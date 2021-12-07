Microsoft поднимет цены на MS Office и MS Teams или заставит пользователей оформлять подписку на год

За гибкость придется доплатить

Microsoft вынудит бизнес-пользователей пакета облачных сервисов Microsoft 365 оформлять подписку на длительный срок, увеличив на 20% ценник для владельцев тарифов с помесячной оплатой, сообщает американский телеканал CNBC.

В 2022 г. Microsoft планирует начать обслуживать бизнес-клиентов, использующих сервисы 365 (включают приложения Office, Teams и др.), по модели New Commerce Experience (NCE, новый коммерческий опыт). По информации источника, корпорация уведомила своих партнеров о том, что переход на новую модель предполагает повышение стоимости услуг для некоторых категорий клиентов. Это компании, которые приобретают облачные услуги в рамках программы Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) и оплачивают подписку на Microsoft 365 ежемесячно. Таким компаниям придется либо платить на 20% больше ради сохранения возможности в любой момент уменьшить количество лицензий (зависит от числа пользователей в организации), либо перейти на годовую подписку и продолжить оплачивать ее, даже если в какой-то момент перестали нуждаться в сервисах Microsoft 365 в прежнем объеме.

Поставщики ПО нередко предлагают клиентам скидки при выборе варианта с подпиской как минимум на год, для многих представителей крупного бизнеса он является предпочтительным. В то же время для небольших компаний, обремененных последствиями пандемии коронавируса, новая модель может оказаться вовсе не привлекательной.

Microsoft простимулирует бизнес-клиентов оформлять длительную подписку

Как отмечает CNBC, переход на такую модель обслуживания позволит Microsoft чувствовать себя более уверенно: точнее прогнозировать доходы и меньше переживать из-за возможного оттока клиентов.

Впрочем, Microsoft и так может чувствовать себя вполне уверенно: акции компании выросли на 46% в 2021 г., в результате чего его капитализация перевалила за $2,4 трлн. Рост объемов выручки во II и III кварталах 2021 г. неизменно превышал 20%.

Львиную долю выручки Microsoft составляют доходы от обслуживания бизнес-клиентов, причем 95% коммерческих доходов поступает через развитую партнерскую сеть. Microsoft не раскрывает информацию о том, какая доля ее клиентов приобретает ПО и услуги по программе CSP.

Реакция партнеров и клиентов

Роб Шенк (Rob Schenk), сооснователь американской компании Intivix, которая является партнером Microsoft, в разговоре с журналистами CNBC рассказал о том, что реакция клиентов на новость о 20-процентном повышении была неоднозначной. Некоторые из них прямо заявили, что им «это совсем не нравится».

Источник отмечает, что переход на новую модель может представлять сложности для таких компаний как Intivix, которые вынуждены взять на себя роль «гонца, принесшего плохую весть». По словам Шенка, переговоры с клиентами осложняет нехватка информации от Microsoft, касающейся повышения цен.

Некоторые партнеры обрушились на Microsoft с критикой, в частности, посредством социальных сетей. На сайте change.org появилась петиция, которая призывает корпорацию из Редмонда отказаться от повышения стоимости подписки на Microsoft 365 при помесячной оплате. По состоянию на 13:00 Мск 7 декабря 2021 г. петиция собрала 1487 подписей из 1500 необходимых.

Негативная реакция на нововведение вынудила Microsoft провести несколько напряженных бизнес-встреч с партнерами, рассказал собеседник журналистов телеканала, пожелавший остаться неназванным.

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«Microsoft предоставляет гибкие варианты приобретения [услуг] для удовлетворения разнообразных потребностей наших клиентов, и мы публично не раскрываем информацию о наценках и подходе к вопросу определения цен для партнеров», – сообщил CNBC представитель компании в электронном письме.

Без особого выбора

По мнению журналистов CNBC, Microsoft может позволить себе подобную тактику, поскольку не имеет серьезных конкурентов на рынке облачных сервисов для бизнеса, за исключением разве что Google Workspace (ранее – G Suit).

По оценке Джорджа Хаммершмидта (George Hammerschmidt), исполнительного вице-президента Nortec Communications, компании-партнера Microsoft, бизнес-клиентами Google в основном являются представители совсем уж малого бизнеса.

Однако такой подход все же может выйти Microsoft боком, если разочарованные клиенты для реализации будущих проектов сделают выбор не в пользу облака Azure, а, например, прибегнут к услугам Amazon или Google.

Не первое повышение цен в 2021 г.

Если новые правила Microsoft, вступление в силу которых намечено на март 2022 г., затронут и российских клиентов, для них это будет третье повышение цен с начала 2021 г.

Сперва в августе 2021 г. стало известно, что Microsoft повысит цены на сервис Microsoft 365 по всему миру, в том числе и в России, с 1 марта 2022 г. Некоторые тарифные планы подорожают на 20%.

В июле 2021 г. CNews писал о том, что с 1 октября 2021 г. ценник на ПО и сервисы Microsoft будет в среднем увеличен на 15%, примерно до уровня, принятого в странах Центральной Европы.