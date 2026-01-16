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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Вашингтон Редмонд

США - Вашингтон - Редмонд

СОБЫТИЯ


16.01.2026 Microsoft закрывает корпоративную библиотеку и отменяет подписки на газеты и журналы. Сотрудникам предлагает получать информацию из ИИ 2
10.10.2025 Антивирус в Windows помечает собственную СУБД Microsoft SQL как безнадежно устаревшую и неподдерживаемую 1
09.10.2025 GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams 1
26.09.2025 Microsoft ввела санкции против армии Израиля. Ей теперь нельзя подключаться к сервисам облака Azure 1
15.08.2025 Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции 1
02.07.2025 Microsoft резко взвинтит цены на серверное ПО, работающее вне облаков 1
14.05.2025 Microsoft уволит 7000 человек. Решение не будет связано «с индивидуальной эффективностью работников» 2
28.04.2025 Microsoft заставит платить за крайне полезный сервис, который бережет нервы и время Windows-админов 1
18.04.2025 Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна 1
02.12.2024 У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50% 1
27.02.2024 Windows на 39 году жизни научилась устанавливать обновления без обязательной перезагрузки 1
30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams 1
14.03.2023 Microsoft разогнала экспертов по этике ИИ, которые мешали повторить триумф ChatGPT 1
07.03.2023 IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows 1
15.02.2023 Программистов можно начинать увольнять. Общедоступным стал сервис GitHub, пишущий половину кода проекта за $19 в месяц 1
09.02.2023 Найден элементарный способ заставить ChatGPT писать вирусы. Защиту можно отключить за небольшую плату 1
10.01.2023 В России массовый сбой отечественной смарт-техники Redmond. Всему виной конфликт внутри компании 1
10.01.2023 Microsoft создала инструмент для подделки голоса любого человека, включая эмоции и тон 1
06.12.2022 Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники 1
22.09.2022 Долгожданное обновление Windows 11 вызывает «синий экран смерти» на ПК с «железом» Intel 1
19.09.2022 Обязательное обновление отправляет Windows 10 в бесконечную перезагрузку и ломает групповые политики 1
08.09.2022 Windows 11 после обновления не дает пользователям войти в систему. Microsoft советует просто подожать 1
22.07.2022 Microsoft без лишнего шума закрыла в Windows излюбленную «дыру» хакеров-вымогателей 1
11.07.2022 Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений 1
08.07.2022 Из Microsoft уволился топ-менеджер, который «поднял» облако Azure, но доводил подчиненных до слез 1
09.06.2022 GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft 1
03.03.2022 Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft 1
11.02.2022 Microsoft переманивает к себе огромными скидками пользователей, которых обидела Google 1
24.12.2021 Важнейшее лоббистское объединение ИТ-гигантов развалилось, потому что Microsoft решила не платить членские взносы 1
07.12.2021 Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год 1
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft 1
07.12.2020 Сбербанк и Microsoft создали робота, который таскает мешки с деньгами и может добывать нефть. Видео 1
01.10.2020 Крупнейший в мире хостинг ИТ-проектов запустил бесплатный поиск ошибок в ПО 1
17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows 1
26.06.2020 Microsoft уничтожила сеть своих магазинов, закрыв их навсегда 2
26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux 1

