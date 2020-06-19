Apple iPhone OS

Через три дня Apple прекратит выпускать iPhone? ьнейшего развития платформы iOS под таким названием. Как сообщил известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) в своем Twitter, ее обновление до версии 14, ожидаемое в 2020 г., принесет и новое имя – iPhone OS. Эту информацию получил и редактор авторитетного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach). Он ответил на пост Проссера, написав, что ему пришло письмо, в котором тоже говори