarian Stephanie - Багдасарян Стефани 2 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Lee Bruce - Ли Брюс 5 1
Freeman Jay - Фриман Джей 8 1
Prosser Jon - Проссер Джон 4 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 1
Чернышов Михаил 45 1
Huberty Kathryn - Huberty Katy - Хьюберти Кэтрин - Хьюберти Кэти 19 1
Демидов Михаил 134 1
Савин Сергей 97 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 62
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Япония 13807 12
Европа 24964 11
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США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Южная Корея - Республика 7052 8
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США - Калифорния - Купертино 281 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
AppleInsider 400 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
Engadget - Блог о технологиях 429 7
ZDnet 663 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Bloomberg 1627 4
The Verge - Издание 619 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Wired - Издание 276 3
Ars Technica 450 3
Gizmodo 133 3
InformationWeek 241 2
DailyTech 96 2
MacWorld 134 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
FT - Financial Times 1296 2
NYT - The New York Times 1100 2
The Washington Post 350 2
VentureBeat 90 2
AP - Associated Press 2007 2
Mashable 372 1
GizmoChina 171 1
9to5Mac 70 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
PCWorld - PC World 47 1
Quartz 25 1
GigaOM 71 1
Electronista 166 1
TG Daily 98 1
Reg Hardware 91 1
The Really Mobile Project 1 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
Huffington Post 34 1
Times 661 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
CNews Техноблог 62 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Gartner - Гартнер 3658 18
IDC - International Data Corporation 4975 11
NPD Group 140 6
Strategy Analytics 285 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
ABI Research 236 3
Fortune Global 100 142 2
SmartMarketing 74 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Net Applications 127 1
NPD DisplaySearch 285 1
eMarketer 206 1
Fortune Brainstorm Tech 3 1
Needham & Company 36 1
Juniper Research 131 1
Forrester Research 834 1
Forrester Consulting 26 1
University of Luxembourg - Люксембургский университет 1 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Microsoft Build - конференция 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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