Публикаций - 239, упоминаний - 355

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25896 222
Google LLC 12831 49
Apple Inc 13320 47
Samsung Electronics 11164 23
Intel Corporation 12891 22
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 18
IBM - International Business Machines Corp 9721 18
Amazon Inc - Amazon.com 3313 17
Meta Platforms - Facebook 4638 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5825 16
HTC Corporation 1425 16
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 15
Microsoft Corporation - GitHub 1115 13
Acer Group - Acer Inc 2827 12
X Corp - Twitter 2944 11
HP Inc. 5911 11
SAP SE 5633 10
Lenovo Group 2477 10
LG Electronics 3749 10
Oracle Corporation 7118 10
Yahoo! 3730 10
Dell EMC 5210 8
Lenovo Motorola 3576 8
Nvidia Corp 4115 7
Toshiba Corporation 2988 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 964 7
Sony 6762 7
Red Hat 1383 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Broadcom - VMware 2631 5
Huawei 4730 5
Qualcomm Technologies 1993 5
9743 5
Salesforce 503 5
OpenAI 632 5
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 5
Siemens AG - Siemens Group 2676 4
Defender 165 4
Alphabet 180 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1856 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9132 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 4
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 3
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 80 3
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 3
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 3
Разгуляй 40 3
КАДВИ - Калужский двигатель 20 3
Балтик Петролеум 12 3
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3015 3
Microsoft - LinkedIn 709 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 3
Walt Disney Company 650 3
Uber 365 2
Белый Ветер 365 2
eBay Inc 1642 2
Связной ГК 1406 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2797 2
Volkswagen Group - VW 312 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
E100 13 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 112 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 123 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
ЕКА Топливная компания 149 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 178 1
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 109 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 693 1
Lockheed Martin 778 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5882 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 4
Судебная власть - Judicial power 2531 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13966 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6718 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1218 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6034 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1551 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 784 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 36 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 39 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3368 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 114 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 417 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
Linux Foundation - Free Standards Group 209 2
OIN - Open Invention Network 24 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
Apache Software Foundation - ASF 233 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1534 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
Демократическая политическая партия США 123 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28661 82
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27241 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24891 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34092 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18456 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22867 35
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8822 30
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10881 21
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24223 19
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6488 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13637 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14923 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6304 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6514 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11994 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10088 15
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10696 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8544 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7897 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26655 13
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2901 12
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 12
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2848 12
Аксессуары 4338 12
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2500 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13362 12
Microsoft Windows 17055 97
Google Android 15396 37
Linux OS 11702 30
Microsoft Azure 1534 26
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7729 23
Apple iOS 8668 22
Microsoft Windows 10 1959 20
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 19
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 18
Microsoft Office 4248 17
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1951 15
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 14
Microsoft Surface - Планшет 452 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 13
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2043 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2287 12
Microsoft Windows 7 2009 12
Microsoft Office 365 1057 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 12
Microsoft Windows 2000 8675 11
Apple - App Store 3155 11
Apple iPad 4028 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5903 10
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 860 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 9
Microsoft Teams - MS Teams 677 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 9
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 516 9
Apple iPhone 6 4860 9
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 8
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3049 8
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 478 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1035 8
Microsoft Windows XP 2433 8
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 410 8
Microsoft Visual Studio 433 8
Microsoft Windows Server 2003 571 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 22
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 22
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 10
Smith Brad - Смит Брэд 105 8
Steen Birger - Стен Биргер 72 8
Прянишников Николай 318 7
Татаринов Кирилл 43 7
Ложечкин Александр 34 6
Палладин Алексей 10 6
Мартынов Владислав 115 5
Ксенин Алекс 311 4
Паленов Олег 21 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 4
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 4
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 3
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 3
Allen Paul - Аллен Пол 125 3
Демин Владимир 25 3
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 3
Sardo Giorgio - Сардо Джорджио 3 3
Battersby Phill - Баттерсби Филл 3 3
Hertogh Kees - Хертог Киз 4 3
Zanni John - Занни Джон 11 2
Комаров Константин 16 2
Черномордиков Михаил 20 2
Медведев Дмитрий 1666 2
Yang Jerry - Янг Джерри 96 2
Anderson John - Андерсон Джон 14 2
Hettel Heiko - Хеттель Хейко 2 2
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 2
Шалманов Сергей 202 2
Ларичев Юрий 16 2
Воронин Евгений 16 2
Буйдов Александр 11 2
Danyluk Alex - Данилюк Алекс 5 2
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 2
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 2
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 2
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 64 2
Россия - РФ - Российская федерация 169099 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55162 95
США - Колумбия - Вашингтон 1510 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48230 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19433 32
США - Вашингтон штат 129 31
Европа 25044 30
Южная Корея - Республика 7125 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 17
Германия - Федеративная Республика 13316 14
Индия - Bharat 5924 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13881 12
Япония 13867 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19837 12
США - Калифорния 4846 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3679 10
Земля - планета Солнечной системы 10924 9
Франция - Французская Республика 8214 9
Китай - Тайвань 4294 9
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 1
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
Microsoft Business Forum 11 1
LinuxWorld 52 1
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Microsoft WPC 2 1
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