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Apple iPhone OS
СОБЫТИЯ
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|19.06.2020
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Через три дня Apple прекратит выпускать iPhone?
ьнейшего развития платформы iOS под таким названием. Как сообщил известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) в своем Twitter, ее обновление до версии 14, ожидаемое в 2020 г., принесет и новое имя – iPhone OS. Эту информацию получил и редактор авторитетного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach). Он ответил на пост Проссера, написав, что ему пришло письмо, в котором тоже говори
|13.05.2010
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Планшетные компьютеры: iPhone OS, Android или Windows?
нной – производитель по разным слухам отказался от выпуска практически готовой модели. Эффект Apple iPad Несмотря на очевидные недостатки Apple iPad (отсутствие USB-интерфейсов, камеры, использование iPhone OS, а не MacOS X, невозможность отображения Flash-содержания на вебсайтах, необходимость приобретения micro-SIM-карты для работы 3G-модуля, потенциальный риск перегрева) устройство прода
|09.04.2010
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Apple выпустила iPhone OS 4.0: более 100 новых функций
Наиболее важные нововведения в платформе iPhone OS 4.0 - это многозадачность, папки, улучшенная работа с электронной почтой, приложени
|09.04.2010
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iPhone OS 4.0: первые подробности
мпания Apple представила новую версию своей ОС для мобильных устройств - iPod Touch, iPhone и iPad. iPhone OS 4.0 появится уже летом, а осенью выйдет ее версия под iPad. В целом, новая ОС получ
|06.04.2010
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Apple сообщила дату анонса iPhone OS 4.0
Apple объявила день анонса следующей, четвертой версии операционной системы iPhone OS. Им является четверг, 8 апреля, который будет послезавтра. Время начала конференции
|26.01.2010
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Apple тестирует неизвестное устройство
Сотрудники Apple тестируют несколько десятков экземпляров устройства, работающего под управлением iPhone OS 3.2. Впервые устройства под управлением этой версии операционной системы были отсле
|26.01.2010
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В штаб-квартире Apple тестируются неизвестные устройства
ртино, Калифорния, тестируют несколько десятков экземпляров устройства, работающего под управлением iPhone OS 3.2, сообщает VentureBeat со ссылкой на аналитическую компанию Flurry, отслеживающе
|28.07.2009
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iPhone опасен для бизнеса — эксперты
Защита в iPhone OS 3.0 настолько слаба, что ее можно взломать за считанные минуты, утверждает Джонатан
|02.07.2009
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Apple выпустила iPhone OS 3.1 для разработчиков, обновила SDK
Компания Apple выпустила новую версию прошивки для iPhone – iPhone OS 3.1, предназначенную для разработчиков приложений. Одновременно с прошивкой стал до
|18.06.2009
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iPhone OS 3.0 вышла в России
Начиная с сегодняшнего дня, 18 июня, iPhone OS 3.0 доступна российским пользователям iPhone и iPod touch. Напомним, что официальна
|19.03.2009
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Хакеры приступили к взлому iPhone OS 3.0
iPhone/iPod touch, объявила о том, что приступила к работе над новой версией операционной системы – iPhone OS 3.0. Хакеры полагают, что выпуск нового джейлбрейка не займет много времени, тем бо
Apple iPhone OS и организации, системы, технологии, персоны:
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